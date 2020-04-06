Fer Scalphunter
- 专家
- Fernando David Costa
- 版本: 1.2
- 更新: 10 十月 2025
- 激活: 5
Fer Scalphunter 持续运作，每周 5 天、每天 24 小时顺势开仓，使用两条移动平均线。如果价格反转，它会开始网格交易和马丁格尔交易，直到价格回到初始方向，并盈利平仓所有交易。
功能：
该机器人已针对 M5 时间框架下的 GBPUSD 进行了优化。它也可以针对其他交易品种进行优化。
建议余额：
- CENT 账户 500 美元
- STANDARD 账户 5,000 美元
- FUNDING 账户 50,000 美元
如需获取其余优化套件，请通过私信索取。
可配置参数：
- 固定手数
- 基于账户余额的动态手数：手数随账户余额增加而增加。
- 止盈
- 止损
- 追踪止损
- EA 可建仓的最大交易数量
- 网格
- 网格交易之间的距离
- 马丁格尔乘数
- 可建仓的最大网格交易数量
- 移动平均线：移动平均线配置
- 交易时间过滤器
- 每日最大回撤限制：如果达到每日最大回撤，机器人将停止交易，直至第二天（适用于账户注资阶段）
- 总利润目标百分比
支持：
通过 MQL5 私信请求优化设置和支持。