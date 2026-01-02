TriParity AfterShock PRO Scanner AiPrompt
- Indikatoren
- Kazutaka Yamamoto
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
TriParity AfterShock PRO Scanner (NOWCAST eingebaut)
DerTriParity AfterShock PRO Scanner ist ein diskretionäres MT5-Marktfilterungstool, das auf der Dreiecksparität (AB×BC≈AC) basiert. Es hilft Ihnen, Ihre Watchlist zu komprimieren und schnell qualitativ hochwertige "Aftershock"-Regimes zu identifizieren - kurzlebige Verzerrungs-Setups, die auf niedrigeren Timeframes nach Interbank-Korrekturen auftreten können.
✅ Wichtig: Dies ist KEINE Dreiecksarbitrage. Dreiecksarbitrage erfordert eine nahezu gleichzeitige 3-Leg-Ausführung, extrem niedrige Latenzzeiten und winzige Spreads - typischerweise unerreichbar für die Ausführung im Einzelhandel. TriParity konzentriert sich auf die handelbaren Nachbeben, die nach der Paritätskorrektur verbleiben können (Time-Lag / Overshoot → Konvergenz).
Preisgestaltung (Step-Up-Modell)
Der Einführungspreis beginnt bei $180. Der Preis erhöht sich für jede 10 verkauften Exemplare um 10 $ und ist bei 280 $ gedeckelt.
Was dieser Scanner leistet
- Scannt Triaden × Zeitrahmen und bewertet das aktuelle Regime mit NOWCAST (A / B / C / NG)
- Hilft Ihnen zu entscheiden, was Sie beobachten und was Sie ignorieren sollten (beginnen Sie mit A/B)
- Hebt hervor , wo die Verzerrung im Moment "Aufmerksamkeit verdient", so dass Sie keine Zeit damit verschwenden, alles zu überwachen
NEU (ab Version 5.1): AI-Prompt-Export mit einem Mausklick
Klicken Sie im Scanner-Raster auf eine NOWCAST-Zelle für Ihren Ziel-Triad × Zeitrahmen:
- Der Scanner gibt einen "AI Prompt" aus.
- Fügen Sie diese in ChatGPT (oder eine kompatible KI) ein, um einen kurzen Bericht zu erhalten:
- Zusammenfassung der Fundamentaldaten (Politik / Kurse / Ereignisse / Ströme)
- Abgleich mit dem technischen System (NOWCAST / Verzerrung)
- Gesamt-A/B/C/NG + bis zu 3 "zusätzliche Prüfungen"
✅ Dies ist keine Marktprognose. Es ist eine schnelle Überprüfung des blinden Flecks, um einen rein technischen Tunnelblick zu vermeiden.
Empfohlener Handelsablauf
Der TriParity-Handel ist so konzipiert, dass er in 3 Schritten abläuft:
- Scanner (NOWCAST) → Filter und Auswahl von A/B-Kandidaten
- AI-Check (Prompt → Kurzbericht) → schneller Abgleich / Blindspot-Check
- Catcher → Ausführen mit strukturiertem Entry / TP / SL / Stats
Cross-Sell (empfohlen):
👉 Für die Ausführung und das Handelsmanagement verwenden Sie TriParity AfterShock PRO Catcher (separat erhältlich).
Der Scanner ist der schnellste Weg, um Kandidaten zu finden; der Catcher ist der Ort, an dem die Ausführung wiederholbar wird.
LiveGAP (separat erhältlich, optional)
LiveGAP ist ein separates, kostengünstiges Visualisierungstool, mit dem Sie überprüfen können, ob eine Verzerrung vorliegt:
SYN (synthetisch) - AC (tatsächlich) = GAP (Pips)
LiveGAP dient dem Lernen/der Verifizierung und ist NICHT Teil der Handelsentscheidungen.
Für wen ist es geeignet
- Händler, die Geschwindigkeit und Struktur wollen, keine Vorhersagen
- Trader, die mit der Überwachung mehrerer Paare überfordert sind
- Trader, die ein wiederholbares Filtersystem vor der Ausführung wünschen
Nicht ideal, wenn Sie wollen:
- Vollständig automatisierten Handel
- Garantierte Gewinne / "immer wiederkehrende" Ansprüche
Anmerkungen / Haftungsausschluss
- Nur ein Lehrmittel und eine diskretionäre Workflow-Unterstützung. Keine Anlageberatung.
- Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers, den Spreads, der Ausführung und dem Marktregime ab.
- KI-Funktionen erfordern externe Tools/Dienste (z. B. ChatGPT). Der Scanner gibt die Eingabeaufforderung aus; die KI erstellt den Bericht.