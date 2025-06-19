SwiftCap Master EA

是一款全自动交易系统，旨在适用于包括外汇、金属、指数和加密货币在内的多个高波动性市场。该 EA 可识别关键市场高点和低点，在主要突破区域设置挂单止损，并利用智能追踪止损逻辑管理持仓。它遵循严谨的趋势交易策略，高度重视风险控制和稳健持续的增长。

交易规范



支持的交易品种： XAUUSD、BTCUSD、US30、USTEC、US500、DE40、EURUSD、USDJPY、GBPUSD。

XAUUSD、BTCUSD、US30、USTEC、US500、DE40、EURUSD、USDJPY、GBPUSD。 时间周期： M5 - M15。

M5 - M15。 推荐经纪商： 任何点差低且执行可靠的经纪商。

账户类型： 首选

首选 对冲账户。点差类型： 推荐使用点差低的标准账户

推荐使用点差低的标准账户 。最低入金： 任何余额均可使用。EA

任何余额均可使用。EA 设置： 使用每个交易对的可用设置文件。默认设置针对黄金进行了优化。VPS

使用每个交易对的可用设置文件。默认设置针对黄金进行了优化。VPS ：强烈建议使用 VPS以确保 24/5 不间断运行。

为什么要使用SwiftCap Master EA？

多资产交易： 针对包括黄金、加密货币、指数和外汇在内的9种主要资产进行优化设置。

针对包括黄金、加密货币、指数和外汇在内的9种主要资产进行优化设置。 智能入场： 利用待处理的止损单捕捉清晰的突破行情

利用待处理的止损单捕捉清晰的突破行情 内置风险管理： 每笔交易都包含固定止损和动态追踪止损。

每笔交易都包含固定止损和动态追踪止损。 安全策略逻辑： 不使用鞅、不使用网格算法、不使用基于人工智能的过拟合算法

不使用鞅、不使用网格算法、不使用基于人工智能的过拟合算法 注重增长： 旨在实现长期、可持续的业绩表现，同时降低回撤幅度

旨在实现长期、可持续的业绩表现，同时降低回撤幅度 执行可靠： 在采用原始点差或零佣金设置的真实账户上表现最佳。

在采用原始点差或零佣金设置的真实账户上表现最佳。 透明灵活： 逻辑完全透明，并非黑箱操作。易于调整和重新优化，以适应不同的经纪商。

逻辑完全透明，并非黑箱操作。易于调整和重新优化，以适应不同的经纪商。 一套EA，多种市场： 使用一套系统即可便捷地交易多种资产

笔记



该EA为每个支持的交易对都预设了完全优化的参数。除了加载正确的参数文件外，无需任何额外配置——这使其既适合新手，又能满足经验丰富的交易者的需求。

设置文件中的交易时间适用于 GMT+2/+3 时区的经纪商。如果您的经纪商使用其他时区，请务必相应地调整时间设置。

如有任何疑问或咨询，请随时通过以下链接与我联系：https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

--------------------------------------------------------

风险披露

交易涉及重大风险，因为市场波动性很高。过往业绩并不代表未来表现。请务必使用您可以承受损失的风险资金进行交易，并在使用任何自动交易系统之前考虑您的风险承受能力。