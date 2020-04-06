Fer Scalphunter

O Fer Scalphunter trabalha constantemente, abrindo operações 24 horas por dia, 5 dias por semana, a favor da tendência, utilizando duas médias móveis. Se o preço se voltar contra ele, ele começa a abrir operações de grade e martingale até retornar à sua direção original e fechar todas as operações com lucro.



Características:

O bot é otimizado para funcionar com GBPUSD no período M5. Ele pode ser otimizado para uso com outros símbolos.



Saldo recomendado:

  • US$ 500 com uma conta CENT
  • US$ 5.000 com uma conta STANDARD
  • US$ 50.000 para CONTAS DE FINANCIAMENTO

Para receber o restante dos conjuntos otimizados, solicite-os por mensagem privada.


Parâmetros configuráveis:

  • Tamanho de lote fixo
  • Tamanho de lote dinâmico com base no saldo da conta: O tamanho do lote aumenta conforme o saldo da conta aumenta.
  • Take Profit
  • Stop Loss
  • Trailing Stop
  • Número máximo de negociações que o EA pode abrir
  • Grade
  • Distância entre as negociações da grade
  • Multiplicador Martingale
  • Número máximo de negociações da grade que podem ser abertas
  • Médias móveis: Configuração das médias móveis
  • Filtro de tempo de negociação
  • Limite máximo de drawdown diário: Se o drawdown diário máximo for atingido, o bot interrompe a negociação até o dia seguinte (ideal para fases de financiamento da conta)
  • Meta de lucro total em porcentagem


Suporte:

Solicite conjuntos otimizados e suporte por mensagem privada MQL5.

