Gravity King V
- Experten
- Saad Ullah
- Version: 1.4
- Aktivierungen: 5
🔱 Graavity King - Fortgeschrittenes automatisiertes Multi-Strategien-Handelssystem
Graavity King ist ein leistungsstarkes, professionelles automatisiertes Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die konsistent, diszipliniert und emotionsfrei handeln wollen. Der Bot läuft seit 6 Monaten gewinnbringend und hat seine Stabilität, Anpassungsfähigkeit und sein langfristiges Potenzial unter verschiedenen Marktbedingungen bewiesen.
Im Gegensatz zu Einzelstrategie-Robotern arbeitet Graavity King als komplettes Trading-Ökosystem, das 22 fortschrittliche Strategien in einer intelligenten Entscheidungsmaschine vereint.
⚙️ Multi-Timeframe-Handelsfunktionalität
Graavity King ist nicht auf einen bestimmten Handelsstil beschränkt. Er passt seine Logik dynamisch an die Marktstruktur und Volatilität an und eignet sich somit für mehrere Zeitrahmen und Handelsansätze:
⏱️ Scalping
-
1-Minute (M1) Scalping
-
5-Minuten (M5) Schnelles Handeln
Auf niedrigeren Zeitrahmen konzentriert sich der Bot auf:
-
Schnelle Momentum-Bewegungen
-
Präzise Ein- und Ausstiege
-
Strenge Filterung von Spreads und Volatilität
-
Hochwahrscheinliche Mikrotrends
Auf diese Weise kann Graavity King kleine, aber häufige Gewinne einfahren und gleichzeitig eine strenge Risikokontrolle aufrechterhalten.
📈 Intraday-Handel
-
15-Minuten (M15) Intraday-Setups
-
Mehrere Trades innerhalb der gleichen Handelssitzung
-
Trendfortsetzung und Pullback-Einstiege
Die Intraday-Logik stellt ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit her und vermeidet übermäßiges Handeln und Signale von geringer Qualität.
📊 Swing-Handel
-
30-Minuten (M30) Swing Trades
-
Strukturbasierte Einstiege mit größeren Gewinnzielen
-
Entwickelt, um mittelfristige Kursbewegungen zu erfassen
Die Swing-Logik wird nur aktiviert, wenn der Markt eine klare Richtung und eine institutionelle Beteiligung aufweist.
🧠 22-Strategien-Hybrid-System
Graavity King verwendet ein Multi-Confirmation-Modell, d.h. ein Handel wird nur ausgeführt, wenn mehrere Strategien übereinstimmen.
🔹 Indikator-basierte Strategien
-
MACD (Trend- und Momentum-Bestätigung)
-
RSI (Überkauft/Überverkauft & Divergenzerfassung)
-
Stochastischer Oszillator (Umkehrungstiming)
-
EMA (Fast & Slow EMA Trend Filter)
-
EMA-Kreuz-Logik
-
Volatilität & Stärke-Filter
-
Rausch- und Falschsignal-Filter
🏦 Smart Money Konzept (SMC) Logik
Graavity King integriert institutionelle Handelskonzepte, die von professionellen Händlern und Banken verwendet werden:
-
Erkennung von Liquiditätsengpässen
-
Bruch der Struktur (BOS)
-
Wechsel des Zeichens (CHoCH)
-
Identifizierung von Orderblöcken
-
Institutionelle Einstiegszonen
-
Fake Breakout & Stop-Hunt-Filter
Dies ermöglicht es dem Bot, mit Smart Money zu handeln, nicht gegen es.
🔄 Trend & Reversal Trading Engine
Graavity King schaltet auf intelligente Weise zwischen:
✅ Trend-Following-Modus
-
Trades in Richtung starker Aufwärts- oder Abwärtstrends
-
Pullback- und Fortsetzungs-Einstiege
-
EMA + MACD Trendausrichtung
🔁 Reversal-Modus
-
Wird bei überzogenen Marktbedingungen aktiviert
-
RSI- und Stochastik-Bestätigung
-
SMC-Liquiditätszonen für hochpräzise Umkehrungen
Dieses Dual-Mode-System hilft dem Bot, profitabel zu bleiben in:
-
Trending-Märkten
-
Schwankende Märkte
-
Sitzungen mit hoher Volatilität
🛡️ Professionelles Risikomanagement-System
Der Kapitalschutz hat bei Graavity King oberste Priorität.
Die wichtigsten Risikomerkmale sind:
-
Feste oder dynamische Losgrößenbestimmung
-
Intelligente Stop-Loss-Platzierung
-
Logische Take-Profit-Zielsetzung
-
Drawdown-Kontrollmechanismus
-
Schutz vor Over-Trading
-
Sicherheitsfilter für den Ein-Richtungs-Markt
Jeder Handel wird vor der Ausführung berechnet, um jederzeit ein kontrolliertes Engagement zu gewährleisten.
📉 Konsistenz statt Glücksspiel
Graavity King ist auf langfristigen Handel ausgerichtet:
-
Kein Rachetrading nach Verlusten
-
Keine emotionalen Entscheidungen
-
Jeder Handel ist unabhängig und regelbasiert
-
Fokus auf stetiges Aktienwachstum
Diese disziplinierte Struktur ist der Hauptgrund dafür, dass der Bot seit über 6 Monaten konstant profitabel bleibt.
🤖 Vollständig automatisiert und emotionsfrei
-
24/7 Marktüberwachung
-
Keine Angst, keine Gier, kein Zögern
-
Eliminiert menschliche Fehler
-
Führt nur hochwahrscheinliche Setups aus
Einmal eingesetzt, arbeitet Graavity King wie ein professioneller Trader, der nonstop arbeitet.
👑 Warum Graavity King sich abhebt
✔ 22-Strategie-Hybridsystem
✔ Scalping, Intraday & Swing-Trading in einem Bot
✔ Unterstützung von M1, M5, M15 & M30 Zeitrahmen
✔ Indikatoren + Smart Money Concept Fusion
✔ Erweiterte Risiko- & Drawdown-Kontrolle
✔ Nachgewiesene 6-monatige profitable Performance
Graavity King ist nicht einfach nur ein Trading-Bot - es ist ein komplettes automatisiertes Handelssystem, das auf Konsistenz, Präzision und langfristigen Erfolg ausgelegt ist.
Exness Handelskonto
Invester-Passwort
Konto-Nr. 2594502247
Kennwort Invester222$
Server Exnessmt5trial15