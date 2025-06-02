USDJPY Killer 是一款强大而独特的智能交易系统（EA），专为 USDJPY 货币对设计。不同于市面上大多数为了骗取新手资金而仓促拼凑的交易机器人，USDJPY Killer 基于一种具有心理逻辑支撑的裁量交易理念。这个 EA 的目的不是为了大规模销售赚钱，而是作为一个临时项目，用来为更大的目标筹集资金：创办我自己的专属交易公司。一旦融资目标达成，该 EA 将不再出售。



MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/140271



该 EA 仅能在 USDJPY 上运行，因此在开始之前，请在 MY_Symbol 参数中输入你所在交易商对 USDJPY 的符号名称。





USDJPY Killer 有何不同？

许多 EA 依赖于过时的逻辑或过度优化的技术指标，在真实市场条件下往往会失败。USDJPY Killer 则不同：它利用“心理价位”——也就是交易者和机构最常挂单的关键价格区域。这些不是固定的价格线，而是价格活跃和反应的区域。EA 利用编码的裁量逻辑读取这些区域。

该 EA 专为利用 USDJPY 的趋势行情而设计，而该货币对在宏观经济周期或利率差异驱动下，通常会出现强趋势。多数 EA 因为采用均值回归逻辑，在趋势市场中会失败，但 USDJPY Killer 恰恰擅长这种市场。

策略的三个核心参数

1. 符号选择

EA 只适用于 USDJPY。必须准确输入交易商平台上显示的 USDJPY 符号。不正确输入将导致 EA 随机开仓。例如，我的交易商显示的是： USDJPY.i 。

你的可能是 USDJPY 、 USDJPY.e 、 USDJPY.w 等。请在 MT4 或 MT5 上确认，并原样输入。

2. 心理价位选择

EA 使用隐藏的心理价位，这些是由长期投资者（如资产管理者）常用的重要价格区域。用户无法自定义这些价格区间，它们是基于裁量交易经验选出的。

3. 仓位管理

EA 使用多个隐藏确认机制来管理仓位，用户可操作的参数包括：

TSL_Trigger_Points ：触发跟踪止损的整数值。值越大，需要的趋势越强，交易次数越少。

Trailing_SL_Points ：跟踪止损与当前价格的距离。

Trailing_Step_Points ：当市场价格移动一定点数后，跟踪止损随之移动。

4. 部分平仓

用户可以设置每次达到心理阻力时平掉的仓位比例。默认值为 0.3（即 30%）。

5. 交易时间

EA 可以在任何时间开仓，并持仓至止损被触发。由于它使用机器学习决定入场时机，因此无法预设最佳交易时间。虽然可以人为限制交易时间，我个人不使用此功能。为了捕捉大趋势，我也不强制在周五平仓，尽管有时这可能更稳妥，以避免周末跳空。

我确保默认设置是有效的，但如果你使用极端配置，我概不负责。自我使用以来，该 EA 从未出现超过 4 连败的情况。但考虑到市场变化莫测，建议使用允许最多 8 连败的仓位管理策略。换句话说，10 万美金的账户最多开仓 2 手。

购买后，如需进一步了解，欢迎随时联系我。