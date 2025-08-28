Gold Rush Helios

GoldRush Pro EA - Fortgeschrittenes Gold-Handelssystem mit Mustererkennung

TRANSFORMIEREN SIE IHREN GOLDHANDEL MIT INTELLIGENTER AUTOMATISIERUNG

GoldRush Pro EA v7.0 ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAUUSD) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Durch die Kombination fortschrittlicher Mustererkennung mit intelligenter Trendanalyse bietet dieser EA professionelle Handelsautomatisierung mit außergewöhnlichem Risikomanagement.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

Duale Signal-Technologie
Basis-Einstiegssystem: Trendfolgende Signale basierend auf Momentum, Volatilität und Marktrichtung
Mustererkennungs-Engine: Identifiziert 6 hochwirksame Candlestick-Muster für verbesserte Einstiege
Signalstärke-Bewertung: Jedes Signal wird mit 1-3 bewertet zur Qualitätsbeurteilung
Intelligente Einstiegs-Filterung: Kombiniert mehrere Bestätigungsfaktoren für optimales Handels-Timing

Professionelles Dashboard-Interface
Echtzeit-Kontrollpanel: Vollständig interaktives Dashboard mit direkter Lotgrößen-Bearbeitung
Live-Performance-Metriken: Verfolgen Sie Kontostand, Eigenkapital, täglichen Gewinn/Verlust und Gewinnrate sofort
Signal-Monitor: Visuelle Anzeige aller ausstehenden und aktiven Signale mit Musterindikatoren
Ein-Klick-Trading: Manuelle Kauf-/Verkaufsbuttons mit anpassbaren Lotgrößen
Status-LEDs: Sofortiges visuelles Feedback über EA-Status und Marktbedingungen

Fortgeschrittenes Ziel-Management
Intelligente Teilschließungen: Schließt automatisch 50% bei 1,5-fachem Risiko-Ertrag
Dynamisches Stop-Management: Verschiebt Stop auf Break-Even nach gesichertem Teilgewinn
Muster-Bonus-System: Verbesserte Ziele für musterbestätigte Trades (3,5x vs. 3,0x)
Anpassbare Ziele: Einstellbare Risiko-Ertrags-Verhältnisse von 1:1 bis 1:5

Umfassender Risikoschutz
Tägliche Verlust-/Gewinn-Limits: Automatische Abschaltung bei konfigurierbaren Schwellenwerten (Standard 5%/10%)
Maximaler Spread-Filter: Verhindert Einstiege bei ungünstigen Spread-Bedingungen
Positionsbegrenzung: Kontrolliert maximale gleichzeitige Trades (Standard 3)
Intelligente Lot-Berechnung: Risikobasierte oder feste Lotgrößenoptionen
Sitzungszeit-Filter: Handeln Sie nur während optimaler Marktzeiten

HANDELSMETHODIK

Das Mustererkennungssystem erkennt:
Hammer - Bullische Umkehr an Markttiefpunkten
Sternschnuppe - Bärische Umkehr an Markthöchstständen
Bullisches/Bärisches Engulfing - Starke Umkehrmuster
Morgenstern/Abendstern - Drei-Kerzen-Umkehrformationen

Einstiegssignal-Generierung:
Trendanalyse unter Verwendung konfigurierbarer MA-Periode
Momentum-Berechnung über mehrere Zeitrahmen
Volatilitätsmessung über ATR-Indikator
Musterbestätigung für verstärkte Signale
Signalstärke-Bewertung für Qualitätsfilterung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Plattform: MetaTrader 5 (Build 3800+)
Symbol: Optimiert für XAUUSD (funktioniert auf allen Gold-Symbolen)
Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen unterstützt (M15/H1 empfohlen)
Mindesteinzahlung: $500 (empfohlen $1.000+)
Kontotyp: Alle Typen unterstützt (Standard, ECN, Raw)
Hebel: 1:100 oder höher empfohlen

ANPASSBARE PARAMETER

Handelssteuerung:
Automatischen Handel aktivieren/deaktivieren
Risikoprozentsatz pro Trade
Standard-/Maximale Lotgrößen
Maximale gleichzeitige Positionen
Benutzerdefinierte Magic Number

Einstiegs-Konfiguration:
Basis-/Muster-Einstiegs-Schalter
Trendperioden-Einstellungen
ATR-Multiplikatoren
Signalstärke-Anforderungen
Einzelne Muster aktivieren/deaktivieren

Risikomanagement:
Tägliche Verlust-/Gewinn-Limits
Stop-Loss-Puffer-Punkte
Maximale Spread-Toleranz
Handelszeiten-Filter
Teilgewinn-Verhältnisse

WAS IST ENTHALTEN

GoldRush Pro EA v6.0 - Haupt-Handelsalgorithmus
Umfassendes Benutzerhandbuch - Über 20 Seiten detaillierte Dokumentation
Schnellstart-Anleitung - Starten Sie den Handel in unter 5 Minuten
Empfohlene Einstellungen - Optimierte Voreinstellungen für verschiedene Kontogrößen
Kostenlose Updates - Lebenslange Algorithmus-Verbesserungen
E-Mail-Support - Direkte Entwickler-Unterstützung

WARUM GOLDRUSH PRO EA WÄHLEN?

Einzigartige Vorteile:
Gold-Spezifische Optimierung: Jeder Parameter fein abgestimmt auf XAUUSD-Volatilität
Kein Martingale/Grid: Sicherer, nachhaltiger Handelsansatz
Transparente Logik: Klare Ein-/Ausstiegsregeln, keine Black Box
Aktive Entwicklung: Regelmäßige Updates basierend auf Marktbedingungen
Professioneller Support: Direkter Zugang zum Helios Technologies Team

Leistungsmerkmale:
Typische Gewinnrate: 55-65%
Risiko:Ertrag: Durchschnitt 1:3 (1:3,5 mit Mustern)
Maximale Drawdown-Kontrolle: Über tägliche Limits
Durchschnittliche Trades: 3-8 pro Tag
Handel in allen Sitzungen: London, New York, Asien

IDEAL FÜR

Anfänger: Einfache Einrichtung mit umfassendem Leitfaden
Erfahrene Händler: Erweiterte Anpassungsoptionen
Prop-Firm-Challenges: Eingebautes Risikomanagement
Langfristige Investoren: Nachhaltiger Ansatz
Vielbeschäftigte Profis: Vollständige Automatisierungsfähigkeiten

INSTALLATION (3 Minuten)

1. EA-Datei herunterladen
2. In MT5 Experts-Ordner kopieren
3. An XAUUSD-Chart anhängen
4. Ihre Risikoeinstellungen konfigurieren
5. AutoTrading aktivieren
6. Beginnen Sie zu verdienen!

KUNDENSTIMMEN

"Die Mustererkennung ist unglaublich. Endlich ein EA, der Marktstruktur wirklich versteht!" - Michael T.

"Der beste Gold-EA, den ich verwendet habe. Allein die Teilgewinn-Funktion hat meinen Handel transformiert." - Sarah L.

"Hervorragender Support vom Helios-Team. Sie haben mir geholfen, die Einstellungen für meine Kontogröße zu optimieren." - David K.

RISIKOHINWEIS

Der Handel mit Devisen auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Bevor Sie handeln, berücksichtigen Sie Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikotoleranz. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein, die mit dem Devisenhandel verbunden sind, und sich von einem unabhängigen Finanzberater beraten lassen, wenn Sie Zweifel haben.

LIZENZ UND NUTZUNG

Lizenztyp: Einzelkonto-Aktivierung
Aktivierungen: 5 Installationen enthalten
Updates: Kostenlose lebenslange Updates
Garantie: 30-Tage-Geld-zurück-Garantie*
*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

TAGS

#GoldEA #XAUUSD #AutomatisierterHandel #Mustererkennung #MT5EA #ForexRoboter #Goldhandel #Risikomanagement #Gewinnmanagement #AlgorithmischerHandel #ExpertAdvisor #DayTrading #ScalpingEA #TrendFollowing #HeliosTechnologies

HOLEN SIE SICH GOLDRUSH PRO EA HEUTE UND REVOLUTIONIEREN SIE IHREN GOLDHANDEL!

© 2025 Helios Technologies - Händler weltweit stärken

Versions-Historie:
v6.0 (Aktuell) - Direkte Lotbearbeitung, verbessertes Signalsystem
v5.0 - Musterbestätigungssystem hinzugefügt
v4.0 - Dashboard-Neugestaltung
v3.0 - Teilgewinn-Implementierung
v2.0 - Risikomanagement-Upgrade
v1.0 - Erstveröffentlichung

Häufig gestellte Fragen:

F: Funktioniert es auf anderen Paaren?
A: Speziell für Gold optimiert, kann aber angepasst werden.

F: Ist VPS erforderlich?
A: Empfohlen, aber nicht erforderlich. Funktioniert auf Heim-PC.

F: Kann ich es backtesten?
A: Ja, vollständig kompatibel mit MT5 Strategy Tester.

F: Wie oft gibt es Updates?
A: Monatliche Leistungsüberprüfungen, Updates nach Bedarf.

F: Kann ich mehrere Instanzen verwenden?
A: Ja, mit unterschiedlichen Magic Numbers.

Bestellen Sie jetzt und beginnen Sie Ihre Reise zum konsistenten Goldhandel
Auswahl:
Mercy Misiko
18
Mercy Misiko 2025.11.04 11:51 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension