Fer Scalphunter Bot es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para MetaTrader 4 que combina una estrategia de entrada por ruptura de volatilidad con un sistema de recuperación inteligente mediante Grid y Martingala. Su objetivo es capturar movimientos fuertes del mercado y gestionar las operaciones en contra mediante promedios controlados.

El bot destaca por su robusto sistema de gestión de riesgo, incluyendo filtros de noticias, límites de pérdida diaria y un filtro exclusivo de Soportes y Resistencias (S/R) para evitar entradas en zonas peligrosas.





IMPORTANTE Parámetros a cambiar antes de ejecutar el EA: Trailing Stop (Pips") (0 for Disable) configurar en 1.3

configurar en Enable Filter S/R High/Low configurar en TRUE





Características Principales

Estrategia de Entrada Híbrida:

Modo Ruptura (Breakout): El bot identifica los máximos y mínimos de un periodo determinado (Lookback) y abre operaciones a favor de la tendencia cuando el precio rompe estos niveles.



Recuperación Inteligente: Si el mercado se mueve en contra de la operación inicial, activa un sistema de Grid con Martingala (multiplicador configurable) para promediar el precio de entrada y salir en beneficio.





Filtros de Seguridad Avanzados:

Filtro de Soportes y Resistencias (S/R): Detecta automáticamente zonas de S/R en el gráfico. Si el precio está demasiado cerca de una resistencia (para compras) o un soporte (para ventas), el bot bloquea la operación para evitar trampas de mercado.



Filtro de Noticias: Permite configurar la hora de la próxima noticia de alto impacto para detener el trading antes y después del evento, evitando la volatilidad extrema .



Filtro de Tendencia (EMAs): Utiliza dos Medias Móviles Exponenciales (Rápida y Lenta) para confirmar la dirección general antes de operar.





Gestión de Capital (Money Management):

Lotaje Dinámico: Opción para aumentar el volumen de las operaciones automáticamente según el crecimiento del balance de la cuenta.



Objetivos Diarios: Incluye límites configurables de Meta de Ganancia Diaria (% del balance) y Límite de Drawdown Diario (% del balance). Si se alcanzan, el bot cierra todo y deja de operar por el día.





Salida y Cierre:

Global Trailing Stop: Protege las ganancias moviendo el Stop Loss a medida que la operación avanza a favor.



Take Profit Global: Cierra todas las posiciones de un mismo tipo (compras o ventas) cuando se alcanza un objetivo monetario conjunto.





Panel Visual: Muestra en pantalla estadísticas en tiempo real: Ganancia neta, lotes abiertos, precio promedio, y estado de los filtros (Noticias, Límites, etc.).







Parámetros Clave

Gestión de Lotes: FixedLotSize (Lote fijo) o UseBalanceBasedLot (Interés compuesto).

Estrategia Grid: DistancePips (Distancia entre operaciones), MartingaleMultiplier (Multiplicador de lotes), MaxTrades (Máximo de operaciones).

Configuración Ruptura: Breakout_LookbackPeriods (Velas para calcular máx/mín), Breakout_OffsetPips (Pips extra para validar ruptura).

Filtro S/R: UseSRFilter (Activar/Desactivar), SR_TimeFrame (Temporalidad para detectar niveles), SR_PipsRange (Distancia de seguridad).

Gestión de Riesgo: MaxDailyDrawdownPercent (% Máximo de pérdida diaria), DailyProfitTargetPercent (% Meta de ganancia diaria).

Recomendaciones

Timeframe: Configurable (Recomendado M1, M5, M15 o H1 para la detección de Soportes y Resistencias).

Símbolo: Optimizado para pares volátiles o metales (como XAUUSD), pero adaptable a divisas mayores.

Cuenta: Se recomienda cuenta ECN con bajo spread y apalancamiento suficiente para soportar la estrategia de Martingala.

Depósito mínimo: Para cuentas standard un balance mínimo de 500 USD. Para cuentas cent un balance mínimo de 5 USD.

Depósito recomendado: Para cuentas standar un balance recomendado de 1000 USD. Para cuentas cent un balance recomendado de 10 USD.

Apalancamiento: Utilizar un apalancamiento mínimo de 1:500. Recomendado 1:1000 o mayor.





Soporte:

Solicitar sets optimizados y soporte por mensaje privado de MQL5.