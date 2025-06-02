Usdjpy Killer

USDJPY Killer est un expert advisor (EA) puissant et unique, conçu spécifiquement pour la paire USDJPY. Contrairement à la majorité des robots sur le marché, souvent assemblés à la hâte et vendus dans le seul but de tirer profit d’acheteurs naïfs, USDJPY Killer repose sur une approche discrétionnaire et psychologiquement solide du marché. Cet EA n’a pas été créé dans le but de générer de l’argent pour une distribution de masse, mais comme un produit temporaire destiné à lever des fonds pour un objectif plus ambitieux : lancer ma propre société de trading propriétaire. Une fois cet objectif de financement atteint, l’EA ne sera plus disponible à la vente.

Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/140271

L’EA ne peut trader que sur USDJPY. Avant toute chose, assurez-vous d’écrire le nom exact du symbole USDJPY de votre courtier dans le paramètre MY_Symbol.

Ce qui rend USDJPY Killer différent

Beaucoup d’EAs reposent sur des logiques dépassées ou des réglages techniques trop optimisés qui échouent dans des conditions de marché réelles. USDJPY Killer est différent : il utilise des niveaux de prix psychologiques – des zones clés où les traders et les institutions ont tendance à placer leurs ordres. Ces niveaux ne sont pas des lignes statiques, mais des zones d’activité et de réaction du prix. L’EA est conçu pour détecter ces zones selon des critères discrétionnaires intégrés dans le système.

Ce robot est spécifiquement conçu pour tirer parti des périodes de tendance sur la paire USDJPY, qui évolue historiquement avec conviction pendant les cycles macroéconomiques ou les écarts de taux d’intérêt. La plupart des EAs échouent dans les marchés tendanciels en raison de leur logique de retour à la moyenne. USDJPY Killer, au contraire, s’y épanouit.

Les trois paramètres clés de la stratégie

1. Le choix du symbole
L’EA ne peut trader que sur USDJPY. Vous devez indiquer exactement le symbole utilisé par votre courtier, que ce soit en test ou en réel. Sinon, l’EA ouvrira des positions au hasard. Par exemple, le symbole de mon courtier est : USDJPY.i .
Le vôtre peut être USDJPY , USDJPY.e , USDJPY.w ou autre. Assurez-vous simplement de le saisir tel qu’il apparaît sur votre plateforme MT4 ou MT5.

2. Le choix des niveaux psychologiques
L’EA utilise des niveaux psychologiques cachés, largement utilisés par les gestionnaires d’actifs sur le long terme. L’utilisateur ne peut pas choisir ces niveaux : ils sont définis selon des critères issus d’une expérience de trading discrétionnaire.

3. La gestion des positions
L’EA utilise plusieurs niveaux de confirmation cachés. L’utilisateur ne peut agir que sur :

  • TSL_Trigger_Points : active le trailing stop. Plus ce chiffre est élevé, plus l’EA attendra une tendance forte, mais il prendra moins de positions.

  • Trailing_SL_Points : distance entre le trailing stop et le prix du marché.

  • Trailing_Step_Points : distance franchie pour que le trailing stop se déplace.

4. Fermeture partielle
L’utilisateur peut définir le pourcentage de la position à fermer lorsqu’un niveau psychologique est atteint. Par défaut, le paramètre est à 0.3, soit 30 % de la position.

5. Le temps
L’EA peut trader à tout moment et garde ses positions tant que le stop loss n’est pas atteint. Il utilise l’apprentissage automatique pour décider du bon moment pour ouvrir une position, donc il n’est pas possible de connaître le meilleur timing à l’avance. Il est possible de restreindre les heures de trading, mais je ne le fais pas. Je ne force pas non plus la fermeture le vendredi, bien que cela puisse parfois être préférable pour éviter les gaps du week-end.

Je m’assure que ma configuration fonctionne correctement, mais si vous utilisez des paramètres incohérents, je ne peux être tenu responsable. Depuis que j’utilise cet EA, il n’a jamais subi plus de 4 pertes consécutives. Toutefois, les marchés étant en constante évolution, je recommande d’utiliser une taille de position qui permette d’encaisser jusqu’à 8 pertes consécutives. Autrement dit, pour un capital de 100 000 $, n’utilisez pas plus de 2 lots.

Après achat, n’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations.

Filtrer:
ilber41
29
ilber41 2025.06.04 23:31 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis