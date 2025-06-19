SwiftCap Master EA
- Experten
- Hassan Sarfraz
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 20 Oktober 2025
- Aktivierungen: 10
Live-Signale: Master-Portfolio (Dateien des konservativen Sets GOLD, BTCUSD, USTEC, USDJPY)
Live-Signale: Kombiniertes Portfolio von Breakout und Master EA
Handelsspezifikationen
- Unterstützte Instrumente: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD.
- Zeitrahmen: M5 – M15.
- Empfohlener Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads und zuverlässiger Ausführung.
- Kontotyp: Hedging bevorzugt.
- Spread-Typ: Standardkonto mit niedrigen Spreads empfohlen.
- Mindesteinzahlung: Funktioniert mit jedem Guthaben.
- EA-Einstellungen: Verwenden Sie die verfügbaren Set-Dateien für jedes Währungspaar. Die Standardeinstellungen sind für Gold
- VPS optimiert: Dringend empfohlen für unterbrechungsfreien Betrieb (24/5).
Warum sollte man SwiftCap Master EA verwenden?
- Multi-Asset-Handel: Optimierte Sets für 9 wichtige Symbole, darunter Gold, Kryptowährungen, Indizes und Devisen.
- Intelligente Einstiege: Nutzt ausstehende Stop-Orders, um saubere Ausbruchsbewegungen zu erfassen.
- Integriertes Risikomanagement: Jeder Trade beinhaltet einen festen Stop-Loss und einen dynamischen Trailing-Stop.
- Logik für sichere Strategien: Keine Martingale-, keine Grid- und keine KI-basierte Überanpassung
- Wachstumsorientiert: Konzipiert für langfristige, nachhaltige Wertentwicklung mit geringem Kapitalabfluss
- Zuverlässige Ausführung: Erzielt die besten Ergebnisse bei Live-Konten mit Roh-Spreads oder provisionsfreien Setups.
- Transparent & Flexibel: Vollständig transparente Logik – keine Blackbox. Einfach anzupassen und für verschiedene Broker neu zu optimieren.
- Ein Expert Advisor, mehrere Märkte: Handeln Sie bequem mit mehreren Assets über ein einziges System.
Notiz
Der Expert Advisor (EA) verfügt über vollständig optimierte Voreinstellungen für jedes unterstützte Währungspaar. Es ist keine weitere Konfiguration erforderlich, außer dem Laden der korrekten Einstellungsdatei – dadurch ist er sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet.
Die in den Konfigurationsdateien angegebenen Handelszeiten gelten für Broker mit der Zeitzone GMT +2/+3. Falls Ihr Broker eine andere Zeitzone verwendet, passen Sie die Zeiteinstellungen bitte entsprechend an.
Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich gerne an mich wenden unter https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas
--------------------------------------------------------
Risikohinweis
Der Handel birgt aufgrund hoher Volatilität erhebliche Risiken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie stets nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können, und berücksichtigen Sie Ihre Risikotoleranz, bevor Sie ein automatisiertes Handelssystem einsetzen.
Hi, I don't usually purchase EA's that don't have any reviews and from sellers without any background however I tought I would give this one a shot because of the good results douring backtest. Purchased it and gave it a go for a week . Left it to trade only on XAUUSD and it took from the 17th until today 22nd 4 trades resulting in a profit of almost 5% . All winners. The purchase price is small and the risk is small considering the huge returns it has on backtesting . I think its the real deal. The backtest was done on every tick based on real ticks ( It is broker sensitive .. Roboforex will not work because it has 3 decimals ). Works best with IC Markets and Blackbull. Good luck to all and thanks to the seller .