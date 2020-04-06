Fer Scalphunter

Fer Scalphunter работает непрерывно, открывая сделки круглосуточно по тренду, используя две скользящие средние. Если цена разворачивается против него, он начинает открывать сделки по сетке и мартингейлу, пока не вернётся в исходное направление и не закроет все сделки с прибылью.



Особенности:

Бот оптимизирован для работы с GBPUSD на таймфрейме M5. Его можно оптимизировать для работы с другими символами.



Рекомендуемый баланс:

  • $500 для счёта CENT
  • $5000 для счёта STANDARD
  • $50000 для пополнения счёта

Чтобы получить остальные оптимизированные сеты, пожалуйста, запросите их в личных сообщениях.


Настраиваемые параметры:

  • Фиксированный размер лота
  • Динамический размер лота, зависящий от баланса счёта: размер лота увеличивается по мере увеличения баланса счёта
  • Тейк-профит
  • Стоп-лосс
  • Трейлинг-стоп
  • Максимальное количество сделок, которые может открыть советник
  • Сетка
  • Расстояние между сделками сетки
  • Множитель мартингейла
  • Максимальное количество сделок сетки, которые может открыть советник
  • Скользящие средние: Настройка скользящих средних
  • Фильтр времени торговли
  • Максимальный лимит дневной просадки: При достижении максимальной дневной просадки бот прекращает торговлю до следующего дня (идеально подходит для этапов пополнения счёта).
  • Общая целевая прибыль в процентах



Поддержка:

Запросите оптимизированные сеты и поддержку через личные сообщения MQL5.

