Gold Surge Breakout
- Experten
- Alex Amuyunzu Raymond
- Version: 1.7
- Aktivierungen: 5
Verwandeln Sie Ihren Goldhandel mit Automatisierung auf institutionellem Niveau
Gold Breakout EA von Yunzu Trading Systems ist ein hochentwickelter Dual-Mode Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD-Handel entwickelt wurde. Durch die Kombination von blitzschnellem Scalping während Liquiditätsspitzen mit leistungsstarken Swing-Trading-Fähigkeiten passt sich dieser EA den Marktbedingungen an, um das Gewinnpotenzial zu maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen.
Warum Gold Breakout EA?
Zwei Strategien in einem leistungsstarken Paket
SCALPER MODE - Erzielen Sie schnelle Gewinne bei hoher Volatilität
- Arbeitet auf den Zeitrahmen M1/M5 während der Überschneidung zwischen London und NY (höchste Liquidität)
- Intelligenter Einstieg durch Berührungen der Bollinger Bänder + RSI-Bestätigung
- ATR-basierter dynamischer Stop Loss & Take Profit (passt sich der Marktvolatilität an)
- Automatischer Breakeven-Schutz nach 1:1 Risiko-Ertrag
- Zeitbasierter Ausstieg verhindert Übernacht-Exposure
- 6-10 Trades pro Tag während optimaler Sitzungen
SWING MODE - Reiten Sie auf große Trendbewegungen
- H1/H4-Zeitrahmenanalyse für größere Bewegungen
- EMA-Konfluenz + ADX-Trendstärke-Filterung
- Intelligente Trailing-Stops sichern Gewinne ab
- Teilweise Gewinnmitnahmen auf wichtigen Niveaus
- Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 bis 1:3
- Perfekt für das Erfassen von Mehrtagestrends
Hauptmerkmale, die uns auszeichnen
Intelligentes Risikomanagement
Prozentbasierte Positionsgröße - Riskieren Sie einen festen Prozentsatz Ihres Kontos pro Handel
Täglicher Drawdown-Schutz - Stoppt den Handel automatisch, wenn das tägliche Verlustlimit erreicht wird (Standardwert 3 %)
Max Consecutive Loss Filter - Beendet den Handel nach X Verlusten in Folge (verhindert Rachegeschäfte)
Spread Filtering - Handelt nur, wenn die Spreads günstig sind
Session-Based Trading - Konzentriert sich auf Stunden mit hoher Liquidität für die beste Ausführung
Erweiterte Einstiegslogik
Multi-Indikator-Bestätigung - EMA-Trend + Bollinger Bands + RSI + ADX
ATR-Volatilitätsfilter - Vermeidet tote Marktbedingungen
Dynamischer SL/TP - Passt sich automatisch an die aktuelle Marktvolatilität an
Pullback & Breakout Detection - Einstieg bei optimalen Kursniveaus
Professionelles Positionsmanagement
Breakeven-Logik - Verschiebt SL zum Einstieg +1 Pip nach der Gewinnschwelle
Trailing Stops - Swing-Modus Trails mit ATR-basierten Abständen
Partielle Gewinnmitnahmen - Sichert Gewinne, während Gewinner laufen gelassen werden
Zeitbasierte Exits - Schließt veraltete Positionen automatisch
Symbol-Agnostisch & Broker-freundlich
Automatische Symbolerkennung - Liest Tick-Größe, Tick-Wert und Kontraktgröße automatisch
Funktioniert mit JEDEM Broker - Keine fest kodierten Werte
Korrekte Lot-Berechnung - Präzise Positionsgröße basierend auf der Kontowährung
Slippage-Kontrolle - Lehnt Trades ab, wenn Slippage den Grenzwert überschreitet
Standardeinstellungen (optimiert für konservativen Handel)
Scalper-Modus
- Zeitrahmen: M1 primär, M5 Bestätigung
- Handelszeiten: 12:00-16:00 GMT (Überschneidung London-NY)
- Risiko pro Trade: 0,2% des Kontos
- SL-Multiplikator: 1,6 × ATR(14)
- TP-Multiplikator: 0,6 × ATR(14)
- Maximale Trades/Tag: 6
- Maximale Spanne: 2,5 Pips
- EMA-Periode: 21
- Bollinger Bänder: 20, 2.0 StdDev
- RSI: 14 Periode
Swing-Modus
- Zeitrahmen: H1 primär, H4 Bestätigung
- Risiko pro Trade: 1.0% des Kontos
- SL-Multiplikator: 3.0 × ATR(14)
- Risiko:Rendite: 1:2
- Max. offene Trades: 2
- EMA schnell/langsam: 21/55
- ADX-Schwellenwert: 25
- Trailing Stop: Aktiviert bei 0.8 × SL Gewinn
Perfekt für:
Day Trader, die während der Spitzenzeiten konsistente Scalping-Gewinne anstreben
Swing Trader, die die wichtigsten Trendbewegungen im Goldmarkt einfangen möchten
Portfoliodiversifizierung - Beide Modi können gleichzeitig oder separat ausgeführt werden
Herausforderungen für Prop-Firmen - Konservatives Risikomanagement erfüllt Gewinnziele
Alle Kontogrößen - Von $100 bis $100.000+ (prozentuale Größenordnung)
Was Sie erhalten
Das komplette Paket enthält:
- Vollständig kompilierter EA (.ex5), bereit zum Handeln
- Vollständiger Quellcode (.mq5) für Transparenz
- 3 optimierte .SET-Dateien (Konservativ, Scalper, Swing)
- Detailliertes PDF-Benutzerhandbuch
- Installations- und Einrichtungsanleitung
- Empfohlene Backtest-Einstellungen
- Parameter-Optimierungsbereiche
- Kostenlose Updates auf Lebenszeit
Anpassung leicht gemacht
Über 100 konfigurierbare Parameter, darunter:
- Eintritts-/Austrittszeiten für jeden Modus
- Alle Indikatorperioden und Schwellenwerte
- Risikoniveaus und Positionsgrößen
- Stop-Loss- und Take-Profit-Multiplikatoren
- Tägliche Limits und Sicherheitskontrollen
- Schwellenwerte für Spread und Slippage
- Not-Aus-Schalter
Empfohlenes Testprotokoll
Bevor Sie in Betrieb gehen, empfehlen wir:
- Backtest auf 3+ Jahren Tickdaten mit realistischen Spreads
- Forward Test auf einem Demokonto für mindestens 2-4 Wochen
- Konservativ beginnen - Anfangs die Standardeinstellungen verwenden
- Optimieren Sie schrittweise - Passen Sie einen Parameter nach dem anderen an
- Angemessenes Risiko verwenden - Nie mehr als 1-2% pro Handel riskieren
Preisgestaltung & Wert
Regulärer Preis: $XXX
Launch Special: $XXX (Begrenzte Zeit - XX% OFF)
Vergleichen Sie mit anderen XAUUSD EAs, die $500-$1000 mit weniger Funktionen kosten!
Geld-zurück-Garantie: 30 Tage, ohne Fragen zu stellen. Wenn Sie nicht zufrieden sind, erhalten Sie eine volle Rückerstattung.
Risiko-Haftungsausschluss
Der Handel mit Devisen und Gold birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung Ihres Handels, kein garantiertes Gewinnsystem. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an und riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren.
Empfohlenes Mindestkonto: $500 für Mikro-Lots, $2000+ für den Standardhandel
Über Yunzu Handelssysteme
Wir haben uns auf die Entwicklung professioneller Handelsautomatisierung für seriöse Trader spezialisiert. Unsere EAs sind gebaut mit:
- Sauberer, optimierter Code
- Risikomanagement auf institutionellem Niveau
- Transparente Logik (einschließlich Quellcode)
- Laufende Unterstützung und Updates
- Echte Handelserfahrung, nicht nur Backtests