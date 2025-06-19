SwiftCap Master EA
- Hassan Sarfraz
- Version: 1.3
- Mise à jour: 19 juillet 2025
- Activations: 10
SwiftCap Master EA est un système de trading entièrement automatisé conçu pour trader sur plusieurs marchés à forte volatilité . Il est optimisé pour l'or (XAUUSD), le Bitcoin (BTCUSD), l'US30, le NAS100 (USTEC), le SPX500 (US500), le DE40, l'EURUSD, l'USDJPY et le GBPUSD .
L'EA identifie les hauts et les bas clés, place des ordres stop en attente aux niveaux de rupture stratégiques et utilise une logique intelligente de stop suiveur pour gérer efficacement les transactions. Il est conçu pour une exécution disciplinée et conforme aux tendances, avec une attention particulière portée au contrôle des risques et à une croissance régulière .
Spécifications commerciales
- Instruments pris en charge : XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD
- Période : M5 - M15
- Courtier recommandé : IC Markets (ou tout autre courtier proposant des spreads serrés et une exécution fiable)
- Type de compte : Couverture préférée
- Type de spread : Spreads bruts ou comptes à faible commission recommandés
- Dépôt minimum : 100 $
- Paramètres EA : Utilisez les fichiers définis disponibles pour chaque paire. Les paramètres par défaut sont optimisés pour l'or
- VPS : Fortement recommandé pour des performances ininterrompues 24 h/24 et 5 j/7
Pourquoi utiliser SwiftCap Master EA ?
- Trading multi-actifs : ensembles optimisés pour 9 symboles majeurs, dont l'or, les cryptomonnaies, les indices et le Forex
- Entrées intelligentes : utilise les ordres stop en attente pour capturer les mouvements de rupture nets
- Gestion des risques intégrée : chaque transaction comprend un stop loss fixe et un stop suiveur dynamique
- Logique de stratégie sûre : pas de martingale, pas de grille et pas de surapprentissage basé sur l'IA
- Axé sur la croissance : conçu pour une performance durable à long terme avec un faible drawdown
- Exécution fiable : fonctionne mieux sur des comptes réels avec des spreads bruts ou des configurations sans commission
- Transparence et flexibilité : Logique entièrement transparente, sans boîte noire. Facile à ajuster et à réoptimiser pour différents courtiers.
- Un EA, plusieurs marchés : négociez facilement plusieurs actifs avec un seul système
Essayez avant d'acheterTéléchargez la version démo gratuite pour tester l'EA. Cet outil est fourni avec des préréglages entièrement optimisés pour chaque paire prise en charge. Aucune configuration supplémentaire n'est requise, hormis le chargement du fichier de configuration approprié. Il est donc adapté aux débutants tout en restant performant pour les traders expérimentés.
Divulgation des risques
Le trading comporte des risques importants en raison de sa forte volatilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Investissez toujours avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre et évaluez votre tolérance au risque avant d'utiliser un système de trading automatisé.
Hi, I don't usually purchase EA's that don't have any reviews and from sellers without any background however I tought I would give this one a shot because of the good results douring backtest. Purchased it and gave it a go for a week . Left it to trade only on XAUUSD and it took from the 17th until today 22nd 4 trades resulting in a profit of almost 5% . All winners. The purchase price is small and the risk is small considering the huge returns it has on backtesting . I think its the real deal. The backtest was done on every tick based on real ticks ( It is broker sensitive .. Roboforex will not work because it has 3 decimals ). Works best with IC Markets and Blackbull. Good luck to all and thanks to the seller .