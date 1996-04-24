Tool Auto Modify SLTP - Schützen Sie Ihre Trades, optimieren Sie Ihre Strategie

Beim Handel ist das Risiko immer präsent. Ein einziger vergessener SL/TP kann einen vielversprechenden Handel in einen Verlust verwandeln. Selbst erfahrene Trader machen gelegentlich Fehler. Aus diesem Grund wurde das Tool Auto Modify SLTP entwickelt - damit Sie geschützt sind und sich auf Ihre Strategie konzentrieren können.

Hauptmerkmale:

Verwalten von Aufträgen für alle Symbole: Überwachen und passen Sie SL/TP für alle Ihre Handelspaare an.

Drei flexible Risikomodi: Punktbasiert: Legen Sie feste SL/TP-Abstände fest. Konto %: Berechnen Sie automatisch die genauen SL/TP-Punkte auf der Grundlage Ihres aktuellen Kontostandes - präzises Risikomanagement ohne manuelle Berechnung. USD-basiert: Berechnen Sie SL/TP-Ebenen automatisch in Cash, so dass Sie die volle Kontrolle über das Dollar-Risiko für jeden Handel haben.

Einfache Einrichtung: Intuitive Schnittstelle, schnell und einfach zu konfigurieren.

Vorteile:

Verhindern Sie, dass der Handel außer Kontrolle gerät, wenn Sie beschäftigt oder vergesslich sind.

Unterstützt Trader aller Niveaus, vom Anfänger bis zum Profi.

Optimieren Sie das Kapitalmanagement und reduzieren Sie das Risiko ohne ständige Überwachung.

Mit Tool Auto Modify SLTP müssen Sie sich nie wieder Sorgen über "ungünstige Trades" machen - alles ist automatisch geschützt.