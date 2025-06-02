Usdjpy Killer

USDJPY Killer 是一款强大而独特的智能交易系统（EA），专为 USDJPY 货币对设计。不同于市面上大多数为了骗取新手资金而仓促拼凑的交易机器人，USDJPY Killer 基于一种具有心理逻辑支撑的裁量交易理念。这个 EA 的目的不是为了大规模销售赚钱，而是作为一个临时项目，用来为更大的目标筹集资金：创办我自己的专属交易公司。一旦融资目标达成，该 EA 将不再出售。

MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/140271

该 EA 仅能在 USDJPY 上运行，因此在开始之前，请在 MY_Symbol 参数中输入你所在交易商对 USDJPY 的符号名称。

USDJPY Killer 有何不同？

许多 EA 依赖于过时的逻辑或过度优化的技术指标，在真实市场条件下往往会失败。USDJPY Killer 则不同：它利用“心理价位”——也就是交易者和机构最常挂单的关键价格区域。这些不是固定的价格线，而是价格活跃和反应的区域。EA 利用编码的裁量逻辑读取这些区域。

该 EA 专为利用 USDJPY 的趋势行情而设计，而该货币对在宏观经济周期或利率差异驱动下，通常会出现强趋势。多数 EA 因为采用均值回归逻辑，在趋势市场中会失败，但 USDJPY Killer 恰恰擅长这种市场。

策略的三个核心参数

1. 符号选择
EA 只适用于 USDJPY。必须准确输入交易商平台上显示的 USDJPY 符号。不正确输入将导致 EA 随机开仓。例如，我的交易商显示的是： USDJPY.i 。
你的可能是 USDJPY 、 USDJPY.e 、 USDJPY.w 等。请在 MT4 或 MT5 上确认，并原样输入。

2. 心理价位选择
EA 使用隐藏的心理价位，这些是由长期投资者（如资产管理者）常用的重要价格区域。用户无法自定义这些价格区间，它们是基于裁量交易经验选出的。

3. 仓位管理
EA 使用多个隐藏确认机制来管理仓位，用户可操作的参数包括：

  • TSL_Trigger_Points ：触发跟踪止损的整数值。值越大，需要的趋势越强，交易次数越少。

  • Trailing_SL_Points ：跟踪止损与当前价格的距离。

  • Trailing_Step_Points ：当市场价格移动一定点数后，跟踪止损随之移动。

4. 部分平仓
用户可以设置每次达到心理阻力时平掉的仓位比例。默认值为 0.3（即 30%）。

5. 交易时间
EA 可以在任何时间开仓，并持仓至止损被触发。由于它使用机器学习决定入场时机，因此无法预设最佳交易时间。虽然可以人为限制交易时间，我个人不使用此功能。为了捕捉大趋势，我也不强制在周五平仓，尽管有时这可能更稳妥，以避免周末跳空。

我确保默认设置是有效的，但如果你使用极端配置，我概不负责。自我使用以来，该 EA 从未出现超过 4 连败的情况。但考虑到市场变化莫测，建议使用允许最多 8 连败的仓位管理策略。换句话说，10 万美金的账户最多开仓 2 手。

购买后，如需进一步了解，欢迎随时联系我。

推荐产品
Prime Euro
Ahmad Jawad
专家
**Prime Euro: Your Reliable and Secure EUR/USD Trading Partner** Prime Euro is a robust and user-friendly Expert Advisor designed to automate your EUR/USD trading with precision and consistency. Whether  yo u're a seasoned professional or new to automated trading, Prime Euro provides a straightforward and effective solution for capturing opportunities in the world' s most liquid currency pair. Enjoy automated trading without the complexity. Protect your capital while generating consistent return
Cyber Pulse
Marco Brugali
4.27 (15)
专家
Cyber Pulse Cyber Pulse 是一个创新的自动交易机器人，专为在 GBPUSD、XAUUSD 和 USDJPY 市场 上高效运作而设计。该机器人平均每周执行 3-5 笔交易，采用机器学习算法和价格行动策略的聪明组合，以提供卓越的交易体验。 性能和可靠性： 市场多样性： Cyber Pulse 为包括货币和贵金属市场在内的广泛资产进行了优化，确保了灵活性和赚钱机会。 控制性回撤： 重点关注风险管理，Cyber Pulse 维持非常低的回撤，确保资本保全和顶级风险管理。 3年回测： 通过严格的三年回测过程，该机器人展示了出色的鲁棒性和可靠性，在时间上实现了令人印象深刻和持续的收益。 盈利因子： 凭借在 1.5 到 3 之间的盈利因子，Cyber Pulse 在盈利效率和一致性方面脱颖而出，有效适应市场动态。 技术和策略： 人工智能与技术分析： 人工智能算法与先进技术分析技术的创新整合，使 Cyber Pulse 能够主动预测并利用市场机会。 安全性和可持续性： Cyber Pulse 设计不使用高风险策略，如马丁格尔或网格系统，为可持续和长期资本增长奠定了基础。 余额图表
FREE
MercatorLite
Yuriy Bykov
专家
An Expert Advisor that works on one or two currency pairs simultaneously for major currencies (EUR, GBP, USD, CAD). For trading, the price movement and the combination of opening signals for several strategies are analyzed. For position opening signals, indicators based on moving averages with various parameters that change during the work on the market situation are used. The preferred periods of the adviser's work are when there is no strong trend, but the volatility is high enough. The indi
Crash 5 EA
Wayne Ysel
专家
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Dex 900 EA
Wayne Ysel
专家
DEX900 down ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss). This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the ichimoku cross over for support and
CCI Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
指标
商品通道指数 (CCI) 指标的多货币和多时间框架修改。 您可以在参数中指定任何所需的货币和时间范围。 此外，该面板还可以在跨越超买和超卖水平时发送通知。 通过单击带有句点的单元格，将打开该符号和句点。 这是 MTF 扫描仪。 默认情况下，从图表中隐藏仪表板的键是“D”. 参数 CCI Period — 平均周期. CCI Applied price — 价格类型。 Clear the chart at startup — 启动时清除图表。 Set of Pairs — 符号集 — Market Watch — 来自 MT 的“市场观察”的货币对； — Specified manually — 在参数“Pairs”中手动指定对。 — Current pair — 当前对。 Pairs (separated by a space or semicolon) — 由空格或分号分隔的符号列表。 货币名称的书写方式应与经纪商的名称完全相同，并保留大小写和前缀/后缀。 Time Frames (separated by a space or semicolon) — 由空格或分号分隔的
Fx Filter Ai
J Gomat
专家
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price. Fx Filter Ai is an Expert Advisor designed specifically for trading currency pair EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD . Deposit $1000 in this robot and give profit up to $75,000 In 6Month. The operation is based on opening orders using the F orce Index and Moving Average indicator. This robot can perform well in the EURUSD. Use default setting value on this robot. Better Timeframe 1M, 5M, 15M, 30M. find the det
MultiAsset Algo EA
Harshika Govind
专家
MultiAsset Algo Expert Advisor (EA) – Advanced Multi-Asset Trading Solution This Expert Advisor is a cutting-edge algorithmic trading system designed for aggressive yet highly profitable trading across multiple asset classes, including Forex and Gold (XAUUSD). It integrates   six robust trading signal strategies   based on proven technical indicators such as RSI Momentum, Moving Average Crossovers, MACD explosive signals, multi-momentum alignment, RSI divergences, and scalping techniques.   If
FREE
PowerTrend Institutional H4
Rafael Barreto Haddad
专家
关于本交易机器人 PowerTrend Institutional EA 是一款自动交易专家顾问，采用机构级逻辑构建，结合趋势分析、波动性识别、量能评估以及经典K线形态信号。它兼容 hedge 与 netting 类型账户，适用于所有交易品种（外汇、贵金属、指数等），并可动态适配每个品种的交易参数，有效避免因手数无效、止损错误或资金不足而导致的订单失败。 EA 内置验证机制，可在 MQL5 市场测试环境中执行最小交易，确保通过自动审核。 ️ 工作原理 使用 EMA 和 RSI 判定趋势方向 通过 ATR 和布林带宽度判断市场波动性 结合 K 线形态信号（吞没形态、锤形、射击之星）进行进场确认 当前成交量与历史平均成交量比对，识别机构成交波 根据账户余额与风险参数自动计算下单手数 检查所设止损是否满足交易品种的最小距离要求 自动管理移动止损与保本保护机制 若无有效信号，系统将触发安全下单逻辑以确保测试正常完成 产品优势 不受品种、账户类型或使用时长限制 支持 hedge 和 netting 模式 自动适配交易品种的最小手数与最小止损间距 不依赖 DLL 或外部文件，部署轻便
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
指标
Arrow Micro Scalper 是一款专为剥头皮和短期交易而设计的指标，可集成到任何图表和金融工具（货币、加密货币、股票、金属）中。 在她的工作中，她使用波浪分析和趋势方向过滤器。建议在从 M1 到 H4 的时间范围内使用。 如何使用指标。 该指标包含 2 个用于更改设置的外部参数，其余参数已默认配置。 大箭头表示趋势方向的变化，蓝色箭头表示下降趋势的开始，粉红色箭头表示上升趋势的开始。 “ Only trending direction ”参数启用和禁用使用内部趋势的模式，提供使用您自己的趋势或不使用趋势的机会，并且还启用/禁用仅根据趋势显示趋势箭头和信号箭头。 小信号箭头，该指标最重要的对象，粉色代表“买入”交易，蓝色代表“卖出”交易。 “ Smoothing ”参数决定信号箭头出现的时间，操作范围为 7 到 25，为时间范围 M1-M5 选择大值，为 M15-H1 选择中值，为 H4 - D1 选择小值。 趋势箭头和开始信号箭头有警报。 指标不会重新绘制。
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
指标
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
DCA Buddy
Karim Abdelwahab
实用工具
DCA Buddy Advanced Break-Even Price Visualiser for MetaTrader 5 Take control of your multi-position trading with DCA Buddy , an advanced indicator for MetaTrader 5. It provides a clear and accurate visualisation of the average break-even price for all your open trades on the current chart symbol. This powerful tool goes beyond simple averages, correctly handling both one-sided and complex hedged scenarios, and now features a sophisticated, persistent 'once only' alert system to notify you precis
AdvisorKing Pro
Artem Grishchenko
专家
AdvisorKingPro is an overnight multi-currency scalper, with an author's trading algorithm. Unlike similar strategies that show excellent results on a Demo account, but lose money on a real one, this trading advisor works stably on a real account, which is confirmed by monitoring. Entry into the market is carried out by pending orders, after analyzing the market situation of the previous trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are accustomed
Slow Rocket Mt5
Jaber Alezzo
专家
<<<<<<<<<<<--------------------   Special discount ( 85 USD) , special for 10 buyers   -------->>>>>>>>>>>>> Slow Rocket  expert is  built for the   EURUSD  currency pair. The expert uses   StopLoss ,  TakeProfit and a trailing stop that secures protect in a trending market.   Slow Rocket has been tested for 20   years  in Strategy Tester   .  The EA suggested time frames are:   D1 Settings mrisk : 15 Orders to open: 95 Stop loss: 2000 The Slow Rocket expert also uses 1:100 leverage Setting D
Super Trend Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
指标
Super Trend Scalper v1.0 Overview The Super Trend Scalper is an advanced technical indicator designed specifically for scalping in the synthetic index Deriv market. It combines the power of three renowned technical indicators—SuperTrend, RSI, and MACD—to provide accurate and timely trading signals, ideal for traders looking to take advantage of short-term price movements with a high probability of success. Technical Methodology Main Components 1. Adaptive SuperTrend Uses the Average True Rang
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.04 (23)
专家
GBPUSD Commander – M30 精准剥头皮交易 本智能交易系统（EA）专为 GBP/USD 英镑/美元货币对设计，在 M30（30分钟）周期上执行强大而安全的剥头皮策略。每笔交易最大风险仅为 2%，结合精准进场逻辑与智能风险控制，非常适合追求资金安全和稳健增长的交易者。具备动态手数调整、图表中直观显示止损/止盈位、以及灵活的智能回撤恢复机制，本 EA 每日提供稳定交易信号，不使用网格、马丁或对冲等高风险策略。无论你是新手还是资深交易员，它都能以最低风险实现真实的交易成果。 前10份仅售 $30，之后涨至 $199，抓紧机会，尽早购买可节省大笔费用！ 核心功能： M30 剥头皮策略 通过精准时机与技术逻辑，抓住 GBP/USD 的高胜率入场机会。 每天交易（周一至周五） 每日自动扫描市场，寻找可靠交易机会，不错过任何行情。 低风险控制（每单最大2%） 内置风险管理，适合长期稳定发展。 动态手数计算 根据账户余额和风险参数自动调整下单手数，适合利润复利增长。 智能回撤恢复系统 强大的恢复机制，在不使用马丁或网格策略的前提下逐步回本。 图表显示止损止盈 止损与止盈位在图表中
Neuro Resonance
Pawel Lozinski
指标
1. NeuroResonance v13.2 - Advanced Multi-Mode Analysis Indicator NeuroResonance is a sophisticated, multi-faceted trading indicator for MetaTrader 5 designed to provide non-repainting signals based on advanced market analysis. The indicator goes beyond traditional methods by integrating cycle analysis, market regime detection (trending vs. mean-reversion), and a proprietary Quantum State Collapse (QSC) engine to identify trading opportunities. It is designed as a comprehensive trading framework
Smart Risk Manager
Abderrahmane Benali
5 (1)
实用工具
Smart Risk Manager – Master Your Trades with Precision and Confidence! Take full control of your manual trading with a sleek, powerful, and intuitive panel designed for traders who value speed, accuracy, and smart risk management. Smart Risk Manager lets you place trades or pending orders in seconds — all while automatically calculating the optimal lot size based on your predefined risk percentage. No more guesswork. Just clean execution. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
指标
Binary Options Assistant (BOA) BOIL Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and heard audi
Recovery Manager Pro MT5
Ianina Nadirova
4.55 (11)
专家
Recovery Manager Pro 是一个用于从其他顾问或手动开立订单中恢复回撤的系统。 RM Pro具有自动动态调整的能力。交易者需要选择风险级别，顾问将以全自动模式工作。 可以在回撤恢复模式和待机模式下工作！如果另一位顾问产生回撤，RM Pro 将禁用它，锁定头寸并开始使用部分平仓恢复存款的过程。在交易中，顾问使用智能平均、锁定和部分平仓。该顾问致力于定制趋势指标，该顾问的所有买家都将收到该指标作为礼物。 Advisor 的主要特点是能够在待机模式下工作。一旦另一位顾问产生回撤，RM Pro 将接管订单管理并打开平均订单，然后部分关闭。 设置说明：           关联 MT4版本：           关联 顾问特点： 恢复无利可图头寸的回撤 当达到指定的回撤时可以操作 使用部分闭包 开立平均订单以恢复无利可图的头寸 处理其他顾问或手动下订单的损失 根据趋势进行工作。定制移动平均线指标作为送给每位买家的礼物！ 既可以处理一个订单，也可以处理一系列无利可图的订单！ 适用于当前符号 根据给定的风险程度自动调整 重要的！ 在启动顾问之前，我们建议在策略测试器或模拟账户中
LastStand Type4 Ronin
Nothpone Thamrongarchariyakul
专家
The Binary Option System "SMA5 + Price Action" Hello fellow investors. I experimented with Binary Option trading and brought in some popular trading systems to make this EA. This is my EA name "Laststand Type4 Ronin" . I won't tell you what this trading system really does.If you want to know, please test it yourself. About setting up my EA click that youtube link. 
Hukan Stand Alone
Atsushi Tokuno
实用工具
"Hukan" is a Japanese word meaning hawk's eye, and this system is software that allows you to monitor the entire MT5 with a hawk's eye. You can check the real-time chart of the system by clicking the link.  (Forex, commodities, Bitcoin, stock CFDs, etc.) Short period Long period Stock CFD This product enables all the functions that I felt necessary while trading in one system. If you attach it to a single chart with a tool based on the Dow theory, it will calculate the Dow theory of the chart
Click Bait Pro Trade Order Management Tool
Devie Arevalo Montemayor
实用工具
Click Bait Pro – Synaptix Quant Click Bait Pro is a comprehensive trade management solution designed to provide precision, control, and efficiency in every market condition. Built with a structured approach to risk management, the tool ensures disciplined execution while offering traders the flexibility to adapt strategies across multiple market scenarios. Key Features: Account & Risk Management Real-time account information display with balance, equity, and risk exposure. Adjustable risk percen
Quant Fleet MT5
Timo Roth
专家
重磅推出：Quant Fleet MT5 2.0！ Quant Fleet 专为 USDJPY 货币对打造，采用五套独立策略，实现广泛的多样化。与 Quant Fleet MT5 1.0 不同的是，现在有六个子策略进一步提升整体性能。 限时促销： 前 20 份售出后价格将上调。 官方群组：   Join 文档与预设参数：   click here 信号页面：   click here 主要特性： 安装便捷：   只需几个步骤即可完成安装 —— 将算法拖入 USDJPY 图表，加载预设文件即可开始运行。 安全的风险管理：   无马丁格尔、无网格、无其他高风险资金管理方式。每笔交易采用固定风险百分比。 稳定增长：   专为长期稳定设计，适合作为您投资组合中的辅助算法。 适用于基金评估平台：   日内回撤小，历史最大回撤也极低。 参数可调：   灵活配置，适配不同交易风格和偏好。 本算法的初衷与目标始终如一：开发一个透明、无虚假承诺的交易算法。所有测试与优化过程都尽可能接近真实市场环境。为了降低账户风险，采取了多项保护机制，包括点差和滑点过滤器，以及连接中断保护 —— 在 Me
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
MTF Qristalium Arrows MT5
Elena Kusheva
指标
指标MTF Qristalium箭头是一个半自动交易系统。 它适用于所有货币对。  该指标使用三条规则：1）我们只交易趋势，2）"当每个人都卖出卖出，当每个人都买入卖出"，3）价格总是违背人群。  指标MTF使用内置指标在多个时间范围内使用Qristalium箭头过滤规则。 如果趋势与所选时间间隔匹配，则指标将显示一个进入市场的箭头。 然后你自己做决定。 买-绿箭，卖-红箭头。 在指标中，您可以更改批次，设置EA的交易时间和关闭时间。 您还可以更改工作时间段和时间筛选器。 有一个蜂鸣声。  建议的工作周期D1。 滤波器H1和H4。  设置: TF-工作期间(建议D1) CCI_Period CCI等级提升 CCI级别Dn CCI价格 SAR步骤 SAR最大值 TF Filter1-(推荐H1) TF Filter2-(推荐H4) 工作时间  声音使用 MaxBars 
Phantom Circuit Overlord v700 AI
Huu Loc Nguyen
专家
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name:   Phantom Circuit Overlord v700 (MT5) [Subtitle: KAMA Trend Filter | Phantom Fractal Zones | Smart Margin Fix] Introduction   The market is driven by hidden levels that most traders ignore.   Phantom Circuit Overlord   is a specialized Trend-Following system designed to hunt these "Phantom Zones." Instead of static support/resistance, it identifies historical Fractals and expands them using ATR volatility to create a dynamic "Ghost Zone
LakshmiFx
Shomon Robie
4.34 (32)
专家
LakshmiFX：一款多功能智能交易助手，助您实现市场盈利最大化 LakshmiFX 是一个简单但功能强大的智能交易助手（EA），旨在最大化交易利润。它已在外汇货币对和黄金市场上经过广泛测试。该 EA 支持多种交易策略，包括马丁格尔（Martingale）、定投（DCA）、无马丁格尔网格交易，以及基于移动平均线（MA）、StochRSI、RSI 或这些指标组合的交易。此外，它提供可选的新闻过滤功能，基于 MT5 内置经济日历工作。 重要建议 在将 LakshmiFX 应用于真实市场之前，需进行严格的回测和前测。建议： 在模拟账户上至少使用三个月。 使用 MT5 策略测试工具进行回测和前测。 使用免费或付费的量化分析工具对结果进行全面评估。 适用人群 LakshmiFX 设计用于通过资金管理公司的挑战并在真实账户上运行。它同样适用于个人账户或机构资金账户。 为什么 LakshmiFX 是免费的？ LakshmiFX 是我为自己开发的工具，成功通过了资金管理公司的挑战，并仍然在使用。共享这个工具让我感到高兴，尤其是当它能帮助其他人实现交易目标时。 然而，并非每个人都能立即从 Lak
FREE
Data Downloader For MT5
Mounir Cheikh
实用工具
This tool will allow you to export the Historical data (Open, High, Low, Close, Volume) for any financial instrument present in your MetaTrader 5. You can download multiple Symbols and TimeFrames in the same csv file. Also, you can schedule the frequency of download (every 5 minutes, 60 minutes, etc.). No need to open a lot of charts in order to get the last data, the tool will download the data directly. The CSV File will be stored in the folder: \MQL5\Files . How it works Select the Symbols t
DCC Scalper
Fernando De Paljla Silva
专家
DCC Scalper uses the Donchian Channel indicator along with candlestick and price analysis to identify a market entry signal. This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, DCC Scalper is for you. DCC Scalper does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable, Furthermore, it includes all the essential and proven features, such as take pr
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
作者的更多信息
HFT Challenge Passing
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
4.79 (14)
专家
HFT Challenge Passing 是一款全自动高频剥头皮机器人，专为帮助您通过道具公司（自营交易公司）的挑战和评估而设计。 您可以在说明中看到 HFT 挑战赛通过 Quantec 和社交交易俱乐部挑战赛的证明。您还可以看到机器人在此信号下的表现。 HFT Challenge Passing :  https://www.mql5.com/en/market/product/108279#!tab=comments&page=2&comment=52289666 预设  :  https://www.mql5.com/en/market/product/108279#!tab=comments&page=1&comment=51382182 警告： Expert Advisor 使用时间过滤器，因此只有在美国市场开盘时才开始交易。 这是目前市场上最便宜的 HFT 机器人。对于那些在回溯测试中无法获得与我相同结果的人来说，这是因为您选择的经纪商不同。您应该知道，据我所知，只有 ICMarkets 模拟账户提供与道具公司算法相同的交易执行条件。 仅剩两（2）份，售价 169
Ice Scalper Pro
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
2.5 (6)
专家
Ice Scalper Pro 是一款全自动剥头皮机器人，它采用高效的突破策略、先进的资金管理、概率分析和先进技术，能够及早发现趋势变化。 前一百（100）名购买者的当前价格为 55 美元，最终价格为 9999 美元。 MT4 版本 :   https://www.mql5.com/en/market/product/94060 该策略通过挂单执行，一旦价格越过指定水平，挂单就会自动触发。对于买入订单，挂单设置在前一个高点的水平；对于卖出订单，挂单设置在前一个低点的水平。 不过，应该注意的是，该策略通过每次交易积累小额收益来执行。因此，选择一家提供低点差、低佣金和快速订单执行的经纪商非常重要。 不使用马丁格尔或网格交易策略或其他危险方法，这些方法最终会使您的账户爆仓。 截图中的回溯测试是使用我的个人设置进行的，但请记住，可能还有更好的设置。请下载免费演示版进行测试。过去的测试和实时表现都不能保证未来的结果。风险设置不应基于回溯测试。较低的风险意味着较低的可能回报。 参数： 1. 主要参数 时间框架：用于识别高点和低点的时间段； Start_Bars：开始寻找前高和前低的蜡烛图数量
Ice Scalper
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
3.81 (16)
专家
For a more refined algorithm capable of detecting highs and lows everyday, opt for : Ice Scalper Pro!!! :  https://www.mql5.com/en/market/product/93215 MT4 Version :  https://www.mql5.com/en/market/product/94060 Check my other products here :  Pivot Points Master :  https://www.mql5.com/en/market/product/95744 Pivot Points Master MT4 Version :  https://www.mql5.com/en/market/product/95981 Check my other products here :  Ice Scalper is a fully automated scalping robot that uses a highly effec
FREE
Trading Busters Bollinger
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
专家
Trading Busters Bollinger  is a fully automated scalping robot that uses a highly effective breakout strategy, advanced money management, probabilistic analysis and advanced techniques to hedge risk.  The strategy is executed with pending orders that are automatically triggered once the price crosses the indicated levels. The pending orders are placed at the level that is determined by a sophisticated algorithm  and is inspired by the famous trading busters technique. Backtests presented in the
FREE
Ice Breakeven EA
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
4.67 (3)
实用工具
FREE
Ice Pivot points
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
实用工具
Pivot points have been a trading strategy for a long time, originally used by floor traders. Using this method, you can understand where the market is going in a day through a few simple calculations. The pivot point in the pivot point method is the turning point of the market direction during the day. A series of points can be obtained by simply calculating the high, low and closing price of the previous day. These points may form key support and resistance lines. The pivot point, support and
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
实用工具
This indicator allows to know the remaining time before the closing of the candle. It works on every timeframe. It is very usefull when your trading strategy depend of the close or the open of a specific candle. So use it like you want. Don't forget to leave a comment or a request for a EA or an indicator. Also spread it to your friends and don't hesitate to visit my profile to see others tools.
FREE
Ice Scalper Pro MT4
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
专家
Ice Scalper Pro is a fully automated scalping robot that uses a highly effective breakout strategy, advanced money management, probabilistic analysis and advanced techniques that allow it to detect a change in trend very early.  Current price $55 for the first ten (10)  buyers, final price will be $9999 . MT5 Version     :  https://www.mql5.com/en/market/product/93215 The strategy is executed with pending orders that are automatically triggered once the price crosses the indicated levels. The p
Pivot Point Master MT4
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
专家
枢轴点大师是一个全自动的专家顾问，使用传统的技术分析与人工智能相结合来预测市场走势。这款EA利用强化学习（RL），通过各种符号的数据进行训练。因此，只要你设置正确的参数，Pivot Points Master可以在所有可能的资产上工作。美国主要指数，如US100、US500和US30是最适合该策略的资产，因为它们对枢轴点非常敏感。 想了解更多关于该策略的信息，请阅读这篇博文 :  https://www.mql5.com/en/blogs/post/752239 注意：这是一个有限的介绍性报价： 该EA的5份拷贝中只有2份将以当前价格出售。下一个价格：250美元 此EA的价格将稳步提高，以限制使用此系统交易的用户数量。 MT5版本  :  https://www.mql5.com/en/market/product/95744 设置 以下截图中显示的默认设置是针对US100、US500和US30。请自由地进行回溯测试，为您的每项资产找到合适的配置。 建议 交易对   US100, US500, US30                         时间框架 2H 最低入金/最
True HFT Passing
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
专家
True HFT Passing 是一款全自动高频剥头皮机器人，专为帮助您通过道具公司的挑战和评估而设计。 您可以在说明中看到 True HFT Passing 已通过 Infinity Forex Fund、Quantec 和 Social Trading Club 挑战的证明。您可以在 "评论 "部分根据账户大小找到预设值。 此 Ea 旨在通过授权使用的公司的 HFT 挑战。请勿将其用于不允许使用 HFT 的挑战中，如 FTMO 以及注资账户或真实账户。 推出价格为 69 美元，下一个价格为 200 美元。 这是目前市场上最便宜的 HFT 机器人。对于那些在回溯测试中无法获得与我相同结果的人来说，这是因为您选择了经纪商。据我所知，只有 ICMarkets 模拟账户能提供与道具公司算法相同的交易执行条件。请记住，您不需要进行回溯测试，因为您的回溯测试不会给出真实结果，因为 HFT 道具公司的服务器和符号是专门为 HFT 机器人设计的。只需租用它，并在您能负担得起的最小 HFT 挑战中使用它进行测试即可。 厌倦了花钱请人代为通过挑战？那么 True HFT Passing 就是您的理想
Usdjpy Killer MT4
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
专家
USDJPY Killer   是一款强大而独特的智能交易系统（EA），专为 USDJPY 货币对设计。不同于市面上大多数为了骗取新手资金而仓促拼凑的交易机器人，USDJPY Killer 基于一种具有心理逻辑支撑的裁量交易理念。这个 EA 的目的不是为了大规模销售赚钱，而是作为一个临时项目，用来为更大的目标筹集资金：创办我自己的专属交易公司。一旦融资目标达成，该 EA 将不再出售。 你可以在这里看到它的实盘运行效果： 实时信号  : https://www.mql5.com/en/signals/2305722 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/139465 该 EA 仅能在 USDJPY 上运行，因此在开始之前，请在 MY_Symbol 参数中输入你所在交易商对 USDJPY 的符号名称。 USDJPY Killer 有何不同？ 许多 EA 依赖于过时的逻辑或过度优化的技术指标，在真实市场条件下往往会失败。USDJPY Killer 则不同：它利用“心理价位”——也就是交易者和机构最常挂单的关键价格区域。这些不是固定的价
Pivot Points Master
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
5 (1)
专家
枢轴点大师是一个全自动的专家顾问，使用传统的技术分析与人工智能相结合来预测市场走势。这款EA利用强化学习（RL），通过各种符号的数据进行训练。因此，只要你设置正确的参数，Pivot Points Master可以在所有可能的资产上工作。美国主要指数，如US100、US500和US30是最适合该策略的资产，因为它们对枢轴点非常敏感。 想了解更多关于该策略的信息，请阅读这篇博文 :  https://www.mql5.com/en/blogs/post/752239 注意：这是一个有限的介绍性报价： 该EA的5份拷贝中只有2份将以当前价格出售。下一个价格：250美元 此EA的价格将稳步提高，以限制使用此系统交易的用户数量。 MT4版本  :  https://www.mql5.com/en/market/product/95981 设置 以下截图中显示的默认设置是针对US100、US500和US30。请自由地进行回溯测试，为您的每项资产找到合适的配置。 建议 交易对   US100, US500, US30                         时间框架 2H 最低入金/最
HFT Challenge Passing MT5
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
专家
HFT Challenge Passing 是一款全自动高频剥头皮机器人，专为帮助您通过道具公司（自营交易公司）的挑战和评估而设计。 您可以在说明中看到 HFT Challenge Passing 已通过社交交易俱乐部挑战的证明。您还可以看到机器人在此信号下的表现。 这是目前市场上最便宜的 HFT 机器人。 购买 MT4 版本，因为它与道具公司配合得最好   :  https://www.mql5.com/en/market/product/108279 厌倦了花钱让别人帮您通过挑战？那么 HFT Challenge Passing 就是为您量身打造的，因为它允许您通过大多数算法挑战，例如 .M Solution Frex 基金：  We-fund BFX Funding Nova Funding Next Step Funded  InfinityForexFunds (Algo) Kortana FX Quantec Trading Capital Social Trading Club 以及更多... 该策略通过挂单执行，一旦价格越过指定水平，挂单就会自动触发。没有马丁格尔交
GOLD Climber
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
专家
GOLD Climber 是一款全自动剥头皮机器人，采用高效的突破策略、先进的资金管理、概率分析和先进的技术，能够及早发现趋势变化。 该策略通过挂单执行，一旦价格越过指定水平，挂单就会自动触发。挂单会放置在由复杂算法确定的水平上。 当前价格为 199 美元，前十（10）名购买者可享受此价格，下一价格为 599 美元。我计划只出售 100 份。 截图中显示的实时信号和回溯测试是在默认设置下进行的，但请记住，可能还有更好的设置。请下载免费演示版进行测试。过去的测试和实时表现都不能保证未来的结果。风险设置不应基于回溯测试。较低的风险意味着较低的可能回报。 无马丁格尔或网格交易策略或其他危险方法，这些方法最终会使您的账户爆炸。
Macd Masterpiece
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
专家
Macd Masterpiece   is one of the best expert advisors developed with the MACD indicator to trade   in the forex market. Macd Masterpiece  uses advanced grid system and money management, probabilistic analysis and advanced techniques to hedge risk.  In addition, it has very strong and useful systems integrated  which protects your profits, precise entry and exit trading algorithms, drawdown protection system and etc. Backtests presented in the screenshots are performed with defaults settings with
筛选:
ilber41
29
ilber41 2025.06.04 23:31 
 

用户没有留下任何评级信息

回复评论