Fer Scalphunter

Fer Scalphunter, iki hareketli ortalama kullanarak trend lehine 7/24 işlem açarak sürekli çalışır. Fiyat trendin tersine dönerse, ızgara ve martingale işlemleri başlatır, ta ki orijinal yönüne dönene ve tüm işlemleri kârla kapatana kadar.



Özellikler:

Bot, M5 zaman diliminde GBPUSD ile çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Diğer sembollerle kullanım için de optimize edilebilir.



Önerilen bakiye:
  • CENT hesabı için 500$
  • STANDART hesabı için 5.000$
  • FONLAMA HESAPLARI için 50.000$

Optimize edilmiş diğer setleri almak için lütfen özel mesaj yoluyla talepte bulunun.


Yapılandırılabilir parametreler:

  • Sabit lot boyutu
  • Hesap bakiyesine bağlı dinamik lot boyutu: Hesap bakiyesi arttıkça lot boyutu da artar.
  • Kâr Al
  • Zarar Durdur
  • Takip Eden Durdur
  • EA'nın açabileceği maksimum işlem sayısı
  • Izgara
  • Izgara işlemleri arasındaki mesafe
  • Martingale çarpanı
  • Açılabilecek maksimum ızgara işlemi sayısı
  • Hareketli ortalamalar: Hareketli ortalamaların yapılandırılması
  • İşlem süresi filtresi
  • Maksimum günlük düşüş limiti: Maksimum günlük düşüşe ulaşıldığında, bot bir sonraki güne kadar işlem yapmayı durdurur (hesap aşamalarına fon sağlamak için idealdir)
  • Toplam kâr hedefi yüzde olarak


Destek:

MQL5 özel mesajı yoluyla optimize edilmiş setler ve destek talep edin.


