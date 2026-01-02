TriParity AfterShock PRO Scanner AiPrompt

TriParity AfterShock PRO Scanner (NOWCAST eingebaut)

DerTriParity AfterShock PRO Scanner ist ein diskretionäres MT5-Marktfilterungstool, das auf der Dreiecksparität (AB×BC≈AC) basiert. Es hilft Ihnen, Ihre Watchlist zu komprimieren und schnell qualitativ hochwertige "Aftershock"-Regimes zu identifizieren - kurzlebige Verzerrungs-Setups, die auf niedrigeren Timeframes nach Interbank-Korrekturen auftreten können.

✅ Wichtig: Dies ist KEINE Dreiecksarbitrage. Dreiecksarbitrage erfordert eine nahezu gleichzeitige 3-Leg-Ausführung, extrem niedrige Latenzzeiten und winzige Spreads - typischerweise unerreichbar für die Ausführung im Einzelhandel. TriParity konzentriert sich auf die handelbaren Nachbeben, die nach der Paritätskorrektur verbleiben können (Time-Lag / Overshoot → Konvergenz).

Preisgestaltung (Step-Up-Modell)

Der Einführungspreis beginnt bei $180. Der Preis erhöht sich für jede 10 verkauften Exemplare um 10 $ und ist bei 280 $ gedeckelt.

Was dieser Scanner leistet

Scannt Triaden × Zeitrahmen und bewertet das aktuelle Regime mit NOWCAST (A / B / C / NG)

NEU (ab Version 5.1): AI-Prompt-Export mit einem Mausklick

Klicken Sie im Scanner-Raster auf eine NOWCAST-Zelle für Ihren Ziel-Triad × Zeitrahmen:

Der Scanner gibt einen "AI Prompt" aus.

Fügen Sie diese in ChatGPT (oder eine kompatible KI) ein, um einen kurzen Bericht zu erhalten: Zusammenfassung der Fundamentaldaten (Politik / Kurse / Ereignisse / Ströme) Abgleich mit dem technischen System (NOWCAST / Verzerrung) Gesamt-A/B/C/NG + bis zu 3 "zusätzliche Prüfungen"

✅ Dies ist keine Marktprognose. Es ist eine schnelle Überprüfung des blinden Flecks, um einen rein technischen Tunnelblick zu vermeiden.

Empfohlener Handelsablauf

Der TriParity-Handel ist so konzipiert, dass er in 3 Schritten abläuft:

Scanner (NOWCAST) → Filter und Auswahl von A/B-Kandidaten AI-Check (Prompt → Kurzbericht) → schneller Abgleich / Blindspot-Check Catcher → Ausführen mit strukturiertem Entry / TP / SL / Stats

Cross-Sell (empfohlen):

👉 Für die Ausführung und das Handelsmanagement verwenden Sie TriParity AfterShock PRO Catcher (separat erhältlich).

Der Scanner ist der schnellste Weg, um Kandidaten zu finden; der Catcher ist der Ort, an dem die Ausführung wiederholbar wird.

LiveGAP (separat erhältlich, optional)

LiveGAP ist ein separates, kostengünstiges Visualisierungstool, mit dem Sie überprüfen können, ob eine Verzerrung vorliegt:

SYN (synthetisch) - AC (tatsächlich) = GAP (Pips)

LiveGAP dient dem Lernen/der Verifizierung und ist NICHT Teil der Handelsentscheidungen.

Für wen ist es geeignet

Händler, die Geschwindigkeit und Struktur wollen, keine Vorhersagen

wollen, keine Vorhersagen Trader, die mit der Überwachung mehrerer Paare überfordert sind

Trader, die ein wiederholbares Filtersystem vor der Ausführung wünschen

Nicht ideal, wenn Sie wollen:

Vollständig automatisierten Handel

Garantierte Gewinne / "immer wiederkehrende" Ansprüche

