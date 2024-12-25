LakshmiFX: Ein Vielseitiger Expert Advisor zur Maximierung von Handelsgewinnen

LakshmiFX ist ein einfacher, aber leistungsstarker Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Handelsgewinne zu maximieren. Er wurde umfassend auf Forex-Paaren und Gold getestet. Der EA unterstützt verschiedene Handelsstrategien, einschließlich Martingale, DCA, Grid ohne Martingale sowie Strategien basierend auf Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten (MA), StochRSI, RSI oder einer Kombination dieser Indikatoren. Außerdem bietet er eine optionale Nachrichtenfilterung basierend auf dem integrierten Wirtschaftskalender von MT5.

Wichtige Empfehlungen

Bevor LakshmiFX in einem Live-Markt eingesetzt wird, sind gründliche Tests erforderlich. Es wird empfohlen:

Den EA mindestens drei Monate lang in einem Demokonto zu verwenden.

Backtests und Forward-Tests mit dem Strategy Tester von MT5 durchzuführen.

Die Ergebnisse mit kostenlosen oder kostenpflichtigen quantitativen Analysetools zu vergleichen.

Für wen ist dieser EA geeignet?

LakshmiFX wurde entwickelt, um die Herausforderungen von Prop-Firmen zu meistern und auf Live-Konten mit Finanzierungen zu arbeiten. Er eignet sich auch für persönliche oder institutionelle Konten.

Warum ist LakshmiFX kostenlos?

Ich habe LakshmiFX für meinen eigenen Gebrauch entwickelt, um die Herausforderungen von Prop-Firmen zu bestehen, und ich verwende ihn weiterhin erfolgreich. Ihn zu teilen, macht mich glücklich, besonders wenn er anderen dabei hilft, ihre Handelsziele zu erreichen.

Jedoch erfordert der effektive Einsatz von LakshmiFX:

Kenntnisse in der Optimierung, Backtesting und Forward-Testing mit MT5.

Verständnis, wie der Markt funktioniert.

Vertrautheit mit Indikatoren wie Trendfolgern, Oszillatoren und Metriken für Volatilität oder Rauschen.

Fähigkeiten in der Portfolioanalyse und Monte-Carlo-Simulationen.

Aufgrund dieser Komplexität ist es nicht möglich, ein vollständiges Schulungsprogramm für diesen EA anzubieten, weshalb er kostenlos ist.

Zunächst ist LakshmiFX auf Demokonten beschränkt. Wenn Sie jedoch von seiner Leistung überzeugt sind und es auf einem Live-Konto verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an uns, und wir gewähren Ihnen kostenlosen Vollzugriff. Dieser Ansatz soll Ihre Sicherheit in den Vordergrund stellen, da unser oberstes Ziel darin besteht, sicherzustellen, dass Sie das Risiko erheblicher Kontoverluste vermeiden.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg

Ich hoffe, dass LakshmiFX ein wertvolles Werkzeug auf Ihrer Handelsreise sein wird. Mit der richtigen Vorbereitung und Anstrengung können profitable Gelegenheiten genutzt werden. Viel Glück!