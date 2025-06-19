SwiftCap Master EA
- Experts
- Hassan Sarfraz
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 19 luglio 2025
- Attivazioni: 10
SwiftCap Master EA è un sistema di trading completamente automatizzato, progettato per operare su diversi mercati ad alta volatilità . È ottimizzato per oro (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY e GBPUSD .
L'EA funziona identificando massimi e minimi chiave, posizionando ordini stop pendenti a livelli di breakout strategici e utilizzando una logica di trailing stop intelligente per gestire le operazioni in modo efficiente. È progettato per un'esecuzione disciplinata e in linea con il trend, con una forte attenzione al controllo del rischio e a una crescita costante .
Specifiche di trading
- Strumenti supportati: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD
- Intervallo di tempo: M5 - M15
- Broker consigliato: IC Markets (o qualsiasi broker con spread ridotti ed esecuzione affidabile)
- Tipo di conto: si preferisce la copertura
- Tipo di spread: si consigliano spread grezzi o conti a basse commissioni
- Deposito minimo: $ 100
- Impostazioni EA: utilizza i file di set disponibili per ogni coppia. Le impostazioni predefinite sono ottimizzate per Gold
- VPS: fortemente consigliato per prestazioni ininterrotte 24 ore su 24, 5 giorni su 7
Perché utilizzare SwiftCap Master EA?
- Trading multi-asset: set ottimizzati per 9 simboli principali tra cui oro, criptovalute, indici e FX
- Smart Entries: utilizza gli ordini stop in sospeso per catturare movimenti di breakout puliti
- Gestione del rischio integrata: ogni operazione include uno stop loss fisso e uno stop dinamico
- Logica strategica sicura: nessuna martingala, nessuna griglia e nessun sovradattamento basato sull'intelligenza artificiale
- Incentrato sulla crescita: progettato per prestazioni sostenibili a lungo termine con un basso calo
- Esecuzione affidabile: funziona meglio su conti live con spread grezzi o configurazioni senza commissioni
- Trasparente e flessibile: logica completamente trasparente, non una scatola nera. Facile da adattare e riottimizzare per diversi broker.
- Un EA, più mercati: negozia comodamente più asset con un unico sistema
Prova prima di acquistareScarica la versione demo gratuita disponibile per i test. L'EA è dotato di preset completamente ottimizzati per ogni coppia supportata. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva oltre al caricamento del file del set corretto, rendendolo adatto ai principianti ma potente anche per i trader esperti.
Divulgazione del rischio
Il trading comporta un rischio sostanziale a causa dell'elevata volatilità. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempre trading con un capitale di rischio che puoi permetterti di perdere e valuta attentamente la tua tolleranza al rischio prima di utilizzare qualsiasi sistema di trading automatizzato.
Hi, I don't usually purchase EA's that don't have any reviews and from sellers without any background however I tought I would give this one a shot because of the good results douring backtest. Purchased it and gave it a go for a week . Left it to trade only on XAUUSD and it took from the 17th until today 22nd 4 trades resulting in a profit of almost 5% . All winners. The purchase price is small and the risk is small considering the huge returns it has on backtesting . I think its the real deal. The backtest was done on every tick based on real ticks ( It is broker sensitive .. Roboforex will not work because it has 3 decimals ). Works best with IC Markets and Blackbull. Good luck to all and thanks to the seller .