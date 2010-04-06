SVP Zones SM ICT

Ich stelle einen Indikator vor, der Akkumulationszonen für Kauf- und Verkaufstransaktionen identifiziert. Dieser Indikator wurde entwickelt, um komplexe Handelsstrategien zu automatisieren, und er funktioniert gut, auch wenn er echtes Volumen und nicht Tick-Volumen benötigt, um perfekt zu funktionieren. Nach einer kleinen Optimierung zeigt er jedoch auch mit diesen Daten gute Ergebnisse.





Das Funktionsprinzip des Indikators ist scheinbar einfach: Er analysiert die Struktur von Bewegungen, Korrekturen und Volumen. Durch die Analyse dieser Daten findet er wichtige Akkumulationszonen. Eine Zone wird sofort eingezeichnet, wenn die Akkumulation abgeschlossen ist und das Kursziel durchbrochen wurde. Sie können die Parameter in den Einstellungen anpassen und die Filter so einstellen, dass sie neutraler oder strenger sind. Es funktioniert gut auf allen Zeitrahmen. Ich verwende es auf zwei Zeitrahmen: 1H und M5, und manchmal auf M30.





Wenn wir das Kursverhalten nach der Bildung von Akkumulationszonen einfach beschreiben würden, sähe es in etwa so aus: Unmittelbar nach der Bildung der Zone (das ist der Zeitpunkt, zu dem der Kurs sie verlässt) folgt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine starke Kursbewegung in Richtung des Ausbruchs. In der Folge ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs aus der unteren Zonengrenze sehr gering, wenn es sich um Verkaufszonen handelt. Dies ist entscheidend: Jede Zone ist durch eine bestimmte Farbe gekennzeichnet.





Eine grüne Zone zeigt die Zone mit der größten Verkaufsaktivität an.





Eine blaue Zone zeigt ebenfalls die Zone mit den meisten Kaufaktivitäten an. Falls Sie jetzt denken, dass ich etwas verwechselt habe, nein.





Das Volumen bestimmt die Akkumulation, während die Struktur die Dominanz der beiden Seiten bestimmt.





Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei den Parametereinstellungen benötigen.