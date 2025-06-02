USDJPY Killer — это мощный и уникальный экспертный советник (EA), разработанный специально для пары USDJPY. В отличие от большинства роботов на рынке, созданных поспешно для получения прибыли от наивных покупателей, USDJPY Killer основан на дискреционном и психологически обоснованном подходе к рынку. Этот EA не был создан для массовой продажи, а выпущен временно с целью привлечения капитала для более крупной цели: запуска собственной проприетарной торговой фирмы. После достижения цели финансирования EA больше не будет доступен для продажи.

Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/140271



EA может торговать только на USDJPY, поэтому перед началом убедитесь, что вы указали символ USDJPY вашего брокера в параметре MY_Symbol.





Что делает USDJPY Killer особенным?

Использует психологические ценовые уровни — ключевые зоны, где трейдеры и институциональные инвесторы размещают ордера.

Разработан для эксплуатации трендовых периодов на паре USDJPY, которая исторически демонстрирует сильные движения во время макроэкономических циклов.

В отличие от большинства EA, которые терпят неудачу в трендовых рынках из-за логики возврата к среднему, USDJPY Killer процветает в таких условиях.

Основные параметры стратегии:

Выбор символа: Убедитесь, что символ USDJPY соответствует обозначению у вашего брокера (например, USDJPY.i, USDJPY.e и т.д.). Психологические уровни: Используются скрытые уровни, определенные на основе дискреционного опыта. Управление позицией: TSL_Trigger_Points : Целое число для активации трейлинг-стопа.

Trailing_SL_Points : Расстояние между трейлинг-стопом и текущей ценой.

Trailing_Step_Points: Шаг перемещения трейлинг-стопа. Частичное закрытие: Возможность закрытия части позиции при достижении психологического уровня сопротивления. Время торговли: EA может торговать в любое время и удерживает позиции до достижения стоп-лосса.

Рекомендуется использовать размер позиции, позволяющий выдержать до 8 последовательных убытков. Например, для капитала в $100,000 используйте максимальный размер позиции 2 лота.

После покупки EA не стесняйтесь обращаться за дополнительной информацией.