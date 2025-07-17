SwiftCap Master EA MT4

SwiftCap Master EA   ist ein vollautomatisiertes Handelssystem, das für den Einsatz in verschiedenen Märkten mit hoher Volatilität wie Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen konzipiert ist. Der Expert Advisor (EA) identifiziert wichtige Markthochs und -tiefs, platziert Stop-Orders an wichtigen Ausbruchspunkten und verwaltet offene Positionen mithilfe intelligenter Trailing-Stop-Logik. Er verfolgt einen disziplinierten Trendhandelsansatz mit starkem Fokus auf Risikomanagement und stetigem, kontinuierlichem Wachstum.

Live-Signale:   Master-Portfolio (Dateien des konservativen Sets GOLD, BTCUSD, USTEC, USDJPY)

Live-Signale:   Kombiniertes Portfolio von Breakout und Master EA

Handelsspezifikationen

  • Unterstützte Instrumente:   XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD
  • Zeitrahmen:   M5 - M15
  • Empfohlener Broker:   IC Markets (oder ein anderer Broker mit engen Spreads und zuverlässiger Ausführung)
  • Kontotyp:   Bevorzugte
  • Spread-Art für Hedging:   Raw Spreads oder Konten mit niedrigen Kommissionen empfohlen.
  • Mindesteinzahlung:   100-Dollar
  • -EA-Einstellungen: Verwenden Sie die verfügbaren Set-Dateien für jedes Paar. Die Standardeinstellungen sind für Gold-
  • VPS optimiert.   Für einen unterbrechungsfreien Betrieb rund um die Uhr (24/5) dringend empfohlen.

Warum sollte man SwiftCap Master EA verwenden?

    • Multi-Asset-Handel:   Optimierte Sets für 9 wichtige Symbole, darunter Gold, Kryptowährungen, Indizes und Devisen.
    • Intelligente Eingaben:   Nutzt ausstehende Stop-Orders, um saubere Ausbruchsbewegungen zu erfassen.
    • Integriertes Risikomanagement:   Jeder Trade beinhaltet einen festen Stop-Loss und einen dynamischen Trailing-Stop.
    • Logik einer sicheren Strategie:   Keine Martingale-Strategie, kein Grid-System und kein KI-basiertes Overfitting
    • Wachstumsorientiert:   Konzipiert für langfristige, nachhaltige Leistung mit geringem Druckabfall
    • Zuverlässige Ausführung:   Die besten Ergebnisse erzielt man auf Live-Konten mit Roh-Spreads oder provisionsfreien Setups.
    • Transparent und flexibel:   Vollständig transparente Logik – keine Blackbox. Einfach anzupassen und für verschiedene Broker neu zu optimieren.
    • Ein EA, mehrere Märkte:   Handeln Sie bequem mit mehreren Vermögenswerten über ein einziges System.

    Notiz

    Der Expert Advisor (EA) verfügt über vollständig optimierte Voreinstellungen für jedes unterstützte Währungspaar. Es ist keine weitere Konfiguration erforderlich, außer dem Laden der korrekten Einstellungsdatei – dadurch ist er sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet.

    Die in den Konfigurationsdateien angegebenen Handelszeiten gelten für Broker mit der Zeitzone GMT +2/+3. Falls Ihr Broker eine andere Zeitzone verwendet, passen Sie die Zeiteinstellungen bitte entsprechend an.

    Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich gerne an mich wenden unter https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

    -------------------------------------------

    Risikohinweis

    Der Handel birgt aufgrund hoher Volatilität erhebliche Risiken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie stets nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können, und berücksichtigen Sie Ihre Risikotoleranz, bevor Sie ein automatisiertes Handelssystem einsetzen.

    SwiftCap Breakout EA
    Hassan Sarfraz
    Experten
    Der SwiftCap Breakout EA   nutzt ein klassisches Ausbruchsmodell, das auf den täglichen Hoch- und Tiefstständen basiert. Sobald der Kurs diese Niveaus durchbricht, führt der EA präzise Trades aus. Diese Methode hat sich in Phasen schwankender Volatilität als stabil erwiesen. Sie ist für Gold (XAUUSD), USDJPY und USTEC kalibriert – Instrumente, die für ihre starke Trendexpansion bekannt sind. Download Set Files and Back Test Results Live-Signale:   Ausbruchsportfolio   (Gold, USDJPY, USTEC-Setdat
    SwiftCap Master EA
    Hassan Sarfraz
    5 (1)
    Experten
    SwiftCap Master EA   ist ein vollautomatisiertes Handelssystem, das für verschiedene Märkte mit hoher Volatilität wie Devisen, Metalle, Indizes und Kryptowährungen entwickelt wurde. Der Expert Advisor (EA) identifiziert wichtige Markthochs und -tiefs, platziert Stop-Orders an wichtigen Ausbruchspunkten und verwaltet offene Positionen mit intelligenter Trailing-Stop-Logik. Er verfolgt einen disziplinierten Trendhandelsansatz mit starkem Fokus auf Risikomanagement und stetigem, kontinuierlichem Wa
    MultiPair Reversion EA
    Hassan Sarfraz
    Experten
    Der   MultiPair Reversion EA   basiert auf einer bekannten   Mean-Reversion-Strategie   . Er identifiziert extreme Marktbedingungen mithilfe von   Bollinger-Bändern   und eröffnet Positionen, sobald der Kurs das oberste Band berührt. Anschließend   folgt der EA dem Take-Profit-Ziel   mithilfe eines niedrigeren Bollinger-Bandes, um Gewinne zu erzielen, während der Markt zum Mittelwert zurückkehrt. Wenn Sie die Strategie weiter ausbauen oder anpassen möchten, können Sie den Quellcode per Direktna
    FREE
    Opening Range EA
    Hassan Sarfraz
    Experten
    Der Opening Range EA   basiert auf einem bekannten Marktprinzip: Indizes zeigen oft direkt nach Markteröffnung eine starke Dynamik, die den weiteren Verlauf der Sitzung maßgeblich beeinflussen kann. Dieser EA nutzt diese Dynamik, indem er die Eröffnungsspanne identifiziert und automatisch Ausbruchsaufträge platziert. Anschließend verwaltet er die Positionen bis zum Handelsschluss und zielt darauf ab, von der Kursbewegung des Tages zu profitieren. Dieses Produkt ist komplett kostenlos. Die ersten
    FREE
