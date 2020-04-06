Fer Scalphunter
- Эксперты
- Fernando David Costa
- Версия: 1.2
- Обновлено: 10 октября 2025
- Активации: 5
Fer Scalphunter работает непрерывно, открывая сделки круглосуточно по тренду, используя две скользящие средние. Если цена разворачивается против него, он начинает открывать сделки по сетке и мартингейлу, пока не вернётся в исходное направление и не закроет все сделки с прибылью.
Особенности:
Бот оптимизирован для работы с GBPUSD на таймфрейме M5. Его можно оптимизировать для работы с другими символами.
Рекомендуемый баланс:
- $500 для счёта CENT
- $5000 для счёта STANDARD
- $50000 для пополнения счёта
Чтобы получить остальные оптимизированные сеты, пожалуйста, запросите их в личных сообщениях.
Настраиваемые параметры:
- Фиксированный размер лота
- Динамический размер лота, зависящий от баланса счёта: размер лота увеличивается по мере увеличения баланса счёта
- Тейк-профит
- Стоп-лосс
- Трейлинг-стоп
- Максимальное количество сделок, которые может открыть советник
- Сетка
- Расстояние между сделками сетки
- Множитель мартингейла
- Максимальное количество сделок сетки, которые может открыть советник
- Скользящие средние: Настройка скользящих средних
- Фильтр времени торговли
- Максимальный лимит дневной просадки: При достижении максимальной дневной просадки бот прекращает торговлю до следующего дня (идеально подходит для этапов пополнения счёта).
- Общая целевая прибыль в процентах
Поддержка:
Запросите оптимизированные сеты и поддержку через личные сообщения MQL5.