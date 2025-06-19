ist ein vollautomatisiertes Handelssystem, das für verschiedene Märkte mit hoher Volatilität wie Devisen, Metalle, Indizes und Kryptowährungen entwickelt wurde. Der Expert Advisor (EA) identifiziert wichtige Markthochs und -tiefs, platziert Stop-Orders an wichtigen Ausbruchspunkten und verwaltet offene Positionen mit intelligenter Trailing-Stop-Logik. Er verfolgt einen disziplinierten Trendhandelsansatz mit starkem Fokus auf Risikomanagement und stetigem, kontinuierlichem Wachstum.

Handelsspezifikationen



Unterstützte Instrumente: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD.

Zeitrahmen: M5 – M15. Empfohlener Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads und zuverlässiger Ausführung.

Funktioniert mit jedem Guthaben. EA-Einstellungen: Verwenden Sie die verfügbaren Set-Dateien für jedes Währungspaar. Die Standardeinstellungen sind für Gold

Warum sollte man SwiftCap Master EA verwenden?

Multi-Asset-Handel: Optimierte Sets für 9 wichtige Symbole, darunter Gold, Kryptowährungen, Indizes und Devisen.

Notiz



Der Expert Advisor (EA) verfügt über vollständig optimierte Voreinstellungen für jedes unterstützte Währungspaar. Es ist keine weitere Konfiguration erforderlich, außer dem Laden der korrekten Einstellungsdatei – dadurch ist er sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet.

Die in den Konfigurationsdateien angegebenen Handelszeiten gelten für Broker mit der Zeitzone GMT +2/+3. Falls Ihr Broker eine andere Zeitzone verwendet, passen Sie die Zeiteinstellungen bitte entsprechend an.

Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich gerne an mich wenden unter https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

Risikohinweis

Der Handel birgt aufgrund hoher Volatilität erhebliche Risiken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie stets nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können, und berücksichtigen Sie Ihre Risikotoleranz, bevor Sie ein automatisiertes Handelssystem einsetzen.