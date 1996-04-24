Tool Auto Modify SLTP
- Utilitys
- Tran Van Luc
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Tool Auto Modify SLTP - Schützen Sie Ihre Trades, optimieren Sie Ihre Strategie
Beim Handel ist das Risiko immer präsent. Ein einziger vergessener SL/TP kann einen vielversprechenden Handel in einen Verlust verwandeln. Selbst erfahrene Trader machen gelegentlich Fehler. Aus diesem Grund wurde das Tool Auto Modify SLTP entwickelt - damit Sie geschützt sind und sich auf Ihre Strategie konzentrieren können.
Hauptmerkmale:
-
Verwalten von Aufträgen für alle Symbole: Überwachen und passen Sie SL/TP für alle Ihre Handelspaare an.
-
Drei flexible Risikomodi:
-
Punktbasiert: Legen Sie feste SL/TP-Abstände fest.
-
Konto %: Berechnen Sie automatisch die genauen SL/TP-Punkte auf der Grundlage Ihres aktuellen Kontostandes - präzises Risikomanagement ohne manuelle Berechnung.
-
USD-basiert: Berechnen Sie SL/TP-Ebenen automatisch in Cash, so dass Sie die volle Kontrolle über das Dollar-Risiko für jeden Handel haben.
-
-
Einfache Einrichtung: Intuitive Schnittstelle, schnell und einfach zu konfigurieren.
Vorteile:
-
Verhindern Sie, dass der Handel außer Kontrolle gerät, wenn Sie beschäftigt oder vergesslich sind.
-
Unterstützt Trader aller Niveaus, vom Anfänger bis zum Profi.
-
Optimieren Sie das Kapitalmanagement und reduzieren Sie das Risiko ohne ständige Überwachung.
Mit Tool Auto Modify SLTP müssen Sie sich nie wieder Sorgen über "ungünstige Trades" machen - alles ist automatisch geschützt.