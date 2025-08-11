Fer Goldhunter MT5

Fer Goldhunter eröffnet Trades zugunsten des Trends und verwendet dabei drei gleitende Durchschnitte und einen ADX-Filter. Der EA verfügt über eine dynamische Losgröße, die sich je nach Kontowachstum erhöht; Take-Profit-, Stop-Loss- und Trailing-Stop-Optionen sind optimiert, um optimale Ergebnisse auf einem M15-Zeitrahmen mit XAUUSD (Gold/Dollar) zu erzielen.





Merkmale:

Der Bot ist für die Arbeit mit XAUUSD auf dem ZeitrahmenM15 optimiert. Er kann für die Verwendung mit anderen Symbolen optimiert werden.





Empfohlenes Guthaben:

50 USD mit einem CENT-Konto

mit einem 500 USD bei einem STANDARD-Konto

bei einem 50.000 USD für FUNDING ACCOUNTS





Um den Rest der optimierten Sets zu erhalten, fordern Sie diese bitte per privater Nachricht an.





Konfigurierbare Parameter:

Feste Losgröße

Dynamische Losgröße basierend auf dem Kontostand : Die Losgröße erhöht sich mit steigendem Kontostand.

: Die Losgröße erhöht sich mit steigendem Kontostand. Gewinnmitnahme

Stop-Loss

Trailing Stop

Maximale Anzahl von Trades, die der EA eröffnen kann

Raster

Abstand zwischen Grid-Trades

Martingale-Multiplikator

Maximale Anzahl von Grid-Trades, die Sie öffnen können

Gleitende Durchschnitte : Einstellungen für gleitende Durchschnitte

: Einstellungen für gleitende Durchschnitte Filter für die Handelszeit

Maximales tägliches Drawdown-Limit : Wenn der maximale tägliche Drawdown erreicht ist, stoppt der Bot den Handel bis zum nächsten Tag (ideal für die Finanzierung von Kontophasen)

: Wenn der maximale tägliche Drawdown erreicht ist, stoppt der Bot den Handel bis zum nächsten Tag (ideal für die Finanzierung von Kontophasen) Gesamtgewinnziel in Prozent

ADX-Filter: Handel mit einem Markt in einer Seitwärtsspanne, einem Trend oder beidem





Unterstützung:

Fordern Sie optimierte Sets und Support über eine private MQL5-Nachricht an.