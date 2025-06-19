— это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для работы на нескольких рынках с высокой волатильностью, включая форекс, металлы, индексы и криптовалюты. Советник определяет ключевые рыночные максимумы и минимумы, выставляет отложенные стоп-ордера в зонах прорыва и управляет открытыми позициями с помощью интеллектуальной логики трейлинг-стопа. Он следует дисциплинированному подходу к торговле по тренду с акцентом на контроль рисков и устойчивый, стабильный рост.

Торговые спецификации



Поддерживаемые инструменты: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD.

Тип счета: предпочтительно хеджирование.

Минимальный депозит: работает с любым балансом.
Настройки советника: использовать доступные файлы настроек для каждой пары. Настройки по умолчанию оптимизированы для Gold

Зачем использовать SwiftCap Master EA?

Торговля несколькими активами: оптимизированные наборы для 9 основных символов, включая золото, криптовалюту, индексы и валюту

используют отложенные стоп-ордера для фиксации чистых прорывных движений Встроенное управление рисками: каждая сделка включает фиксированный стоп-лосс и динамический трейлинг-стоп.

лучше всего работает на реальных счетах с сырыми спредами или настройками без комиссии. Прозрачность и гибкость: Полностью прозрачная логика — не «чёрный ящик». Легко настраивается и оптимизируется для разных брокеров.

Примечание



Советник поставляется с полностью оптимизированными предустановками для каждой поддерживаемой пары. Дополнительная настройка не требуется, кроме загрузки нужного файла настроек, что делает его удобным для новичков, но при этом мощным для опытных трейдеров.

Торговое время в set-файлах указано для брокеров с часовым поясом GMT +2/+3, если ваш брокер использует другой часовой пояс. Убедитесь, что настройки времени установлены соответствующим образом.

По любым вопросам обращайтесь ко мне по адресу https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

Раскрытие рисков

Торговля сопряжена со значительным риском из-за высокой волатильности. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда торгуйте с тем рисковым капиталом, который вы можете позволить себе потерять, и оценивайте свою толерантность к риску, прежде чем использовать любую автоматизированную торговую систему.