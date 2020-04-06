Gold Surge Breakout

Verwandeln Sie Ihren Goldhandel mit Automatisierung auf institutionellem Niveau

Gold Breakout EA - Professionelles Dual-Mode XAUUSD Handelssystem

Gold Breakout EA von Yunzu Trading Systems ist ein hochentwickelter Dual-Mode Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD-Handel entwickelt wurde. Durch die Kombination von blitzschnellem Scalping während Liquiditätsspitzen mit leistungsstarken Swing-Trading-Fähigkeiten passt sich dieser EA den Marktbedingungen an, um das Gewinnpotenzial zu maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen.

Warum Gold Breakout EA?

Zwei Strategien in einem leistungsstarken Paket

SCALPER MODE - Erzielen Sie schnelle Gewinne bei hoher Volatilität

Arbeitet auf den Zeitrahmen M1/M5 während der Überschneidung zwischen London und NY (höchste Liquidität)

Intelligenter Einstieg durch Berührungen der Bollinger Bänder + RSI-Bestätigung

ATR-basierter dynamischer Stop Loss & Take Profit (passt sich der Marktvolatilität an)

Automatischer Breakeven-Schutz nach 1:1 Risiko-Ertrag

Zeitbasierter Ausstieg verhindert Übernacht-Exposure

6-10 Trades pro Tag während optimaler Sitzungen

SWING MODE - Reiten Sie auf große Trendbewegungen

H1/H4-Zeitrahmenanalyse für größere Bewegungen

EMA-Konfluenz + ADX-Trendstärke-Filterung

Intelligente Trailing-Stops sichern Gewinne ab

Teilweise Gewinnmitnahmen auf wichtigen Niveaus

Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 bis 1:3

Perfekt für das Erfassen von Mehrtagestrends

Hauptmerkmale, die uns auszeichnen

Intelligentes Risikomanagement

Prozentbasierte Positionsgröße - Riskieren Sie einen festen Prozentsatz Ihres Kontos pro Handel

Täglicher Drawdown-Schutz - Stoppt den Handel automatisch, wenn das tägliche Verlustlimit erreicht wird (Standardwert 3 %)

Max Consecutive Loss Filter - Beendet den Handel nach X Verlusten in Folge (verhindert Rachegeschäfte)

Spread Filtering - Handelt nur, wenn die Spreads günstig sind

Session-Based Trading - Konzentriert sich auf Stunden mit hoher Liquidität für die beste Ausführung

Erweiterte Einstiegslogik

Multi-Indikator-Bestätigung - EMA-Trend + Bollinger Bands + RSI + ADX

ATR-Volatilitätsfilter - Vermeidet tote Marktbedingungen

Dynamischer SL/TP - Passt sich automatisch an die aktuelle Marktvolatilität an

Pullback & Breakout Detection - Einstieg bei optimalen Kursniveaus

Professionelles Positionsmanagement

Breakeven-Logik - Verschiebt SL zum Einstieg +1 Pip nach der Gewinnschwelle

Trailing Stops - Swing-Modus Trails mit ATR-basierten Abständen

Partielle Gewinnmitnahmen - Sichert Gewinne, während Gewinner laufen gelassen werden

Zeitbasierte Exits - Schließt veraltete Positionen automatisch

Symbol-Agnostisch & Broker-freundlich

Automatische Symbolerkennung - Liest Tick-Größe, Tick-Wert und Kontraktgröße automatisch

Funktioniert mit JEDEM Broker - Keine fest kodierten Werte

Korrekte Lot-Berechnung - Präzise Positionsgröße basierend auf der Kontowährung

Slippage-Kontrolle - Lehnt Trades ab, wenn Slippage den Grenzwert überschreitet

Standardeinstellungen (optimiert für konservativen Handel)

Scalper-Modus

Zeitrahmen : M1 primär, M5 Bestätigung

: M1 primär, M5 Bestätigung Handelszeiten : 12:00-16:00 GMT (Überschneidung London-NY)

: 12:00-16:00 GMT (Überschneidung London-NY) Risiko pro Trade : 0,2% des Kontos

: 0,2% des Kontos SL-Multiplikator : 1,6 × ATR(14)

: 1,6 × ATR(14) TP-Multiplikator : 0,6 × ATR(14)

: 0,6 × ATR(14) Maximale Trades/Tag : 6

: 6 Maximale Spanne : 2,5 Pips

: 2,5 Pips EMA-Periode : 21

: 21 Bollinger Bänder : 20, 2.0 StdDev

: 20, 2.0 StdDev RSI: 14 Periode

Swing-Modus

Zeitrahmen : H1 primär, H4 Bestätigung

: H1 primär, H4 Bestätigung Risiko pro Trade : 1.0% des Kontos

: 1.0% des Kontos SL-Multiplikator : 3.0 × ATR(14)

: 3.0 × ATR(14) Risiko:Rendite : 1:2

: 1:2 Max. offene Trades : 2

: 2 EMA schnell/langsam : 21/55

: 21/55 ADX-Schwellenwert : 25

: 25 Trailing Stop: Aktiviert bei 0.8 × SL Gewinn

Perfekt für:

Day Trader, die während der Spitzenzeiten konsistente Scalping-Gewinne anstreben

Swing Trader, die die wichtigsten Trendbewegungen im Goldmarkt einfangen möchten

Portfoliodiversifizierung - Beide Modi können gleichzeitig oder separat ausgeführt werden

Herausforderungen für Prop-Firmen - Konservatives Risikomanagement erfüllt Gewinnziele

Alle Kontogrößen - Von $100 bis $100.000+ (prozentuale Größenordnung)

Was Sie erhalten

Das komplette Paket enthält:

Vollständig kompilierter EA (.ex5), bereit zum Handeln

Vollständiger Quellcode (.mq5) für Transparenz

3 optimierte .SET-Dateien (Konservativ, Scalper, Swing)

Detailliertes PDF-Benutzerhandbuch

Installations- und Einrichtungsanleitung

Empfohlene Backtest-Einstellungen

Parameter-Optimierungsbereiche

Kostenlose Updates auf Lebenszeit

Anpassung leicht gemacht

Über 100 konfigurierbare Parameter, darunter:

Eintritts-/Austrittszeiten für jeden Modus

Alle Indikatorperioden und Schwellenwerte

Risikoniveaus und Positionsgrößen

Stop-Loss- und Take-Profit-Multiplikatoren

Tägliche Limits und Sicherheitskontrollen

Schwellenwerte für Spread und Slippage

Not-Aus-Schalter

Empfohlenes Testprotokoll

Bevor Sie in Betrieb gehen, empfehlen wir:

Backtest auf 3+ Jahren Tickdaten mit realistischen Spreads Forward Test auf einem Demokonto für mindestens 2-4 Wochen Konservativ beginnen - Anfangs die Standardeinstellungen verwenden Optimieren Sie schrittweise - Passen Sie einen Parameter nach dem anderen an Angemessenes Risiko verwenden - Nie mehr als 1-2% pro Handel riskieren

Preisgestaltung & Wert

Regulärer Preis: $XXX

Launch Special: $XXX (Begrenzte Zeit - XX% OFF)

Vergleichen Sie mit anderen XAUUSD EAs, die $500-$1000 mit weniger Funktionen kosten!

Geld-zurück-Garantie: 30 Tage, ohne Fragen zu stellen. Wenn Sie nicht zufrieden sind, erhalten Sie eine volle Rückerstattung.

Risiko-Haftungsausschluss

Der Handel mit Devisen und Gold birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung Ihres Handels, kein garantiertes Gewinnsystem. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an und riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren.

Empfohlenes Mindestkonto: $500 für Mikro-Lots, $2000+ für den Standardhandel

Über Yunzu Handelssysteme

Wir haben uns auf die Entwicklung professioneller Handelsautomatisierung für seriöse Trader spezialisiert. Unsere EAs sind gebaut mit: