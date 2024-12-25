LakshmiFx

LakshmiFX: Ein Vielseitiger Expert Advisor zur Maximierung von Handelsgewinnen

LakshmiFX ist ein einfacher, aber leistungsstarker Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Handelsgewinne zu maximieren. Er wurde umfassend auf Forex-Paaren und Gold getestet. Der EA unterstützt verschiedene Handelsstrategien, einschließlich Martingale, DCA, Grid ohne Martingale sowie Strategien basierend auf Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten (MA), StochRSI, RSI oder einer Kombination dieser Indikatoren. Außerdem bietet er eine optionale Nachrichtenfilterung basierend auf dem integrierten Wirtschaftskalender von MT5.

Wichtige Empfehlungen
Bevor LakshmiFX in einem Live-Markt eingesetzt wird, sind gründliche Tests erforderlich. Es wird empfohlen:

  • Den EA mindestens drei Monate lang in einem Demokonto zu verwenden.
  • Backtests und Forward-Tests mit dem Strategy Tester von MT5 durchzuführen.
  • Die Ergebnisse mit kostenlosen oder kostenpflichtigen quantitativen Analysetools zu vergleichen.

Für wen ist dieser EA geeignet?
LakshmiFX wurde entwickelt, um die Herausforderungen von Prop-Firmen zu meistern und auf Live-Konten mit Finanzierungen zu arbeiten. Er eignet sich auch für persönliche oder institutionelle Konten.

Warum ist LakshmiFX kostenlos?
Ich habe LakshmiFX für meinen eigenen Gebrauch entwickelt, um die Herausforderungen von Prop-Firmen zu bestehen, und ich verwende ihn weiterhin erfolgreich. Ihn zu teilen, macht mich glücklich, besonders wenn er anderen dabei hilft, ihre Handelsziele zu erreichen.

Jedoch erfordert der effektive Einsatz von LakshmiFX:

  • Kenntnisse in der Optimierung, Backtesting und Forward-Testing mit MT5.
  • Verständnis, wie der Markt funktioniert.
  • Vertrautheit mit Indikatoren wie Trendfolgern, Oszillatoren und Metriken für Volatilität oder Rauschen.
  • Fähigkeiten in der Portfolioanalyse und Monte-Carlo-Simulationen.

Aufgrund dieser Komplexität ist es nicht möglich, ein vollständiges Schulungsprogramm für diesen EA anzubieten, weshalb er kostenlos ist.

Zunächst ist LakshmiFX auf Demokonten beschränkt. Wenn Sie jedoch von seiner Leistung überzeugt sind und es auf einem Live-Konto verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an uns, und wir gewähren Ihnen kostenlosen Vollzugriff. Dieser Ansatz soll Ihre Sicherheit in den Vordergrund stellen, da unser oberstes Ziel darin besteht, sicherzustellen, dass Sie das Risiko erheblicher Kontoverluste vermeiden.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg
Ich hoffe, dass LakshmiFX ein wertvolles Werkzeug auf Ihrer Handelsreise sein wird. Mit der richtigen Vorbereitung und Anstrengung können profitable Gelegenheiten genutzt werden. Viel Glück!

Riya Roy
18
Riya Roy 2025.12.31 06:46 
 

HI... Developer This is working good so far as I have been testing this on demo account since 10 weeks by now with optimizing some settings and looking forward to test the LakshmiFX V.20 beta version for which I was trying to apply on https://lakshmifx.com but it was showing network error (any help in this regard is much appreciated). This was worth giving a shot.

Majid Razaghiha
19
Majid Razaghiha 2025.12.29 03:02 
 

Hello, excellent developer, I tested it in the backend and ran a demo account and it was great and I appreciate it. Please give me access to the real account and the file set. Thank you.

vinoth1980
25
vinoth1980 2025.12.07 08:20 
 

its good and searching for pro version but developer could not be reachable

LakshmiFX Ultimate
Shomon Robie
Experten
LakshmiFX Ultimate – Fortgeschrittener Multi-Asset-Handelsroboter für MetaTrader 5 LakshmiFX Ultimate ist ein professioneller, hochgradig konfigurierbarer Handelsroboter für MetaTrader 5, der für den Handel mit Forex, Indizes, Aktien (CFDs) und Kryptowährungen entwickelt wurde. Er nutzt eine breite Palette fortschrittlicher Einstiegsstrategien, Marktfilter und Risikomanagement-Techniken. Auf dem bewährten LakshmiFX-Framework aufbauend, erweitert diese Ultimate-Edition die Funktionalität um Mult
FREE
Shomon Robie
Antwort vom Entwickler Shomon Robie 2025.12.31 14:38
Majid Razaghiha
Majid Razaghiha 2025.12.29 03:02 
 

Shomon Robie
Antwort vom Entwickler Shomon Robie 2025.12.30 12:47
vinoth1980
vinoth1980 2025.12.07 08:20 
 

Nezo Eliot
Nezo Eliot 2025.12.04 02:15 
 

BRAINDRA
BRAINDRA 2025.11.12 09:48 
 

[Gelöscht] 2025.11.03 03:51 
 

AadiMalik
AadiMalik 2025.10.15 10:09 
 

poonforce
poonforce 2025.10.12 00:28 
 

Hour Tour Leng Hort
Hour Tour Leng Hort 2025.09.18 18:39 
 

MuFan
MuFan 2025.07.14 01:54 
 

Nicolas Cedric Ametozion
Nicolas Cedric Ametozion 2025.07.13 15:40 
 

Lydia Kwarteng
Lydia Kwarteng 2025.06.12 07:40 
 

Benjamin Afedzie
Benjamin Afedzie 2025.06.10 19:11 
 

joehh
joehh 2025.06.06 03:01 
 

RAJ SEKHAR
RAJ SEKHAR 2025.06.03 05:50 
 

danieleannan
danieleannan 2025.05.30 00:20 
 

Karamjeet
Karamjeet 2025.05.23 08:05 
 

Shomon Robie
Antwort vom Entwickler Shomon Robie 2025.05.25 22:21
Haarpreet Singh
Haarpreet Singh 2025.05.15 11:26 
 

Shomon Robie
Antwort vom Entwickler Shomon Robie 2025.05.17 16:26
นิธิวัตน์ กุลพินิจ
นิธิวัตน์ กุลพินิจ 2025.05.09 11:51 
 

Shomon Robie
Antwort vom Entwickler Shomon Robie 2025.05.09 22:30
antoniossergio
antoniossergio 2025.05.09 01:16 
 

Shomon Robie
Antwort vom Entwickler Shomon Robie 2025.12.30 12:49
