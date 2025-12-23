DoIt Trade Coach AI MT5

DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - AI Trade Validator für manuelle Trader

Sie sind der Trader. Die KI ist Ihre zweite Meinung.

💰 Einführungspreis gültig bis 26.12.2025. Danach wird der Preis auf 197 USD aktualisiert.

DoIt Trade Coach AI ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Handelsideen zu überprüfen, bevor Sie einsteigen: Sie schlagen Richtung + Einstieg/SL/TP vor, die KI analysiert das Setup, erklärt, was stark/schwach ist, schlägt Verbesserungen vor und lässt Sie direkt über das Panel ausführen.

Dies ist KEIN automatisierter Trading EA.
Sie behalten die Kontrolle - die KI unterstützt Ihre Entscheidungsfindung.

Wenn Sie auf der Suche nach einem vollautomatischen AI-Handelssystem sind, schauen Sie sich mein anderes Produkt an: DoIt Alpha Pulse AI (Automatisierter EA).

🧠 WAS SIE TUN KÖNNEN (IN SEKUNDEN)

  1. Schlagen Sie Ihren Handel vor
    - Wählen Sie KAUFEN / VERKAUFEN
    - Legen Sie Entry / Stop Loss / Take Profit fest, indem Sie Linien auf dem Chart ziehen oder Werte eingeben
    - Sehen Sie Live-Risiko-/Ertragsinformationen im Panel

  2. Erhalten Sie KI-Feedback auf Anfrage
    - Urteil: Gut / Anpassungsbedürftig / Nicht empfehlenswert
    - Vertrauensbewertung mit visuellem Balken
    - Klare Argumentation und Vorschläge
    - Erkennung von Marktregimen (Trending / Ranging / Volatile)

  3. Verbessern und ausführen
    - KI kann optimierte Entry / SL / TP vorschlagen (als gestrichelte Linien dargestellt)
    - Ein-Klick: Ihren Vorschlag ausführen ODER die vorgeschlagene Version ausführen

✅ SCHLÜSSEL-FEATURES

Tägliche Bias-Analyse
- KI-generierte tägliche Richtung mit Wahrscheinlichkeit
- "Look For"- und "Avoid"-Anleitung
- Schlüsselbedingung für Bias-Bestätigung
- Pivot-Level-Referenz
- Manuelle Aktualisierungsschaltfläche

✅ Analyse von Handelsvorschlägen
- Urteil + Konfidenz-Score + detaillierte Begründung
- Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Levels (Entry/SL/TP)
- Optionaler Kontokontext kann einbezogen werden (Exposure, Korrelation, Tagesverlust, Risikogröße)

✅ Key Levels & Multi-Timeframe Context
- Support/Resistance Key Levels mit Stärke (Star Rating)
- Multi-Timeframe Analyse (M15, H1, H4, D1 - konfigurierbar)
- Key Levels können im Chart angezeigt werden

✅ Interaktiver Chart-Workflow
- Ziehbare Entry / SL / TP-Linien mit Echtzeit-Panel-Synchronisation
- Vorgeschlagene AI-Levels werden im Chart angezeigt

✅ Kostenkontrollen (Sie kontrollieren die API-Ausgaben)
- Wählen Sie die Marktdatentiefe: Minimal / Standard / Tief
- Konfigurieren Sie Zeitrahmen + an die KI gesendete Balken
- Tägliches API-Kostenlimit + Kostenverfolgung (automatische Rücksetzung um Mitternacht)

✅ 6 KI-Anbieter + Smart Fallback
- OpenAI, Anthropic (Claude), Google (Gemini), xAI (Grok), DeepSeek, Alibaba (Qwen)
- Circuit Breaker Fallback: schaltet nach N aufeinanderfolgenden Fehlern automatisch auf einen Backup-Anbieter um

✅ Quality-of-life
- Statuspersistenz beim Wechsel des Zeitrahmens (behält Ihren Vorschlag/Analysekontext bei)

⚙️ VORAUSSETZUNGEN

- MetaTrader 5
- API-Schlüssel von mindestens einem unterstützten Anbieter
- WebRequest aktiviert für die Anbieter-URL
- Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen

⚙️ EINRICHTUNG (3 SCHRITTE)

  1. Besorgen Sie sich einen API-Schlüssel von Ihrem bevorzugten Anbieter

  2. Aktivieren Sie WebRequest:
    Extras → Optionen → Expert Advisors → "WebRequest zulassen" → Fügen Sie Ihre Anbieter-URL hinzu

  3. An ein Diagramm anhängen, Ihren API-Schlüssel einfügen, Anbieter/Modell auswählen - fertig.

Anbieter-URLs im UserGuide

📚 DOKUMENTATION

Vollständiges HTML-Benutzerhandbuch mit detaillierten Erläuterungen zu allen Funktionen, Einstellungen und bewährten Verfahren.

DoIt Trade Coach AI - Lernen. Validieren. Ausführen.

Hergestellt von DoIt Trading (Erfinder von DoIt Alpha Pulse AI).

