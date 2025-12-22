Mix it all Lethal
- Experten
- Fernando David Costa
- Version: 1.6
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Mix It All, Lethal ist eine komplette Handelslösung, die sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs kombiniert dieses System Trendfolge-, Reversal- (Hoch/Tief) und Breakout-Strategien in einem einzigen intelligenten Algorithmus. Es enthält ein fortschrittliches visuelles Panel zur Überwachung der Performance in Echtzeit.
Das System verfügt über fortschrittliche Verwaltungs- und Erholungsmechanismen, einschließlich eines konfigurierbaren Gitters und einer Smart Martingale-Option zur Verwaltung des Drawdowns. Darüber hinaus enthält es einen Zeitfilter, um den Handel während Sitzungen mit geringer Liquidität oder unerwünscht hoher Volatilität zu vermeiden.
Hauptmerkmale:
-
Multi-Strategie: Kann je nach Konfiguration Scalping, Intraday oder Swing betreiben.
-
Risiko-Management: Integrierter Max-Drawdown-Schutz und Einstiegsfilter.
-
Grafik-Panel: Klare Visualisierung von Gewinnen, Trades und Levels auf dem Chart.
-
Vollständig konfigurierbar: Passen Sie die Aggressivität des Rasters und die Lot-Multiplikatoren an.
Empfehlungen: Um die besten Ergebnisse zu erzielen, werden die folgenden Richtlinien empfohlen:
-
Empfohlene Paare: XAUUSD (Gold), EURUSD, GBPJPY (anpassbar an andere mit Optimierung).
-
Zeitrahmen: H1 (empfohlen) oder M15 für aggressivere Strategien.
-
Mindesteinlage: $500 für Standardkonten (oder $100 für Cent/Micro-Konten).
-
Kontotyp: ECN oder Raw Spread (niedriger Spread ist entscheidend).
-
VPS: Sehr empfehlenswert, mit niedriger Latenz (<20ms).
Parameter-Leitfaden (Eingaben) --- VISUALISIERUNG & PANEL ---
-
ShowDisplay: (True/False) Aktiviert das visuelle Informationspanel auf dem Chart.
-
BgColor / TextColor: Passen Sie die Farben des Panels an Ihre Diagrammvorlage an.
--- ZEITVERWALTUNG (Zeitfilter) ---
-
ZeitFilter verwenden: Aktivieren Sie diese Option, um den Handel auf bestimmte Stunden zu beschränken (nützlich, um hohe Spreads oder Nachrichten zu vermeiden).
-
InpStartStunde/Minute: Startzeit für die Suche nach Signalen.
-
InpEndHour / Minute: Zeit, zu der keine neuen Geschäfte mehr eröffnet werden.
--- RISIKO- UND KAPITALMANAGEMENT ---
-
InpLots: Feste Losgröße (wird verwendet, wenn Dynamic Lot deaktiviert ist).
-
UseDynamicLots: Wenn diese Option aktiviert ist, erhöht sich das Lot automatisch, wenn Ihr Konto wächst.
-
InpEquityStep: Erforderliches Kapital, um das Lot zu erhöhen (z.B. erhöht sich das Lot alle $1000 des Eigenkapitals).
-
InpStopLoss / InpTakeProfit: Abstand in Punkten für Stop Loss und Take Profit.
-
InpMagicNum: Eindeutiger Bezeichner. Wichtig: Verwenden Sie für jedes Diagramm oder Paar eine andere Nummer.
--- GEWINNSCHUTZ (Trailing & BE) ---
-
InpUseBreakEven: Verschiebt SL auf den Einstiegskurs, um den Handel zu schützen ("Nullrisiko").
-
InpBE_Trigger: Gewinnpunkte, die zur Aktivierung von BreakEven benötigt werden.
-
InpUseTrailing: Aktiviert den Trailing Stop, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt.
--- ERHOLUNGSSTRATEGIE (Raster/Martingale) ---
-
UseGrid: Aktiviert das Erholungssystem, wenn der ursprüngliche Handel gegen Sie läuft.
-
InpGridDist: Abstand in Punkten zwischen den Rasteraufträgen.
-
InpMartingale: Volumenmultiplikator für die nächste Order (z. B. 2,0 verdoppelt das Lot).
-
InpMaxOrders: Maximales Limit der Recovery Trades (Sicherheit).
-
InpGlobalTargetPercent: Schließt ALLE offenen Trades, wenn der Gesamtgewinn diesen Prozentsatz des Saldos erreicht.
--- INDIKATOREN & STRATEGIE ---
-
Gleitende Durchschnitte (1-6): Vollständig konfigurierbar (Zeitraum, Methode, Preis) zur Erkennung von Trends oder Kreuzungen.
-
Oszillatoren: Enthält konfigurierbare Filter für RSI, MACD, Stochastik, CCI, WPR, Momentum und ADX.
-
Volatilität und Trend: Bollinger Bänder, ATR, Parabolic SAR, Ichimoku und OBV.
-
Preis-Aktion: Eingebaute Logik für Donchian-Kanäle und VWAP (Intraday).
-
Hinweis: Jeder Indikator hat seinen eigenen "Use..."-Schalter, um ihn individuell zu aktivieren oder zu deaktivieren.
--- SPEZIELLE EINSTIEGSMODI ---
-
UseHiLo (Umkehrung): Umkehrstrategie auf der Grundlage der Höchst- und Tiefstwerte der vorangegangenen Perioden.
-
Ausbruch verwenden: Ausbruchsstrategie für dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
SONDERANGEBOT
Der EA erhöht sich um $50 USD für jede 5 Verkäufe.
Endpreis: 1999,99 USD.
----------------------------------------------------------------------------
WICHTIG
Fordern Sie die technische Dokumentation des EA über eine private Nachricht an, da sie eine Liste der Funktionsweise jedes Indikators und eine Reihe von Strategien enthält, die Sie nach Belieben verwenden können.
WARNUNG: Die Verwendung von Erholungsstrategien ist mit Risiken verbunden. Bitte führen Sie Backtests durch und praktizieren Sie einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld.