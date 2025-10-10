Fer Scalphunter arbeitet kontinuierlich und eröffnet rund um die Uhr Trades zugunsten des Trends und nutzt dabei zwei gleitende Durchschnitte. Dreht sich der Kurs gegen den Trend, eröffnet er Grid- und Martingale-Trades, bis er wieder in seine ursprüngliche Richtung zurückkehrt und alle Trades mit Gewinn schließt.







Funktionen:





Der Bot ist für GBPUSD im M5-Zeitrahmen optimiert. Er kann für die Verwendung mit anderen Symbolen optimiert werden.







Empfohlenes Guthaben:

500 $ mit einem CENT -Konto

$ mit einem -Konto 5.000 $ mit einem STANDARD -Konto

$ mit einem -Konto 50.000 $ für FINANZKONTEN



