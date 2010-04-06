SVP Zones SM ICT

Ich stelle einen Indikator vor, der Akkumulationszonen für Kauf- und Verkaufstransaktionen identifiziert. Dieser Indikator wurde entwickelt, um komplexe Handelsstrategien zu automatisieren, und er funktioniert gut, auch wenn er echtes Volumen und nicht Tick-Volumen benötigt, um perfekt zu funktionieren. Nach einer kleinen Optimierung zeigt er jedoch auch mit diesen Daten gute Ergebnisse.

Das Funktionsprinzip des Indikators ist scheinbar einfach: Er analysiert die Struktur von Bewegungen, Korrekturen und Volumen. Durch die Analyse dieser Daten findet er wichtige Akkumulationszonen. Eine Zone wird sofort eingezeichnet, wenn die Akkumulation abgeschlossen ist und das Kursziel durchbrochen wurde. Sie können die Parameter in den Einstellungen anpassen und die Filter so einstellen, dass sie neutraler oder strenger sind. Es funktioniert gut auf allen Zeitrahmen. Ich verwende es auf zwei Zeitrahmen: 1H und M5, und manchmal auf M30.

Wenn wir das Kursverhalten nach der Bildung von Akkumulationszonen einfach beschreiben würden, sähe es in etwa so aus: Unmittelbar nach der Bildung der Zone (das ist der Zeitpunkt, zu dem der Kurs sie verlässt) folgt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine starke Kursbewegung in Richtung des Ausbruchs. In der Folge ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs aus der unteren Zonengrenze sehr gering, wenn es sich um Verkaufszonen handelt. Dies ist entscheidend: Jede Zone ist durch eine bestimmte Farbe gekennzeichnet.

Eine grüne Zone zeigt die Zone mit der größten Verkaufsaktivität an.

Eine blaue Zone zeigt ebenfalls die Zone mit den meisten Kaufaktivitäten an. Falls Sie jetzt denken, dass ich etwas verwechselt habe, nein.

Das Volumen bestimmt die Akkumulation, während die Struktur die Dominanz der beiden Seiten bestimmt.

Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei den Parametereinstellungen benötigen.
Empfohlene Produkte
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Indikatoren
Erweiterter 4xZeovo MT5 Indikator (MetaTrader 5) Beschreibung des Produkts 4xZeovo ist ein leistungsfähiges System von Handelsindikatoren, das die Finanzmärkte 24/7 überwacht. Metatrader5 Tool entwickelt, um die besten Kauf / Verkauf Chancen zu finden und benachrichtigt den Benutzer . Es macht den Händlern das Leben leicht, indem es ihnen bei den beiden schwierigsten Entscheidungen hilft, indem es fortschrittliche, innovative Handelsindikatoren verwendet, die den Benutzer ermutigen, die Gewinnpo
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Advanced Price Flow Analytics 8
Rafael Vasili
Indikatoren
DAILY OH/OL SDEV QUANT MODEL - STATISTISCHER HANDEL MIT PRÄZISEM RISIKOMANAGEMENT HANDELN SIE MIT MATHEMATISCHER SICHERHEIT - KENNEN SIE IHREN EXAKTEN STOP-LOSS UND TAKE-PROFIT BEVOR SIE EINSTEIGEN Dieser Indikator analysiert mehr als 5.000 Tage Kursverlauf, um Sie zu informieren: Genaue Einstiegsniveaus (Sigma-Bänder, die bei der
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
Indikatoren
Mega Spikes Max ist ein spezialisierter Indikator für synthetische Boom- und Crash-Indizes, der Handelssignale mit automatischen Warnmeldungen erzeugt. Merkmale Der Indikator analysiert die Marktbedingungen mit Hilfe proprietärer Algorithmen und zeigt Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart an. Er arbeitet speziell mit Boom- und Crash-Indizes auf dem M5-Zeitrahmen. Die Signalerzeugung kombiniert mehrere technische Analysemethoden, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Das Sys
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
TREND LINES Scalper Professioneller Indikator ÜBERBLICK Trend Lines Scalper ist ein hochpräziser, fortschrittlicher Indikator, der speziell für professionelle Trader entwickelt wurde, die ihre Scalping-Möglichkeiten durch die automatische Erkennung von Trendlinien und Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit maximieren möchten. Dieser leistungsstarke Algorithmus kombiniert die klassische technische Analyse mit moderner Technologie, identifiziert automatisch Preismuster und generiert präzise Ec
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (558)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
DominoSync DoubleSix: Ein fortschrittlicher Indikator für zuverlässigen Handel DominoSync DoubleSix ist ein fortschrittlicher Indikator, der Händlern hilft, zuverlässigere Einstiegssignale zu identifizieren, indem er mehrere Zeitrahmen analysiert und Kerzen mit geringem Volumen oder atypischen Spannen herausfiltert. Die Einstiegssignale werden im Histogramm des Indikators angezeigt, was eine klarere und weniger aufdringliche Analyse auf dem Preis-Chart ermöglicht. Was DominoSync DoubleSix Einzig
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indikatoren
Wir stellen den   Quantum Heiken Ashi PRO   vor Die Heiken-Ashi-Kerzen wurden entwickelt, um klare Einblicke in Markttrends zu geben und sind bekannt für ihre Fähigkeit, Rauschen herauszufiltern und falsche Signale zu eliminieren. Verabschieden Sie sich von verwirrenden Preisschwankungen und begrüßen Sie eine glattere, zuverlässigere Diagrammdarstellung. Was den Quantum Heiken Ashi PRO wirklich einzigartig macht, ist seine innovative Formel, die traditionelle Candlestick-Daten in leicht lesbare
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Dual Confirmation PMAX Supertrend Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Zweifache Bestätigung des PMAX-Supertrend-Indikators: Der ultimative Handelsvorteil Der Dual Confirmation PMAX-Supertrend-Indikator stellt einen bedeutenden Fortschritt bei den technischen Analysewerkzeugen für ernsthafte Trader dar. Dieser Premium-Indikator kombiniert zwei leistungsstarke Trendfolgesysteme in einer einzigen, optimierten Lösung, die nur dann Signale generiert, wenn beide Systeme übereinstimmen, wodurch Fehlsignale drastisch reduziert und die Handelspräzision verbessert werden. H
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
Indikatoren
Price Reach Indikator. Er dient auch als perfekter Begriff für Unterstützungen und Widerstände. Ich verwende ihn in zwei Experten. Das grundlegende Werkzeug für den professionellen Handel. Der Indikator analysiert die letzten 500 Bar und verwendet diese, um die Niveaus zu bestimmen (aber er sagt nicht die Zukunft voraus ) . Persönlich verwende ich ihn auf TF H1. Er ist sehr einfach: Vier Linien auf dem Chart und das ist alles. Nur zwei Eingabeparameter. Tausende von Indikatoren. Warum das? Ist e
Visual Volume Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visueller Volumenfluss-Indikator Erweitern Sie Ihr Trading mit fortschrittlicher Volumenflussanalyse! Der Visual Volume Flow Indicator ist ein innovatives Tool, das eine umfassende Analyse der Volumentrends und ihrer Auswirkungen auf die Kursbewegungen ermöglicht. Mit einem Preis von $65 ist dieser Indikator eine unverzichtbare Ergänzung des Arsenals eines jeden Händlers und bietet wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung Ihrer Handelsstrategie. Was macht ihn so einzigartig? Der Visual Volume Flo
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft der fortschrittlichen Volumenanalyse mit dem Weis Wave Scouter, einem revolutionären Indikator für MetaTrader 5, der die bewährten Prinzipien der Wyckoff-Methode und der Volume Spread Analysis (VSA) vereint. Entwickelt für Trader, die Präzision und Tiefe in ihren Operationen suchen, bietet dieser Indikator eine taktische Marktlesung durch die Analyse von kumulierten Volumenwellen und hilft dabei, Schlüsselpunkte für Trendwenden und -fortsetzungen zu identifizieren. Weis W
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
Signal Strike
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Indikatoren
Signal Strike ist ein professioneller Handelsindikator für MetaTrader 5, der klare Einstiegssignale mit hohem Vertrauen direkt auf Ihrem Chart liefert. Mit einer fortschrittlichen Logik, die Trend, Momentum, Volatilität und Volumenbestätigung kombiniert, hilft dieses Tool Händlern, präzise KAUF- und VERKAUFSgelegenheiten mit Zuversicht zu identifizieren. Im Gegensatz zu generischen Indikatoren ist Signal Strike so konzipiert, dass er unentschlossene Kerzen und schwache Setups herausfiltert. We
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi geglättet Strategie ist ein sehr einfaches, aber leistungsfähiges System, um Forex-Markt Trend Richtung zu bekommen. Dieser Indikator ist eigentlich 2 Indikatoren in 1 Pack, Heiken Ashi und Heiken Ashi Smoothed Moving Average beide enthalten. Weil HA (Heiken Ashi) und HAS (Heiken Ashi Smoothed) in einem einzigen Systemereignis mit den notwendigen Puffern und einer Schleife berechnet werden, ist es der SCHNELLSTE, OPTIMIERTE und EFFIZIENTE HA, der den kombinierten Indikator von MetaTr
Fractals
Mikhail Nazarenko
Indikatoren
Der Indikator Fraktale zeigt auf dem Chart nur Fraktale mit den in den Indikatoreinstellungen angegebenen Parametern an. So können Sie eine Trendumkehr genauer erfassen und falsche Umkehrungen ausschließen. Nach der klassischen Definition eines Fraktals handelt es sich um eine Kerze - ein Extremum auf dem Chart, das vom Kurs 2 Kerzen vor und 2 Kerzen nach dem Auftreten einer fraktalen Kerze nicht überschritten wurde. Dieser Indikator bietet die Möglichkeit, die Anzahl der Kerzen vor und nach dem
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indikatoren
Alpha Trend MT5 ist ein Trendindikator für die MetaTrader 5-Plattform. Es wurde von einer Gruppe professioneller Händler entwickelt. Der Alpha-Trend-MT5 Indikator ermittelt die wahrscheinlichsten Trendumkehrpunkte, wodurch Trades ganz am Anfang eines Trends möglich sind. Dieses Kennzeichen enthält Benachrichtigungen, die generiert werden, wenn ein neues Signal erscheint (Alarm, E-Mail, Push-Benachrichtigung). Dadurch können Sie eine Position zeitnah öffnen. Alpha Trend zeichnet nicht neu, wa
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Scalper Slayer V75
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
Slayer Scalper V75. Slayer Scalper V75 ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der speziell für hochpräzises Scalping entwickelt wurde. Er verwendet einen dynamischen, adaptiven Channel-Algorithmus, der optimale Ein- und Ausstiegspunkte auf kurzen Zeitskalen identifiziert. Hauptmerkmale: Klare visuelle Signale: Grüne Pfeile für Käufe und rote Pfeile für Verkäufe. Dynamische Kanäle: Ober- und Untergrenzen, die sich automatisch an die Marktvolatilität anpassen. Konfigurierbare Parameter
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indikatoren
All-in-One Chart Patterns Professional Level: Das ultimative 36-Patterns-Handelssystem All-in-One Chart Patterns Professional Level ist ein umfassender 36-Pattern-Indikator, der bei Einzelhändlern gut bekannt ist, aber durch die integrierte Analyse des Einflusses von Nachrichten und die richtige Positionierung des Marktprofils erheblich an Genauigkeit gewinnt. Dieses professionelle Trading-Tool verändert die traditionelle Mustererkennung, indem es fortschrittliche algorithmische Erkennung mit Ec
AW Heiken Ashi MT5
AW Trading Software Limited
Indikatoren
AW Heiken Ashi – Intelligenter Trend- und TP-Indikator. Ein fortschrittlicher Indikator basierend auf dem klassischen Heiken Ashi, angepasst für Händler, mit mehr Flexibilität und Übersichtlichkeit. Im Gegensatz zum Standardindikator hilft AW Heiken Ashi bei der Trendanalyse, der Bestimmung von Gewinnzielen und der Filterung falscher Signale und ermöglicht so sicherere Handelsentscheidungen. Einrichtungshandbuch und Anweisungen – Hier / MT4-Version – Hier Vorteile von AW Heiken Ashi: Funktionier
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
ESS Enguifing Strategy Signals
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indikatoren
ESS ENGUIFING STATEGY SIGNALS Dieser Indikator erkennt Hüllkerzen, auf die ein Filter angewendet wird, dieser Filter setzt sich aus 3 Strategien zusammen, mit denen es möglich ist, die größtmögliche Wirksamkeit innerhalb der messbaren Parameter zu identifizieren. Die Signale werden durch Aufwärts- und Abwärtspfeile für jede der Richtungen angezeigt, und Sie können auch Warnungen, E-Mails und Push-Nachrichten an das Mobiltelefon aktivieren oder deaktivieren. Es ist erwähnenswert, dass kein In
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
„Naturu“ ist ein manueller Indikator, der die Symmetrie der Natur als Algorithmus nutzt. Beherrsche den Markt mit einer einfachen Strategie und verborgener Weisheit! Beim Laden des Indikators siehst du zwei Linien – Oben (Top) und Unten (Bottom). Klicke einmal auf eine Linie, um sie zu aktivieren. Um sie zu verschieben, klicke einfach auf die Kerze, an die du sie setzen möchtest. Du legst einen Höchst- und einen Tiefstpunkt fest, und der Indikator berechnet automatisch: Eine magentafarbene Zone,
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indikatoren
Engulfing with EMAs Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortschrittlichen Erkennung von Candlestick-Mustern mit dem Engulfing with EMAs Indicator , einem hochmodernen Tool für MetaTrader 5. Dieser futuristische Indikator kombiniert die Präzision der Engulfing-Musteranalyse mit der Trendfolgestärke der exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA 21 und EMA 50) und versetzt Händler in die Lage, hochwahrscheinliche Setups für alle Währungspaare und Zeitrahmen zu identifizieren. Hauptmerkm
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indikatoren
Der SMMA-Bands-Indikator ist ein fortschrittliches, volatilitätsbasiertes Handelsinstrument, das 6 dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus um eine von zwei geglätteten gleitenden Durchschnitten (SMMA) gebildete Hüllkurve erzeugt. Dieser Indikator kombiniert die Zuverlässigkeit der SMMA-Trend-Identifikation mit der Präzision von Standardabweichungs-basierten Volatilitätsbändern, wodurch er sich sowohl für Trendfolge- als auch für Mean-Reversion-Strategien eignet. Jedes Band hat seinen
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
VIP Buy Sell Signals
Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich über diese Email-Adresse, um das KOSTENLOSE Strategie-PDF für diesen Indikator herunterzuladen tharindu999lakmal@gmail.com Einführung Der Indikator "Buy Sell Signals" wurde entwickelt, um KAUF- und VERKAUFSsignale zu liefern, die auf den aktuellen Marktbedingungen basieren. Für diesen Indikator wurde eine Handelsstrategie ( Chee sheet) erstellt ( lesen Sie die Beschreibung). Dieser Indikator verfügt über zeitlich abgestimmte Einstiegssignale , so dass Sie mit diesem Indik
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Es funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen, wie 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten. Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indikatoren
Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Weitere Produkte dieses Autors
Volume Difference
Damian Blaha
Indikatoren
Volume Difference - Dieser Indikator wurde entwickelt, um das Lesen von Preis- und Volumencharts zu erleichtern. Er ist so konzipiert, dass die Differenz zwischen dem vergangenen und dem aktuellen Volumen nicht mehr berechnet werden muss. Dieser Indikator wurde entwickelt, um diesen Prozess zu vereinfachen. Überraschenderweise konnte ich nirgends einen so einfachen Indikator finden, also stelle ich ihn Ihnen vor. Dieser Indikator ist unverzichtbar für den Einsatz in komplexen Handelsmodellen,
FREE
Robot Di Aur
Damian Blaha
Experten
Ich stelle Ihnen Robot Di Aur Expert Advisor vor - es handelt sich um eine Automatisierung einer komplexen Strategie, die auf strukturellen Mustern und Volumen basiert. Sie wurde auf der Grundlage von vier Jahren Erfahrung im Studium des Volumens und seines Einflusses auf die durch Fibonacci-Levels berechnete Marktstruktur erstellt, jeder Handel hat einen festen Stop-Loss und einen adaptiven Take-Profit. Wie im Falle des manuellen Handels handelt der Expert Advisor nur mit dem Goldinstrument. Es
La Strns Aur
Damian Blaha
Experten
Ich präsentiere den La Strns Aur Expert Advisor - eine automatisierte Version einer komplexen manuellen Strategie, die auf Struktur- und Volumenmustern basiert. Kurz gesagt, er basiert auf Fibonacci-Ratios und Tick-Volumen-Analyse. Der Advisor wurde entwickelt, um die Logik des professionellen Handels in einen Algorithmus zu übertragen und dabei Einfachheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Der Advisor ist klar in zwei verschiedene Strategien unterteilt, um zwei Bereiche von Marktbedingung
Scodur
Damian Blaha
Experten
Ich präsentiere einen profitablen Berater, nicht weil er versucht, die Mathematik zu betrügen, sondern weil er auf den realen Prinzipien von Large-Cap-Märkten wie Gold aufgebaut ist: Volumen → Ursache, Preis → Wirkung. Er arbeitet strikt mit geschlossenen Kerzen (ohne Neuzeichnung), sucht nach Akkumulationszonen und eröffnet Trades bei jedem bestätigten Signal. Ein eingebauter Richtungsfilter fasst das KAUFEN/VERKAUFEN-Volumen über einen bestimmten Zeitraum zusammen, zeigt Prozentsätze an und
Doi SLSA
Damian Blaha
Experten
Ich präsentiere einen profitablen Berater, nicht weil er versucht, die Mathematik zu betrügen, sondern weil er auf den realen Prinzipien von Märkten mit großen Werten wie Gold aufgebaut ist. Doi SLSA ist ein kombinierter Advisor, der zwei unabhängige Handelsmodule in einer einzigen Datei vereint: Scodur S3 und La Strins Aur v1.9 (Strategie A/B). Beide Systeme beruhen auf dem gleichen Konzept: Volumen + Marktstruktur. Sie setzen es jedoch mit unterschiedlichen Ansätzen um, was die Stabilität i
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension