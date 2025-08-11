Fer Goldhunter MT5

Fer Goldhunter eröffnet Trades zugunsten des Trends und verwendet dabei drei gleitende Durchschnitte und einen ADX-Filter. Der EA verfügt über eine dynamische Losgröße, die sich je nach Kontowachstum erhöht; Take-Profit-, Stop-Loss- und Trailing-Stop-Optionen sind optimiert, um optimale Ergebnisse auf einem M15-Zeitrahmen mit XAUUSD (Gold/Dollar) zu erzielen.


Merkmale:

Der Bot ist für die Arbeit mit XAUUSD auf dem ZeitrahmenM15 optimiert. Er kann für die Verwendung mit anderen Symbolen optimiert werden.


Empfohlenes Guthaben:

  • 50 USD mit einem CENT-Konto
  • 500 USD bei einem STANDARD-Konto
  • 50.000 USD für FUNDING ACCOUNTS


Um den Rest der optimierten Sets zu erhalten, fordern Sie diese bitte per privater Nachricht an.


Konfigurierbare Parameter:

  • Feste Losgröße
  • Dynamische Losgröße basierend auf dem Kontostand: Die Losgröße erhöht sich mit steigendem Kontostand.
  • Gewinnmitnahme
  • Stop-Loss
  • Trailing Stop
  • Maximale Anzahl von Trades, die der EA eröffnen kann
  • Raster
  • Abstand zwischen Grid-Trades
  • Martingale-Multiplikator
  • Maximale Anzahl von Grid-Trades, die Sie öffnen können
  • Gleitende Durchschnitte: Einstellungen für gleitende Durchschnitte
  • Filter für die Handelszeit
  • Maximales tägliches Drawdown-Limit: Wenn der maximale tägliche Drawdown erreicht ist, stoppt der Bot den Handel bis zum nächsten Tag (ideal für die Finanzierung von Kontophasen)
  • Gesamtgewinnziel in Prozent
  • ADX-Filter: Handel mit einem Markt in einer Seitwärtsspanne, einem Trend oder beidem


Unterstützung:

Fordern Sie optimierte Sets und Support über eine private MQL5-Nachricht an.


