Fer Scalphunter MT5
- Experten
- Fernando David Costa
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 8 Oktober 2025
- Aktivierungen: 5
Fer Scalphunter Bot ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der eine Volatilitäts-Breakout-Einstiegsstrategie mit einem intelligenten Erholungssystem mit Grid und Martingale kombiniert. Sein Ziel ist es, starke Marktbewegungen zu erfassen und ungünstige Trades durch kontrollierte Mittelwertbildung zu verwalten. Der Bot zeichnet sich durch sein robustes Risikomanagementsystem aus, das Nachrichtenfilter, tägliche Verlustlimits und einen exklusiven Support- und Resistance-Filter (S/R) umfasst, um Einstiege in gefährliche Zonen zu vermeiden.
SONDERANGEBOT!
Der Preis wird alle 10 Verkäufe um$50 erhöht.Endpreis: $1499
-----------------------------------------------------------------------------------------------
WICHTIGE Parameter , die vor der Ausführung des EA geändert werden müssen:
-
Trailing Stop (Pips") (0 für Deaktivieren) : Auf1.3 einstellen
-
Aktivieren Sie den Filter S/R High/Low : AufTRUE setzen
Hauptmerkmale
Hybride Einstiegsstrategie:
-
Breakout-Modus: Der Bot identifiziert die Hochs und Tiefs eines bestimmten Zeitraums (Lookback) und eröffnet Trades in Trendrichtung, wenn der Kurs diese Niveaus durchbricht.
-
Intelligente Erholung: Wenn sich der Markt gegen den anfänglichen Handel bewegt, aktiviert er ein Grid-System mit Martingale (konfigurierbarer Multiplikator), um den Einstiegspreis zu mitteln und mit Gewinn auszusteigen.
Erweiterte Sicherheitsfilter:
-
Unterstützungs- und Widerstandsfilter (S/R): Erkennt automatisch S/R-Zonen auf dem Chart. Wenn der Preis zu nahe an einem Widerstand (für Käufe) oder einer Unterstützung (für Verkäufe) liegt, blockiert der Bot den Handel, um Marktfallen zu vermeiden.
-
Nachrichten-Filter: Ermöglicht es Ihnen, den Zeitpunkt des nächsten bedeutenden Nachrichtenereignisses zu konfigurieren, um den Handel vor und nach dem Ereignis zu stoppen und extreme Volatilität zu vermeiden.
-
Trend-Filter (EMAs): Verwendet zwei Exponential Moving Averages (Fast und Slow), um die allgemeine Richtung vor dem Handel zu bestätigen.
Geld-Management:
-
Dynamische Losgröße: Option zur automatischen Erhöhung des Handelsvolumens basierend auf dem Wachstum des Kontostands (Zinseszins).
-
Tägliche Ziele: Einschließlich konfigurierbarer Grenzen für das tägliche Gewinnziel (% des Kontostands) und das tägliche Drawdown-Limit (% des Kontostands). Wenn diese erreicht werden, schließt der Bot alles und beendet den Handel für den Tag.
Ausstieg und Schließung:
-
Globaler Trailing Stop: Schützt Gewinne durch Verschieben des Stop Loss, wenn sich der Handel zu seinen Gunsten entwickelt.
-
Globale Gewinnmitnahme: Schließt alle Positionen desselben Typs (Käufe oder Verkäufe), wenn ein gemeinsames Geldziel erreicht wird.
Visuelles Panel:
-
Zeigt Echtzeit-Statistiken auf dem Bildschirm an: Nettogewinn, offene Lots, Durchschnittspreis und Filterstatus (News, Limits, etc.).
Wichtige Parameter
-
Lot-Verwaltung: FixedLotSize (Festes Lot) oder UseBalanceBasedLot (Zinseszins).
-
Raster-Strategie: DistancePips (Abstand zwischen Trades), MartingaleMultiplier (Lot-Multiplikator), MaxTrades (Maximale Anzahl von Trades).
-
Breakout-Einstellungen: Breakout_LookbackPeriods (Kerzen zur Berechnung von High/Low), Breakout_OffsetPips (Zusätzliche Pips zur Validierung des Breakouts).
-
S/R-Filter: UseSRFilter (Aktivieren/Deaktivieren), SR_TimeFrame (Zeitrahmen für die Level-Erkennung), SR_PipsRange (Sicherheitsabstand).
-
Risiko-Management: MaxDailyDrawdownPercent (Maximaler Tagesverlust %), DailyProfitTargetPercent (Tägliches Gewinnziel %).
Empfehlungen
-
Zeitrahmen: Konfigurierbar (empfohlen M1, M5, M15 oder H1 für die Erkennung von Unterstützungen und Widerständen).
-
Symbol: Optimiert für volatile Paare oder Metalle (wie XAUUSD), aber anpassbar an die wichtigsten Währungspaare.
-
Konto: Empfohlen wird ein ECN-Konto mit niedrigem Spread und ausreichendem Leverage, um der Martingale-Strategie standzuhalten.
-
Mindesteinlage: Für Standardkonten ist ein Mindestguthaben von 500 USD erforderlich. Für Cent-Konten, ein Mindestguthaben von 5 USD.
-
Empfohlene Einlage: Für Standardkonten wird ein Guthaben von 1000 USD empfohlen. Für Cent-Konten, ein empfohlenes Guthaben von 10 USD.
-
Hebelwirkung: Verwenden Sie eine Mindesthebelwirkung von 1:500. Empfohlen 1:1000 oder höher.
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen
If you have any question you can write me to private message.