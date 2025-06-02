Usdjpy Killer

USDJPY Killer es un asesor experto (EA) potente y único, diseñado específicamente para el par USDJPY. A diferencia de la mayoría de los robots en el mercado, que se ensamblan apresuradamente y se venden para obtener ganancias rápidas de compradores ingenuos, USDJPY Killer se basa en un enfoque discrecional y psicológicamente sólido del mercado. Este EA no fue creado como un producto comercial para la venta masiva, sino como una solución temporal para recaudar fondos con un objetivo mayor: lanzar mi propia firma de trading propietario. Una vez se alcance esa meta de financiación, el EA dejará de estar disponible para la venta.

Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/140271

Este EA solo puede operar en USDJPY, así que antes de hacer cualquier cosa, asegúrate de escribir el nombre exacto del símbolo USDJPY de tu bróker en el parámetro MY_Symbol.

¿Qué hace diferente a USDJPY Killer?

Muchos EAs se basan en lógicas obsoletas o configuraciones técnicas sobreoptimizadas que fallan en condiciones reales de mercado. USDJPY Killer es diferente: utiliza niveles de precios psicológicos —zonas clave donde los traders e instituciones tienden a colocar órdenes. Estos niveles no son líneas estáticas, sino zonas de actividad y reacción del precio. USDJPY Killer está diseñado para leer estas zonas usando criterios discrecionales codificados en el sistema.

Este robot está diseñado específicamente para explotar periodos de tendencia en el par USDJPY, que históricamente tiende a moverse con convicción durante ciclos macroeconómicos o diferenciales de tasas de interés. La mayoría de EAs fallan en mercados tendenciales debido a su lógica de reversión a la media. USDJPY Killer prospera en estos entornos.

Tres parámetros clave en la estrategia

1. Elección del símbolo
El EA solo puede operar en USDJPY. Asegúrate de escribir exactamente el nombre del símbolo como lo muestra tu bróker, ya sea en pruebas o en trading en vivo. De lo contrario, el EA abrirá operaciones al azar.
Por ejemplo, el símbolo de mi bróker es: USDJPY.i .
El tuyo puede ser USDJPY , USDJPY.e , USDJPY.w , etc. Escribe exactamente lo que aparece en tu plataforma MT4 o MT5.

2. Niveles psicológicos
El EA utiliza niveles psicológicos ocultos, comúnmente usados por gestores de activos a largo plazo. El usuario no puede elegir estos niveles: son seleccionados en base a criterios derivados de la experiencia en trading discrecional.

3. Gestión de posiciones
El EA utiliza múltiples confirmaciones ocultas para gestionar posiciones. El usuario puede configurar únicamente:

  • TSL_Trigger_Points : número entero que activa el trailing stop. Cuanto más alto, menos operaciones pero con más seguridad.

  • Trailing_SL_Points : distancia entre el trailing stop y el precio actual del mercado.

  • Trailing_Step_Points : movimiento del trailing stop cada vez que el precio alcanza esa distancia.

4. Cierre parcial
El usuario puede definir el porcentaje de la posición que se cerrará al alcanzar una resistencia psicológica. El valor predeterminado es 0.3, es decir, el 30%.

5. El tiempo
El EA puede operar en cualquier momento y mantiene las posiciones abiertas hasta que se active el stop loss. Usa machine learning para determinar el mejor momento para entrar, por lo que no es posible definirlo de antemano. Es posible limitar el horario de trading, aunque yo no lo hago. Tampoco cierro automáticamente los viernes, pero en ocasiones puede ser preferible para evitar gaps de fin de semana.

Me aseguro de que mi configuración funcione correctamente, pero si usas una configuración descabellada, no me hago responsable. Desde que uso este EA, nunca ha tenido más de 4 pérdidas consecutivas. Sin embargo, como los mercados cambian constantemente, te recomiendo usar un tamaño de posición que permita hasta 8 pérdidas seguidas. Es decir, para un capital de $100,000, usa un máximo de 2 lotes.

Después de comprar el EA, no dudes en contactarme para más información

Productos recomendados
Prime Euro
Ahmad Jawad
Asesores Expertos
**Prime Euro: Su socio fiable y seguro para operar en EUR/USD**. Prime Euro es un Asesor Experto robusto y fácil de usar diseñado para automatizar sus operaciones en EUR/USD con precisión y consistencia. Si usted es un profesional experimentado o nuevo en el comercio automatizado, Prime Euro proporciona una solución sencilla y eficaz para la captura de oportunidades en el par de divisas más líquido del mundo. Disfrute de la negociación automatizada sin complejidad. Proteja su capital mientras ge
Cyber Pulse
Marco Brugali
4.27 (15)
Asesores Expertos
Cyber Pulse Cyber Pulse es un bot de trading automático innovador, diseñado para operar de manera eficiente en los mercados de GBPUSD, XAUUSD y USDJPY. Este bot ejecuta un promedio de 3-5 operaciones por semana, utilizando una combinación inteligente de algoritmos de aprendizaje automático y estrategias de acción del precio para ofrecer una excelente experiencia de trading. Rendimiento y Fiabilidad: Versatilidad de Mercado: Cyber Pulse está optimizado para una amplia gama de activos, incluyendo
FREE
MercatorLite
Yuriy Bykov
Asesores Expertos
Un Asesor Experto que trabaja en uno o dos pares de divisas simultáneamente para las principales divisas (EUR, GBP, USD, CAD). Para la negociación, se analiza el movimiento del precio y la combinación de señales de apertura de varias estrategias. Para las señales de apertura de posiciones se utilizan indicadores basados en medias móviles con varios parámetros que cambian durante el trabajo en función de la situación del mercado. Los períodos preferidos del trabajo del asesor son cuando no hay
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Asesores Expertos
Crash5 EA ,Es un robot automático que tiene el nivel de decisión profesional a la hora de tomar un comercio sin ninguna emoción. El robot le ayudará en su toma de decisiones scalping con su propio TP (take profit) y SL (stop loss) con la parada de rastro cuando en beneficio. Esta es una tendencia basada en la captura de pico, mirando lo que está sucediendo en gráficos en tiempo real no repintado de cualquier señal. El robot ayuda en la toma de decisiones sobre el patrón de la vela palo abierto y
Dex 900 EA
Wayne Ysel
Asesores Expertos
DEX900 abajo ,Es un robot automático que tiene el nivel de decisión profesional cuando tomar un comercio sin ninguna emoción. El bot le ayudará en su toma de decisiones scalping con su propio TP (take profit) y SL (stop loss). Esta es una tendencia basada en la captura de pico, mirando lo que está sucediendo en gráficos en tiempo real no repintado de cualquier señal. El robot ayuda en la toma de decisiones sobre el patrón de la vela palo abierto y cerrado lat precio con la ayuda de RSI, MACD y e
CCI Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicadores
Modificación multidivisa y multitemporal del indicador Commodity Channel Index (CCI). Puede especificar las monedas y plazos que desee en los parámetros. Además, el panel puede enviar notificaciones cuando se cruzan niveles de sobrecompra y sobreventa. Al hacer clic en una celda con un punto, se abrirá este símbolo y punto. Este es el escáner MTF. La clave para ocultar el panel del gráfico es "D" de forma predeterminada. Parámetros CCI Period — período promedio. CCI Applied price — tipo de
Fx Filter Ai
J Gomat
Asesores Expertos
Sólo las primeras 5 copias costarán 50$ y luego se convertirá a su precio original. Fx Filter Ai es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD . Depositar $ 1000 en este robot y dar beneficios de hasta $ 75.000 En 6Month. La operativa se basa en la apertura de órdenes utilizando el indicador Force Index y Moving Average. Este robot puede funcionar bien en el EURUSD. Utilice el valor de ajuste por defecto en este robot. Mejor Tim
MultiAsset Algo EA
Harshika Govind
Asesores Expertos
MultiAsset Algo Expert Advisor (EA) - Solución avanzada de negociación multiactivo Este Asesor Experto es un sistema de trading algorítmico de vanguardia diseñado para un trading agresivo y altamente rentable a través de múltiples clases de activos, incluyendo Forex y Oro (XAUUSD). Integra seis robustas estrategias de señales de trading basadas en indicadores técnicos probados como el RSI Momentum, Moving Average Crossovers, señales explosivas MACD, alineación multi-momentum, divergencias RSI,
FREE
PowerTrend Institutional H4
Rafael Barreto Haddad
Asesores Expertos
PowerTrend Institutional EA es un robot de trading automático diseñado con lógica institucional, combinando análisis de tendencia, volumen, volatilidad y patrones de velas. Compatible con cuentas hedge y netting, funciona con cualquier activo (Forex, metales, índices) y se adapta dinámicamente a los parámetros del símbolo. Incluye mecanismo de respaldo para validar correctamente en entornos automatizados. Características: Detección de tendencia con EMA y RSI Verificación de volatilidad con ATR
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Arrow Micro Scalper es un indicador diseñado para especulación y comercio a corto plazo, integrado en cualquier gráfico e instrumento financiero (monedas, criptomonedas, acciones, metales). En su trabajo utiliza análisis de ondas y un filtro de dirección de tendencia. Recomendado para usar en marcos de tiempo de M1 a H4. Cómo trabajar con el indicador. El indicador contiene 2 parámetros externos para cambiar la configuración, el resto ya está configurado de forma predeterminada. Las flechas gr
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Indicadores
Las zonas de oferta y demanda son el núcleo de la negociación de la oferta y la demanda . Estas zonas son áreas que muestran liquidez a un precio específico. La zona de oferta también se denomina zona de distribución, mientras que la zona de demanda se denomina zona de acumulación . Nuestro indicador dibuja automáticamente las zonas de oferta y demanda en Metatrader 5. Le da la oportunidad de entender la zona de negociación y evitar riesgos.
DCA Buddy
Karim Abdelwahab
Utilidades
DCA Buddy Visualizador avanzado del precio de equilibrio para MetaTrader 5 Tome el control de sus operaciones multiposición con DCA Buddy , un indicador avanzado para MetaTrader 5. Proporciona una visualización clara y precisa del precio medio de equilibrio para todas sus operaciones abiertas en el símbolo del gráfico actual. Esta poderosa herramienta va más allá de los simples promedios, manejando correctamente tanto los escenarios unilaterales como los de cobertura compleja, y ahora cuenta con
AdvisorKing Pro
Artem Grishchenko
Asesores Expertos
AdvisorKingPro es un scalper multidivisa nocturno, con un algoritmo de trading de autor. A diferencia de otras estrategias similares que muestran excelentes resultados en una cuenta Demo, pero pierden dinero en una real, este asesor de trading funciona de forma estable en una cuenta real, lo que se confirma mediante monitorización. La entrada en el mercado se realiza mediante órdenes pendientes, tras analizar la situación del mercado de la sesión anterior. Este sistema está diseñado para el com
Slow Rocket Mt5
Jaber Alezzo
Asesores Expertos
<<<<<<<<<<<-------------------- Descuento especial ( 85 USD) , especial para 10 compradores -------->>>>>>>>>>>>> Slow Rocket experto se construye para el par de divisas EURUSD . El experto utiliza StopLoss , TakeProfit y un trailing stop que asegura la protección en un mercado de tendencia . Slow Rocket ha sido probado durante 20 años en Strategy Tester . Los marcos de tiempo sugeridos por el EA son : D1 Ajustes Riesgo : 15 Ordenes a abrir: 95 Stop loss: 2000 El experto Slow Rocket también ut
Super Trend Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Super Trend Scalper v1.0 Descripción General El Super Trend Scalper es un indicador técnico avanzado diseñado específicamente para operaciones de scalping en el mercado Deriv de Indices sinteticos. Combina la potencia de tres indicadores técnicos reconocidos - SuperTrend, RSI y MACD - para proporcionar señales de trading precisas y oportunas, ideal para traders que buscan aprovechar movimientos de precios de corto plazo con alta probabilidad de éxito. Metodología Técnica Componentes Principales
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.04 (23)
Asesores Expertos
GBPUSD Commander – Scalping de Precisión en M30 Este Asesor Experto (EA) ha sido desarrollado específicamente para el par de divisas GBP/USD, ofreciendo un rendimiento potente y seguro en operaciones de scalping sobre el marco temporal M30 (30 minutos). Combina entradas precisas con una estricta gestión de riesgos —arriesgando solo un 2% por operación— lo que lo hace ideal para traders que valoran la protección del capital y un crecimiento constante. Con lotes dinámicos, niveles claros de SL y T
Neuro Resonance
Pawel Lozinski
Indicadores
1. NeuroResonance v13.2 - Indicador de análisis avanzado multimodo NeuroResonance es un sofisticado y multifacético indicador de trading para MetaTrader 5 diseñado para proporcionar señales sin repintado basadas en un avanzado análisis de mercado. El indicador va más allá de los métodos tradicionales al integrar el análisis de ciclos, la detección de regímenes de mercado (tendencia frente a reversión a la media) y un motor propio de Quantum State Collapse (QSC) para identificar oportunidades de
Smart Risk Manager
Abderrahmane Benali
5 (1)
Utilidades
Smart Risk Manager - ¡Dominar sus operaciones con precisión y confianza! Tome el control total de sus operaciones manuales con un panel elegante, potente e intuitivo diseñado para operadores que valoran la velocidad, la precisión y la gestión inteligente del riesgo. Smart Risk Manager le permite colocar operaciones u órdenes pendientes en segundos, al tiempo que calcula automáticamente el tamaño de lote óptimo en función de su porcentaje de riesgo predefinido. Se acabaron las conjeturas. Sólo e
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indicadores
Asistente de Opciones Binarias (BOA) BOIL Indicador de Señales proporciona señales basadas en Ana Trader Estrategia de Opciones Binarias. Indicadores: Estocástico Deje de perder operaciones, deje de saltar de un gráfico a otro en busca de configuraciones comerciales y obtenga todas las señales en 1 gráfico. Utilice cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el Asistente de Opciones Binarias (BOA) . Todos los ajustes del Indicador de Señales BOA son ajustables para ofrecerle más combinaci
Recovery Manager Pro MT5
Ianina Nadirova
4.55 (11)
Asesores Expertos
Recovery Manager Pro es un sistema para recuperar reducciones de otros asesores o de órdenes abiertas manualmente. RM Pro tiene la capacidad de ajustarse automáticamente y de forma dinámica. El comerciante debe seleccionar el nivel de riesgo y el asesor trabajará en modo totalmente automático. ¡Puede funcionar en modo de recuperación de reducción y en modo de espera! Si otro asesor genera una reducción, RM Pro la desactivará, bloqueará la posición e iniciará el proceso de restauración del depós
LastStand Type4 Ronin
Nothpone Thamrongarchariyakul
Asesores Expertos
Sistema de Opciones Binarias "SMA5 + Acción del Precio". Hola amigos inversionistas. He experimentado con el comercio de opciones binarias y traído en algunos sistemas de comercio populares para hacer este EA. Este es mi nombre EA "Laststand Type4 Ronin" . No voy a decir lo que este sistema de comercio realmente does.If quieres saber, por favor, probarlo por ti mismo. Acerca de la creación de mi EA haga clic en ese enlace de youtube.
Hukan Stand Alone
Atsushi Tokuno
Utilidades
"Hukan" es una palabra japonesa que significa ojo de halcón, y este sistema es un software que te permite monitorizar toda la MT5 con ojo de halcón. Puede consultar el gráfico en tiempo real del sistema haciendo clic en el enlace. (Forex, materias primas, Bitcoin, CFD sobre acciones, etc.) Periodo corto Periodo largo CFD sobre acciones Este producto permite todas las funciones que me parecían necesarias para operar en un solo sistema. Si lo adjunta a un solo gráfico con una herramienta basada
Click Bait Pro Trade Order Management Tool
Devie Arevalo Montemayor
Utilidades
Click Bait Pro - Synaptix Quant Click Bait Pro es una solución integral de gestión de operaciones diseñada para proporcionar precisión, control y eficiencia en cualquier condición de mercado. Construido con un enfoque estructurado para la gestión de riesgos, la herramienta garantiza la ejecución disciplinada al tiempo que ofrece a los operadores la flexibilidad para adaptar las estrategias a través de múltiples escenarios de mercado. Características principales: Gestión de cuentas y riesgos Visu
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Asesores Expertos
Presentamos: ¡Quant Fleet MT5 2.0! Quant Fleet opera en el par USDJPY utilizando cinco estrategias independientes para lograr una diversificación amplia. La diferencia con Quant Fleet MT5 1.0 es que ahora hay seis subestrategias que refuerzan el rendimiento. Promoción de lanzamiento: El precio aumentará después de vender las primeras 20 copias. Grupo público:  Join Documentación y preajustes:  click here Señal:  click here Características clave: Instalación fácil: Listo en solo unos pasos
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
MTF Qristalium Arrows MT5
Elena Kusheva
Indicadores
El indicador MTF Qristalium Arrows es un sistema de comercio semiautomático terminado. Funciona en todos los pares de divisas.  En el indicador están involucrados tres reglas: 1) operar sólo por la tendencia, 2) "comprar, cuando todo el mundo vende y vender, cuando todo el mundo compra", 3) el Precio siempre va en contra de la multitud.  El indicador MTF Qristalium Arrows filtra los datos de la regla en varios Marcos de tiempo con indicadores integrados. Si coincide con la tendencia en las l
Phantom Circuit Overlord v700 AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL (MQL5 Estándar Optimizado) Nombre del Producto: Circuito Fantasma Overlord v700 (MT5) [Subtítulo: KAMA Trend Filter | Phantom Fractal Zones | Smart Margin Fix] Introducción El mercado se mueve por niveles ocultos que la mayoría de los operadores ignoran. Phantom Circuit Overlord es un sistema especializado de Seguimiento de Tendencia diseñado para cazar estas "Zonas Fantasma". En lugar de soportes/resistencias estáticos, identifica Fractales históricos y los expande usando
LakshmiFx
Shomon Robie
4.34 (32)
Asesores Expertos
LakshmiFX: Un Asesor Experto Versátil para Maximizar las Ganancias en el Mercado LakshmiFX es un Asesor Experto (EA) sencillo pero potente, diseñado para maximizar las ganancias en el trading. Ha sido probado exhaustivamente en pares de Forex y en oro. Este EA admite diversas estrategias de trading, incluyendo Martingale, DCA (promedio de costos en dólares), trading en rejilla sin Martingale, y estrategias basadas en indicadores como Medias Móviles (MA), StochRSI, RSI o combinaciones de estos.
FREE
Data Downloader For MT5
Mounir Cheikh
Utilidades
Esta herramienta le permitirá exportar los datos Históricos (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Volumen) de cualquier instrumento financiero presente en su MetaTrader 5. Puede descargar múltiples Símbolos y TimeFrames en el mismo archivo csv. Además, puede programar la frecuencia de descarga (cada 5 minutos, 60 minutos, etc.). No es necesario abrir muchos gráficos para obtener los últimos datos, la herramienta descargará los datos directamente. El archivo CSV se almacenará en la carpeta: \MQL5\Fi
DCC Scalper
Fernando De Paljla Silva
Asesores Expertos
DCC Scalper utiliza el indicador Donchian Channel junto con el análisis de velas y precios para identificar un Señal de entrada al mercado. Esta configuración la suelen utilizar los traders profesionales. En todo el mundo. Si quieres un EA seguro, DCC Scalper es para ti. DCC Scalper no utiliza IA, martingala ni Grid, no hace milagros, pero es seguro. Los resultados Las imágenes aquí presentadas son de (fuera de muestra), por lo tanto mucho más confiables, Además, incluye todas las funciones esen
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
HFT Challenge Passing
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
4.79 (14)
Asesores Expertos
HFT Challenge Passing es un robot de scalping de Alta Frecuencia totalmente automatizado que está especialmente diseñado para ayudarle a superar los retos y evaluaciones de su prop firm (empresa de trading propietaria). Puedes ver en la descripción la prueba de que HFT Challenge Passing ha superado los retos de Quantec y del Social Trading Club. También puede ver cómo se comporta el robot con esta señal. HFT Challenge Passing :  https://www.mql5.com/en/market/product/108279#!tab=comments&page=2&
Ice Scalper Pro
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
2.5 (6)
Asesores Expertos
Ice Scalper Pro es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura altamente efectiva, gestión avanzada del dinero, análisis probabilístico y técnicas avanzadas que le permiten detectar un cambio de tendencia muy temprano.  Precio actual $55 para los primeros cien (100) compradores, el precio final será de $9999. Versión MT4 :   https://www.mql5.com/en/market/product/94060 La estrategia se ejecuta con órdenes pendientes que se activan automáticamente una vez q
Ice Scalper
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
3.81 (16)
Asesores Expertos
Para un algoritmo más refinado capaz de detectar máximos y mínimos todos los días, opte por : ¡¡¡Ice Scalper Pro!!! : https: //www.mql5.com/en/market/product/93215 Versión MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/94060 Compruebe mis otros productos aquí : Maestro de Puntos Pivote : https://www.mql5.com/en/market/product/95744 Pivot Points Master MT4 Versión : https://www.mql5.com/en/market/product/95981 Ver mis otros productos aquí : Ice Scalper es un robot de scalping totalmente automat
FREE
Trading Busters Bollinger
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Asesores Expertos
Trading Busters Bollinger es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura altamente efectiva, gestión avanzada del dinero, análisis probabilístico y técnicas avanzadas para cubrir el riesgo. La estrategia se ejecuta con órdenes pendientes que se activan automáticamente una vez que el precio cruza los niveles indicados. Las órdenes pendientes se colocan en el nivel que determina un sofisticado algoritmo y se inspiran en la famosa técnica de trading busters. L
FREE
Ice Breakeven EA
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
4.67 (3)
Utilidades
Este EA le permite asegurar una posición mediante el cierre de un porcentaje de la posición y el cambio de la pérdida de la parada una vez que el precio alcanza el gatillo. Por favor, deje un comentario. ¡¡¡Gracias !!! Ajustes : porcentaje : el porcentaje de los lotes a cerrar en el punto de equilibrio buffer : la distancia entre el precio de entrada y el nuevo sl trigger : distancia en puntos para activar el breakeven Lotes : el volumen que utiliza para abrir la posición. (Muy importante: debe
FREE
Ice Pivot points
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilidades
Los puntos pivote han sido una estrategia de negociación durante mucho tiempo, utilizada originalmente por los operadores de parqué. Con este método se puede saber hacia dónde se dirige el mercado en un día mediante unos sencillos cálculos. El punto de giro en el método de los puntos de giro es el punto de inflexión de la dirección del mercado durante el día. Se puede obtener una serie de puntos simplemente calculando el precio máximo, mínimo y de cierre del día anterior. Estos puntos pueden f
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilidades
Este indicador permite conocer el tiempo restante antes del cierre de la vela. Funciona en todos los marcos temporales. Es muy útil cuando tu estrategia de trading depende del cierre o de la apertura de una vela concreta. Usalo como quieras. No te olvides de dejar un comentario o una solicitud de un EA o un indicador. También difúndelo entre tus amigos y no dudes en visitar mi perfil para ver otras herramientas.
FREE
Ice Scalper Pro MT4
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Asesores Expertos
Ice Scalper Pro es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura altamente eficaz, gestión avanzada del dinero, análisis probabilístico y técnicas avanzadas que le permiten detectar un cambio de tendencia muy temprano. Precio actual $55 para los primeros diez (10) compradores, el precio final será de $9999 . Versión MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93215 La estrategia se ejecuta con órdenes pendientes que se activan automáticamente una vez que el
Pivot Point Master MT4
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Asesores Expertos
Pivot Point Master es un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza el análisis técnico tradicional en combinación con la Inteligencia Artificial para predecir los movimientos del mercado. Este EA hace uso de aprendizaje por refuerzo (RL) que se entrenan utilizando datos de varios símbolos. Por lo tanto, Pivot Points Master funciona en todos los activos posibles, siempre y cuando establezca los parámetros correctos. Los principales índices estadounidenses, como el US100, el US500 y el US
True HFT Passing
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Asesores Expertos
True HFT Passing es un robot de scalping de Alta Frecuencia totalmente automatizado que está especialmente diseñado para ayudarle a superar los retos y evaluaciones de su prop firm (empresa de trading propietaria). Puede ver en la descripción la prueba de que True HFT Passing ha superado los retos de Infinity Forex Fund, Quantec y Social Trading Club. Usted puede encontrar algunos preajustes de acuerdo al tamaño de su cuenta en la sección de Comentarios. Este Ea Está Diseñado Para Pasar Los Reto
Usdjpy Killer MT4
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Asesores Expertos
USDJPY Killer   es un asesor experto (EA) potente y único, diseñado específicamente para el par USDJPY. A diferencia de la mayoría de los robots en el mercado, que se ensamblan apresuradamente y se venden para obtener ganancias rápidas de compradores ingenuos, USDJPY Killer se basa en un enfoque discrecional y psicológicamente sólido del mercado. Este EA no fue creado como un producto comercial para la venta masiva, sino como una solución temporal para recaudar fondos con un objetivo mayor: lanz
Pivot Points Master
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
5 (1)
Asesores Expertos
Pivot Point Master es un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza el análisis técnico tradicional en combinación con la Inteligencia Artificial para predecir los movimientos del mercado. Este EA hace uso de aprendizaje por refuerzo (RL) que se entrenan utilizando datos de varios símbolos. Por lo tanto, Pivot Points Master funciona en todos los activos posibles, siempre y cuando establezca los parámetros correctos. Los principales índices estadounidenses, como el US100, el US500 y el US
HFT Challenge Passing MT5
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Asesores Expertos
HFT Challenge Passing es un robot de scalping de Alta Frecuencia totalmente automatizado que está especialmente diseñado para ayudarle a superar los retos y evaluaciones de su prop firm (empresa de trading propietaria). Puede ver en la descripción la prueba de que HFT Challenge Passing ha superado el reto del Social Trading Club. También puede ver cómo se comporta el robot con esta señal. Este es el robot HFT más barato del mercado actualmente. Ve a comprar la versión MT4 porque funciona mejor c
GOLD Climber
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Asesores Expertos
GOLD Climber es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura muy eficaz, una gestión avanzada del dinero, un análisis probabilístico y técnicas avanzadas que le permiten detectar un cambio de tendencia muy pronto.  La estrategia se ejecuta con órdenes pendientes que se activan automáticamente una vez que el precio cruza los niveles indicados. Las órdenes pendientes se colocan en el nivel que determina un sofisticado algoritmo. Precio actual $199 para los pri
Macd Masterpiece
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Asesores Expertos
Macd Masterpiece es uno de los mejores asesores expertos desarrollado con el indicador MACD para operar en el mercado de divisas. Macd Masterpiece utiliza un avanzado sistema de rejilla y gestión monetaria, análisis probabilístico y técnicas avanzadas para cubrir el riesgo. Además, tiene sistemas integrados muy fuertes y útiles que protegen sus ganancias, algoritmos precisos de entrada y salida de operaciones, sistema de protección de drawdown y etc. Las pruebas retrospectivas presentadas en las
Filtro:
ilber41
29
ilber41 2025.06.04 23:31 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario