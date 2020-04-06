Fer Scalphunter

Fer Scalphunterは常時稼働し、2本の移動平均線を用いてトレンドに有利な方向に24時間365日取引を開始します。価格が逆方向に転じた場合は、グリッドトレードとマーチンゲールトレードを開始し、元の方向に戻るまで取引を利益確定で終了します。



機能

このボットは、M5時間枠のGBPUSDで動作するように最適化されています。他の銘柄でも最適化可能です。



推奨残高
  • CENT口座：500ドル
  • STANDARD口座：5,000ドル
  • FUNDING口座：50,000ドル



その他の最適化セットを受け取るには、プライベートメッセージでリクエストしてください。


設定可能なパラメータ

  • 固定ロットサイズ
  • 口座残高に基づく動的なロットサイズ：口座残高が増加するとロットサイズも増加します。
  • 利益確定
  • 損切り
  • トレーリングストップ
  • EAが開設できる取引の最大数
  • グリッド
  • グリッド取引間の距離
  • マーチンゲール乗数
  • 開設できるグリッド取引の最大数
  • 移動平均線：移動平均線の設定
  • 取引時間フィルター
  • 1日の最大ドローダウン制限：1日の最大ドローダウンに達した場合、ボットは翌日まで取引を停止します（口座への資金投入フェーズに最適）。
  • 総利益目標（パーセンテージ）



サポート

最適化されたセットとサポートのリクエストは、MQL5プライベートメッセージで承ります。

