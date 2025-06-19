SwiftCap Master EA
- Versão: 1.4
- Atualizado: 20 outubro 2025
- Ativações: 10
Sinais ao vivo: Portfólio principal (arquivos do conjunto conservador de OURO, BTCUSD, USTEC e USDJPY)
Sinais ao vivo: Portfólio Combinado Breakout e Master EA
Especificações de negociação
- Instrumentos suportados: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD.
- Timeframe: M5 - M15.
- Corretora recomendada: Qualquer corretora com spreads baixos e execução confiável.
- Tipo de conta: Preferencialmente para operações de hedge.
- Tipo de spread: Conta padrão com spreads baixos é recomendada.
- Depósito mínimo: Funciona com qualquer saldo.
- Configurações do EA: Utilize os arquivos de configuração disponíveis para cada par. As configurações padrão são otimizadas para Gold.
- VPS: Altamente recomendado para desempenho ininterrupto 24 horas por dia, 5 dias por semana.
Por que usar o SwiftCap Master EA?
- Negociação de múltiplos ativos: Conjuntos otimizados para 9 símbolos principais, incluindo ouro, criptomoedas, índices e câmbio.
- Entradas Inteligentes: Utiliza ordens de stop pendentes para capturar movimentos de rompimento limpos.
- Gestão de Risco Integrada: Cada operação inclui um stop loss fixo e um trailing stop dinâmico.
- Lógica de estratégia segura: Sem martingale, sem grid e sem sobreajuste baseado em IA.
- Focado no crescimento: Projetado para desempenho sustentável a longo prazo com baixo consumo de caixa.
- Execução confiável: apresenta melhor desempenho em contas reais com spreads brutos ou configurações sem comissão.
- Transparente e flexível: lógica totalmente transparente - não é uma caixa preta. Fácil de ajustar e reotimizar para diferentes corretoras.
- Um EA, múltiplos mercados: Negocie diversos ativos com facilidade usando um único sistema.
Observação
O EA vem com configurações predefinidas totalmente otimizadas para cada par suportado. Nenhuma configuração extra é necessária além de carregar o arquivo de configuração correto, tornando-o fácil de usar para iniciantes, mas ainda poderoso para traders experientes.
Os horários de negociação nos arquivos de configuração são para corretoras com fuso horário GMT +2/+3. Se a sua corretora utiliza um fuso horário diferente, certifique-se de ajustar as configurações de horário de acordo.
Fique à vontade para entrar em contato comigo para qualquer dúvida ou pergunta em https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas
Divulgação de riscos
O trading envolve riscos substanciais devido à alta volatilidade. O desempenho passado não garante resultados futuros. Negocie sempre com capital de risco que você possa perder e considere sua tolerância ao risco antes de usar qualquer sistema de trading automatizado.
Hi, I don't usually purchase EA's that don't have any reviews and from sellers without any background however I tought I would give this one a shot because of the good results douring backtest. Purchased it and gave it a go for a week . Left it to trade only on XAUUSD and it took from the 17th until today 22nd 4 trades resulting in a profit of almost 5% . All winners. The purchase price is small and the risk is small considering the huge returns it has on backtesting . I think its the real deal. The backtest was done on every tick based on real ticks ( It is broker sensitive .. Roboforex will not work because it has 3 decimals ). Works best with IC Markets and Blackbull. Good luck to all and thanks to the seller .