Fer Scalphunter
- Experts
- Fernando David Costa
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Fer Scalphunter lavora costantemente, aprendo operazioni 24 ore su 24, 5 giorni su 7 a favore del trend, utilizzando due medie mobili. Se il prezzo si gira a suo sfavore, inizia ad aprire operazioni di griglia e martingala finché non torna nella sua direzione originale e chiude tutte le operazioni in profitto.
Caratteristiche:
Il bot è ottimizzato per funzionare con XAUUSD sul timeframe M5. Può essere ottimizzato per l'uso con altri simboli.
Saldo consigliato:
- $500 con un conto CENT
- $5.000 con un conto STANDARD
- $50.000 per i CONTI DI FINANZIAMENTO
Per ricevere il resto dei set ottimizzati, si prega di richiederli tramite messaggio privato.
Parametri configurabili:
- Dimensione fissa del lotto
- Dimensione dinamica del lotto in base al saldo del conto: la dimensione del lotto aumenta all'aumentare del saldo del conto.
- Take Profit
- Stop Loss
- Trailing Stop
- Numero massimo di operazioni che l'EA può aprire
- Griglia
- Distanza tra le operazioni della griglia
- Moltiplicatore Martingala
- Numero massimo di operazioni della griglia che possono essere aperte
- Medie mobili: configurazione delle medie mobili
- Filtro orario di trading
- Limite massimo di drawdown giornaliero: se viene raggiunto il drawdown giornaliero massimo, il bot interrompe le operazioni fino al giorno successivo (ideale per le fasi di finanziamento del conto)
- Obiettivo di profitto totale in percentuale
Supporto:
Richiedi set ottimizzati e supporto tramite messaggio privato MQL5.