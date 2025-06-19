SwiftCap Master EA
- エキスパート
- Hassan Sarfraz
- バージョン: 1.4
- アップデート済み: 20 10月 2025
- アクティベーション: 10
ライブシグナル:マスターポートフォリオ(GOLD、BTCUSD、USTEC、USDJPY 保守セットファイル)
ライブシグナル: ブレイクアウトとマスターEAの組み合わせポートフォリオ
取引仕様
- 対応通貨ペア： XAUUSD、BTCUSD、US30、USTEC、US500、DE40、EURUSD、USDJPY、GBPUSD
- 時間枠： 5分足 - 15分足
- 推奨ブローカー：スプレッドが低く、信頼性の高い約定力を持つブローカーであればどれでも可
- 口座タイプ：ヘッジ取引推奨
- スプレッドタイプ：スプレッドが低いスタンダード口座を推奨
- 最低入金額：残高に関係なく利用 可能
- EA設定：各通貨ペアで利用可能な設定ファイルを使用します。デフォルト設定はゴールド向けに最適化されています
- VPS： 24時間365日、中断のないパフォーマンスを実現するには、強く推奨します
SwiftCap Master EA を使用する理由
- マルチアセット取引:金、暗号通貨、指数、FXを含む9つの主要銘柄に最適化されたセット
- スマートエントリー:保留中のストップ注文を使用して、きれいなブレイクアウトの動きを捉えます
- リスク管理が組み込まれています:すべての取引には固定ストップロスとダイナミックトレーリングストップが含まれています
- 安全な戦略ロジック:マーチンゲール、グリッド、AIベースのオーバーフィッティングなし
- 成長重視：ドローダウンを抑え、長期的かつ持続可能なパフォーマンスを実現する設計
- 信頼性の高い執行：生のスプレッドまたは手数料なしの設定でライブアカウントで最高のパフォーマンスを発揮します
- 透明性と柔軟性：完全に透明なロジック - ブラックボックスではありません。異なるブローカーに合わせて簡単に調整・再最適化できます。
- 1つのEA、複数の市場: 1つのシステムで複数の資産を便利に取引
注記
EAには、サポート対象の通貨ペアごとに完全に最適化されたプリセットが付属しています。適切なセットファイルを読み込むだけで追加の設定は不要です。初心者にも使いやすく、経験豊富なトレーダーにとっても強力なツールです。
設定ファイル内の取引時間はGMT+2/+3のブローカー向けです。ご利用のブローカーが異なるタイムゾーンを使用している場合は、時間設定を適宜調整してください。
ご質問やお問い合わせは、 https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeasまでお気軽にお問い合わせください。
--------------------------------------------------------
リスク開示
取引には高いボラティリティによる大きなリスクが伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。自動取引システムをご利用になる前に、必ず損失を許容できるリスク資金で取引を行い、ご自身のリスク許容度をご確認ください。
Hi, I don't usually purchase EA's that don't have any reviews and from sellers without any background however I tought I would give this one a shot because of the good results douring backtest. Purchased it and gave it a go for a week . Left it to trade only on XAUUSD and it took from the 17th until today 22nd 4 trades resulting in a profit of almost 5% . All winners. The purchase price is small and the risk is small considering the huge returns it has on backtesting . I think its the real deal. The backtest was done on every tick based on real ticks ( It is broker sensitive .. Roboforex will not work because it has 3 decimals ). Works best with IC Markets and Blackbull. Good luck to all and thanks to the seller .