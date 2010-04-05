Fer Scalphunter

Fer Scalphunter lavora costantemente, aprendo operazioni 24 ore su 24, 5 giorni su 7 a favore del trend, utilizzando due medie mobili. Se il prezzo si gira a suo sfavore, inizia ad aprire operazioni di griglia e martingala finché non torna nella sua direzione originale e chiude tutte le operazioni in profitto.



Caratteristiche:

Il bot è ottimizzato per funzionare con XAUUSD sul timeframe M5. Può essere ottimizzato per l'uso con altri simboli.



Saldo consigliato:

  • $500 con un conto CENT
  • $5.000 con un conto STANDARD
  • $50.000 per i CONTI DI FINANZIAMENTO

Per ricevere il resto dei set ottimizzati, si prega di richiederli tramite messaggio privato.


Parametri configurabili:

  • Dimensione fissa del lotto
  • Dimensione dinamica del lotto in base al saldo del conto: la dimensione del lotto aumenta all'aumentare del saldo del conto.
  • Take Profit
  • Stop Loss
  • Trailing Stop
  • Numero massimo di operazioni che l'EA può aprire
  • Griglia
  • Distanza tra le operazioni della griglia
  • Moltiplicatore Martingala
  • Numero massimo di operazioni della griglia che possono essere aperte
  • Medie mobili: configurazione delle medie mobili
  • Filtro orario di trading
  • Limite massimo di drawdown giornaliero: se viene raggiunto il drawdown giornaliero massimo, il bot interrompe le operazioni fino al giorno successivo (ideale per le fasi di finanziamento del conto)
  • Obiettivo di profitto totale in percentuale


Supporto:

Richiedi set ottimizzati e supporto tramite messaggio privato MQL5.


