USDJPY Killer es un asesor experto (EA) potente y único, diseñado específicamente para el par USDJPY. A diferencia de la mayoría de los robots en el mercado, que se ensamblan apresuradamente y se venden para obtener ganancias rápidas de compradores ingenuos, USDJPY Killer se basa en un enfoque discrecional y psicológicamente sólido del mercado. Este EA no fue creado como un producto comercial para la venta masiva, sino como una solución temporal para recaudar fondos con un objetivo mayor: lanzar mi propia firma de trading propietario. Una vez se alcance esa meta de financiación, el EA dejará de estar disponible para la venta.



Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/140271



Este EA solo puede operar en USDJPY, así que antes de hacer cualquier cosa, asegúrate de escribir el nombre exacto del símbolo USDJPY de tu bróker en el parámetro MY_Symbol.

¿Qué hace diferente a USDJPY Killer?

Muchos EAs se basan en lógicas obsoletas o configuraciones técnicas sobreoptimizadas que fallan en condiciones reales de mercado. USDJPY Killer es diferente: utiliza niveles de precios psicológicos —zonas clave donde los traders e instituciones tienden a colocar órdenes. Estos niveles no son líneas estáticas, sino zonas de actividad y reacción del precio. USDJPY Killer está diseñado para leer estas zonas usando criterios discrecionales codificados en el sistema.

Este robot está diseñado específicamente para explotar periodos de tendencia en el par USDJPY, que históricamente tiende a moverse con convicción durante ciclos macroeconómicos o diferenciales de tasas de interés. La mayoría de EAs fallan en mercados tendenciales debido a su lógica de reversión a la media. USDJPY Killer prospera en estos entornos.

Tres parámetros clave en la estrategia

1. Elección del símbolo

El EA solo puede operar en USDJPY. Asegúrate de escribir exactamente el nombre del símbolo como lo muestra tu bróker, ya sea en pruebas o en trading en vivo. De lo contrario, el EA abrirá operaciones al azar.

Por ejemplo, el símbolo de mi bróker es: USDJPY.i .

El tuyo puede ser USDJPY , USDJPY.e , USDJPY.w , etc. Escribe exactamente lo que aparece en tu plataforma MT4 o MT5.

2. Niveles psicológicos

El EA utiliza niveles psicológicos ocultos, comúnmente usados por gestores de activos a largo plazo. El usuario no puede elegir estos niveles: son seleccionados en base a criterios derivados de la experiencia en trading discrecional.

3. Gestión de posiciones

El EA utiliza múltiples confirmaciones ocultas para gestionar posiciones. El usuario puede configurar únicamente:

TSL_Trigger_Points : número entero que activa el trailing stop. Cuanto más alto, menos operaciones pero con más seguridad.

Trailing_SL_Points : distancia entre el trailing stop y el precio actual del mercado.

Trailing_Step_Points : movimiento del trailing stop cada vez que el precio alcanza esa distancia.

4. Cierre parcial

El usuario puede definir el porcentaje de la posición que se cerrará al alcanzar una resistencia psicológica. El valor predeterminado es 0.3, es decir, el 30%.

5. El tiempo

El EA puede operar en cualquier momento y mantiene las posiciones abiertas hasta que se active el stop loss. Usa machine learning para determinar el mejor momento para entrar, por lo que no es posible definirlo de antemano. Es posible limitar el horario de trading, aunque yo no lo hago. Tampoco cierro automáticamente los viernes, pero en ocasiones puede ser preferible para evitar gaps de fin de semana.

Me aseguro de que mi configuración funcione correctamente, pero si usas una configuración descabellada, no me hago responsable. Desde que uso este EA, nunca ha tenido más de 4 pérdidas consecutivas. Sin embargo, como los mercados cambian constantemente, te recomiendo usar un tamaño de posición que permita hasta 8 pérdidas seguidas. Es decir, para un capital de $100,000, usa un máximo de 2 lotes.

Después de comprar el EA, no dudes en contactarme para más información