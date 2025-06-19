SwiftCap Master EA est un système de trading entièrement automatisé conçu pour trader sur plusieurs marchés à forte volatilité . Il est optimisé pour l'or (XAUUSD), le Bitcoin (BTCUSD), l'US30, le NAS100 (USTEC), le SPX500 (US500), le DE40, l'EURUSD, l'USDJPY et le GBPUSD .

L'EA identifie les hauts et les bas clés, place des ordres stop en attente aux niveaux de rupture stratégiques et utilise une logique intelligente de stop suiveur pour gérer efficacement les transactions. Il est conçu pour une exécution disciplinée et conforme aux tendances, avec une attention particulière portée au contrôle des risques et à une croissance régulière .

Signals: Master Portfolio (GOLD, BTCUSD, USTEC, USDJPY Conservative Set files) Join Our Discord and Test the EA for free: https://linktr.ee/swiftcapeas

Spécifications commerciales



Instruments pris en charge : XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD

XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD Période : M5 - M15

M5 - M15 Courtier recommandé : IC Markets (ou tout autre courtier proposant des spreads serrés et une exécution fiable)

IC Markets (ou tout autre courtier proposant des spreads serrés et une exécution fiable) Type de compte : Couverture préférée

Couverture préférée Type de spread : Spreads bruts ou comptes à faible commission recommandés

Spreads bruts ou comptes à faible commission recommandés Dépôt minimum : 100 $

100 $ Paramètres EA : Utilisez les fichiers définis disponibles pour chaque paire. Les paramètres par défaut sont optimisés pour l'or

Utilisez les fichiers définis disponibles pour chaque paire. Les paramètres par défaut sont optimisés pour l'or VPS : Fortement recommandé pour des performances ininterrompues 24 h/24 et 5 j/7

Pourquoi utiliser SwiftCap Master EA ?

Trading multi-actifs : ensembles optimisés pour 9 symboles majeurs, dont l'or, les cryptomonnaies, les indices et le Forex

ensembles optimisés pour 9 symboles majeurs, dont l'or, les cryptomonnaies, les indices et le Forex Entrées intelligentes : utilise les ordres stop en attente pour capturer les mouvements de rupture nets

utilise les ordres stop en attente pour capturer les mouvements de rupture nets Gestion des risques intégrée : chaque transaction comprend un stop loss fixe et un stop suiveur dynamique

chaque transaction comprend un stop loss fixe et un stop suiveur dynamique Logique de stratégie sûre : pas de martingale, pas de grille et pas de surapprentissage basé sur l'IA

pas de martingale, pas de grille et pas de surapprentissage basé sur l'IA Axé sur la croissance : conçu pour une performance durable à long terme avec un faible drawdown

conçu pour une performance durable à long terme avec un faible drawdown Exécution fiable : fonctionne mieux sur des comptes réels avec des spreads bruts ou des configurations sans commission

fonctionne mieux sur des comptes réels avec des spreads bruts ou des configurations sans commission Transparence et flexibilité : Logique entièrement transparente, sans boîte noire. Facile à ajuster et à réoptimiser pour différents courtiers.

Logique entièrement transparente, sans boîte noire. Facile à ajuster et à réoptimiser pour différents courtiers. Un EA, plusieurs marchés : négociez facilement plusieurs actifs avec un seul système

Essayez avant d'acheter

version démo gratuite

Téléchargez lapour tester l'EA. Cet outil est fourni avec des préréglages entièrement optimisés pour chaque paire prise en charge. Aucune configuration supplémentaire n'est requise, hormis le chargement du fichier de configuration approprié. Il est donc adapté aux débutants tout en restant performant pour les traders expérimentés.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou demande sur https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

Divulgation des risques

Le trading comporte des risques importants en raison de sa forte volatilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Investissez toujours avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre et évaluez votre tolérance au risque avant d'utiliser un système de trading automatisé.



