Mix It All, Lethal ist eine komplette Handelslösung, die sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs kombiniert dieses System Trendfolge-, Reversal- (Hoch/Tief) und Breakout-Strategien in einem einzigen intelligenten Algorithmus. Es enthält ein fortschrittliches visuelles Panel zur Überwachung der Performance in Echtzeit.

Das System verfügt über fortschrittliche Verwaltungs- und Erholungsmechanismen, einschließlich eines konfigurierbaren Gitters und einer Smart Martingale-Option zur Verwaltung des Drawdowns. Darüber hinaus enthält es einen Zeitfilter, um den Handel während Sitzungen mit geringer Liquidität oder unerwünscht hoher Volatilität zu vermeiden.





Hauptmerkmale:

Multi-Strategie: Kann je nach Konfiguration Scalping, Intraday oder Swing betreiben.

Risiko-Management: Integrierter Max-Drawdown-Schutz und Einstiegsfilter.

Grafik-Panel: Klare Visualisierung von Gewinnen, Trades und Levels auf dem Chart.

Vollständig konfigurierbar: Passen Sie die Aggressivität des Rasters und die Lot-Multiplikatoren an.





Empfehlungen: Um die besten Ergebnisse zu erzielen, werden die folgenden Richtlinien empfohlen:

Empfohlene Paare: XAUUSD (Gold), EURUSD, GBPJPY (anpassbar an andere mit Optimierung).

Zeitrahmen: H1 (empfohlen) oder M15 für aggressivere Strategien.

Mindesteinlage: $500 für Standardkonten (oder $100 für Cent/Micro-Konten).

Kontotyp: ECN oder Raw Spread (niedriger Spread ist entscheidend).

VPS: Sehr empfehlenswert, mit niedriger Latenz (<20ms).





Parameter-Leitfaden (Eingaben) --- VISUALISIERUNG & PANEL ---

ShowDisplay: (True/False) Aktiviert das visuelle Informationspanel auf dem Chart.

BgColor / TextColor: Passen Sie die Farben des Panels an Ihre Diagrammvorlage an.

--- ZEITVERWALTUNG (Zeitfilter) ---

ZeitFilter verwenden: Aktivieren Sie diese Option, um den Handel auf bestimmte Stunden zu beschränken (nützlich, um hohe Spreads oder Nachrichten zu vermeiden).

InpStartStunde/Minute: Startzeit für die Suche nach Signalen.

InpEndHour / Minute: Zeit, zu der keine neuen Geschäfte mehr eröffnet werden.

--- RISIKO- UND KAPITALMANAGEMENT ---

InpLots: Feste Losgröße (wird verwendet, wenn Dynamic Lot deaktiviert ist).

UseDynamicLots: Wenn diese Option aktiviert ist , erhöht sich das Lot automatisch, wenn Ihr Konto wächst.

InpEquityStep: Erforderliches Kapital, um das Lot zu erhöhen (z.B. erhöht sich das Lot alle $1000 des Eigenkapitals).

InpStopLoss / InpTakeProfit: Abstand in Punkten für Stop Loss und Take Profit.

InpMagicNum: Eindeutiger Bezeichner. Wichtig: Verwenden Sie für jedes Diagramm oder Paar eine andere Nummer.

--- GEWINNSCHUTZ (Trailing & BE) ---

InpUseBreakEven: Verschiebt SL auf den Einstiegskurs, um den Handel zu schützen ("Nullrisiko").

InpBE_Trigger: Gewinnpunkte, die zur Aktivierung von BreakEven benötigt werden.

InpUseTrailing: Aktiviert den Trailing Stop, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt.

--- ERHOLUNGSSTRATEGIE (Raster/Martingale) ---

UseGrid: Aktiviert das Erholungssystem, wenn der ursprüngliche Handel gegen Sie läuft.

InpGridDist: Abstand in Punkten zwischen den Rasteraufträgen.

InpMartingale: Volumenmultiplikator für die nächste Order (z. B. 2,0 verdoppelt das Lot).

InpMaxOrders: Maximales Limit der Recovery Trades (Sicherheit).

InpGlobalTargetPercent: Schließt ALLE offenen Trades, wenn der Gesamtgewinn diesen Prozentsatz des Saldos erreicht.

--- INDIKATOREN & STRATEGIE ---

Gleitende Durchschnitte (1-6): Vollständig konfigurierbar (Zeitraum, Methode, Preis) zur Erkennung von Trends oder Kreuzungen.

Oszillatoren: Enthält konfigurierbare Filter für RSI, MACD, Stochastik, CCI, WPR, Momentum und ADX.

Volatilität und Trend: Bollinger Bänder, ATR, Parabolic SAR, Ichimoku und OBV.

Preis-Aktion: Eingebaute Logik für Donchian-Kanäle und VWAP (Intraday).

Hinweis: Jeder Indikator hat seinen eigenen "Use..."-Schalter, um ihn individuell zu aktivieren oder zu deaktivieren.

--- SPEZIELLE EINSTIEGSMODI ---

UseHiLo (Umkehrung): Umkehrstrategie auf der Grundlage der Höchst- und Tiefstwerte der vorangegangenen Perioden.

Ausbruch verwenden: Ausbruchsstrategie für dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.