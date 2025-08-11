Fer Goldhunter MT5
- Experten
- Fernando David Costa
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 11 August 2025
- Aktivierungen: 5
Fer Goldhunter eröffnet Trades zugunsten des Trends und verwendet dabei drei gleitende Durchschnitte und einen ADX-Filter. Der EA verfügt über eine dynamische Losgröße, die sich je nach Kontowachstum erhöht; Take-Profit-, Stop-Loss- und Trailing-Stop-Optionen sind optimiert, um optimale Ergebnisse auf einem M15-Zeitrahmen mit XAUUSD (Gold/Dollar) zu erzielen.
Merkmale:
Der Bot ist für die Arbeit mit XAUUSD auf dem ZeitrahmenM15 optimiert. Er kann für die Verwendung mit anderen Symbolen optimiert werden.
Empfohlenes Guthaben:
- 50 USD mit einem CENT-Konto
- 500 USD bei einem STANDARD-Konto
- 50.000 USD für FUNDING ACCOUNTS
Um den Rest der optimierten Sets zu erhalten, fordern Sie diese bitte per privater Nachricht an.
Konfigurierbare Parameter:
- Feste Losgröße
- Dynamische Losgröße basierend auf dem Kontostand: Die Losgröße erhöht sich mit steigendem Kontostand.
- Gewinnmitnahme
- Stop-Loss
- Trailing Stop
- Maximale Anzahl von Trades, die der EA eröffnen kann
- Raster
- Abstand zwischen Grid-Trades
- Martingale-Multiplikator
- Maximale Anzahl von Grid-Trades, die Sie öffnen können
- Gleitende Durchschnitte: Einstellungen für gleitende Durchschnitte
- Filter für die Handelszeit
- Maximales tägliches Drawdown-Limit: Wenn der maximale tägliche Drawdown erreicht ist, stoppt der Bot den Handel bis zum nächsten Tag (ideal für die Finanzierung von Kontophasen)
- Gesamtgewinnziel in Prozent
- ADX-Filter: Handel mit einem Markt in einer Seitwärtsspanne, einem Trend oder beidem
Unterstützung:
Fordern Sie optimierte Sets und Support über eine private MQL5-Nachricht an.