SwiftCap Master EA
- Эксперты
- Hassan Sarfraz
- Версия: 1.4
- Обновлено: 20 октября 2025
- Активации: 10
Советник SwiftCap Master — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для работы на нескольких рынках с высокой волатильностью, включая форекс, металлы, индексы и криптовалюты. Советник определяет ключевые рыночные максимумы и минимумы, выставляет отложенные стоп-ордера в зонах прорыва и управляет открытыми позициями с помощью интеллектуальной логики трейлинг-стопа. Он следует дисциплинированному подходу к торговле по тренду с акцентом на контроль рисков и устойчивый, стабильный рост.
Живые сигналы: Master Portfolio (файлы консервативного набора GOLD, BTCUSD, USTEC, USDJPY)
Живые сигналы: Комбинированный портфель Breakout и Master EA
Торговые спецификации
- Поддерживаемые инструменты: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD.
- Таймфрейм: M5–M15.
- Рекомендуемый брокер: любой брокер с низкими спредами и надежным исполнением.
- Тип счета: предпочтительно хеджирование.
- Тип спреда: стандартный. Рекомендуется счет с низкими спредами.
- Минимальный депозит: работает с любым балансом.
- Настройки советника: использовать доступные файлы настроек для каждой пары. Настройки по умолчанию оптимизированы для Gold
- VPS: настоятельно рекомендуется для круглосуточной бесперебойной работы.
Зачем использовать SwiftCap Master EA?
- Торговля несколькими активами: оптимизированные наборы для 9 основных символов, включая золото, криптовалюту, индексы и валюту
- Умные входы: используют отложенные стоп-ордера для фиксации чистых прорывных движений
- Встроенное управление рисками: каждая сделка включает фиксированный стоп-лосс и динамический трейлинг-стоп.
- Логика безопасной стратегии: без мартингейла, без сетки и без переобучения на основе ИИ
- Нацеленность на рост: рассчитан на долгосрочную и стабильную работу с низким уровнем просадки.
- Надежное исполнение: лучше всего работает на реальных счетах с сырыми спредами или настройками без комиссии.
- Прозрачность и гибкость: Полностью прозрачная логика — не «чёрный ящик». Легко настраивается и оптимизируется для разных брокеров.
- Один советник, несколько рынков: удобная торговля несколькими активами с помощью одной системы
Примечание
Советник поставляется с полностью оптимизированными предустановками для каждой поддерживаемой пары. Дополнительная настройка не требуется, кроме загрузки нужного файла настроек, что делает его удобным для новичков, но при этом мощным для опытных трейдеров.
Торговое время в set-файлах указано для брокеров с часовым поясом GMT +2/+3, если ваш брокер использует другой часовой пояс. Убедитесь, что настройки времени установлены соответствующим образом.
По любым вопросам обращайтесь ко мне по адресу https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas
--------------------------------------------------------
Раскрытие рисков
Торговля сопряжена со значительным риском из-за высокой волатильности. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда торгуйте с тем рисковым капиталом, который вы можете позволить себе потерять, и оценивайте свою толерантность к риску, прежде чем использовать любую автоматизированную торговую систему.
Hi, I don't usually purchase EA's that don't have any reviews and from sellers without any background however I tought I would give this one a shot because of the good results douring backtest. Purchased it and gave it a go for a week . Left it to trade only on XAUUSD and it took from the 17th until today 22nd 4 trades resulting in a profit of almost 5% . All winners. The purchase price is small and the risk is small considering the huge returns it has on backtesting . I think its the real deal. The backtest was done on every tick based on real ticks ( It is broker sensitive .. Roboforex will not work because it has 3 decimals ). Works best with IC Markets and Blackbull. Good luck to all and thanks to the seller .