AETHER - Duales Matrix Adaptives Handelssystem

AETHER ist ein einzigartiger Expert Advisor, der zwei unabhängige Matrizen zur Abbildung des Marktes kombiniert:





Preis-Matrix: Präzise Unterteilung des Preises in Tausendstel, um strategische Umkehr- oder Fortsetzungspunkte zu finden.





Zeit-Matrix: Intelligente Unterteilung des Charts in Zeitspalten, die die Strategie an den jeweiligen Vermögenswert und Zeitrahmen anpasst.





🔹 100% automatisierter Handel

🔹 Kompatibel mit jedem Vermögenswert und Zeitrahmen

🔹 Integriertes Dashboard zeigt:





Offene Positionen





Eigenkapital, Gewinn und Drawdown





Aktuelle Tausendstel und Zeitspalte





Matrix-Crossover-Status





Betriebsmodus (fest oder dynamisch)





Wie funktioniert es?

AETHER analysiert den Crossover zwischen der Kursmatrix und der Zeitmatrix, um Einstiegszonen zu bestimmen. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, führt es Kauf- oder Verkaufsaufträge mit konfigurierbarem Risikomanagement aus.





Wichtigste Merkmale

Modularer Algorithmus für einfache Anpassung





An das Verhalten der Vermögenswerte anpassbare Logik





Risikomanagement durch feste oder dynamische Lots





Kompatibel mit MetaTrader 5 Strategy Tester für Backtesting





Modernes visuelles Dashboard für die Echtzeitüberwachung





⚠ Warnung: Dieser EA ist keine Garantie für zukünftige Gewinne. Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie auf einem Live-Konto handeln.