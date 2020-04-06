Fer Scalphunter
- Experts
- Fernando David Costa
- Versão: 1.2
- Atualizado: 10 outubro 2025
- Ativações: 5
O Fer Scalphunter trabalha constantemente, abrindo operações 24 horas por dia, 5 dias por semana, a favor da tendência, utilizando duas médias móveis. Se o preço se voltar contra ele, ele começa a abrir operações de grade e martingale até retornar à sua direção original e fechar todas as operações com lucro.
Características:
O bot é otimizado para funcionar com GBPUSD no período M5. Ele pode ser otimizado para uso com outros símbolos.
Saldo recomendado:
- US$ 500 com uma conta CENT
- US$ 5.000 com uma conta STANDARD
- US$ 50.000 para CONTAS DE FINANCIAMENTO
Para receber o restante dos conjuntos otimizados, solicite-os por mensagem privada.
Parâmetros configuráveis:
- Tamanho de lote fixo
- Tamanho de lote dinâmico com base no saldo da conta: O tamanho do lote aumenta conforme o saldo da conta aumenta.
- Take Profit
- Stop Loss
- Trailing Stop
- Número máximo de negociações que o EA pode abrir
- Grade
- Distância entre as negociações da grade
- Multiplicador Martingale
- Número máximo de negociações da grade que podem ser abertas
- Médias móveis: Configuração das médias móveis
- Filtro de tempo de negociação
- Limite máximo de drawdown diário: Se o drawdown diário máximo for atingido, o bot interrompe a negociação até o dia seguinte (ideal para fases de financiamento da conta)
- Meta de lucro total em porcentagem
Suporte:
Solicite conjuntos otimizados e suporte por mensagem privada MQL5.