Tool Auto Modify SLTP

Tool Auto Modify SLTP - Schützen Sie Ihre Trades, optimieren Sie Ihre Strategie

Beim Handel ist das Risiko immer präsent. Ein einziger vergessener SL/TP kann einen vielversprechenden Handel in einen Verlust verwandeln. Selbst erfahrene Trader machen gelegentlich Fehler. Aus diesem Grund wurde das Tool Auto Modify SLTP entwickelt - damit Sie geschützt sind und sich auf Ihre Strategie konzentrieren können.

Hauptmerkmale:

  • Verwalten von Aufträgen für alle Symbole: Überwachen und passen Sie SL/TP für alle Ihre Handelspaare an.

  • Drei flexible Risikomodi:

    • Punktbasiert: Legen Sie feste SL/TP-Abstände fest.

    • Konto %: Berechnen Sie automatisch die genauen SL/TP-Punkte auf der Grundlage Ihres aktuellen Kontostandes - präzises Risikomanagement ohne manuelle Berechnung.

    • USD-basiert: Berechnen Sie SL/TP-Ebenen automatisch in Cash, so dass Sie die volle Kontrolle über das Dollar-Risiko für jeden Handel haben.

  • Einfache Einrichtung: Intuitive Schnittstelle, schnell und einfach zu konfigurieren.

Vorteile:

  • Verhindern Sie, dass der Handel außer Kontrolle gerät, wenn Sie beschäftigt oder vergesslich sind.

  • Unterstützt Trader aller Niveaus, vom Anfänger bis zum Profi.

  • Optimieren Sie das Kapitalmanagement und reduzieren Sie das Risiko ohne ständige Überwachung.

Mit Tool Auto Modify SLTP müssen Sie sich nie wieder Sorgen über "ungünstige Trades" machen - alles ist automatisch geschützt.


Empfohlene Produkte
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitys
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen. Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement , präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal. Dieses Tool handelt nicht automatisch . Stattde
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilitys
Zweck: Öffnet automatisch Charts aller Symbole aus dem Market Watch mit der default.tpl -Vorlage im aktuellen Zeitrahmen (TF) und schließt alle anderen Charts (außer dem aktiven). Ideal zur schnellen Analyse mehrerer Instrumente ohne manuellen Aufwand! Merkmale: Automatisierung: Dutzende Charts mit einem Klick öffnen. Sicherheit: Schließt unnötige Charts, behält den aktuellen aktiv. Flexibilität: Nutzt Ihre default.tpl -Vorlage (vorab konfigurieren!). Aktueller Zeitrahmen: Charts
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilitys
Kernfunktion Intelligente Transaktionsverwaltung Eröffnungs- und Schließungsoperationen mit einem Klick, die benutzerdefinierte Lots unterstützt, um mehrere Schließungsmodi einzustellen: alle Schließungen, Schließung nach Richtung und Schließung nach Gewinn- und Verluststatus. Professionelle Risikokontrolle, Echtzeit-Risikoüberwachung und Spread-Kontrolle zur Vermeidung einer kostenintensiven Handelsumgebung. Das visuelle Bedienfeld verfügt über eine intuitive grafische Oberfläche, und alle Funk
FREE
Auto Smart Trade Manager EA
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
Anmerkung: Alle Eingaben dieses EAs sind zur einfacheren Konfiguration und Verwaltung in Arabisch gehalten Auto Smart Trade Manager EA Ar verwaltet automatisch Trades auf MetaTrader 5. Setzt Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) , unterstützt Trailing Stop , um Gewinne zu sichern, und beinhaltet Equity Protection . Intelligentes Management für alle Trades oder nach Magic Number und Symbol, mit voller Kontrolle über Slippage und Risiko. Der Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden und Sie könne
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
Utilitys
Das Lot by Risk Trading Panel ist für den manuellen Handel konzipiert. Dies ist ein alternatives Mittel zum Senden von Aufträgen. Das erste Merkmal des Panels ist die bequeme Orderausstellung mit Hilfe von Kontrolllinien. Das zweite Merkmal ist die Berechnung des Transaktionsvolumens zu einem bestimmten Risiko, wenn eine Stop-Loss-Linie vorhanden ist. Die Kontrolllinien werden mit Hilfe von Hotkeys eingestellt: take profit - die Standardtaste ist T; price – Die Standardtaste ist P; stop loss
FREE
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators
Luiz Guilherme Neves Da Silva
Utilitys
NS Financas Automatisches Löschen aller Chart-Indikatoren Script Entfernen Sie automatisch alle Indikatoren aus Ihrem Chart, kostenlos angeboten von NS Financas! Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit dem Löschen der Indikatoren, einen nach dem anderen. Mit diesem Skript ist es möglich, mit einem Klick alle Indikatoren aus dem Bildschirm zu entfernen, um Ihre neue Strategie anzupassen und dabei die Einstellungen Ihres Diagramms beizubehalten. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Tastenkombinati
FREE
PositionsClose
Oleg Pavlenko
Utilitys
Sehr oft gibt es Situationen, in denen Sie schnell alle offenen Positionen schließen müssen oder nur unter einer bestimmten Bedingung schließen wollen... Das Skript Positionen schließen schließt offene Positionen entsprechend den gewählten Einstellungen. Sie können wählen, ob Sie alle Positionen , nur Käufe oder nur Verkäufe schließen möchten. Sie können auch wählen, nach welchen Symbolen Positionen geschlossen werden sollen: nach allen Symbolen oder nur nach dem aktuellen, auf dem Chart, au
FREE
DynamicTrader 1
Markus Christer Ekengren
Utilitys
Smart Trade Manager EA - Einfacher, visueller und risikobasierter Handel Übernehmen Sie mühelos die Kontrolle über Ihre Trades! Dieser kostenlose Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die einen schnellen, intuitiven und risikobasierten Weg suchen, um Einträge direkt vom Chart aus zu verwalten. Risikobasierte Positionsgröße - Legen Sie einfach Ihr bevorzugtes %-Risiko in den EA-Einstellungen fest, und die Losgröße wird automatisch berechnet. Ein-Klick-Handel - Platzieren Sie Trades sofo
FREE
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.67 (3)
Utilitys
Bonus beim Kauf eines Indikators oder eines Beraters aus meiner Liste. Schreiben Sie mir in privaten Nachrichten, um einen Bonus zu erhalten. Manual Assistant MT5 ist ein professionelles Tool für den manuellen Handel, das Ihren Handel schnell und bequem machen wird. Es ist mit allen notwendigen Funktionen ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, Aufträge und Positionen mit einem Klick zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen. Es hat eine einfache und intuitive Schnittstelle und ist sowohl für
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (2)
Utilitys
Die Berechnung des Auftragsvolumens bei jeder Auftragserstellung ist ein äußerst wichtiger Punkt im Risikomanagement Lassen Sie sich mit diesem Tool die Arbeit erleichtern! ----------------------------------------------------- Wie wird es verwendet? Befestigen Sie den Indikator auf dem Chart und stellen Sie seine Parameter ein: Risikogröße in % oder Geld und Risiko-Ertrags-Verhältnis. Klicken Sie auf die Schaltfläche EIN und positionieren Sie die horizontale Linie auf Ihr gewünschtes StopLoss-Ni
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.66 (50)
Utilitys
Haben Sie in Meta Trader irgendwelche Tools oder Abkürzungen vermisst? Einfache Dinge, die Ihren Handelsalltag wesentlich erleichtern würden? Wir haben die Lösung für Sie: unser Trade Panel! Dabei handelt es sich um ein EA-Tool (Expert Advisor), das, wenn es für die Kontrolle aller Symbole konfiguriert ist, nur einmal geladen werden muss. Dies ist die Lite-Version (kostenlos) unseres Tools. Professionelle Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/42658 Wenn Sie Probleme mit den Shortc
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (26)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. -   Weitere nützliche Indikatoren Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kommentar (in d
FREE
FinalStrike EA
Jason Smith
Utilitys
Automatically Close Trades at Your Desired Profit Target! Take the guesswork out of trading by automatically closing your positions as soon as they reach your set profit target. Add to any chart-  The Bot will monitor all open trades Key Features:     Automatic Trade Closing:     Set a profit target in USD, and let FinalStrike automatically close the trade when dollar amount is achieved     Multiple Positions Supported:     Whether you have one or multiple trades open across different pairs,
FREE
Market Price Risk Split PnL Manager
Ling Bing Zhao
Utilitys
Market & Pending Risk Manager EA Betriebsanleitung Market & Pending Risk Manager ist ein professioneller MT5 Trading Panel EA, der mehrere Funktionen wie Market-Order-Handel, Pending-Order-Handel, Risikomanagement und Trailing-Stop-Loss integriert und Händlern damit eine umfassende Handelslösung bietet. Hauptvorteile Intelligenter Dual-Mode-Handel Markt-Order-Modus: Ein-Klick-Kauf/Verkauf für schnelle Ausführung Pending Order Modus: Präzise Eingabe, um auf den optimalen Zeitpunkt zu war
FREE
Bundle Risk Manager Pro
Kai Lim
Utilitys
Bundle Risk Manager Pro EA "Risk Manager Pro EA ist ein All-in-One-Handelswerkzeug, das fortschrittliche Risikomanagement-Tools kombiniert, um die volle Kontrolle über Ihr Handelskonto zu gewährleisten und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen und die Handelsvorschriften einzuhalten. Durch die Bündelung von Limit Positionen , Concurrent Risk Capital und dem neu hinzugefügten Limit Profit ist dieser EA die ultimative Lösung für diszipliniertes Handeln und das Erreichen von Bewertungszielen. Haup
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Utilitys
Equity Monitor Dies ist ein einfacher Mittelwechsel-Informer. Ich habe ihn für mich selbst geschrieben, vielleicht braucht ihn jemand... 1. Zeigt die Veränderung der Mittel für den Tag an. Jeden Tag, wenn das Terminal zum ersten Mal gestartet wird, merkt es sich die aktuellen Mittel und überwacht die Änderungen während des Tages. 2. Am ersten Tag des Monats merkt es sich das Geld und überwacht die Veränderungen im Laufe des Monats. 3. Nun, es zeigt den Gewinn der offenen Position. Um zu
FREE
Auto Smart Trade Manager EA Ar
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
Anmerkung: Alle Eingaben dieses EAs sind zur einfacheren Konfiguration und Verwaltung in Arabisch gehalten Auto Smart Trade Manager EA Ar verwaltet automatisch Trades auf MetaTrader 5. Setzt Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) , unterstützt Trailing Stop , um Gewinne zu sichern, und beinhaltet Equity Protection . Intelligentes Management für alle Trades oder nach Magic Number und Symbol, mit voller Kontrolle über Slippage und Risiko. Der Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden und Sie könne
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Utilitys
Position Size Tool - Intelligentes Risikomanagement & Handelsausführungspanel Das Position Size Tool ist ein leistungsstarkes und intuitives MT5-Panel, das Ihren Handel vereinfacht, indem es Positionsgröße , Risikoberechnung , Risiko/Ertrags-Visualisierung und Orderplatzierung an einem Ort vereint. ️ Saubere und funktionale Schnittstelle Das Tool bietet ein kompaktes Echtzeit-Panel mit den folgenden Funktionen: Anzeige von Saldo und Eigenkapital Live-Kursverfolgung Anpassbare Risiko-%-Eingabe
FREE
Trade Manager Auto SLTP Trailing and Breakeven MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (4)
Utilitys
Trade Manager ist ein Dienstprogramm für die Positionsverwaltung, mit dem Sie Stop-Loss-, Take-Profit-, Trailing-Stop- und Break-Even-Operationen für manuelle und automatisierte Trades automatisieren können. Dieses Dienstprogramm überwacht offene Positionen und wendet fehlende Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus gemäß den von Ihnen konfigurierten Parametern an. Es verfügt über einen Trailing-Stop-Mechanismus, der den Stop-Loss anpasst, wenn sich der Preis günstig entwickelt, und eine Break-Even-F
FREE
One Click Close All Position Tool
Ghulam Hassan Nawaz
Utilitys
Sind Sie ein MT5-Händler, der ein schnelles und zuverlässiges Risikomanagement benötigt? Wir stellen Ihnen dieses unverzichtbare Tool vor - einen leistungsstarken, kostenlosen Expert Advisor, mit dem Sie alle offenen Positionen auf Ihrem MetaTrader 5-Konto mit einer einzigen, speziellen Aktion sofort schließen können. Dieses Tool ist ein absolutes Muss für Notausstiege aus dem Markt oder schnelle, entscheidende Gewinnmitnahmen. Warum ist dieses Tool KOSTENLOS? Ich bin ein professioneller MQL-Ent
FREE
Mini Panel Plus
PATRICK ANTONIO MORELO A.
4.31 (13)
Utilitys
Das Mini-Panel Plus ist eine Weiterentwicklung des BoletaMiniPanels und verfügt über dieselben Funktionen, hat aber jetzt die Form einer Box, die es erlaubt, sie zu minimieren und überall auf dem Chart zu platzieren. Einfaches Panel mit Stop-Loss (Loss), Stop-Gain (Gain), Trailing-Stop (TS) und Breakeven (BE-P). Das Lot ist die Anzahl der zu handelnden Kontrakte. Gain ist die Zahl in Punkten, bei der der Stop Gain positioniert wird. Wenn Sie keinen Stop Gain setzen wollen, geben Sie einfach 0 (N
FREE
MT5 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilitys
Account Info EA Es ist ein Tool, das alle Positionen des Kontos und spezifische Informationen zu den Positionen, aber auch zum Konto grafisch darstellt. Es ermöglicht dem Benutzer, sich auf einen Blick ein Bild von seinem Konto zu machen. Verwenden Sie es wie jeden Expertenberater. Sie können ihn nicht mit anderen Expert Advisors im gleichen Chart verbinden. Er hat nicht die Möglichkeit, Positionen zu eröffnen oder zu verwalten. Sie können ihn auf jedem Chart und in jedem Zeitrahmen einsetzen.
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator ist speziell für den binären Handel. Zeitrahmen ist 1 Minuten und exp Zeit 5 oder 3 Minuten nur. Sie müssen martingale 3 Schritt verwenden. So müssen Sie setzen Lose Größe ist 10 % höchstens. Sie sollten Mt2 Handelsplattform verwenden, um mit meinem Indikator zu verbinden, um mehr Signal ohne menschliche Arbeit zu erhalten. Dieser Indikator Gewinnrate ist über 80 %, aber Sie können 100 % des Gewinns durch die Verwendung von martingale 3 Schritt zu bekommen. Sie sollten MT2 Hande
FREE
Elsna Horizontal Lines
Raymond Edusei
Utilitys
Dieser MQL5-Indikator erstellt ein anpassbares Gitter aus horizontalen Linien auf Ihrem Trading-Chart. Hier ist, was es tut: **Hauptfunktionen:** - Zeichnet gleichmäßig verteilte horizontale Linien über den sichtbaren Preisbereich - Unterstützt zwei Linientypen: horizontale Linien oder Trendlinien mit Vorwärtsprojektion - Passt sich automatisch an Änderungen der Preisskala an **Schlüsselmerkmale:** 1. **Anpassbare Abstände**: Legen Sie den Rasterabstand in Pips fest (20 Pips als Standard) 2.
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilitys
VR Color Levels ist ein praktisches Tool für diejenigen, die technische Analysen mit Elementen wie Trendlinie, Rechteck und Text anwenden. Es ist möglich, Text direkt in das Diagramm einzufügen und Screenshots zu erstellen. Einstellungen, Set-Dateien, Demoversionen, Anleitungen, Problemlösungen erhalten Sie unter [Blog] Rezensionen können Sie unter lesen oder schreiben [Verknüpfung] Version für [MetaTrader 4] Die Arbeit mit dem Indikator erfolgt mit einem Klick . Klicken Sie dazu auf die Schal
FREE
VR Trade Panel MT5
Vladimir Pastushak
4.67 (6)
Utilitys
VR Trade Panel — Eine professionelle Lösung für den Handel, mit der Sie Positionen mit Trendlinien effektiv verwalten können. Mit der eindeutigen Funktionalität können Sie den Stoppverlust installieren und Gewinn sowohl auf dynamischen Ebenen (geneigten Linien) als auch festen Werten erzielen. Dies bietet maximale Flexibilität und Bequemlichkeit im Handel. Dank der Einfachheit der Schnittstelle und des detaillierten [ Managements ] wird es für Anfänger leichter sein, die Grundlagen des Handels z
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilitys
Einführung Willkommen in der Welt des Devisenhandels, in der jeder Tick des Marktes durch Nachrichten beeinflusst werden kann. Wir stellen Ihnen unseren Expert Advisor für MetaTrader vor, Ihr ultimatives Werkzeug, um sich in der Komplexität des Nachrichtenhandels zurechtzufinden. Dieser innovative Berater wurde speziell entwickelt, um Ihre Handelsstrategie während wichtiger makroökonomischer Veröffentlichungen zu automatisieren und sicherzustellen, dass Sie keine Gelegenheit verpassen. Wenn wic
FREE
EasyGRID MT5
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilitys
Das Dienstprogramm erstellt ein Raster mit ausstehenden Aufträgen . Sie können die Anzahl der Aufträge im Raster, den Schritt zwischen den Aufträgen, den Multiplikator für die Auftragsgröße, die SL- und TP-Niveaus, die magische Zahl usw. auswählen. Wenn Sie einen Profit-Bucket verwenden, beachten Sie bitte, dass er für alle Aufträge auf dem aktuellen Währungspaar mit der aktuellen magischen Zahl gilt. Wenn Sie mehrere Grids mit unabhängigen Profit-Buckets gleichzeitig verwenden möchten, führen S
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 *****Dies ist die lokale HTML-Version von Ultimate Extractor. Besuchen Sie Ultimate Extractor Cloud auf mql5 für die Cloud-Version****** Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit i
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Werkzeug für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders durch Levelauswahl im Chart! Vollständige Beschreibung Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Zählung - Automatische Spread- und Provisionsabrechnung . Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen Levels - Beliebige A
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitys
Cerberus the Equity Watcher ist ein Risikomanagement-Tool, das Ihren Kontowert ständig überwacht und größere Drawdowns verhindert, unabhängig davon, ob sie durch fehlerhafte EAs oder Emotionen verursacht werden, wenn Sie ein diskretionärer Trader sind. Es ist äußerst nützlich für systematische Händler, die sich auf EAs verlassen, die Fehler enthalten oder unter unerwarteten Marktbedingungen möglicherweise nicht gut abschneiden. Cerberus ermöglicht es Ihnen, einen Mindestwert Ihres Kontos und (
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilitys
Umfassendes Handelspanel auf dem Chart mit der einzigartigen Fähigkeit, auch vom Handy aus gesteuert werden zu können. Außerdem gibt es eine Bibliothek mit herunterladbaren Konfigurationen, z.B. Ausstiegsregeln, zusätzliche Schaltflächen im Panel, Einrichtung von Pending Orders und mehr. Bitte sehen Sie sich unser Produktvideo an. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Merkmale On-Chart-Panel plus steuerbar über kostenlose App für Windows, iPhone und Android Eingebaute Sk
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilitys
Drawdown-Begrenzer EA Sie sind hier richtig, wenn Sie nach Drawdown-Kontrolle, Drawdown-Limiter, Balance Protection, Equity Protection oder Daily Drawdown Limit im Zusammenhang mit Prop Firm, FTMO oder Funded Account Trading suchen, oder wenn Sie Ihr Handelskonto schützen wollen. Haben Sie unter der Kontrolle Ihres Drawdowns beim Handel mit Funded Accounts gelitten? Dieser EA ist für Sie gedacht. Prop-Firmen setzen in der Regel eine Regel namens "Trader Daily Drawdown", und wenn es nicht respekt
Weitere Produkte dieses Autors
Metool Trading
Tran Van Luc
Experten
Handelsalgorithmus : Platzieren Sie virtuelle Aufträge. Nach Erreichen einer bestimmten Anzahl von virtuellen Aufträgen wird ein echter Auftrag erteilt. Der Gesamtgewinn der Kauf- oder Verkaufsorderkette wird zusammen geschlossen. Die Standardparameter funktionieren am besten für das Währungspaar AUDCAD, bitte verwenden Sie nur die Standardparameter für dieses Währungspaar. Volumen-Modus : Bitte verwenden Sie den Standardmodus 1. Die Parameter können an andere Währungspaare angepasst werden, die
Candle Time End and Spread MT5
Tran Van Luc
5 (3)
Utilitys
Super einfaches, bequemes und nützliches Werkzeug. Ermöglicht die Anzeige der Endzeit einer Kerze (Standard) und die Erweiterung der Spanne des Symbols in Echtzeit. Das Countdown-Tool ist flüssig, nicht ruckelig oder langsam wie einige andere Tools Nützliches Tool für professionelle Händler, die sich auf den kurzfristigen und langfristigen Handel spezialisiert haben. Kontakt zum Autor oder zum Benutzerhandbuch: https: // www.mql5.com/en/channels/metool_trading
FREE
Multi Timeframe Candles Pro
Tran Van Luc
Indikatoren
VOLLSTÄNDIGE PRODUKTBESCHREIBUNG Mit Multi-Timeframe Candle Overlay Pro können Sie Kerzen mit höherem Zeitrahmen direkt in Ihrem aktuellen Chart mit absoluter Genauigkeit betrachten. Wenn Sie mit niedrigeren Zeitrahmen wie M1-M15 handeln, ist es von großem Vorteil zu verstehen, wie sich die H1-H4-Kerzen bilden: Sie vermeiden Einstiege in Gegentrends, lesen den Marktkontext schneller und handeln mit mehr Vertrauen. Der Indikator unterstützt bis zu 2 höhere Zeitrahmen und zeichnet vollständig
FREE
FVG Show in Candle
Tran Van Luc
Indikatoren
CandleAvg Pro: Fortgeschrittener MT5-Indikator für intelligenteres Trading Visualisieren Sie dynamische gleitende Durchschnitte direkt über den Candlesticks mit Präzision. Hauptmerkmale: Anpassbare MA-Perioden (SMA/EMA) für die Trenderkennung. Farbcodierte Signale: Grün für bullische, rot für bärische Crossovers. Echtzeit-Warnungen bei Ausbrüchen und Umkehrungen. Kompatibel mit allen Zeitfenstern und Paaren. Erhöhen Sie Ihren Vorsprung - erkennen Sie Einstiege und Ausstiege schneller. Nur $49!
FREE
Show Trading History on Chart
Tran Van Luc
Utilitys
Eingabe Beschreibung Der Indikator bietet flexible Optionen für die Anzeige des Handelsverlaufs direkt im Chart, einschließlich: Tage, an denen der Gewinn angezeigt wird Zeigt nur Trades an, die innerhalb der letzten X Tage ab dem aktuellen Zeitpunkt ausgeführt wurden. Schriftgröße Ermöglicht die Auswahl der Schriftgröße für die Anzeige von Handelsinformationen im Chart. Volumen anzeigen Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige des Handelsvolumens für jede Position. Währung anzeigen Aktiviert
FREE
Mother Bar Show
Tran Van Luc
Indikatoren
Dieser Indikator dient der automatischen Identifizierung und Hervorhebung von Mother Bars und den dazugehörigen Child Bars auf einem Preisdiagramm mithilfe von Rechtecken. Ein "Mother Bar" ist definiert als eine signifikante Kerze, die kleinere Kerzen (Child Bars) innerhalb ihres Bereichs einschließt und üblicherweise in Price-Action-Handelsstrategien verwendet wird. Der Indikator zeichnet Rechtecke um den Hauptbalken und die nachfolgenden Unterbalken und bietet Händlern eine klare visuelle Dars
FREE
Show up to 4 trading sessions
Tran Van Luc
Indikatoren
Unterstützt die Anzeige von bis zu 4 Handelssitzungen mit vollständig anpassbaren Start- und Endzeiten. Jede Sitzung kann individuell mit einzigartigen Farben und visuellen Stilen angepasst werden. Der Benutzer kann wählen, ob er Rechtecke oder Füllflächen zeichnen möchte, während der Indikator die Preisspanne jeder Sitzung deutlich anzeigt, um den Markt besser zu verstehen. Der Indikator kann bis Ende 2025 kostenlos genutzt werden. Die kostenpflichtige Version wird ab 2026 verfügbar sein.
FREE
MACD Custom Histogram
Tran Van Luc
Indikatoren
Kostenlos bis ... Der MACD-Indikator ist ein MetaTrader 5-Tool, das Händlern bei der Analyse von Markttrends und Momentum hilft. Er zeigt drei Komponenten in einem separaten Fenster unterhalb des Preisdiagramms an: die MACD-Linie, die Signallinie und das Histogramm. Was es anzeigt: MACD-Linie (blau): Verfolgt die Differenz zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden Durchschnitt. Signallinie (Orange): Ein geglätteter Durchschnitt der MACD-Linie. Histogramm (Balken): Zeigt den Absta
FREE
Close All With Just One Click MT4
Tran Van Luc
Utilitys
Kostenlos bis Ende des Jahres. Alles mit nur einem Klick abschließen MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/110006 Schließen Sie Aufträge mit nur einem Klick, schnell und übersichtlich. Unterstützte Ordertypen: Markt-Order, Limit-Order, Stop-Order Hinweis: Diese Software ist sehr schnell, es gibt keine Warnung jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, bitte verwenden Sie Vorsicht bei der Verwendung, oder verwenden Sie es professionell in einem Demo-Konto zuerst, ich bin nicht verantwortli
Close All With Just One Click
Tran Van Luc
5 (1)
Utilitys
Kostenlos bis Ende des Jahres. Kundenbetreuung: https: //t.me/MeToolTrading Die kostenlose Version wird bis Ende 2024 veröffentlicht. Alles mit nur einem Klick abschließen MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/110795 Schließen Sie Aufträge mit nur einem Klick, schnell und übersichtlich. Unterstützte Ordertypen: Markt-Order, Limit-Order, Stop-Order . Hinweis: Diese Software ist sehr schnell, es gibt keine Warnung jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, verwenden Sie bitte Vorsicht bei
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension