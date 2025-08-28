Gold Rush Helios

GoldRush Pro EA - Fortgeschrittenes Gold-Handelssystem mit Mustererkennung





GoldRush Pro EA v7.0 ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAUUSD) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Durch die Kombination fortschrittlicher Mustererkennung mit intelligenter Trendanalyse bietet dieser EA professionelle Handelsautomatisierung mit außergewöhnlichem Risikomanagement.





HAUPTMERKMALE UND VORTEILE





Duale Signal-Technologie

Basis-Einstiegssystem: Trendfolgende Signale basierend auf Momentum, Volatilität und Marktrichtung

Mustererkennungs-Engine: Identifiziert 6 hochwirksame Candlestick-Muster für verbesserte Einstiege

Signalstärke-Bewertung: Jedes Signal wird mit 1-3 bewertet zur Qualitätsbeurteilung

Intelligente Einstiegs-Filterung: Kombiniert mehrere Bestätigungsfaktoren für optimales Handels-Timing





Professionelles Dashboard-Interface

Echtzeit-Kontrollpanel: Vollständig interaktives Dashboard mit direkter Lotgrößen-Bearbeitung

Live-Performance-Metriken: Verfolgen Sie Kontostand, Eigenkapital, täglichen Gewinn/Verlust und Gewinnrate sofort

Signal-Monitor: Visuelle Anzeige aller ausstehenden und aktiven Signale mit Musterindikatoren

Ein-Klick-Trading: Manuelle Kauf-/Verkaufsbuttons mit anpassbaren Lotgrößen

Status-LEDs: Sofortiges visuelles Feedback über EA-Status und Marktbedingungen





Fortgeschrittenes Ziel-Management

Intelligente Teilschließungen: Schließt automatisch 50% bei 1,5-fachem Risiko-Ertrag

Dynamisches Stop-Management: Verschiebt Stop auf Break-Even nach gesichertem Teilgewinn

Muster-Bonus-System: Verbesserte Ziele für musterbestätigte Trades (3,5x vs. 3,0x)

Anpassbare Ziele: Einstellbare Risiko-Ertrags-Verhältnisse von 1:1 bis 1:5





Umfassender Risikoschutz

Tägliche Verlust-/Gewinn-Limits: Automatische Abschaltung bei konfigurierbaren Schwellenwerten (Standard 5%/10%)

Maximaler Spread-Filter: Verhindert Einstiege bei ungünstigen Spread-Bedingungen

Positionsbegrenzung: Kontrolliert maximale gleichzeitige Trades (Standard 3)

Intelligente Lot-Berechnung: Risikobasierte oder feste Lotgrößenoptionen

Sitzungszeit-Filter: Handeln Sie nur während optimaler Marktzeiten





HANDELSMETHODIK





Das Mustererkennungssystem erkennt:

Hammer - Bullische Umkehr an Markttiefpunkten

Sternschnuppe - Bärische Umkehr an Markthöchstständen

Bullisches/Bärisches Engulfing - Starke Umkehrmuster

Morgenstern/Abendstern - Drei-Kerzen-Umkehrformationen





Einstiegssignal-Generierung:

Trendanalyse unter Verwendung konfigurierbarer MA-Periode

Momentum-Berechnung über mehrere Zeitrahmen

Volatilitätsmessung über ATR-Indikator

Musterbestätigung für verstärkte Signale

Signalstärke-Bewertung für Qualitätsfilterung





TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN





Plattform: MetaTrader 5 (Build 3800+)

Symbol: Optimiert für XAUUSD (funktioniert auf allen Gold-Symbolen)

Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen unterstützt (M15/H1 empfohlen)

Mindesteinzahlung: $500 (empfohlen $1.000+)

Kontotyp: Alle Typen unterstützt (Standard, ECN, Raw)

Hebel: 1:100 oder höher empfohlen





ANPASSBARE PARAMETER





Handelssteuerung:

Automatischen Handel aktivieren/deaktivieren

Risikoprozentsatz pro Trade

Standard-/Maximale Lotgrößen

Maximale gleichzeitige Positionen

Benutzerdefinierte Magic Number





Einstiegs-Konfiguration:

Basis-/Muster-Einstiegs-Schalter

Trendperioden-Einstellungen

ATR-Multiplikatoren

Signalstärke-Anforderungen

Einzelne Muster aktivieren/deaktivieren





Risikomanagement:

Tägliche Verlust-/Gewinn-Limits

Stop-Loss-Puffer-Punkte

Maximale Spread-Toleranz

Handelszeiten-Filter

Teilgewinn-Verhältnisse





WAS IST ENTHALTEN





GoldRush Pro EA v6.0 - Haupt-Handelsalgorithmus

Umfassendes Benutzerhandbuch - Über 20 Seiten detaillierte Dokumentation

Schnellstart-Anleitung - Starten Sie den Handel in unter 5 Minuten

Empfohlene Einstellungen - Optimierte Voreinstellungen für verschiedene Kontogrößen

Kostenlose Updates - Lebenslange Algorithmus-Verbesserungen

E-Mail-Support - Direkte Entwickler-Unterstützung





WARUM GOLDRUSH PRO EA WÄHLEN?





Einzigartige Vorteile:

Gold-Spezifische Optimierung: Jeder Parameter fein abgestimmt auf XAUUSD-Volatilität

Kein Martingale/Grid: Sicherer, nachhaltiger Handelsansatz

Transparente Logik: Klare Ein-/Ausstiegsregeln, keine Black Box

Aktive Entwicklung: Regelmäßige Updates basierend auf Marktbedingungen

Professioneller Support: Direkter Zugang zum Helios Technologies Team





Leistungsmerkmale:

Typische Gewinnrate: 55-65%

Risiko:Ertrag: Durchschnitt 1:3 (1:3,5 mit Mustern)

Maximale Drawdown-Kontrolle: Über tägliche Limits

Durchschnittliche Trades: 3-8 pro Tag

Handel in allen Sitzungen: London, New York, Asien





IDEAL FÜR





Anfänger: Einfache Einrichtung mit umfassendem Leitfaden

Erfahrene Händler: Erweiterte Anpassungsoptionen

Prop-Firm-Challenges: Eingebautes Risikomanagement

Langfristige Investoren: Nachhaltiger Ansatz

Vielbeschäftigte Profis: Vollständige Automatisierungsfähigkeiten





INSTALLATION (3 Minuten)





1. EA-Datei herunterladen

2. In MT5 Experts-Ordner kopieren

3. An XAUUSD-Chart anhängen

4. Ihre Risikoeinstellungen konfigurieren

5. AutoTrading aktivieren

6. Beginnen Sie zu verdienen!





RISIKOHINWEIS





Der Handel mit Devisen auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Bevor Sie handeln, berücksichtigen Sie Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikotoleranz. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein, die mit dem Devisenhandel verbunden sind, und sich von einem unabhängigen Finanzberater beraten lassen, wenn Sie Zweifel haben.





LIZENZ UND NUTZUNG





Lizenztyp: Einzelkonto-Aktivierung

Aktivierungen: 5 Installationen enthalten

Updates: Kostenlose lebenslange Updates

Garantie: 30-Tage-Geld-zurück-Garantie*

*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen





TAGS





Versions-Historie:

v6.0 (Aktuell) - Direkte Lotbearbeitung, verbessertes Signalsystem

v5.0 - Musterbestätigungssystem hinzugefügt

v4.0 - Dashboard-Neugestaltung

v3.0 - Teilgewinn-Implementierung

v2.0 - Risikomanagement-Upgrade

v1.0 - Erstveröffentlichung





Häufig gestellte Fragen:





F: Funktioniert es auf anderen Paaren?

A: Speziell für Gold optimiert, kann aber angepasst werden.





F: Ist VPS erforderlich?

A: Empfohlen, aber nicht erforderlich. Funktioniert auf Heim-PC.





F: Kann ich es backtesten?

A: Ja, vollständig kompatibel mit MT5 Strategy Tester.





F: Wie oft gibt es Updates?

A: Monatliche Leistungsüberprüfungen, Updates nach Bedarf.





F: Kann ich mehrere Instanzen verwenden?

A: Ja, mit unterschiedlichen Magic Numbers.





