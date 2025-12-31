KEINE DLL ERFORDERLICH ! 🌀 DEMIURGO - Der Marktarchitekt 🌀

Demiurgo ist mehr als ein Expert Advisor - er ist ein Marktarchitekt, der mit Präzision, Disziplin und Anpassungsfähigkeit Trades aufbaut. Benannt nach dem antiken Konzept des Demiurgen, dem Schöpfer, der Ordnung aus dem Chaos formt, verwendet dieser EA geschichtete Gleitende-Durchschnitts-Strategien, dynamische Losgrößen und zeitbasierte Kontrolle, um volatile Preisaktionen in strukturierte Gewinnchancen zu verwandeln.





✨ Hauptmerkmale

⏱ Kontrollierte Betriebszeiten - Aktivieren Sie nur während des von Ihnen bevorzugten Handelsfensters mit Start-/Endstundeneinstellungen.





💰 Flexibles Risikomanagement - Anpassbare Stop Loss, Take Profit, Abweichungslimits und Maximalpositionen.





📊 Multi-Level Lot Sizing - Weisen Sie unterschiedliche Lotgrößen für Ultra-, Normal- und Smooth-Signale zu.





🚀 Progressive Losgröße - Erhöhen Sie die Losgröße automatisch täglich, wöchentlich oder monatlich für Compounding-Strategien.





📈 Dreifache gleitende Durchschnittsstrategie - Schnellste, schnelle und langsame MA-Einstellungen mit vollständiger Anpassung von Periode, Verschiebung, Methode und Preistyp.





🔁 Logiksteuerung - Signale invertieren, bei Invertierung stoppen oder im Standardmodus laufen lassen.





🛠 Präzisions-Engine - Magic Number und Distanzfilter für ein sauberes Handelsmanagement.