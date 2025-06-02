Usdjpy Killer

USDJPY Killer ist ein leistungsstarker und einzigartiger Expert Advisor (EA), der speziell für das Währungspaar USDJPY entwickelt wurde. Im Gegensatz zu den meisten Robotern auf dem Markt, die hastig zusammengestellt und verkauft werden, um Gewinne von unerfahrenen Käufern zu erzielen, basiert USDJPY Killer auf einem diskretionären und psychologisch fundierten Marktansatz. Dieser EA wurde nicht als Massenprodukt zur Geldgenerierung erstellt, sondern als temporäre Veröffentlichung, um Kapital für ein größeres Ziel zu beschaffen: die Gründung meines eigenen proprietären Handelsunternehmens. Sobald dieses Finanzierungsziel erreicht ist, wird der EA nicht mehr zum Verkauf angeboten.

MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/140271

Der EA kann nur auf USDJPY handeln. Stellen Sie daher sicher, dass Sie den Namen des USDJPY-Symbols Ihres Brokers im Parameter MY_Symbol korrekt eingeben.

Was macht USDJPY Killer anders?

  • Verwendet psychologische Preisniveaus – Schlüsselzonen, in denen Händler und Institutionen typischerweise Aufträge platzieren.

  • Speziell entwickelt, um Trendphasen im USDJPY-Paar auszunutzen, das historisch während makroökonomischer Zyklen starke Bewegungen zeigt.

  • Im Gegensatz zu den meisten EAs, die in Trendmärkten aufgrund ihrer Mittelwertumkehrlogik versagen, gedeiht USDJPY Killer in solchen Märkten.

Hauptparameter der Strategie:

  1. Symbolauswahl: Stellen Sie sicher, dass das USDJPY-Symbol mit der Bezeichnung Ihres Brokers übereinstimmt (z.B. USDJPY.i, USDJPY.e usw.).

  2. Psychologische Niveaus: Verwendet versteckte psychologische Niveaus, die auf diskretionärer Handelserfahrung basieren.

  3. Positionsmanagement:

    • TSL_Trigger_Points: Ganzzahl zur Aktivierung des Trailing-Stops.

    • Trailing_SL_Points: Abstand zwischen Trailing-Stop und aktuellem Marktpreis.

    • Trailing_Step_Points: Schrittweite, mit der der Trailing-Stop bewegt wird.

  4. Teilweises Schließen: Möglichkeit, einen Prozentsatz der Position bei Erreichen eines psychologischen Widerstandsniveaus zu schließen.

  5. Handelszeit: Der EA darf jederzeit handeln und hält Positionen, bis der Stop-Loss erreicht wird.

Es wird empfohlen, eine Positionsgröße zu verwenden, die bis zu 8 aufeinanderfolgende Verluste verkraften kann. Zum Beispiel: Für ein Kapital von $100.000 verwenden Sie eine maximale Positionsgröße von 2 Lots.

Nach dem Kauf des EA zögern Sie bitte nicht, weitere Informationen anzufordern.

Auswahl:
ilber41
29
ilber41 2025.06.04 23:31 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension