DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - AI Trade Validator für manuelle Trader

Sie sind der Trader. Die KI ist Ihre zweite Meinung.

💰 Einführungspreis gültig bis 26.12.2025. Danach wird der Preis auf 197 USD aktualisiert.

DoIt Trade Coach AI ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Handelsideen zu überprüfen, bevor Sie einsteigen: Sie schlagen Richtung + Einstieg/SL/TP vor, die KI analysiert das Setup, erklärt, was stark/schwach ist, schlägt Verbesserungen vor und lässt Sie direkt über das Panel ausführen.

Dies ist KEIN automatisierter Trading EA.

Sie behalten die Kontrolle - die KI unterstützt Ihre Entscheidungsfindung.



Wenn Sie auf der Suche nach einem vollautomatischen AI-Handelssystem sind, schauen Sie sich mein anderes Produkt an: DoIt Alpha Pulse AI (Automatisierter EA).

🧠 WAS SIE TUN KÖNNEN (IN SEKUNDEN)

Schlagen Sie Ihren Handel vor

- Wählen Sie KAUFEN / VERKAUFEN

- Legen Sie Entry / Stop Loss / Take Profit fest, indem Sie Linien auf dem Chart ziehen oder Werte eingeben

- Sehen Sie Live-Risiko-/Ertragsinformationen im Panel Erhalten Sie KI-Feedback auf Anfrage

- Urteil: Gut / Anpassungsbedürftig / Nicht empfehlenswert

- Vertrauensbewertung mit visuellem Balken

- Klare Argumentation und Vorschläge

- Erkennung von Marktregimen (Trending / Ranging / Volatile) Verbessern und ausführen

- KI kann optimierte Entry / SL / TP vorschlagen (als gestrichelte Linien dargestellt)

- Ein-Klick: Ihren Vorschlag ausführen ODER die vorgeschlagene Version ausführen

✅ SCHLÜSSEL-FEATURES

Tägliche Bias-Analyse

- KI-generierte tägliche Richtung mit Wahrscheinlichkeit

- "Look For"- und "Avoid"-Anleitung

- Schlüsselbedingung für Bias-Bestätigung

- Pivot-Level-Referenz

- Manuelle Aktualisierungsschaltfläche

✅ Analyse von Handelsvorschlägen

- Urteil + Konfidenz-Score + detaillierte Begründung

- Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Levels (Entry/SL/TP)

- Optionaler Kontokontext kann einbezogen werden (Exposure, Korrelation, Tagesverlust, Risikogröße)

✅ Key Levels & Multi-Timeframe Context

- Support/Resistance Key Levels mit Stärke (Star Rating)

- Multi-Timeframe Analyse (M15, H1, H4, D1 - konfigurierbar)

- Key Levels können im Chart angezeigt werden

✅ Interaktiver Chart-Workflow

- Ziehbare Entry / SL / TP-Linien mit Echtzeit-Panel-Synchronisation

- Vorgeschlagene AI-Levels werden im Chart angezeigt

✅ Kostenkontrollen (Sie kontrollieren die API-Ausgaben)

- Wählen Sie die Marktdatentiefe: Minimal / Standard / Tief

- Konfigurieren Sie Zeitrahmen + an die KI gesendete Balken

- Tägliches API-Kostenlimit + Kostenverfolgung (automatische Rücksetzung um Mitternacht)

✅ 6 KI-Anbieter + Smart Fallback

- OpenAI, Anthropic (Claude), Google (Gemini), xAI (Grok), DeepSeek, Alibaba (Qwen)

- Circuit Breaker Fallback: schaltet nach N aufeinanderfolgenden Fehlern automatisch auf einen Backup-Anbieter um

✅ Quality-of-life

- Statuspersistenz beim Wechsel des Zeitrahmens (behält Ihren Vorschlag/Analysekontext bei)

⚙️ VORAUSSETZUNGEN

- MetaTrader 5

- API-Schlüssel von mindestens einem unterstützten Anbieter

- WebRequest aktiviert für die Anbieter-URL

- Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen

⚙️ EINRICHTUNG (3 SCHRITTE)

Besorgen Sie sich einen API-Schlüssel von Ihrem bevorzugten Anbieter Aktivieren Sie WebRequest:

Extras → Optionen → Expert Advisors → "WebRequest zulassen" → Fügen Sie Ihre Anbieter-URL hinzu An ein Diagramm anhängen, Ihren API-Schlüssel einfügen, Anbieter/Modell auswählen - fertig.

Anbieter-URLs im UserGuide

📚 DOKUMENTATION

Vollständiges HTML-Benutzerhandbuch mit detaillierten Erläuterungen zu allen Funktionen, Einstellungen und bewährten Verfahren.

DoIt Trade Coach AI - Lernen. Validieren. Ausführen.



Hergestellt von DoIt Trading (Erfinder von DoIt Alpha Pulse AI).