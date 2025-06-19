SwiftCap Master EA
- 专家
- Hassan Sarfraz
- 版本: 1.4
- 更新: 20 十月 2025
- 激活: 10
实时信号：主投资组合（黄金、比特币/美元、美国钛、美元/日元保守型组合文件）
交易规范
- 支持的交易品种： XAUUSD、BTCUSD、US30、USTEC、US500、DE40、EURUSD、USDJPY、GBPUSD。
- 时间周期： M5 - M15。
- 推荐经纪商：任何点差低且执行可靠的经纪商。
- 账户类型：首选
- 对冲账户。点差类型：推荐使用点差低的标准账户
- 。最低入金：任何余额均可使用。EA
- 设置：使用每个交易对的可用设置文件。默认设置针对黄金进行了优化。VPS
- ：强烈建议使用 VPS以确保 24/5 不间断运行。
为什么要使用SwiftCap Master EA？
- 多资产交易：针对包括黄金、加密货币、指数和外汇在内的9种主要资产进行优化设置。
- 智能入场：利用待处理的止损单捕捉清晰的突破行情
- 内置风险管理：每笔交易都包含固定止损和动态追踪止损。
- 安全策略逻辑：不使用鞅、不使用网格算法、不使用基于人工智能的过拟合算法
- 注重增长：旨在实现长期、可持续的业绩表现，同时降低回撤幅度
- 执行可靠：在采用原始点差或零佣金设置的真实账户上表现最佳。
- 透明灵活：逻辑完全透明，并非黑箱操作。易于调整和重新优化，以适应不同的经纪商。
- 一套EA，多种市场：使用一套系统即可便捷地交易多种资产
笔记
该EA为每个支持的交易对都预设了完全优化的参数。除了加载正确的参数文件外，无需任何额外配置——这使其既适合新手，又能满足经验丰富的交易者的需求。
设置文件中的交易时间适用于 GMT+2/+3 时区的经纪商。如果您的经纪商使用其他时区，请务必相应地调整时间设置。
如有任何疑问或咨询，请随时通过以下链接与我联系：https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas
风险披露
交易涉及重大风险，因为市场波动性很高。过往业绩并不代表未来表现。请务必使用您可以承受损失的风险资金进行交易，并在使用任何自动交易系统之前考虑您的风险承受能力。
Hi, I don't usually purchase EA's that don't have any reviews and from sellers without any background however I tought I would give this one a shot because of the good results douring backtest. Purchased it and gave it a go for a week . Left it to trade only on XAUUSD and it took from the 17th until today 22nd 4 trades resulting in a profit of almost 5% . All winners. The purchase price is small and the risk is small considering the huge returns it has on backtesting . I think its the real deal. The backtest was done on every tick based on real ticks ( It is broker sensitive .. Roboforex will not work because it has 3 decimals ). Works best with IC Markets and Blackbull. Good luck to all and thanks to the seller .