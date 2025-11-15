SwiftCap Breakout EA
- Experten
- Hassan Sarfraz
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 15 November 2025
- Aktivierungen: 10
Der SwiftCap Breakout EA nutzt ein klassisches Ausbruchsmodell, das auf den täglichen Hoch- und Tiefstständen basiert. Sobald der Kurs diese Niveaus durchbricht, führt der EA präzise Trades aus. Diese Methode hat sich in Phasen schwankender Volatilität als stabil erwiesen. Sie ist für Gold (XAUUSD), USDJPY und USTEC kalibriert – Instrumente, die für ihre starke Trendexpansion bekannt sind.
Live-Signale: Ausbruchsportfolio (Gold, USDJPY, USTEC-Setdateien)
Live-Signale: Kombiniertes Portfolio von Breakout und Master EA
Kompatibel mit Requisitenfirmen. Die Setdateien sind über den obigen Link verfügbar.
Handelsspezifikationen
- Unterstützte Instrumente: XAUUSD, USDJPY, USTEC
- Zeitrahmen: Funktioniert in jedem Zeitrahmen
- Empfohlener Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads und zuverlässiger Ausführung
- Kontotyp: Absicherung erforderlich
- Spread-Typ: Standardkonto mit niedrigen Spreads empfohlen
- Mindesteinzahlung: 100 $ (funktioniert mit jedem Betrag)
- EA-Einstellungen: Die Standardeingaben sind für Gold optimiert. Zusätzliche Set-Dateien für USDJPY und USTEC sind verfügbar.
- VPS: Für einen stabilen 24/5-Betrieb dringend empfohlen.
Kernmerkmale
- Multi-Asset-Handel: Bereit für Metalle, Indizes und Devisen
- Intelligente Einstiege: Nutzt ausstehende Aufträge für saubere Ausbruchsgeschäfte.
- Risikomanagement: Fester Stop-Loss mit Trailing-Stop inklusive
- Sicheres Design: Keine Martingale-, keine Gitter- oder kurvenangepasste KI
- Langfristiges Wachstum: Fokus auf stetige Ergebnisse bei geringem Kapitalabfluss
- Zuverlässige Ausführung: Beste Performance bei Brokern mit niedrigem Spread oder solchen mit niedrigen Kommissionen.
- Flexibel: Die Logik ist einfach, transparent und lässt sich leicht reoptimieren.
- Ein Expert Advisor für viele Märkte: Handeln Sie Gold, USD/JPY und USTEC mit einem einzigen System
- Evergreen-Strategie: Funktioniert unter allen Marktbedingungen, nicht überoptimiert.
Notiz
Wenn Ihr Broker nicht mit der Standard-Serverzeit von 00:00 bis 23:59 Uhr arbeitet, werden möglicherweise nicht alle Handelssignale angezeigt. Testen und passen Sie die Zeiteinstellungen entsprechend an, wenn Sie abweichende Serverzeiten verwenden.
Testen Sie die Demoversion im Strategietester vor dem Kauf. Die Standardeinstellungen gelten für Gold; verwenden Sie die zusätzlichen Set-Dateien für USDJPY und USTEC.
Bei Fragen oder Anregungen können Sie unserer Discord-Gruppe beitreten oder mich direkt kontaktieren: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas
