O SwiftCap Master EA é um sistema de negociação totalmente automatizado, projetado para operar em diversos mercados de alta volatilidade, incluindo forex, metais, índices e criptomoedas. O EA identifica máximas e mínimas importantes do mercado, coloca ordens de stop pendentes em zonas de rompimento significativas e gerencia posições abertas com lógica inteligente de trailing stop. Ele segue uma abordagem disciplinada de negociação de tendências, com forte ênfase no controle de risco e crescimento constante e consistente.

Download Set Files Here   

Sinais ao vivo: Portfólio principal (arquivos do conjunto conservador de OURO, BTCUSD, USTEC e USDJPY)

Sinais ao vivo:   Portfólio Combinado Breakout e Master EA

Especificações de negociação

  • Instrumentos suportados: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD.
  • Timeframe: M5 - M15.
  • Corretora recomendada: Qualquer corretora com spreads baixos e execução confiável.
  • Tipo de conta: Preferencialmente para operações de hedge.
  • Tipo de spread: Conta padrão com spreads baixos é recomendada.
  • Depósito mínimo: Funciona com qualquer saldo.
  • Configurações do EA: Utilize os arquivos de configuração disponíveis para cada par. As configurações padrão são otimizadas para Gold.
  • VPS: Altamente recomendado para desempenho ininterrupto 24 horas por dia, 5 dias por semana.

Por que usar o SwiftCap Master EA?

    • Negociação de múltiplos ativos: Conjuntos otimizados para 9 símbolos principais, incluindo ouro, criptomoedas, índices e câmbio.
    • Entradas Inteligentes: Utiliza ordens de stop pendentes para capturar movimentos de rompimento limpos.
    • Gestão de Risco Integrada: Cada operação inclui um stop loss fixo e um trailing stop dinâmico.
    • Lógica de estratégia segura: Sem martingale, sem grid e sem sobreajuste baseado em IA.
    • Focado no crescimento: Projetado para desempenho sustentável a longo prazo com baixo consumo de caixa.
    • Execução confiável: apresenta melhor desempenho em contas reais com spreads brutos ou configurações sem comissão.
    • Transparente e flexível: lógica totalmente transparente - não é uma caixa preta. Fácil de ajustar e reotimizar para diferentes corretoras.
    • Um EA, múltiplos mercados: Negocie diversos ativos com facilidade usando um único sistema.

    Observação

    O EA vem com configurações predefinidas totalmente otimizadas para cada par suportado. Nenhuma configuração extra é necessária além de carregar o arquivo de configuração correto, tornando-o fácil de usar para iniciantes, mas ainda poderoso para traders experientes.

    Os horários de negociação nos arquivos de configuração são para corretoras com fuso horário GMT +2/+3. Se a sua corretora utiliza um fuso horário diferente, certifique-se de ajustar as configurações de horário de acordo.

    Fique à vontade para entrar em contato comigo para qualquer dúvida ou pergunta em https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

    --------------------------------------------------------

    Divulgação de riscos

    O trading envolve riscos substanciais devido à alta volatilidade. O desempenho passado não garante resultados futuros. Negocie sempre com capital de risco que você possa perder e considere sua tolerância ao risco antes de usar qualquer sistema de trading automatizado.

    Comentários 1
    Andrei Trif
    248
    Andrei Trif 2025.07.22 13:05 
     

    Hi, I don't usually purchase EA's that don't have any reviews and from sellers without any background however I tought I would give this one a shot because of the good results douring backtest. Purchased it and gave it a go for a week . Left it to trade only on XAUUSD and it took from the 17th until today 22nd 4 trades resulting in a profit of almost 5% . All winners. The purchase price is small and the risk is small considering the huge returns it has on backtesting . I think its the real deal. The backtest was done on every tick based on real ticks ( It is broker sensitive .. Roboforex will not work because it has 3 decimals ). Works best with IC Markets and Blackbull. Good luck to all and thanks to the seller .

    Filtro:
    Hi, I don't usually purchase EA's that don't have any reviews and from sellers without any background however I tought I would give this one a shot because of the good results douring backtest. Purchased it and gave it a go for a week . Left it to trade only on XAUUSD and it took from the 17th until today 22nd 4 trades resulting in a profit of almost 5% . All winners. The purchase price is small and the risk is small considering the huge returns it has on backtesting . I think its the real deal. The backtest was done on every tick based on real ticks ( It is broker sensitive .. Roboforex will not work because it has 3 decimals ). Works best with IC Markets and Blackbull. Good luck to all and thanks to the seller .

    Hassan Sarfraz
    1302
    Resposta do desenvolvedor Hassan Sarfraz 2025.10.31 18:10
    Andrei, Thank you for your trust and great review. Much Appreciated. Regarding brokers with 3 decimals especially for Gold, please multiply %age based SL/TP values with 10 and it will work normally.
