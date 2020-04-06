Fer Scalphunter
- エキスパート
- Fernando David Costa
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 10 10月 2025
- アクティベーション: 5
Fer Scalphunterは常時稼働し、2本の移動平均線を用いてトレンドに有利な方向に24時間365日取引を開始します。価格が逆方向に転じた場合は、グリッドトレードとマーチンゲールトレードを開始し、元の方向に戻るまで取引を利益確定で終了します。
機能：
このボットは、M5時間枠のGBPUSDで動作するように最適化されています。他の銘柄でも最適化可能です。
推奨残高：
- CENT口座：500ドル
- STANDARD口座：5,000ドル
- FUNDING口座：50,000ドル
その他の最適化セットを受け取るには、プライベートメッセージでリクエストしてください。
設定可能なパラメータ：
- 固定ロットサイズ
- 口座残高に基づく動的なロットサイズ：口座残高が増加するとロットサイズも増加します。
- 利益確定
- 損切り
- トレーリングストップ
- EAが開設できる取引の最大数
- グリッド
- グリッド取引間の距離
- マーチンゲール乗数
- 開設できるグリッド取引の最大数
- 移動平均線：移動平均線の設定
- 取引時間フィルター
- 1日の最大ドローダウン制限：1日の最大ドローダウンに達した場合、ボットは翌日まで取引を停止します（口座への資金投入フェーズに最適）。
- 総利益目標（パーセンテージ）
サポート：
最適化されたセットとサポートのリクエストは、MQL5プライベートメッセージで承ります。