Fer Scalphunter
- Experten
- Fernando David Costa
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 10 Oktober 2025
- Aktivierungen: 5
Fer Scalphunter arbeitet kontinuierlich und eröffnet rund um die Uhr Trades zugunsten des Trends und nutzt dabei zwei gleitende Durchschnitte. Dreht sich der Kurs gegen den Trend, eröffnet er Grid- und Martingale-Trades, bis er wieder in seine ursprüngliche Richtung zurückkehrt und alle Trades mit Gewinn schließt.
Funktionen:
Der Bot ist für GBPUSD im M5-Zeitrahmen optimiert. Er kann für die Verwendung mit anderen Symbolen optimiert werden.
Empfohlenes Guthaben:
- 500 $ mit einem CENT-Konto
- 5.000 $ mit einem STANDARD-Konto
- 50.000 $ für FINANZKONTEN
Um die restlichen optimierten Sets zu erhalten, fordern Sie diese bitte per Privatnachricht an.
Konfigurierbare Parameter:
- Feste Lotgröße
- Dynamische Lotgröße basierend auf dem Kontostand: Die Lotgröße erhöht sich mit steigendem Kontostand.
- Take-Profit
- Stop-Loss
- Trailing Stop
- Maximale Anzahl von Trades, die der EA eröffnen kann
- Grid
- Abstand zwischen Grid-Trades
- Martingale-Multiplikator
- Maximale Anzahl von Grid-Trades, die eröffnet werden können
- Gleitende Durchschnitte: Konfiguration der gleitenden Durchschnitte
- Handelszeitfilter
- Maximales tägliches Drawdown-Limit: Wird das maximale tägliche Drawdown-Limit erreicht, stoppt der Bot den Handel bis zum nächsten Tag (ideal für Einzahlungsphasen).
- Gesamtgewinnziel in Prozent
Support:
Fordern Sie optimierte Sets und Support per privater MQL5-Nachricht an.