RSI Double Cross EA

DerRSI Double Cross Robot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf einem klassischen, aber leistungsstarken Momentum-Konzept basiert - dem Crossover zweier RSI-Indikatoren mit unterschiedlichen Perioden.

Der Roboter identifiziert Trendwechsel und Marktmomentumverschiebungen, indem er die Interaktion zwischen schnellen und langsamen RSI-Werten verfolgt. Trades werden nur dann eröffnet, wenn klare Richtungssignale erscheinen, während ein eingebauter Volatilitätsfilter hilft, flache und wenig aktive Marktbedingungen zu vermeiden.

RSI Double Cross Robot wendet ein striktes Risikomanagement an, unterstützt eine prozentuale Positionsgröße und kehrt Positionen automatisch um, wenn sich die Marktrichtung ändert.
Die Strategie ist einfach, transparent und äußerst effektiv für Händler, die eine klare Logik und disziplinierte Ausführung bevorzugen.

Hauptmerkmale:

  • Doppelte RSI-Crossover-Strategie

  • Flacher Marktfilter für Volatilität (ATR)

  • Automatische Positionsumkehr

  • Integriertes Risiko- und Geldmanagement

  • Kein Raster, kein Martingal

  • Geeignet für mehrere Währungspaare und Zeitrahmen

RSI Double Cross Robot ist eine ausgezeichnete Wahl für Händler, die Zuverlässigkeit, Klarheit und eine konsistente Marktlogik schätzen.


