ForexXcelerator Andrey Kozak エキスパート

ロボットは、ボリンジャーバンド指標のラインをブレイクする取引戦略を使用します。 この戦略の本質は、インジケーターラインの継続的な分析と、そのラインの最も効果的なブレイクアウトポイントの検索にあります。 価格がいずれかの方向で指標線を突破すると、ロボットはその方​​向で取引を開始し、それに追従し始めますが、ロボットは指標線が突破されるたびに取引を開始するわけではなく、指標線が突破された場所でのみ取引を開始しますそれが最も効果的であると考えられます。 これは、世界中の何千人ものトレーダーによって長年にわたってテストされてきた、非常に信頼できる戦略です。 これは、GPTchat が学習のために提供する実用的なスキャルピング戦略の 1 つです。 人工知能は、これが M5 時間枠で最も効果的な取引スキャルピング戦略の 1 つであると信じています。 私たちは人工知能にも同意し、この戦略の実際の有効性を確認します。 ロボットの利点: マーチンゲールは使用しません。 ロットサイズはトレーダーが設定で指定します。 残高が10％増加するごとにロットが10％増加します ロボットは適応型リスク管理機能を使