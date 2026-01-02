TriParity AfterShock PRO Scanner AiPrompt

TriParity AfterShock PRO Scanner (NOWCAST eingebaut)

DerTriParity AfterShock PRO Scanner ist ein diskretionäres MT5-Marktfilterungstool, das auf der Dreiecksparität (AB×BC≈AC) basiert. Es hilft Ihnen, Ihre Watchlist zu komprimieren und schnell qualitativ hochwertige "Aftershock"-Regimes zu identifizieren - kurzlebige Verzerrungs-Setups, die auf niedrigeren Timeframes nach Interbank-Korrekturen auftreten können.

Wichtig: Dies ist KEINE Dreiecksarbitrage. Dreiecksarbitrage erfordert eine nahezu gleichzeitige 3-Leg-Ausführung, extrem niedrige Latenzzeiten und winzige Spreads - typischerweise unerreichbar für die Ausführung im Einzelhandel. TriParity konzentriert sich auf die handelbaren Nachbeben, die nach der Paritätskorrektur verbleiben können (Time-Lag / Overshoot → Konvergenz).

Preisgestaltung (Step-Up-Modell)

Der Einführungspreis beginnt bei $180. Der Preis erhöht sich für jede 10 verkauften Exemplare um 10 $ und ist bei 280 $ gedeckelt.

Was dieser Scanner leistet

  • Scannt Triaden × Zeitrahmen und bewertet das aktuelle Regime mit NOWCAST (A / B / C / NG)
  • Hilft Ihnen zu entscheiden, was Sie beobachten und was Sie ignorieren sollten (beginnen Sie mit A/B)
  • Hebt hervor , wo die Verzerrung im Moment "Aufmerksamkeit verdient", so dass Sie keine Zeit damit verschwenden, alles zu überwachen

NEU (ab Version 5.1): AI-Prompt-Export mit einem Mausklick

Klicken Sie im Scanner-Raster auf eine NOWCAST-Zelle für Ihren Ziel-Triad × Zeitrahmen:

  • Der Scanner gibt einen "AI Prompt" aus.
  • Fügen Sie diese in ChatGPT (oder eine kompatible KI) ein, um einen kurzen Bericht zu erhalten:
    • Zusammenfassung der Fundamentaldaten (Politik / Kurse / Ereignisse / Ströme)
    • Abgleich mit dem technischen System (NOWCAST / Verzerrung)
    • Gesamt-A/B/C/NG + bis zu 3 "zusätzliche Prüfungen"

✅ Dies ist keine Marktprognose. Es ist eine schnelle Überprüfung des blinden Flecks, um einen rein technischen Tunnelblick zu vermeiden.

Empfohlener Handelsablauf

Der TriParity-Handel ist so konzipiert, dass er in 3 Schritten abläuft:

  1. Scanner (NOWCAST) → Filter und Auswahl von A/B-Kandidaten
  2. AI-Check (Prompt → Kurzbericht) → schneller Abgleich / Blindspot-Check
  3. Catcher → Ausführen mit strukturiertem Entry / TP / SL / Stats

Cross-Sell (empfohlen):
👉 Für die Ausführung und das Handelsmanagement verwenden Sie TriParity AfterShock PRO Catcher (separat erhältlich).
Der Scanner ist der schnellste Weg, um Kandidaten zu finden; der Catcher ist der Ort, an dem die Ausführung wiederholbar wird.

LiveGAP (separat erhältlich, optional)

LiveGAP ist ein separates, kostengünstiges Visualisierungstool, mit dem Sie überprüfen können, ob eine Verzerrung vorliegt:
SYN (synthetisch) - AC (tatsächlich) = GAP (Pips)

LiveGAP dient dem Lernen/der Verifizierung und ist NICHT Teil der Handelsentscheidungen.

Für wen ist es geeignet

  • Händler, die Geschwindigkeit und Struktur wollen, keine Vorhersagen
  • Trader, die mit der Überwachung mehrerer Paare überfordert sind
  • Trader, die ein wiederholbares Filtersystem vor der Ausführung wünschen

Nicht ideal, wenn Sie wollen:

  • Vollständig automatisierten Handel
  • Garantierte Gewinne / "immer wiederkehrende" Ansprüche

Anmerkungen / Haftungsausschluss

  • Nur ein Lehrmittel und eine diskretionäre Workflow-Unterstützung. Keine Anlageberatung.
  • Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers, den Spreads, der Ausführung und dem Marktregime ab.
  • KI-Funktionen erfordern externe Tools/Dienste (z. B. ChatGPT). Der Scanner gibt die Eingabeaufforderung aus; die KI erstellt den Bericht.
