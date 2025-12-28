Aeth3r
- Version: 2.2
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
AETHER - Duales Matrix Adaptives Handelssystem
AETHER ist ein einzigartiger Expert Advisor, der zwei unabhängige Matrizen zur Abbildung des Marktes kombiniert:
Preis-Matrix: Präzise Unterteilung des Preises in Tausendstel, um strategische Umkehr- oder Fortsetzungspunkte zu finden.
Zeit-Matrix: Intelligente Unterteilung des Charts in Zeitspalten, die die Strategie an den jeweiligen Vermögenswert und Zeitrahmen anpasst.
🔹 100% automatisierter Handel
🔹 Kompatibel mit jedem Vermögenswert und Zeitrahmen
🔹 Integriertes Dashboard zeigt:
Offene Positionen
Eigenkapital, Gewinn und Drawdown
Aktuelle Tausendstel und Zeitspalte
Matrix-Crossover-Status
Betriebsmodus (fest oder dynamisch)
Wie funktioniert es?
AETHER analysiert den Crossover zwischen der Kursmatrix und der Zeitmatrix, um Einstiegszonen zu bestimmen. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, führt es Kauf- oder Verkaufsaufträge mit konfigurierbarem Risikomanagement aus.
Wichtigste Merkmale
Modularer Algorithmus für einfache Anpassung
An das Verhalten der Vermögenswerte anpassbare Logik
Risikomanagement durch feste oder dynamische Lots
Kompatibel mit MetaTrader 5 Strategy Tester für Backtesting
Modernes visuelles Dashboard für die Echtzeitüberwachung
⚠ Warnung: Dieser EA ist keine Garantie für zukünftige Gewinne. Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie auf einem Live-Konto handeln.