USDJPY Killer は USDJPY 通貨ペア専用に設計された、強力かつユニークなエキスパートアドバイザー（EA）です。市販の多くのロボットが、未熟な購入者から利益を得るために急いで作られて販売されているのに対し、USDJPY Killer は裁量的かつ心理的に堅実な市場アプローチに基づいて構築されています。このEAは大量販売による収益化を目的とした製品ではなく、より大きな目標、すなわち自分自身の専業トレーディング会社を立ち上げるための資金調達を目的とした一時的なリリースです。資金目標に達した時点で、このEAの販売は終了します。



MT4バージョン： https://www.mql5.com/en/market/product/140271



このEAは USDJPY のみ取引可能です。使用前に、ブローカーの USDJPY シンボル名を MY_Symbol パラメータに正確に入力してください。

USDJPY Killer の特長

多くのEAは、時代遅れのロジックや過度に最適化されたテクニカル設定に依存しており、実際の市場では機能しません。USDJPY Killer は違います。心理的な価格レベル、すなわちトレーダーや機関投資家が注文を出す傾向のある重要な価格帯を活用します。これらのレベルは静的なラインではなく、価格の活動や反応が起きるゾーンです。EAはこれらのゾーンを、システムに組み込まれた裁量基準で読み取ります。

このロボットは、マクロ経済サイクルや金利差によって明確に動く傾向のある USDJPY のトレンド期を活用するよう設計されています。多くのEAは平均回帰ロジックのため、トレンド市場で失敗しますが、USDJPY Killer はむしろそこに強みを持っています。

心理的レベル戦略の3つの主なパラメータ

1. シンボルの選択

EAは USDJPY のみ対応です。テストでもライブ取引でも、ブローカーが表示する正確なシンボル名を MY_Symbol に入力してください。例：私のブローカーでは USDJPY.i 。

あなたのブローカーでは、 USDJPY や USDJPY.e 、 USDJPY.w などかもしれません。MT4/MT5に表示されている通りに入力してください。

2. 心理的レベルの選択

EAは、資産運用者が長期的に利用する重要な価格帯である、隠された心理的レベルを使用します。これらのレベルはユーザーが設定できず、裁量トレードの経験に基づいて選ばれています。

3. ポジション管理

複数の非公開確認ステップで管理され、ユーザーが調整できるのは以下の3つです：

TSL_Trigger_Points ：トレーリングストップを起動するためのトリガー数値。高いほどトレンドに敏感になるが、トレード数は減る。

Trailing_SL_Points ：トレーリングストップと現在価格の距離。

Trailing_Step_Points ：現在価格がこの距離を超えるたびにストップを更新。

4. 一部決済の利用

EAが心理的レジスタンスに達するたびに、ポジションの一部をクローズできます。デフォルトは 0.3（30%）です。

5. 取引時間

EAはいつでも取引可能で、ストップロスに達するまでポジションを保持します。機械学習によりエントリタイミングを判断するため、事前に最適な時間を特定することは不可能です。時間制限をかけることも可能ですが、私は使用していません。また、大きなトレンドを捉えることを重視しているため、週末ギャップを避けるための金曜日決済も基本的には行いません。

私の構成は安定していますが、極端な設定での利用には責任を持てません。このEAはこれまで最大でも連続4回の損失しか出していません。ただし、市場環境は常に変化しているため、最大8連敗まで許容できるロット数をお勧めします。たとえば資金が10万ドルであれば、最大2ロットが適正です。

ご購入後は、遠慮なくご連絡ください。