Gold Surge Breakout

Gold Breakout EA - Professionelles Dual-Mode XAUUSD Handelssystem

Verwandeln Sie Ihren Goldhandel mit Automatisierung auf institutionellem Niveau

Gold Breakout EA von Yunzu Trading Systems ist ein hochentwickelter Dual-Mode Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD-Handel entwickelt wurde. Durch die Kombination von blitzschnellem Scalping während Liquiditätsspitzen mit leistungsstarken Swing-Trading-Fähigkeiten passt sich dieser EA den Marktbedingungen an, um das Gewinnpotenzial zu maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen.

Warum Gold Breakout EA?

Zwei Strategien in einem leistungsstarken Paket

SCALPER MODE - Erzielen Sie schnelle Gewinne bei hoher Volatilität

  • Arbeitet auf den Zeitrahmen M1/M5 während der Überschneidung zwischen London und NY (höchste Liquidität)
  • Intelligenter Einstieg durch Berührungen der Bollinger Bänder + RSI-Bestätigung
  • ATR-basierter dynamischer Stop Loss & Take Profit (passt sich der Marktvolatilität an)
  • Automatischer Breakeven-Schutz nach 1:1 Risiko-Ertrag
  • Zeitbasierter Ausstieg verhindert Übernacht-Exposure
  • 6-10 Trades pro Tag während optimaler Sitzungen

SWING MODE - Reiten Sie auf große Trendbewegungen

  • H1/H4-Zeitrahmenanalyse für größere Bewegungen
  • EMA-Konfluenz + ADX-Trendstärke-Filterung
  • Intelligente Trailing-Stops sichern Gewinne ab
  • Teilweise Gewinnmitnahmen auf wichtigen Niveaus
  • Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 bis 1:3
  • Perfekt für das Erfassen von Mehrtagestrends

Hauptmerkmale, die uns auszeichnen

Intelligentes Risikomanagement

Prozentbasierte Positionsgröße - Riskieren Sie einen festen Prozentsatz Ihres Kontos pro Handel
Täglicher Drawdown-Schutz - Stoppt den Handel automatisch, wenn das tägliche Verlustlimit erreicht wird (Standardwert 3 %)
Max Consecutive Loss Filter - Beendet den Handel nach X Verlusten in Folge (verhindert Rachegeschäfte)
Spread Filtering - Handelt nur, wenn die Spreads günstig sind
Session-Based Trading - Konzentriert sich auf Stunden mit hoher Liquidität für die beste Ausführung

Erweiterte Einstiegslogik

Multi-Indikator-Bestätigung - EMA-Trend + Bollinger Bands + RSI + ADX
ATR-Volatilitätsfilter - Vermeidet tote Marktbedingungen
Dynamischer SL/TP - Passt sich automatisch an die aktuelle Marktvolatilität an
Pullback & Breakout Detection - Einstieg bei optimalen Kursniveaus

Professionelles Positionsmanagement

Breakeven-Logik - Verschiebt SL zum Einstieg +1 Pip nach der Gewinnschwelle
Trailing Stops - Swing-Modus Trails mit ATR-basierten Abständen
Partielle Gewinnmitnahmen - Sichert Gewinne, während Gewinner laufen gelassen werden
Zeitbasierte Exits - Schließt veraltete Positionen automatisch

Symbol-Agnostisch & Broker-freundlich

Automatische Symbolerkennung - Liest Tick-Größe, Tick-Wert und Kontraktgröße automatisch
Funktioniert mit JEDEM Broker - Keine fest kodierten Werte
Korrekte Lot-Berechnung - Präzise Positionsgröße basierend auf der Kontowährung
Slippage-Kontrolle - Lehnt Trades ab, wenn Slippage den Grenzwert überschreitet

Standardeinstellungen (optimiert für konservativen Handel)

Scalper-Modus

  • Zeitrahmen: M1 primär, M5 Bestätigung
  • Handelszeiten: 12:00-16:00 GMT (Überschneidung London-NY)
  • Risiko pro Trade: 0,2% des Kontos
  • SL-Multiplikator: 1,6 × ATR(14)
  • TP-Multiplikator: 0,6 × ATR(14)
  • Maximale Trades/Tag: 6
  • Maximale Spanne: 2,5 Pips
  • EMA-Periode: 21
  • Bollinger Bänder: 20, 2.0 StdDev
  • RSI: 14 Periode

Swing-Modus

  • Zeitrahmen: H1 primär, H4 Bestätigung
  • Risiko pro Trade: 1.0% des Kontos
  • SL-Multiplikator: 3.0 × ATR(14)
  • Risiko:Rendite: 1:2
  • Max. offene Trades: 2
  • EMA schnell/langsam: 21/55
  • ADX-Schwellenwert: 25
  • Trailing Stop: Aktiviert bei 0.8 × SL Gewinn

Perfekt für:

Day Trader, die während der Spitzenzeiten konsistente Scalping-Gewinne anstreben
Swing Trader, die die wichtigsten Trendbewegungen im Goldmarkt einfangen möchten
Portfoliodiversifizierung - Beide Modi können gleichzeitig oder separat ausgeführt werden
Herausforderungen für Prop-Firmen - Konservatives Risikomanagement erfüllt Gewinnziele
Alle Kontogrößen - Von $100 bis $100.000+ (prozentuale Größenordnung)

Was Sie erhalten

Das komplette Paket enthält:

  • Vollständig kompilierter EA (.ex5), bereit zum Handeln
  • Vollständiger Quellcode (.mq5) für Transparenz
  • 3 optimierte .SET-Dateien (Konservativ, Scalper, Swing)
  • Detailliertes PDF-Benutzerhandbuch
  • Installations- und Einrichtungsanleitung
  • Empfohlene Backtest-Einstellungen
  • Parameter-Optimierungsbereiche
  • Kostenlose Updates auf Lebenszeit

Anpassung leicht gemacht

Über 100 konfigurierbare Parameter, darunter:

  • Eintritts-/Austrittszeiten für jeden Modus
  • Alle Indikatorperioden und Schwellenwerte
  • Risikoniveaus und Positionsgrößen
  • Stop-Loss- und Take-Profit-Multiplikatoren
  • Tägliche Limits und Sicherheitskontrollen
  • Schwellenwerte für Spread und Slippage
  • Not-Aus-Schalter

Empfohlenes Testprotokoll

Bevor Sie in Betrieb gehen, empfehlen wir:

  1. Backtest auf 3+ Jahren Tickdaten mit realistischen Spreads
  2. Forward Test auf einem Demokonto für mindestens 2-4 Wochen
  3. Konservativ beginnen - Anfangs die Standardeinstellungen verwenden
  4. Optimieren Sie schrittweise - Passen Sie einen Parameter nach dem anderen an
  5. Angemessenes Risiko verwenden - Nie mehr als 1-2% pro Handel riskieren

Preisgestaltung & Wert

Regulärer Preis: $XXX
Launch Special: $XXX (Begrenzte Zeit - XX% OFF)

Vergleichen Sie mit anderen XAUUSD EAs, die $500-$1000 mit weniger Funktionen kosten!

Geld-zurück-Garantie: 30 Tage, ohne Fragen zu stellen. Wenn Sie nicht zufrieden sind, erhalten Sie eine volle Rückerstattung.

Risiko-Haftungsausschluss

Der Handel mit Devisen und Gold birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung Ihres Handels, kein garantiertes Gewinnsystem. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an und riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren.

Empfohlenes Mindestkonto: $500 für Mikro-Lots, $2000+ für den Standardhandel

Über Yunzu Handelssysteme

Wir haben uns auf die Entwicklung professioneller Handelsautomatisierung für seriöse Trader spezialisiert. Unsere EAs sind gebaut mit:

  • Sauberer, optimierter Code
  • Risikomanagement auf institutionellem Niveau
  • Transparente Logik (einschließlich Quellcode)
  • Laufende Unterstützung und Updates
  • Echte Handelserfahrung, nicht nur Backtests

Empfohlene Produkte
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experten
The Catalyst EA The Catalyst EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Er wurde speziell für den Handel mit dem Währungspaar   AUDUSD auf dem H1-Zeitrahmen   entwickelt. Der EA verwendet eine Multi-Indikator-Strategie, die darauf abzielt, potenzielle Marktumkehrungen und Korrekturen zu identifizieren und zu nutzen. Ein Hauptaugenmerk seines Designs liegt auf einem robusten Risikomanagement, das eine dynamische Lot-Größenberechnung und mehrer
Gold Highest BreakOut
Michal Kudela
Experten
Breakout-EA für XAUUSD (Gold) — platziert ATR-gefilterte Pending-Orders anhand jüngster High/Low-Zonen (empfohlen H1). Kurzbeschreibung: Gold Highest BreakOut ist ein automatischer Expert Advisor für XAUUSD. Er setzt Buy-Stop- und Sell-Stop-Pending-Orders an Ausbruchslevels, die aus den jüngsten Hochs/Tiefs berechnet werden, und nutzt ATR- und Range-Filter zur Reduzierung falscher Signale. Hauptmerkmale: Strategie: Ausbruch aus den jüngsten High/Low-Bereichen über einen einstellbaren Zeitraum.
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experten
EURUSD London Breakout Pro Entwickelt mit Unterstützung fortschrittlicher KI-Tools, bietet der EURUSD London Breakout Pro sauberen, effizienten Code, optimiert für Geschwindigkeit und Stabilität. Dieser Expert Advisor verwendet ein institutionelles Risikomanagement-Framework und vermeidet risikoreiche Strategien wie Martingale, Grid-Averaging oder unkontrolliertes Hedging. Für Trader, die Präzision und Sicherheit verlangen, kombiniert das System ein bewährtes London-Session-Breakout-Konzept mit
FREE
Circinus MT5
Kulanan Chavalparit
Experten
Circinus 2021 ist ein vielseitiger Algorithmus, der eine breite Palette von Einlagen verwenden kann. Geeignet für EURUSD Paar . Backtesting zeigte mehr als 220% Gewinne in 12 Monaten für Ersteinlage 100 USD und anfänglichem Lot 0.01 (TP_money =10) Backtesting zeigte mehr als 130% Gewinne in 12 Monaten für Ersteinlage 1.000 USD und anfänglichem Lot 0.1 ( TP_money =10) Backtesting zeigte mehr als 130% Gewinne in 12 Monaten bei einer Ersteinlage von 10.000 USD und einem anfänglichen Lot 1.0 ( TP_mo
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experten
Der EA verwendet Scalping-Strategie in der Nacht, Handel besteht aus drei Algorithmen und jeder Algorithmus arbeitet in seinem eigenen Zeitintervall. Der EA verwendet viele intelligente Filter, um sich an fast jede wirtschaftliche Situation anzupassen. Schwebende Aufträge sind für die geringste Schlupf beim Handel Scalping verwendet. Der Berater ist sicher und erfordert keine Einstellungen durch den Benutzer, installieren Sie ihn einfach auf dem Chart und Sie sind bereit. Der EA setzt eine schüt
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.27 (11)
Experten
QuantCore GT Der QuantCore GT EA ist ein fortschrittliches Handelssystem, das entwickelt wurde, um die Komplexitäten des Forex-Marktes mithilfe einer unvergleichlichen Kombination aus KI-gesteuerter Intelligenz und datengestützten Strategien zu meistern. Durch die Integration von ChatGPT-o1, dem neuesten GPT-4.5, ausgeklügelten Machine-Learning-Modellen und einem hochmodernen Big-Data-Ansatz erreicht QuantCore GT ein neues Niveau an Genauigkeit, Anpassungsfähigkeit und Handelseffizienz. Dieser
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
Experten
Zonda EA   Es   ist ein       Vollautomatisches System   mit offenen Optimierungsparametern und einem   Wiederherstellungsmechanismus in Echtzeit. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 990 $  Zonda-GUIDE Signale Rückerstattung der Provision Aktualisierung Mein Blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 Jede Position hat immer eine       Festes SL  
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
Multipair Forex EA
Sheriff Ajbola Adewoye
Experten
Dieser EA handelt die wichtigsten Forex-Paare mit einer strukturierten Intraday-Strategie. Er prüft die Marktbedingungen, bevor er Trades platziert, und nutzt technische Filter, um schlechte Einstiege zu vermeiden. Er zielt auf einen stabilen täglichen Gewinn ab und kontrolliert das Risiko in jeder Position. Der EA kann mehrere Paare gleichzeitig handeln. Er unterstützt manuelle Eingriffe und enthält Funktionen für Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop. Hauptmerkmale: Handelt EURUSD, GBPUSD,
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experten
MIISC PullBack ist eine indikatorbasierte STRATEGIE, die eine der OFFIZIELLEN "MIISC STRATEGIE" ist, der Alogrithmus berücksichtigt einen potentiellen PULLBACK zum Einstieg. Wichtige Schritte: * Der EA sollte nur auf dem 1H-Zeitrahmen verwendet werden. * Hebeln Sie die Wahrscheinlichkeit des EA, indem Sie ihn auf mindestens 5 verschiedene Symbole anwenden. verschiedene Symbole. * Legen Sie je nach Ihrem Kapital eine angemessene Losgröße fest. * Der EA verwendet einen festen und einen dynamischen
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
Experten
CRAZY WHALE MT5 - vollautomatischer Gitterhandel. Der EA, der den Sturm überlebt und den Trend bezwingt. Warum Trader Crazy Whale wählen Super-Grid-Intelligenz - Positionen, Absicherungen, Clearing, Rebalancing und Lot automatisch. Sie handeln - es denkt, reagiert und passt sich an. Trend Hunter - Liest die Marktstruktur in Echtzeit, um den Walen zu folgen, nicht der Masse. Risikoanpassung - Wählen Sie Ihr Aggressionsniveau und die automatisch skalierte Losgröße. Plug & Play Einfachheit - K
FREE
Dynamic TP XAU Scalper
Thanaporn Janbuala
Experten
EA Name: Dynamic Hybrid Scalper (XAU Spezialist) "Eine synergetische Mischung aus Trendfolge und Smart-Grid-Logik für konsistenten Goldhandel" Key Highlights Multi-Timeframe-Analyse: Dreischichtige Trendanalyse, die den Trend des High Timeframe (HTF) bis hinunter zum spezifischen Einstiegssignal Timeframe für maximale Präzision überwacht. 5-Faktoren-Signal-Bestätigung: Ein ausgeklügeltes Filtersystem, das fünf Hauptmetriken verwendet: EMA-Trend, RSI, MACD, ADX-Stärke und Price Action Bre
Score EA
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Experten
Wir präsentieren die MT5-Version unseres vollständig automatisierten adaptiven Handelssystems – Score EA . Diese neue Version bietet deutlich verbesserte Funktionen und Möglichkeiten, die Ihr Handelserlebnis auf ein neues Niveau heben. Wichtige Aktualisierungen umfassen: Unterstützung für bis zu 28 Symbole, was eine breitere Marktexposition und Diversifikation ermöglicht. Eine erweiterte Benutzeroberfläche, jetzt mit einer vollständigen Positionsliste und manuellen Steuerungsschaltflächen für me
Range Brain Ai
Bosco Antonio Vega
Experten
Range Brain AI - Neural Network Range Trading Expert Advisor KI-gestützter Range Breakout Expert Advisor, der volumenbasierte neuronale Netze verwendet, um vorbörsliche Konsolidierungsbereiche im US30 zu identifizieren und zu handeln. Handelsstrategie Range Brain AI ist ein volumenbasierter Expert Advisor mit neuronalen Netzwerken, der speziell für den Handel mit dem Dow Jones 30 (US30) unter optimalen Marktbedingungen entwickelt wurde. Der EA identifiziert Konsolidierungsbereiche während festg
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Experten
Pivot Hunter EA Der Pivot Hunter EA ist ein spezialisierter Handelsroboter, der exklusiv für das Währungspaar   CADJPY   im   H1-Zeitrahmen   entwickelt wurde. Seine Strategie ist darauf ausgelegt, potenzielle Marktwendepunkte zu identifizieren, indem er die Preisaktion und das Momentum analysiert. Der Kern der EA-Logik ist ein Bestätigungssystem, das auf mehreren Indikatoren basiert. Er kombiniert Signale von klassischen Indikatoren, einschließlich Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relati
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Experten
Crypto Price Action EA ist ein Trading Roboter, der speziell für das Forex-Trading und das Trading mit Krypto-Währungen konzipiert ist (sobald letztere wieder mit annehmbaren Spreads gehandelt werden können). Der EA verwendet den ATR-Indikator. Ein Trade wird eröffnet, wenn der Kurs innerhalb einer Kerze sich um einen einstellbaren ATR-Faktor ("Open trade factor") vom Eröffnungskurs wegbewegt. Viele Währungspaare haben dabei die Eigenschaft, einen einmal eingeschlagenen Trend fortzusetzen, sodas
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
5 (2)
Experten
Golden US Session MT5 basiert auf einer klassischen, populären Breakout-Strategie und verwendet keine Martingale- oder Grid-Mechanismen. Golden US Session MT5  platziert zur täglichen Eröffnung der US-Börsen ein Paar von Buy-/Sell-Stopporders. Sobald eine der Stopporders getriggert wurde und im Markt platziert ist, erfolgt die Löschung der Stopporder. Sollte einmal eine Order am Stopp-Loss geschlossen werden, so ist der Verlust auf $5/0.01 Lot begrenzt. Um einen solchen Verlust schneller auszug
SpreadHunter
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SpreadHunter - Intelligente Arbitrage mit Kointegration SpreadHunter ist ein EA, der entwickelt wurde, um Arbitragemöglichkeiten zwischen zwei Marktpaaren mit Hilfe der Kointegration von Vermögenswerten auszunutzen. Dieses System analysiert die statistischen Beziehungen zwischen den Paaren, um temporäre Ungleichgewichte zu identifizieren und zu nutzen. Die Strategie kombiniert mathematische Präzision mit automatischer Ausführung, um sicherzustellen, dass die Trades schnell und effizient sind. Sp
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (8)
Experten
Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir in
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
BOOSTER FOR MT5 ist ein professioneller Scalper-Berater für die tägliche Arbeit im FOREX-Markt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, verstehen Trader normalerweise, dass das Ausmaß der Ansammlung von Stop-Orders, der Preis und die Zeit eine bedeutende Rolle auf dem Markt spielen. Diese Strategie wird in diesem FOREX Expert Advisor umgesetzt, und ich hoffe, dass Sie nicht nur Freude an diesem Produkt haben, sondern auch an seiner Entwicklung teilhaben - hinterlassen Sie hier Ihr Feedback mit I
Ace Scalper MT5
Andrey Vasilenko
Experten
Ace Scalper EA funktioniert auf GBPUSD, EURGBP, USDCHF, EURCHF . Zeitrahmen M5. Die Strategie basiert auf der Suche nach Preisschwankungen für die ruhige Periode der asiatischen Sitzung. Während dieser Zeit gibt es in der Regel keine starken unvorhersehbaren Kursbewegungen, was ein relativ sicheres Scalping mit einer durchschnittlichen Handelsdauer von 1 Stunde ermöglicht. Verwendet einen engen Stop-Loss, der bei ungünstigen Marktentwicklungen eine Einlagensicherung bietet. EA verwendet keine ge
Vortex Pro EA
Daniel Naranjo Morales
Experten
Vortex Pro EA Vortex Pro EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für das Währungspaar   USDCHF   auf dem   H1-Zeitrahmen   entwickelt wurde. Es arbeitet mit einer hochentwickelten Counter-Trend-Strategie, die darauf abzielt, potenzielle Marktumkehrpunkte zu identifizieren, an denen ein vorherrschender Trend an Dynamik verlieren könnte. Der Kern der EA-Logik besteht darin, gegen den aktuellen Trend in den Markt einzusteigen, wenn bestimmte Bedingungen eine hohe Wahrscheinlichkeit
BoomCrashDeriv
Mohammed Imran Jani
Experten
Boom- und Crash-Indizes von Deriv sind synthetische Indizes, die die Dynamik steigender und fallender realer Finanzmärkte widerspiegeln sollen. Sie simulieren speziell das Verhalten eines Marktes, der entweder boomt oder abstürzt. Für Händler, die von diesen Indizes profitieren möchten, besteht eine der effektivsten Strategien darin, sich auf höhere Zeitrahmen zu konzentrieren. Dies liegt daran, dass Boom-Spitzen und Crash-Fälle dazu neigen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf niedrigere
Apocalypse BTC SCalper
Xian Qin Ceng
Experten
Erster ermäßigter Preis! 9.26 - 10.3 Ermäßigter Preis von $199! Endgültiger Preis $599! Der BTC Winner EA hat seit seiner Veröffentlichung gute Performance-Renditen erzielt und, was noch wichtiger ist, er hat bewiesen, dass das Programm auf BTC funktioniert. Das gab mir Selbstvertrauen und ich war bereit, einen neuen, aggressiveren und exzellenten BTC EA zu entwickeln, mit mehr gehandelten Aufträgen und mit Fokus auf die kurze Frist. Nach einer Periode unermüdlicher Arbeit wurde dieser Apocalyp
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Experten
Stock Eagle EA - ein automatischer Trading Advisor, der für den US-Aktienmarkt entwickelt wurde. Basierend auf einer eigenen Handelsstrategie und der Beobachtung, dass der Aktienmarkt als Spotmarkt dazu neigt, im Laufe der Zeit zu wachsen, ist das System so konfiguriert, dass es nur Long-Positionen eröffnet. Es zielt darauf ab, Marktabschwächungen durch Handelswellen zu erkennen und überwacht mehrere Zeitrahmen, um optimale Einstiegspunkte bei vorübergehenden Kursrückgängen zu finden. Launch Pro
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Experten
Algo Edge EA Dieser EA nur BUY Download der zweiten EA für SELL und führen Sie es beide. -DE40/ Tec100 Selbstlernender EA nur den EA auf den Chart setzen und starten keine Einstellungsoptimierung. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 und vieles mehr. Multifunktionaler Expert Advisor kann mit jedem Forex-Paar oder Indize handeln. EA kann mit jedem Broker handeln. M1 hoch, M30 mittel, H1 geringes Risiko. Funktionen: Für andere Indize Beispiel US30: Ändern Sie die Robot Worktime in Europa auf 16:3
FREE
The Ring
Marta Gonzalez
Experten
Der Ring Ein EA, um sie alle zu beherrschen The Ring It ist eine sichere automatisierte Software für den Handel mit 28 Paaren gleichzeitig. Verwenden Sie diesen Roboter nicht gleichzeitig mit anderen, es ist ein Multi-Value-Roboter, daher verwaltet er 28 Paare gleichzeitig. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. Der Ring verfügt über 6 neuronale Netze, um den richtigen
Smart Robot AI
Ramiz Mavludov
Experten
Dieser Expert Advisor kombiniert 2 interessante Elemente: das Fehlen einer Anpassung an historische Daten und eingebaute "Gehirne", die im MTF-Modus unabhängig voneinander arbeiten und darauf trainiert sind, wichtige Signale zu finden; es gibt immer einen Stop-Loss. Dies ist keine einfache Sammlung gewöhnlicher Daten, sondern ein dynamisches Muster, das schwer in wenigen Worten zu beschreiben ist. Bei Tests können Sie beobachten, wie der Experte sowohl positive als auch negative Trades sowie Wac
Horse Rider
Nikolas Berta
Experten
Horse Rider - Ein einfacher Trend-Following EA für den Swing-Handel Kein Martingal. Keine Arbitrage. Kein Raster. Kein Hochfrequenzhandel. Dieser Expert Advisor bietet einen klaren, fokussierten Ansatz für Trend-Following ohne unnötige Komplexität. Horse Rider ist für den Swing-Trading-Handel konzipiert und legt den Schwerpunkt auf große Gewinne und kontrollierte Verluste. Sein Fundament ist auf Anpassungsfähigkeit und Konsistenz unter verschiedenen Marktbedingungen ausgelegt. Ursprünglich wu
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Weitere Produkte dieses Autors
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Engulfing Zone Sniper MT5 - Multi-Timeframe Signal & Zonen Indikator Der Engulfing Zone Sniper MT5 ist ein technisches Analysewerkzeug, das Engulfing-Candlestick-Muster in Kombination mit adaptiven Unterstützungs-/Widerstandszonen aufzeigt. Er bietet visuelle Marker und optionale Alarme, um Händler bei der Identifizierung von Marktstrukturreaktionen über mehrere Zeitrahmen zu unterstützen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Erkennung - Option zum Scannen von Engulfing-Setups auf höheren Zeitebenen m
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel Der ICTVALID EA ist ein professionelles Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (ICT-Methodik) basiert. Es erkennt und handelt automatisch institutionelle Setups und ermöglicht es Ihnen, der Marktstruktur mit Präzision und Beständigkeit zu folgen. Hauptmerkmale Duale Handelsmodi - Wählen Sie zwischen Scalping (kurzfristige präzise Einstiege) oder Swing Trading (längerfristige Trends). Smart Money Logic - Beinhaltet Change of Character
Gold swing dragon
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
Gold Swing Dragon ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) mit einem Swing-basierten Ansatz entwickelt wurde. Der EA wendet eine Trendfolgelogik zusammen mit einem Swing-Entry-Timing an, um Chancen für Rücksetzer, Ausbrüche und Umkehrungen zu erkennen. Er umfasst integrierte Handelsmanagement- und Risikokontrollfunktionen, die für unterschiedliche Marktbedingungen geeignet sind. Hauptmerkmale Swing-basiertes Einstiegssystem : Erkennt potenzielle Swing-Setups und plat
Goldilocks GG
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Goldilocks GG - Der ultimative Präzisions-Scalper Goldilocks GG ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Gold (XAU/USD) und andere volatile Märkte mit präzisem Scalping, adaptiver Intelligenz und leistungsstarker Risikokontrolle zu dominieren. Er wurde für Händler entwickelt, die Geschwindigkeit, Konsistenz und Rentabilität verlangen, und kombiniert eine hochmoderne Einstiegslogik mit intelligenten Filtern, die sich an jede Marktbedingung anpassen. Wichtigste Vort
Smart Prop Risk Manager
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Smart Risk Manager Dashboard ist ein MetaTrader 5-Indikator zur Unterstützung von Händlern bei der strukturierten Risikokontrolle und Echtzeit-Kontoüberwachung. Er bietet eine visuelle Schnittstelle für die Verwaltung der Positionsgröße, die Verfolgung von Verlusten und Gewinnen und die Festlegung individueller Handelslimits. Hauptmerkmale SL/TP-Risikorechner Zeigt das geschätzte Risiko und den Ertrag direkt auf dem Diagramm mit einstellbaren horizontalen Linien an. Live-Dashboard mit Metriken
T3 Matrix Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
T3 Matrix Pro - Adaptive Trend Fusion EA T3 Matrix Pro ist ein fortschrittlicher Trendfolge-Expert Advisor, der die Leistung von T3 Moving Averages , Parabolic SAR und Heikin-Ashi-Analyse in einem einzigen präzisionsgesteuerten System vereint. Er wurde sowohl für den Scalping- als auch für den Swing-Trading-Handel entwickelt, erkennt Marktstrukturverschiebungen frühzeitig und bestätigt sie mit einer vielschichtigen Momentum-Logik. Kern-Logik T3 Fast & Slow Algorithmus - Erkennt frühe Trendübergä
Trend Reversal Candles
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Trend Reversal Candles ist ein Indikator, der gängige Candlestick-Umkehr- und -Fortsetzungsmuster direkt auf dem Chart anzeigt. Er markiert erkannte Setups mit Pfeilen und Beschriftungen, um die visuelle Erkennung zu erleichtern und die Notwendigkeit einer manuellen Mustersuche zu reduzieren. Erkannte Muster Bullish und Bearish Engulfing Hammer und Hanging Man Sternschnuppe Doji-Variationen Andere weit verbreitete Umkehrmuster Merkmale Zeigt Pfeile und Musternamen auf dem Chart an Funktioniert m
SMC Gold master
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
SMC GOLD MASTER - Institutionelle Smart Money Concept Engine für Gold und darüber hinaus SMC GOLD MASTER ist eine professionelle Smart Money Concept (SMC) Trading Engine, die für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die die Marktstruktur mit institutioneller Klarheit lesen wollen. Er erkennt automatisch Strukturbruch (BOS) , Charakterwechsel (CHoCH) , Orderblöcke (OB) , Liquiditätszonen und Fair Value Gaps (FVG) und erstellt eine vollständige visuelle Karte der tatsächlichen Preisbewegungen. SMC
Aureus Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Aureus Volatilitätsmatrix - Professionelles adaptives Handelssystem Universeller Multi-Asset Expert Advisor für Gold, Indizes & Forex Aureus Volatility Matrix ist ein hochentwickelter, brokerunabhängiger Expert Advisor, der für professionelle Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit über mehrere Anlageklassen hinweg verlangen. Dieser EA wurde von Grund auf entwickelt, um die einzigartigen Herausforderungen des modernen algorithmischen Handels zu meistern.
VoltArx Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
VoltArx Volatility Engine - Institutioneller Breakout-Algorithmus Nutzen Sie die Kraft der Volatilitätskompression und explosive Marktausbrüche mit präzisem Timing Die VoltArx Volatility Engine ist ein hochentwickeltes Multi-Market-Handelssystem, das entwickelt wurde, um Ereignisse mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Volatilitätsausweitung zu identifizieren und zu nutzen. VoltArx basiert auf institutionellem Research und fortschrittlicher Analyse der Marktmikrostruktur und erkennt, wann sich die
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Quantum Zone Trader - Professioneller Price Action Expert Advisor Überblick Quantum Zone Trader ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das auf reinen Price-Action-Prinzipien basiert. Der EA identifiziert automatisch hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen über mehrere Zeitrahmen und führt präzise Einstiege basierend auf institutionellen Handelskonzepten aus. Dieser EA wurde für seriöse Trader entwickelt, die die Marktstruktur verstehen. Er kombiniert die Erkennung von
Zone Breaker
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
ZoneBreaker Pro - Fortgeschrittene kombinierte Zonenausbruchsstrategie ZoneBreaker Pro ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das eine präzisionsbasierte Zone-Breout-Methode implementiert. Dieser Expert Advisor identifiziert Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem er gegensätzliche Kerzenformationen während bestimmter Marktöffnungszeiten analysiert und Trades ausführt, wenn der Preis durch definierte Zonen bricht. Kernstrategie-Methodik Der EA a
Noise Killer Kernel Line
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Advanced Kernel Smoother - Professioneller Multi-Kernel-Regressionsindikator Der Advanced Kernel Smoother stellt einen hochentwickelten Ansatz für die Preisaktionsanalyse dar, der fortschrittliche mathematische Kernel-Regressionstechniken nutzt, um Marktgeräusche herauszufiltern und hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten mit außergewöhnlicher Klarheit zu identifizieren. Kern-Technologie Dieser Indikator verwendet 17 verschiedene Kernel-Funktionen - darunter Gauß, Laplace, Epanechnikov, Silverm
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
MV-Pfeil-Signalsystem Indikator-Übersicht Das MV Arrow Signal System ist ein umfassendes Multi-Indikator-Handelssystem für MetaTrader 4, das potenzielle Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der Erkennung von Swing-Points in Kombination mit mehreren technischen Bestätigungsfiltern identifiziert. Kernkonzept Das System scannt Kurscharts, um Swing-Hochs und Swing-Tiefs zu identifizieren, und wendet dann ein auf mehreren technischen Indikatoren basierendes Scoring-System an, um diese potenzie
Killer Combo System
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Killer Combo System ist ein Multi-Strategie-Indikator, der durch die Kombination mehrerer technischer Module in einem einzigen Tool potenzielle Umkehr- und Fortsetzungs-Setups aufzeigt. Es bietet eine flexible Konfiguration, die es dem Benutzer ermöglicht, verschiedene Bestätigungsfilter je nach seinem eigenen Handelsansatz zu aktivieren oder zu deaktivieren. Verfügbare Module RSI und CCI Divergenzerfassung MACD-Überkreuzungen Erkennung von Candlestick-Mustern Multi-Timeframe-Filterung Gleitende
Quantum Scalper Engine
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Quantum Scalper EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine mehrschichtige Filterung anwendet, um Scalping-Möglichkeiten während aktiver Marktphasen zu identifizieren. Er kombiniert Marktstruktur, Volatilitätsbewusstsein und Risikokontrollmodule, um eine systematische Handelsausführung ohne Martingale oder Grid-Methoden zu ermöglichen. Hauptmerkmale Liquiditätszonenfilter - Vermeidet Einstiege in der Nähe von Ablehnungsbereichen, die häufig mit Stop Hunts verbunden sind. Adaptive Risk E
Sentient Trend Sculptor
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Sentient Trend Sculptor EA ist ein Expert Advisor, der für den automatisierten trendbasierten Handel entwickelt wurde. Er wendet Multi-Timeframe-Filterung, Volatilitätsanpassung und Sitzungslogik an, um Trades über verschiedene Instrumente hinweg zu identifizieren und zu verwalten. Das System verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden. Hauptmerkmale Trend-Engine: Filtert Kursbewegungen mit Ausrichtung auf höhere und niedrigere Zeitrahmen. Einstiegslogik: Konzentriert sich auf Pullback-Einst
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Adaptive SR Zones - Ausbruch Edition Adaptive SR Zones ist ein MetaTrader 5-Indikator der nächsten Generation, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandszonen abbildet und Ausbruchsaktivitäten in Echtzeit verfolgt. Er wurde für Händler entwickelt, die sich auf die Marktstruktur und das Zusammentreffen von Zonen verlassen. Er kombiniert Multi-Timeframe-Analysen , eine Logik zur Bestätigung von Ausbrüchen und anpassbare Alarme in einem leistungsstarken Tool. Kein Neulackieren. Hauptmerkmale D
AlphaBreak Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
AlphaPro EA - Technischer Überblick 1. Einführung AlphaPro EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Er wendet mehrere algorithmische Strategien mit Risikokontrollfunktionen an und unterstützt verschiedene Handelsmanagement-Modi. Das System ist für den Einsatz auf verschiedenen Zeitrahmen und mehreren Währungspaaren konzipiert. 2. Wesentliche Merkmale Algorithmische Ausführung - Verwendet eine mehrschichtige Einstiegs-/Ausstiegslogik, die Scalping-, Breakout- und trendbasiert
SmartZone Horizon
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Smart HORIZON - Volumen + SMC-Indikator Smart HORIZON ist ein TradingView-Indikator, der Volumenprofilebenen mit Smart Money Concepts (SMC)-K omponenten kombiniert, um eine strukturierte Chartanalyse zu ermöglichen. Er hebt Elemente der Marktstruktur und wichtige Referenzzonen hervor und erleichtert so die Überwachung der Preisinteraktion mit institutionellen Niveaus. Hauptmerkmale Volumen-Profil-Levels Wöchentliches und monatliches VAH (grüne gestrichelte Linie) und VAL (rote gestrichelte Linie
MartiMaster EA
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
MetaTrader 5 Expert Advisor (EA), der eine Martingale-Strategie mit flexibler Konfiguration implementiert. Der EA unterstützt bis zu drei Währungspaare mit benutzerdefinierten Losgrößen und Handelsrichtungen. Er ermöglicht die Festlegung von Schwellenwerten (in Pips oder Währungen) für das Öffnen zusätzlicher Martingale-Ebenen und bietet Optionen für das Schließen von Positionen nach Zyklusregeln (nur erste Ebene oder alle Ebenen zusammen). Das System kann nach jedem abgeschlossenen Zyklus die R
QQQ Trendmaster PRO
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
QQQ TrendMaster Pro - MT5 Indikator Dies ist ein technisches Analysetool, das für den Handel mit dem Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere konfigurierbare Module, um die Marktstruktur und die Trendbedingungen zu analysieren: Moving Average Crossovers - 200-Perioden- und 21-Perioden-MA-Signale. MACD-Modul - Anpassbare Schnell/Langsam/Signaleinstellungen (Standard 10/26/9). Chaikin Money Flow - Für volumenbasierte Bestätigung. Directional Movement Index (DMI) - Mi
Hedging Gridder
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Hedging Grid EA - Adaptives Multi-Strategie Handelssystem Hedging Grid EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die einen robusten Grid-Handel mit dynamischem Hedging, adaptiver Losgrößenbestimmung und mehreren Schutzmechanismen wünschen. Er wurde mit Flexibilität und Präzision entwickelt und kann sowohl für aggressives Wachstum als auch für eine konservative, risikobewusste Performance optimiert werden, was ihn für eine breite Palette von Handelsstilen geei
ReversionProX
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Reversion Pro X - Fortgeschrittenes Mean-Reversion-Handelssystem Reversion Pro X ist ein intelligentes und effizientes automatisches Handelssystem , das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Es erfasst Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen und ermöglicht Ihnen, Überreaktionen des Marktes mit Präzision zu handeln. Das System wurde für Forex, Gold und Indizes entwickelt, passt sich an unterschiedliche Marktbedingungen an und ist vollständig fü
PulseTrader Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
PulseTrader Pro ist ein Expert Advisor der nächsten Generation für Trader, die ein zuverlässiges, flexibles und anpassungsfähiges Handelssystem wünschen. Er wurde mit einem Gleichgewicht aus Scalping-Präzision und Swing-Trading-Stärke entwickelt, liest den "Puls" des Marktes und passt sich an veränderte Bedingungen an. Im Gegensatz zu starren EAs, die in dynamischen Märkten versagen, kombiniert PulseTrader Pro fortschrittliche technische Filter, robustes Risikomanagement und intelligente Handel
GoldRushTrader
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
GoldRushTrader EA - Smart Money Concepts automatisch auf MT5 handeln GoldRushTrader EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es kombiniert institutionelle Handelslogik mit fortschrittlichem Markt-Scanning, um Trades automatisch zu generieren und zu verwalten. Hauptmerkmale: SMC Trading Engine - Erkennt Liquiditätsengpässe, Orderblöcke und Strukturbrüche. Automatisierte Ausführung - Platziert und verwaltet Trades direkt ohne manuelle Eingaben. Multi
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
CryptoGrid AI Pro - Handeln Sie Bitcoin, Kryptowährungen und USD-Devisenpaare mit intelligenter Candlestick-Mustererkennung und einem leistungsstarken Multi-Level-Grid-System. Übersicht CryptoGrid AI Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der Candlestick-Mustererkennung mit einem robusten Grid-Handelssystem verbindet. Er ist für Bitcoin (BTCUSD) optimiert, arbeitet aber auch effektiv mit den wichtigsten USD-Devisenpaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) und anderen volatilen Kryp
Pyramid Master EA
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
ProfitPyramid X - Erweiterte Compounding-Strategie EA ProfitPyramid X ist ein professioneller Expert Advisor, der die Vorteile der Pyramidenlogik nutzt, um Ihre Gewinne während starker Markttrends zu maximieren. Im Gegensatz zu riskanten Martingale- oder Averaging-Down-Systemen fügt dieser EA nur dann neue Trades hinzu , wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt - so werden Gewinne sicher und effektiv verdichtet. Der EA wurde für die wichtigsten Devisenmärkte (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD us
Gann Fusion Activator Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Gann Fusion Activator Pro - Adaptives Trendfolgesystem Gann Fusion Activator Pro ist eine Weiterentwicklung des klassischen Gann High-Low Activator , die mit einer Multi-Timeframe-Logik , visuellen Trendzonen und einer anpassbaren Signal-Engine ausgestattet ist. Er verwandelt die traditionelle Trendanalyse in ein modernes, dynamisches System, das sich an die Volatilität anpasst und präzise visuelle Hinweise auf Trendwechsel und Momentumänderungen liefert. Hauptmerkmale Adaptiver Gann-Kanal - Dyn
PulseZones MTF
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
PulseZones MTF-Unterstützung und -Widerstand PulseZones MTF Support & Resistance ist ein Präzisionswerkzeug, das entwickelt wurde, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aus mehreren Zeitrahmen direkt auf einem einzigen Chart zu identifizieren und anzuzeigen. Es hilft Händlern, die Marktstruktur auf einen Blick zu verstehen, indem es zeigt, wie der Preis mit den wichtigsten Zonen in den Zeitrahmen M15, H1, H4 und D1 interagiert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die bei
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension