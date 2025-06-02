Usdjpy Killer

USDJPY Killer — это мощный и уникальный экспертный советник (EA), разработанный специально для пары USDJPY. В отличие от большинства роботов на рынке, созданных поспешно для получения прибыли от наивных покупателей, USDJPY Killer основан на дискреционном и психологически обоснованном подходе к рынку. Этот EA не был создан для массовой продажи, а выпущен временно с целью привлечения капитала для более крупной цели: запуска собственной проприетарной торговой фирмы. После достижения цели финансирования EA больше не будет доступен для продажи.

Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/140271

EA может торговать только на USDJPY, поэтому перед началом убедитесь, что вы указали символ USDJPY вашего брокера в параметре MY_Symbol.

Что делает USDJPY Killer особенным?

  • Использует психологические ценовые уровни — ключевые зоны, где трейдеры и институциональные инвесторы размещают ордера.

  • Разработан для эксплуатации трендовых периодов на паре USDJPY, которая исторически демонстрирует сильные движения во время макроэкономических циклов.

  • В отличие от большинства EA, которые терпят неудачу в трендовых рынках из-за логики возврата к среднему, USDJPY Killer процветает в таких условиях.

Основные параметры стратегии:

  1. Выбор символа: Убедитесь, что символ USDJPY соответствует обозначению у вашего брокера (например, USDJPY.i, USDJPY.e и т.д.).

  2. Психологические уровни: Используются скрытые уровни, определенные на основе дискреционного опыта.

  3. Управление позицией:

    • TSL_Trigger_Points: Целое число для активации трейлинг-стопа.

    • Trailing_SL_Points: Расстояние между трейлинг-стопом и текущей ценой.

    • Trailing_Step_Points: Шаг перемещения трейлинг-стопа.

  4. Частичное закрытие: Возможность закрытия части позиции при достижении психологического уровня сопротивления.

  5. Время торговли: EA может торговать в любое время и удерживает позиции до достижения стоп-лосса.

Рекомендуется использовать размер позиции, позволяющий выдержать до 8 последовательных убытков. Например, для капитала в $100,000 используйте максимальный размер позиции 2 лота.

После покупки EA не стесняйтесь обращаться за дополнительной информацией.

Фильтр:
ilber41
29
ilber41 2025.06.04 23:31 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв