Fer Goldhunter
- Experten
- Fernando David Costa
- Version: 4.0
- Aktualisiert: 11 August 2025
- Aktivierungen: 5
Fer Goldhunter ist ein hochentwickelter MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Markttrends zu erfassen und gleichzeitig robuste Erholungsmechanismen zu bieten. Er kombiniert eine dreifache EMA-Trendfolgestrategie mit einem optionalen Smart-Grid-System, das durch tägliche Risikolimits vollständig geschützt ist.
Hauptmerkmale:
-
Trend Following Core: Verwendet einTriple-EMA-System ( Fast, Slow, Slowest), um eine starke Marktrichtung zu identifizieren und sicherzustellen, dass die Trades auf den dominanten Trend ausgerichtet sind .
-
ADX Advanced Filtering: Vermeidet flache Märkte durch einen eingebauten ADX-Filter. Sie können ihn so konfigurieren, dass er nur Trends, nur Ranges oder beides handelt. .
-
Smart Recovery Grid: Verfügt über ein optionalesGrid & Martingale System . Wenn sich der Kurs gegen den ursprünglichen Handel bewegt, verwaltet der EA Erholungspositionen, um den Korb mit Gewinn zu schließen.
-
Dynamisches Money Management: Wählen Sie zwischen Fixed Lots oderAuto-Lot-Berechnung basierend auf Ihrem Kontostand . Der Bot skaliert Ihre Positionsgröße automatisch, wenn Ihr Konto wächst.
-
Strenge Risikokontrolle:
-
Täglicher Drawdown-Schutz: Begrenzt den maximalen täglichen Verlust, indem alle Trades geschlossen werden, wenn das Eigenkapital unter einen bestimmten Prozentsatz fällt. .
-
Tägliche Gewinnziele: Sichert Gewinne, indem der Handel gestoppt wird, sobald ein tägliches prozentuales oder monetäres Ziel erreicht ist. .
-
Trailing Stop: Enthält einen anpassbaren Trailing Stop, um Gewinne während starker Marktbewegungen zu schützen. .
Übersicht der Einstellungen:
-
LotSizingMethod: Umschalten zwischen FIXED_LOT_SIZE und DYNAMIC_BALANCE_BASED .
-
EnableGrid: Schalten Sie die Grid/Martingale-Logik je nach Ihrer Risikobereitschaft ein oder aus.
-
TrendADXT Threshold: Passen Sie die Empfindlichkeit des Trendfilters an.
-
Trading Hours: Legen Sie bestimmte Start- und Endzeiten fest , um hohe Spreads oder Nachrichteneinflüsse zu vermeiden. .
Empfehlungen:
-
Symbol: Optimiert für XAUUSD.
-
Zeitrahmen: M1 , M5.
-
Kontotyp: ECN oder Low Spread Konten empfohlen.
Empfohlenes Guthaben:
- 50 USD mit einem CENT-Konto
- 500 USD bei einem STANDARD-Konto
- 50.000 USD für FUNDING ACCOUNTS
Unterstützung:
Fordern Sie optimierte Sets und Support über eine private MQL5-Nachricht an.