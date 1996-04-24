Indicator Automator EA: Das ultimative Indikator-Automatisierungs-Tool

Haben Sie es satt, an Ihren Schreibtisch gekettet zu sein und auf Signale von Ihrem Lieblingsindikator zu warten? Möchten Sie das emotionale Handeln eliminieren und das wahre Potenzial Ihrer manuellen Strategie ausschöpfen?

Indicator Automator EA ist ein leistungsstarker und äußerst vielseitiger Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um JEDEN Handelsindikator zu automatisieren, der durch seine Indikatorpuffer klare Kauf- und Verkaufssignale liefert. Sie müssen kein Programmierer sein. Wenn Sie einen Indikator mit Pfeilen, Punkten oder anderen Symbolen haben, können Sie ihn jetzt in eine vollautomatische, rund um die Uhr verfügbare Handelsstrategie mit professionellem Risiko- und Handelsmanagement verwandeln.

Wie es funktioniert

Unser EA fungiert als universelle Brücke. Sie sagen ihm einfach, welchen Indikator er lesen soll und welche Puffernummern den Kauf- und Verkaufssignalen entsprechen. Indicator Automator EA kümmert sich um den Rest und führt die Trades mit Präzision und Disziplin auf der Grundlage der von Ihnen definierten Regeln aus.



WICHTIG: Legen Sie Ihren Indikator in denselben Ordner, in dem sich dieser EA befindet.

Hauptmerkmale:

Universelle Kompatibilität: Automatisieren Sie jeden benutzerdefinierten Indikator, der separate Puffer für Kauf-/Verkaufssignale verwendet.

Fortschrittliches Risikomanagement: Automatische Lot-Größe: Berechnet das Handelsvolumen auf der Grundlage eines festen Prozentsatzes Ihres Kontosaldos. Dynamischer Stop-Loss: Legen Sie Ihren SL auf der Basis einer festen Anzahl von Punkten fest oder verwenden Sie ein Vielfaches der Average True Range (ATR), um den Markt besser zu steuern.

Professionelles Handelsmanagement: Dynamischer Take Profit: Legen Sie Ihren TP auf der Grundlage fester Punkte oder eines ATR-Multiplikators fest, um sich an die wechselnde Volatilität anzupassen. Konfigurierbares Stop-Loss-Management: Break-Even: Verschieben Sie Ihren Stop-Loss automatisch auf Ihren Einstiegskurs, sobald ein Handel um einen vordefinierten Betrag im Gewinn ist. Profit Lock: Sichern Sie einen Teil Ihrer Gewinne, indem Sie den Stop Loss in eine profitable Zone verschieben, sobald der Handel ein wichtiges Ziel erreicht hat. Mehrere Ausstiegsbedingungen: Schließen Sie den Handel auf der Grundlage eines entgegengesetzten Einstiegssignals, eines speziellen Schließungssignals von Ihrem Indikator oder am Ende einer Handelssitzung.

Präzise Zeitfilterung: Filter für den Wochentag: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Handel für jeden Tag der Woche. Sitzungs-Filter: Beschränken Sie den Handel auf bestimmte Stunden, z. B. die Londoner oder New Yorker Sitzungen, um sich auf die aktivsten Marktzeiten zu konzentrieren.



Der Vorteil von Indicator Automator

Verwandeln Sie manuell in automatisiert: Verwandeln Sie jeden visuellen Indikator in einen freihändigen Handelsroboter, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Eliminieren Sie emotionale Fehler: Der EA führt jedes Signal mit perfekter Disziplin aus und eliminiert Angst, Gier und Zögern aus Ihrem Handel.

Objektives Backtesting Ihrer Indikatoren: Endlich erhalten Sie einen definitiven, datengestützten Beweis dafür, ob Ihr Lieblingsindikator wirklich langfristig profitabel ist.

Sparen Sie Ihre kostbare Zeit: Hören Sie auf, den ganzen Tag Charts zu beobachten. Lassen Sie den EA die Märkte für Sie überwachen und führen Sie Ihre Strategie aus, während Sie unterwegs sind.

Verpassen Sie keine Gelegenheiten mehr und beginnen Sie, intelligenter zu handeln. Kaufen Sie Indicator Automator EA noch heute und automatisieren Sie Ihre Gewinnstrategie!