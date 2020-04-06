Fer Scalphunter
- Fernando David Costa
- 버전: 1.2
- 업데이트됨: 10 10월 2025
Fer Scalphunter는 두 개의 이동 평균선을 사용하여 추세에 따라 24시간 내내 거래를 개시하며 끊임없이 작동합니다. 가격이 반대 방향으로 움직이면 그리드 및 마틴게일 거래를 개시하여 원래 방향으로 돌아가 모든 거래를 수익으로 마감합니다.
특징:
이 봇은 M5 시간대의 GBPUSD에 최적화되어 있습니다. 다른 통화쌍에도 최적화할 수 있습니다.
권장 잔액:
- CENT 계좌: $500
- STANDARD 계좌: $5,000
- FUNDING 계좌: $50,000
나머지 최적화된 세트를 받아보시려면 개인 메시지로 요청해 주세요.
설정 가능한 매개변수:
- 고정 랏 크기
- 계좌 잔액에 따른 동적 랏 크기: 계좌 잔액이 증가함에 따라 랏 크기가 증가합니다.
- 이익실현
- 손절매
- 추적 손절매
- EA가 개설할 수 있는 최대 거래 수
- 그리드
- 그리드 거래 간 간격
- 마틴게일 승수
- 개설 가능한 그리드 거래 최대 수
- 이동 평균: 이동 평균 설정
- 거래 시간 필터
- 최대 일일 하락 한도: 최대 일일 하락 한도에 도달하면 봇은 다음 날까지 거래를 중단합니다(계좌 자금 조달 단계에 적합).
- 총 이익 목표 비율
지원:
MQL5 개인 메시지를 통해 최적화된 세트 및 지원을 요청하세요.