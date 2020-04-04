Fer Scalphunter
- Uzman Danışmanlar
- Fernando David Costa
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Fer Scalphunter, iki hareketli ortalama kullanarak trend lehine 7/24 işlem açarak sürekli çalışır. Fiyat trendin tersine dönerse, ızgara ve martingale işlemleri başlatır, ta ki orijinal yönüne dönene ve tüm işlemleri kârla kapatana kadar.
Özellikler:
Bot, M5 zaman diliminde GBPUSD ile çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Diğer sembollerle kullanım için de optimize edilebilir.
Önerilen bakiye:
- CENT hesabı için 500$
- STANDART hesabı için 5.000$
- FONLAMA HESAPLARI için 50.000$
Optimize edilmiş diğer setleri almak için lütfen özel mesaj yoluyla talepte bulunun.
Yapılandırılabilir parametreler:
- Sabit lot boyutu
- Hesap bakiyesine bağlı dinamik lot boyutu: Hesap bakiyesi arttıkça lot boyutu da artar.
- Kâr Al
- Zarar Durdur
- Takip Eden Durdur
- EA'nın açabileceği maksimum işlem sayısı
- Izgara
- Izgara işlemleri arasındaki mesafe
- Martingale çarpanı
- Açılabilecek maksimum ızgara işlemi sayısı
- Hareketli ortalamalar: Hareketli ortalamaların yapılandırılması
- İşlem süresi filtresi
- Maksimum günlük düşüş limiti: Maksimum günlük düşüşe ulaşıldığında, bot bir sonraki güne kadar işlem yapmayı durdurur (hesap aşamalarına fon sağlamak için idealdir)
- Toplam kâr hedefi yüzde olarak
Destek:
MQL5 özel mesajı yoluyla optimize edilmiş setler ve destek talep edin.