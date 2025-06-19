SwiftCap Master EA

5

SwiftCap Master EA è un sistema di trading completamente automatizzato, progettato per operare su diversi mercati ad alta volatilità . È ottimizzato per oro (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY e GBPUSD .

L'EA funziona identificando massimi e minimi chiave, posizionando ordini stop pendenti a livelli di breakout strategici e utilizzando una logica di trailing stop intelligente per gestire le operazioni in modo efficiente. È progettato per un'esecuzione disciplinata e in linea con il trend, con una forte attenzione al controllo del rischio e a una crescita costante .

Download Set Files and Back Test Results         ||        MT4 Version

Signals: Master Portfolio (GOLD, BTCUSD, USTEC, USDJPY Conservative Set files)

Join Our Discord and Test the EA for free: https://linktr.ee/swiftcapeas

Specifiche di trading

  • Strumenti supportati: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD
  • Intervallo di tempo: M5 - M15
  • Broker consigliato: IC Markets (o qualsiasi broker con spread ridotti ed esecuzione affidabile)
  • Tipo di conto: si preferisce la copertura
  • Tipo di spread: si consigliano spread grezzi o conti a basse commissioni
  • Deposito minimo: $ 100
  • Impostazioni EA: utilizza i file di set disponibili per ogni coppia. Le impostazioni predefinite sono ottimizzate per Gold
  • VPS: fortemente consigliato per prestazioni ininterrotte 24 ore su 24, 5 giorni su
    • 7

Perché utilizzare SwiftCap Master EA?

    • Trading multi-asset: set ottimizzati per 9 simboli principali tra cui oro, criptovalute, indici e FX
    • Smart Entries: utilizza gli ordini stop in sospeso per catturare movimenti di breakout puliti
    • Gestione del rischio integrata: ogni operazione include uno stop loss fisso e uno stop dinamico
    • Logica strategica sicura: nessuna martingala, nessuna griglia e nessun sovradattamento basato sull'intelligenza artificiale
    • Incentrato sulla crescita: progettato per prestazioni sostenibili a lungo termine con un basso calo
    • Esecuzione affidabile: funziona meglio su conti live con spread grezzi o configurazioni senza commissioni
    • Trasparente e flessibile: logica completamente trasparente, non una scatola nera. Facile da adattare e riottimizzare per diversi broker.
    • Un EA, più mercati: negozia comodamente più asset con un unico sistema

    Prova prima di acquistare

    Scarica la versione demo gratuita disponibile per i test. L'EA è dotato di preset completamente ottimizzati per ogni coppia supportata. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva oltre al caricamento del file del set corretto, rendendolo adatto ai principianti ma potente anche per i trader esperti.

    Non esitate a contattarmi per qualsiasi domanda o dubbio su https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

    Divulgazione del rischio

    Il trading comporta un rischio sostanziale a causa dell'elevata volatilità. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempre trading con un capitale di rischio che puoi permetterti di perdere e valuta attentamente la tua tolleranza al rischio prima di utilizzare qualsiasi sistema di trading automatizzato.


    Recensioni 1
    Andrei Trif
    116
    Andrei Trif 2025.07.22 13:05 
     

    Hi, I don't usually purchase EA's that don't have any reviews and from sellers without any background however I tought I would give this one a shot because of the good results douring backtest. Purchased it and gave it a go for a week . Left it to trade only on XAUUSD and it took from the 17th until today 22nd 4 trades resulting in a profit of almost 5% . All winners. The purchase price is small and the risk is small considering the huge returns it has on backtesting . I think its the real deal. The backtest was done on every tick based on real ticks ( It is broker sensitive .. Roboforex will not work because it has 3 decimals ). Works best with IC Markets and Blackbull. Good luck to all and thanks to the seller .

    Prodotti consigliati
    Rola Scalper
    Luciano Cabral Rola Neto
    5 (3)
    Experts
    Profitable Scalper EA - Rôla Scalper! Tested on EURUSDm Symbol on Micro Account created in XM Broker, but you can try it in any market or broker, any way I recommend that you use it on markets with volatility similar to EURUSD. This EA can open a lot of positions, so I recommend that you use a broker that don't have comission fee and provide low spread. You can use settings on 5 minutes timeframe, since I started to use it, and in tests, the maximum drawdown with this settings and M5 timefram
    FREE
    Quantum GridMaster
    Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
    Experts
    Quantum GridMaster Expert Advisor Overview The Quantum GridMaster Expert Advisor is a powerful automated trading system designed to maximize trading opportunities using an advanced grid trading strategy. This Expert Advisor (EA) is developed for traders seeking a structured and adaptive approach to the forex market, leveraging grid-based order execution, trend analysis, and risk management methodologies. By utilizing two key exponential moving averages (20 EMA and 200 EMA), the Quantum GridMast
    Ultimate Gold Algo
    Muhamad Haziq Bin Rosli
    5 (1)
    Experts
    Ultimate Gold Algo TimeFrame : M30 Minimum Balance : 5000USD or USCent (USC) account (50 dollar) Settings :  robotEnableSwitch = 1 lot Size = 0.02 (5000 USD/USC) OR 0.25 (50000 USD/USC) Key Value = 1 Profits in Points = 2777 autoAdjustLot = 1 Initial Balance = 5000 Algorithmic Trading Strategy Description This expert advisor (EA) operates based on signals generated by an Ultimate Indicator , designed to identify optimal market entry points. The algorithm analyzes price behavior across the las
    Genius Trades Pro
    Loncey Duwarkah
    Experts
    Trading manually is high risk, stop losing money. Every successful trader knows indexes always rise. Built to profit 300%+ faster instead of waiting. Revolutionize your trading experience and profit 24/7, even while you sleep! 100% profit. Live running proof link (  24/7 Bitcoin & Gold: Buy/Sell (Supply / Demand) Signals Live ) on our highly successful YouTube channel. Alternatively, please email us "cloud.pc@outlook.com" directly. 3. Built on Google Gemini AI. One Step Setup:  Any Index Symbol/
    Candle Surfer EA
    AutoPip Trading Ltd
    Experts
    NEW: A Fully Automated strategy using price action and candle patterns to trade Gold (XAUUSD).   This EA can be used on any currency but recommended for XAUUSD, EURUSD and BTCUSD Safe stop loss option for FTMO and other funded accounts.  REAL BACKTEST DATA - no manipulation or backtest conditioning like other EAs! 100% Modelling Quality Backtest!  USE: Default settings on XAUUSD & XAUAUD on the M15 timeframe. Use ECN account for best results. MAIN SETTINGS Setting Value Description          Ma
    Starlight MT5
    Profalgo Limited
    5 (5)
    Experts
    Promo attuale: Ora solo 349$! Prezzo finale: 999$ Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combinato Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !   STARLIGHT è uno scalper notturno molto avanzato ea basso rischio che utilizza un approccio unico all'algoritmo di ingresso rispetto ad altri scalper notturni.  È stato sviluppato utilizzando anni di esperienza nel trading dal vivo con la strategia mean-reverse e ha selezionato solo le migliori coppie e tecniche da includere in
    AI Ichimoku Cloud
    Miss Preeyanut Budsarakham
    Experts
    The AI Ichimoku Cloud trading system is an automated trading that uses the indicator Ichimoku Cloud to trade, combines with the neural network martingale method, and makes trading safer by trading the main trend of the chart. By backtest the data from 2003-2022, the results were very good. Very low point of loss and has a satisfactory high total profit By trading, there are not many trades each week. Instead, it chooses the period when the graph is trending, so it trades and there is a correctio
    CalcWave
    Mohit Kumar
    Experts
    CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
    Xauusd gold
    Victor Jacobus Daniel Coetzee
    Experts
    This expert adviser have and risk management and it works best on a 1hour time frame the account to start trade need to be at least 300$ to make profit  draw down is at 24.2% profit making is at 76.8% out of all the trades you can also run it on a 15 time frame  1-month grow is on 76%  please remember always if it takes losses it part of trading  please let me know if you struggle i am here to help and making better EA
    Gold Ai Bot
    Evans Abdulrahman Imalele
    1 (1)
    Experts
    PROMO PROMO PROMO DISCOUNT FOR UNLIMITED TIME! BEFORE PRICE WILL INCREASE. Gold AI is a powerful Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to master the volatility of XAUUSD (Gold). It blends artificial intelligence with price action and trend filtering to deliver sharp entries, controlled risk, and adaptive recovery. Ideal for New York session scalping or hands-off day trading. Scalable and Flexible : Built for gold but designed to extend to other symbols with minor tweaks. Key Advantages AI
    Robot Titan Rex
    Cesar Juan Flores Navarro
    Experts
    Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
    QuantumPip
    Evgeniy Scherbina
    4.36 (11)
    Experts
    The expert "QuantumPip" is a fully automated expert which can trade several symbols from one chart. The expert also uses prices of Gold, Oil, "Schmuksie" (my adaptation of the "Dixie" indicator), DAX or FTSE to calculate inputs for the symbols. The expert uses 2 types of recurrent neural model - 1 network (decisions "buy" or "sell") and 2 networks (decisions "buy" or "uncertainty" and "sell" or "uncertainty"). QuantumPip can, therefore, trade 16 strategies as one, because it is 2 models per each
    Scalper Master AI
    Nestor Alejandro Chiariello
    Experts
    Scalper Master AI Motore di scalping di precisione per USDJPY | H1 Scalper Master AI è un sistema di scalping all'avanguardia, basato sull'intelligenza artificiale e progettato per la coppia USDJPY, che sfrutta le tecniche più avanzate nel trading ad alta frequenza. Questo Expert Advisor (EA) combina un'intelligenza artificiale all'avanguardia con metodologie di scalping proprietarie per offrire precisione e prestazioni senza pari nei mercati in rapida evoluzione. Progettato per i trader che
    Gold Grabber Grid Hedge
    Israel Odartei Lamptey
    Experts
    GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
    Super Neural Gold Pro
    Tiago Oliveira Silva
    Experts
    Super Neural Gold – Robot per XAUUSD Il Super Neural Gold è un robot per XAUUSD creato per i trader che desiderano operare sull’oro (XAUUSD) in modo automatico, basandosi sul price action e su reti neurali intelligenti. Combina pattern grafici classici con intelligenza artificiale, offrendo ingressi ad alta precisione e gestione del rischio adattiva. L’obiettivo è la costanza, sia su conti reali che nei backtest, con ottimi risultati nel periodo 2024–2025. Principio di funzionamento Il S
    SL Gold Scalper
    Chriscane Lucius J Manthando
    Experts
    SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
    Super Smart Triangle XXX
    Giorgi Durgarian
    Experts
    Our  SMART TRIANGLE EA is  somehow like a grid , but it differs WAY TOO MUCH from ordinary grid and martingale strategies, because we always trade in TRIANGLE. For example in any situation 3 orders are opened at the same time ( For example EURUSD, EURGBP and GBPUSD in this triangle. In any situation does not matter if GBPUSD goes up or down , we always have EURGBP that insures our position and in gives defense in case of volatile market. This strategy is based on a correlation and discorellati
    Global Intel Invest Gold Scalping EA
    Dinesh Atmaram Agrawal
    Experts
    Global Intel Invest Gold Scalping EA work with gold scalping to give you best results. Timeframe: Works with current timeframe you have set (BEST WITH M5) You can backtest as per your need It will buy 0.01 lot per $1000 and it will increase gradually as per the balance. ( If you have $10000 balance in your account it will trade with 0.1 lots) If you have any questions or query reach us via skype: globaladsmedia / whatsapp:      https://chat.whatsapp.com/Jn0ut8ywKLc3ES9TvC9wUJ&nbsp ; / email: d
    MBSFX MyBestStrategies on Forex
    Francesco Pinta
    5 (1)
    Experts
    Launch price $ 299  - 8   of   10   copies left at this price   Next   10   copies $34 9 Final price  $999 This EA has 39 strategies taken on my real portfolio.  All these strategies passed at least 6 months of out of samples in real. The stragegies are not martingale or grid systems and are made manually (no uses of machine learning or genethic algorithms). The basic idea on my develops is thinking the forex market as a unique market, so all strategies are applied to all changes and crosses,
    Gbpjpy Macd Trader
    Tomas Vanek
    Experts
    The GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on GBPJPY using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 220100009 Main Chart: Cu
    FREE
    Outside Day Reversal EA
    Munkh Od Jargalsaikhan
    Experts
    Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
    FREE
    Apolo AI MT5
    Nestor Alejandro Chiariello
    Experts
    Ciao trader, ho progettato questo strumento rigorosamente con risultati reali, progettato da Apolo AI e appositamente progettato per lo scalping con un algoritmo di trend strutturato in AI e nodi nella valuta canadese, qui possiamo vedere il risultato nel suo backtest di 1 anno da 10k a 40k, possiamo anche vedere il segnale del conto reale con soldi veri vincendo con risultati simili, Apollo è incredibile! Vi parlerò un po' del disegno, basato su fasce di nodi per scalpare in un trend in una v
    Smart Robo
    Mohammad Manauvar Husain
    Experts
    This is available on lowest price, price will further increase. Don't miss this opportunity. Buy it now.  This expert adviser has been designed to be used on EURUSD pair. Recommended to use this EA with account balance of at least 200 USD . This has been developed using best indicators RSI and Moving average. Moving average analyse the trend of the market and RSI indicator analyse the support and resistance. when both the signal is buy or Sell then only order is placed. Market trend and support
    Panda Hedging
    Jiang Ming Wang
    3.4 (5)
    Experts
    Panda Hedging strategy: Due to the high volatility of the forex market, traders have often been forced to develop new methods and techniques in order to limit losses and maximize profits. Hedging has emerged as one of the most effective strategies and tactics for optimizing the chances of winning among the various strategies and tactics employed. Hedging can be thought of as a type of insurance in the forex markets.. But there are moments of deviation (divergence of currencies) from the normal
    R trend sync robot
    Ekaterina Saltykova
    Experts
    r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
    Gold Spearhead
    Maksim Dmitriev
    Experts
    Gold Spearhead è un sistema di intelligenza artificiale basato sul metodo LSTM con apprendimento rinforzato tramite Deep Q-Network. Il calcolo e l’addestramento del sistema hanno richiesto oltre una settimana su un cluster di server GPU, e i pesi finali del modello superano i 20 GB. Gli scambi vengono aperti in seguito alla continuazione o inversione del trend quando si verificano condizioni con la più alta probabilità di successo (senza utilizzare metodi pericolosi come martingala/griglia, var
    Speedy EA MT5
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Experts
    Trading using Experts are the best ways to win in Forex! Here are our second Expert Advisor, where you can Set and forget! Time frame: M1 All currency Pairs will work perfectly on the EA Account type: All (If hedging is not allowed, please disable either Sell or Buy) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   Check our other prod
    Zone Guard
    Cristian Eriksson
    Experts
    Multi currency, self healing, user adaptive, zone recovery system. Here's a better implementation of the zone recovery system.  You've probably noticed, with other zone recovery systems, that the zone sooner or later ends up in the worst possible range.  This EA will let you adjust the zone size on the fly (while you're trading), and move the other side on the outside of the range, if that were to happen. Did you delete or exit orders by mistake? No problem this EA also compensates user mishap
    Daytrade Pro Algo MT5
    Profalgo Limited
    4.18 (11)
    Experts
    Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente dal broker Si sviluppa indipendente Mostra backtest molto
    GoldExcel MT5
    Alno Markets Ltd
    Experts
    benvenuto a       Versione GoldExcel EA MT5   , trading valido per la coppia di valute XAUUSD (GOLD) di oggi. È stato progettato dal nostro team per gestire account regolari, account sponsorizzati e attività. Non utilizzare il trading ad alta frequenza. IMPORTANT! After purchase contact me for any ongoing bonus, manual and installation guide, also for risk assessment if you use prop etc. Il prezzo iniziale aumenta ogni poche settimane. Live €1K account :     https://t.ly/WwWCf Conto di prova ICM
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.97 (281)
    Experts
    Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    5 (8)
    Experts
    Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (17)
    Experts
    AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (32)
    Experts
    Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    4.93 (14)
    Experts
    Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (477)
    Experts
    Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    5 (18)
    Experts
    Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.75 (118)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    5 (8)
    Experts
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.43 (83)
    Experts
    PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.95 (118)
    Experts
    Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
    VolumeHedger
    Huseyin Furkan Ozturk
    5 (18)
    Experts
    VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (6)
    Experts
    Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
    Scalp Unscalp
    Connor Michael Woodson
    3.3 (10)
    Experts
    Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
    SGear
    Olesia Kusmenko
    5 (4)
    Experts
    Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (3)
    Experts
    Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
    EA New Player
    Vitali Vasilenka
    5 (9)
    Experts
    EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
    SmartChoise
    Gabriel Costin Floricel
    4.26 (57)
    Experts
    SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
    VectorPrime EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (9)
    Experts
    VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
    Burning Grid
    Magma Software Solutions UG
    4.54 (26)
    Experts
    Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (23)
    Experts
    IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
    AlphaCore X
    Arseny Potyekhin
    3.69 (26)
    Experts
    AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.78 (18)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
    Bomber Corporation EA
    Ihor Otkydach
    4.42 (12)
    Experts
    Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
    ENEA mt5
    Vitalii Tkachenko
    5 (3)
    Experts
    Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
    Swing Master EA
    Ihor Otkydach
    4.78 (67)
    Experts
    Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.5 (131)
    Experts
    The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
    Bitcoin Robot Grid MT5
    MQL TOOLS SL
    4.93 (43)
    Experts
    Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.2 (86)
    Experts
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (23)
    Experts
    Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
    Altri dall’autore
    Time Range EA
    Hassan Sarfraz
    Experts
    The Time Range Breakout EA is designed for traders who prefer a clean and proven approach: trading breakouts from defined market ranges. With flexible settings and robust risk management tools, this EA allows you to capture momentum when price breaks out of consolidation zones. To Get the set files, and connect with other algo traders. Join our discord:  https://linktr.ee/swiftcapeas Checkout our other products  Trading Specifications Supported Instruments : Works best with Gold and USDJPY Recom
    FREE
    SwiftCap Master EA MT4
    Hassan Sarfraz
    Experts
    SwiftCap Master EA       è un sistema di trading completamente automatizzato progettato per operare su       molteplici mercati ad alta volatilità   . È ottimizzato per       Oro (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY e GBPUSD   . L'EA funziona identificando massimi e minimi chiave, posizionando ordini stop pendenti a livelli di breakout strategici e utilizzando una logica di trailing stop intelligente per gestire le operazioni in modo efficiente.
    SwiftCap Breakout EA
    Hassan Sarfraz
    Experts
    SwiftCap Breakout EA is based on a simple but time-tested trading method. It uses the previous day’s high and low levels and places trades when price breaks those levels. This straightforward approach has been proven to work well in all market conditions. The EA is designed for Gold (XAUUSD), USDJPY, and USTEC (Nasdaq 100) . These markets often break key levels, which makes this strategy very effective. Download Set Files and Back Test Results     Live Signals: Breakout Portfolio (Gold, USDJPY,
    Filtro:
    Andrei Trif
    116
    Andrei Trif 2025.07.22 13:05 
     

    Hi, I don't usually purchase EA's that don't have any reviews and from sellers without any background however I tought I would give this one a shot because of the good results douring backtest. Purchased it and gave it a go for a week . Left it to trade only on XAUUSD and it took from the 17th until today 22nd 4 trades resulting in a profit of almost 5% . All winners. The purchase price is small and the risk is small considering the huge returns it has on backtesting . I think its the real deal. The backtest was done on every tick based on real ticks ( It is broker sensitive .. Roboforex will not work because it has 3 decimals ). Works best with IC Markets and Blackbull. Good luck to all and thanks to the seller .

    Hassan Sarfraz
    704
    Risposta dello sviluppatore Hassan Sarfraz 2025.08.19 16:11
    Andrei, Thank you for your trust and great review. Much Appreciated.
    Rispondi alla recensione