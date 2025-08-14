Fer Scalphunter
- Experts
- Fernando David Costa
- Version: 1.0
- Activations: 5
Fer Scalphunter fonctionne en continu et ouvre des positions 24h/24 et 5j/7 en fonction de la tendance, en utilisant deux moyennes mobiles. Si le prix s'inverse, il ouvre des positions en grille et en martingale jusqu'à ce qu'il revienne à sa direction initiale et clôture toutes les positions avec profit.
Caractéristiques :
Le bot est optimisé pour fonctionner avec XAUUSD sur l'unité de temps M5. Il peut être optimisé pour d'autres symboles.
Solde recommandé:
- 500 $ avec un compte CENT
- 5000 $ avec un compte STANDARD
- 50000 $ pour les COMPTES DE FONDS
Pour recevoir les autres ensembles optimisés, veuillez les demander par message privé.
Paramètres configurables:
- Taille de lot fixe
- Taille de lot dynamique en fonction du solde du compte : la taille du lot augmente avec le solde du compte.
- Take Profit
- Stop Loss
- Stop suiveur
- Nombre maximal de transactions que l'EA peut ouvrir
- Grille
- Distance entre les transactions de la grille
- Multiplicateur de Martingale
- Nombre maximal de transactions de la grille pouvant être ouvertes
- Moyennes mobiles : configuration des moyennes mobiles
- Filtre horaire de trading
- Limite de drawdown quotidien maximal : si le drawdown quotidien maximal est atteint, le bot arrête ses transactions jusqu'au lendemain (idéal pour les phases de financement du compte)
- Objectif de profit total en pourcentage
Support:
Demandez des ensembles optimisés et de l'aide par message privé MQL5.