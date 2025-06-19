é um sistema de negociação totalmente automatizado, projetado para operar em diversos mercados de alta volatilidade, incluindo forex, metais, índices e criptomoedas. O EA identifica máximas e mínimas importantes do mercado, coloca ordens de stop pendentes em zonas de rompimento significativas e gerencia posições abertas com lógica inteligente de trailing stop. Ele segue uma abordagem disciplinada de negociação de tendências, com forte ênfase no controle de risco e crescimento constante e consistente.

Especificações de negociação



Instrumentos suportados: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD.

XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD. Timeframe: M5 - M15.

M5 - M15. Corretora recomendada: Qualquer corretora com spreads baixos e execução confiável.

Tipo de conta: Preferencialmente para operações de hedge.

Preferencialmente para operações de hedge. Tipo de spread: Conta padrão com spreads baixos é recomendada.

Conta padrão com spreads baixos é recomendada. Depósito mínimo: Funciona com qualquer saldo.

Funciona com qualquer saldo. Configurações do EA: Utilize os arquivos de configuração disponíveis para cada par. As configurações padrão são otimizadas para Gold.

Utilize os arquivos de configuração disponíveis para cada par. As configurações padrão são otimizadas para Gold. VPS: Altamente recomendado para desempenho ininterrupto 24 horas por dia, 5 dias por semana.

Por que usar o SwiftCap Master EA?

Negociação de múltiplos ativos: Conjuntos otimizados para 9 símbolos principais, incluindo ouro, criptomoedas, índices e câmbio.

Conjuntos otimizados para 9 símbolos principais, incluindo ouro, criptomoedas, índices e câmbio. Entradas Inteligentes: Utiliza ordens de stop pendentes para capturar movimentos de rompimento limpos.

Utiliza ordens de stop pendentes para capturar movimentos de rompimento limpos. Gestão de Risco Integrada: Cada operação inclui um stop loss fixo e um trailing stop dinâmico.

Cada operação inclui um stop loss fixo e um trailing stop dinâmico. Lógica de estratégia segura: Sem martingale, sem grid e sem sobreajuste baseado em IA.

Sem martingale, sem grid e sem sobreajuste baseado em IA. Focado no crescimento: Projetado para desempenho sustentável a longo prazo com baixo consumo de caixa.

Projetado para desempenho sustentável a longo prazo com baixo consumo de caixa. Execução confiável: apresenta melhor desempenho em contas reais com spreads brutos ou configurações sem comissão.

apresenta melhor desempenho em contas reais com spreads brutos ou configurações sem comissão. Transparente e flexível: lógica totalmente transparente - não é uma caixa preta. Fácil de ajustar e reotimizar para diferentes corretoras.

lógica totalmente transparente - não é uma caixa preta. Fácil de ajustar e reotimizar para diferentes corretoras. Um EA, múltiplos mercados: Negocie diversos ativos com facilidade usando um único sistema.

Observação



O EA vem com configurações predefinidas totalmente otimizadas para cada par suportado. Nenhuma configuração extra é necessária além de carregar o arquivo de configuração correto, tornando-o fácil de usar para iniciantes, mas ainda poderoso para traders experientes.

Os horários de negociação nos arquivos de configuração são para corretoras com fuso horário GMT +2/+3. Se a sua corretora utiliza um fuso horário diferente, certifique-se de ajustar as configurações de horário de acordo.

Fique à vontade para entrar em contato comigo para qualquer dúvida ou pergunta em https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

Divulgação de riscos

O trading envolve riscos substanciais devido à alta volatilidade. O desempenho passado não garante resultados futuros. Negocie sempre com capital de risco que você possa perder e considere sua tolerância ao risco antes de usar qualquer sistema de trading automatizado.