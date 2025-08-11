Fer Goldhunter

Fer Goldhunter ist ein hochentwickelter MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Markttrends zu erfassen und gleichzeitig robuste Erholungsmechanismen zu bieten. Er kombiniert eine dreifache EMA-Trendfolgestrategie mit einem optionalen Smart-Grid-System, das durch tägliche Risikolimits vollständig geschützt ist.


Hauptmerkmale:

  • Trend Following Core: Verwendet einTriple-EMA-System ( Fast, Slow, Slowest), um eine starke Marktrichtung zu identifizieren und sicherzustellen, dass die Trades auf den dominanten Trend ausgerichtet sind .

  • ADX Advanced Filtering: Vermeidet flache Märkte durch einen eingebauten ADX-Filter. Sie können ihn so konfigurieren, dass er nur Trends, nur Ranges oder beides handelt. .

  • Smart Recovery Grid: Verfügt über ein optionalesGrid & Martingale System . Wenn sich der Kurs gegen den ursprünglichen Handel bewegt, verwaltet der EA Erholungspositionen, um den Korb mit Gewinn zu schließen.

  • Dynamisches Money Management: Wählen Sie zwischen Fixed Lots oderAuto-Lot-Berechnung basierend auf Ihrem Kontostand . Der Bot skaliert Ihre Positionsgröße automatisch, wenn Ihr Konto wächst.

  • Strenge Risikokontrolle:

    • Täglicher Drawdown-Schutz: Begrenzt den maximalen täglichen Verlust, indem alle Trades geschlossen werden, wenn das Eigenkapital unter einen bestimmten Prozentsatz fällt. .

    • Tägliche Gewinnziele: Sichert Gewinne, indem der Handel gestoppt wird, sobald ein tägliches prozentuales oder monetäres Ziel erreicht ist. .


  • Trailing Stop: Enthält einen anpassbaren Trailing Stop, um Gewinne während starker Marktbewegungen zu schützen. .


Übersicht der Einstellungen:

  • LotSizingMethod: Umschalten zwischen FIXED_LOT_SIZE und DYNAMIC_BALANCE_BASED .

  • EnableGrid: Schalten Sie die Grid/Martingale-Logik je nach Ihrer Risikobereitschaft ein oder aus.

  • TrendADXT Threshold: Passen Sie die Empfindlichkeit des Trendfilters an.

  • Trading Hours: Legen Sie bestimmte Start- und Endzeiten fest , um hohe Spreads oder Nachrichteneinflüsse zu vermeiden. .


Empfehlungen:

  • Symbol: Optimiert für XAUUSD.

  • Zeitrahmen: M1 , M5.

  • Kontotyp: ECN oder Low Spread Konten empfohlen.


Empfohlenes Guthaben:

  • 50 USD mit einem CENT-Konto
  • 500 USD bei einem STANDARD-Konto
  • 50.000 USD für FUNDING ACCOUNTS


    Unterstützung:

    Fordern Sie optimierte Sets und Support über eine private MQL5-Nachricht an.

