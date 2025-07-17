SwiftCap Master EA MT4

ist ein vollautomatisiertes Handelssystem, das für den Einsatz in verschiedenen Märkten mit hoher Volatilität wie Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen konzipiert ist. Der Expert Advisor (EA) identifiziert wichtige Markthochs und -tiefs, platziert Stop-Orders an wichtigen Ausbruchspunkten und verwaltet offene Positionen mithilfe intelligenter Trailing-Stop-Logik. Er verfolgt einen disziplinierten Trendhandelsansatz mit starkem Fokus auf Risikomanagement und stetigem, kontinuierlichem Wachstum.

Handelsspezifikationen



Unterstützte Instrumente: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD

XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD Zeitrahmen: M5 - M15

M5 - M15 Empfohlener Broker: IC Markets (oder ein anderer Broker mit engen Spreads und zuverlässiger Ausführung)

IC Markets (oder ein anderer Broker mit engen Spreads und zuverlässiger Ausführung) Kontotyp: Bevorzugte

Bevorzugte Spread-Art für Hedging: Raw Spreads oder Konten mit niedrigen Kommissionen empfohlen.

Raw Spreads oder Konten mit niedrigen Kommissionen empfohlen. Mindesteinzahlung: 100-Dollar

100-Dollar -EA-Einstellungen: Verwenden Sie die verfügbaren Set-Dateien für jedes Paar. Die Standardeinstellungen sind für Gold-

Verwenden Sie die verfügbaren Set-Dateien für jedes Paar. Die Standardeinstellungen sind für Gold- VPS optimiert. Für einen unterbrechungsfreien Betrieb rund um die Uhr (24/5) dringend empfohlen.

Warum sollte man SwiftCap Master EA verwenden?

Multi-Asset-Handel: Optimierte Sets für 9 wichtige Symbole, darunter Gold, Kryptowährungen, Indizes und Devisen.

Optimierte Sets für 9 wichtige Symbole, darunter Gold, Kryptowährungen, Indizes und Devisen. Intelligente Eingaben: Nutzt ausstehende Stop-Orders, um saubere Ausbruchsbewegungen zu erfassen.

Nutzt ausstehende Stop-Orders, um saubere Ausbruchsbewegungen zu erfassen. Integriertes Risikomanagement: Jeder Trade beinhaltet einen festen Stop-Loss und einen dynamischen Trailing-Stop.

Jeder Trade beinhaltet einen festen Stop-Loss und einen dynamischen Trailing-Stop. Logik einer sicheren Strategie: Keine Martingale-Strategie, kein Grid-System und kein KI-basiertes Overfitting

Keine Martingale-Strategie, kein Grid-System und kein KI-basiertes Overfitting Wachstumsorientiert: Konzipiert für langfristige, nachhaltige Leistung mit geringem Druckabfall

Konzipiert für langfristige, nachhaltige Leistung mit geringem Druckabfall Zuverlässige Ausführung: Die besten Ergebnisse erzielt man auf Live-Konten mit Roh-Spreads oder provisionsfreien Setups.

Die besten Ergebnisse erzielt man auf Live-Konten mit Roh-Spreads oder provisionsfreien Setups. Transparent und flexibel: Vollständig transparente Logik – keine Blackbox. Einfach anzupassen und für verschiedene Broker neu zu optimieren.

Vollständig transparente Logik – keine Blackbox. Einfach anzupassen und für verschiedene Broker neu zu optimieren. Ein EA, mehrere Märkte: Handeln Sie bequem mit mehreren Vermögenswerten über ein einziges System.

Notiz



Der Expert Advisor (EA) verfügt über vollständig optimierte Voreinstellungen für jedes unterstützte Währungspaar. Es ist keine weitere Konfiguration erforderlich, außer dem Laden der korrekten Einstellungsdatei – dadurch ist er sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet.

Die in den Konfigurationsdateien angegebenen Handelszeiten gelten für Broker mit der Zeitzone GMT +2/+3. Falls Ihr Broker eine andere Zeitzone verwendet, passen Sie die Zeiteinstellungen bitte entsprechend an.

Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich gerne an mich wenden unter https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

-------------------------------------------

Risikohinweis

Der Handel birgt aufgrund hoher Volatilität erhebliche Risiken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie stets nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können, und berücksichtigen Sie Ihre Risikotoleranz, bevor Sie ein automatisiertes Handelssystem einsetzen.