Fer Scalphunter

Fer Scalphunter arbeitet kontinuierlich und eröffnet rund um die Uhr Trades zugunsten des Trends und nutzt dabei zwei gleitende Durchschnitte. Dreht sich der Kurs gegen den Trend, eröffnet er Grid- und Martingale-Trades, bis er wieder in seine ursprüngliche Richtung zurückkehrt und alle Trades mit Gewinn schließt.



Funktionen:

Der Bot ist für GBPUSD im M5-Zeitrahmen optimiert. Er kann für die Verwendung mit anderen Symbolen optimiert werden.



Empfohlenes Guthaben:
  • 500 $ mit einem CENT-Konto
  • 5.000 $ mit einem STANDARD-Konto
  • 50.000 $ für FINANZKONTEN

Um die restlichen optimierten Sets zu erhalten, fordern Sie diese bitte per Privatnachricht an.


Konfigurierbare Parameter:

  • Feste Lotgröße
  • Dynamische Lotgröße basierend auf dem Kontostand: Die Lotgröße erhöht sich mit steigendem Kontostand.
  • Take-Profit
  • Stop-Loss
  • Trailing Stop
  • Maximale Anzahl von Trades, die der EA eröffnen kann
  • Grid
  • Abstand zwischen Grid-Trades
  • Martingale-Multiplikator
  • Maximale Anzahl von Grid-Trades, die eröffnet werden können
  • Gleitende Durchschnitte: Konfiguration der gleitenden Durchschnitte
  • Handelszeitfilter
  • Maximales tägliches Drawdown-Limit: Wird das maximale tägliche Drawdown-Limit erreicht, stoppt der Bot den Handel bis zum nächsten Tag (ideal für Einzahlungsphasen).
  • Gesamtgewinnziel in Prozent


Support:

Fordern Sie optimierte Sets und Support per privater MQL5-Nachricht an.

