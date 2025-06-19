SwiftCap Master EA

SwiftCap Master EA es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado para operar en diversos mercados de alta volatilidad, como forex, metales, índices y criptomonedas. El EA identifica máximos y mínimos clave del mercado, coloca órdenes stop pendientes en las principales zonas de ruptura y gestiona las posiciones abiertas con una lógica inteligente de trailing-stop. Sigue un enfoque disciplinado de trading de tendencias, con un fuerte énfasis en el control de riesgos y un crecimiento constante y sostenido.

Señales en vivo: Cartera maestra (archivos conservadores GOLD, BTCUSD, USTEC y USDJPY)

Señales en vivo:   Cartera combinada Breakout y Master EA

Especificaciones comerciales

  • Instrumentos compatibles: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD
  • Periodo: M5 - M15.
  • Bróker recomendado: Cualquier bróker con spreads bajos y ejecución fiable.
  • Tipo de cuenta: Se prefiere la cobertura.
  • Tipo de spread: Se recomienda una cuenta estándar con spreads bajos.
  • Depósito mínimo: Funciona con cualquier saldo.
  • Configuración del asesor experto: Utiliza los archivos de configuración disponibles para cada par. La configuración predeterminada está optimizada para Gold
  • VPS: Se recomienda encarecidamente para un rendimiento ininterrumpido 24/5.

¿Por qué utilizar SwiftCap Master EA?

    • Trading de múltiples activos: conjuntos optimizados para 9 símbolos principales, incluidos oro, criptomonedas, índices y divisas.
    • Entradas inteligentes: utiliza órdenes de stop pendientes para capturar movimientos de ruptura limpios
    • Gestión de riesgos integrada: cada operación incluye un stop loss fijo y un trailing stop dinámico.
    • Lógica de estrategia segura: sin martingala, sin cuadrícula y sin sobreajuste basado en IA
    • Centrado en el crecimiento: diseñado para un rendimiento sostenible a largo plazo con baja caída de capital.
    • Ejecución confiable: funciona mejor en cuentas reales con spreads sin procesar o configuraciones sin comisiones
    • Transparente y flexible: Lógica totalmente transparente, sin una caja negra. Fácil de ajustar y reoptimizar para diferentes brókeres.
    • Un EA, múltiples mercados: Opere cómodamente con múltiples activos con un solo sistema

    Nota

    El EA incluye preajustes totalmente optimizados para cada par compatible. No requiere configuración adicional, salvo cargar el archivo de configuración correcto, lo que lo hace ideal para principiantes y potente para operadores experimentados.

    El horario de negociación en los archivos de configuración corresponde a corredores con GMT +2/+3, si su corredor utiliza una zona horaria diferente. Asegúrese de ajustar la configuración horaria según corresponda.

    No dudes en comunicarte conmigo si tienes alguna pregunta o consulta en https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

    Divulgación de riesgos

    Operar conlleva un riesgo considerable debido a la alta volatilidad. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Opere siempre con el capital de riesgo que pueda permitirse perder y evalúe su tolerancia al riesgo antes de usar cualquier sistema de trading automatizado.

    Andrei Trif
    248
    Andrei Trif 2025.07.22 13:05 
     

    Hi, I don't usually purchase EA's that don't have any reviews and from sellers without any background however I tought I would give this one a shot because of the good results douring backtest. Purchased it and gave it a go for a week . Left it to trade only on XAUUSD and it took from the 17th until today 22nd 4 trades resulting in a profit of almost 5% . All winners. The purchase price is small and the risk is small considering the huge returns it has on backtesting . I think its the real deal. The backtest was done on every tick based on real ticks ( It is broker sensitive .. Roboforex will not work because it has 3 decimals ). Works best with IC Markets and Blackbull. Good luck to all and thanks to the seller .

    Hassan Sarfraz
    1299
    Respuesta del desarrollador Hassan Sarfraz 2025.10.31 18:10
    Andrei, Thank you for your trust and great review. Much Appreciated. Regarding brokers with 3 decimals especially for Gold, please multiply %age based SL/TP values with 10 and it will work normally.
