RSI TrendGate

RSI TrendGate 3MA ist ein Chart-Indikator zur Bestätigung der Trendrichtung auf Basis von RSI und drei gleitenden Durchschnitten (MA).
Wenn der Markt gemäß den gewählten Bedingungen als „überwiegend aufwärts“ oder „überwiegend abwärts“ eingestuft wird, zeichnet der Indikator einen Pfeil im Chartfenster.

Dieses Produkt ist nicht dafür ausgelegt, die Pfeile als eigenständiges Einstiegssignal zu verwenden. Empfohlen wird, die Richtung auf einem höheren Zeitrahmen zu bestätigen und den Einstiegszeitpunkt auf einem niedrigeren Zeitrahmen anhand eigener Regeln zu bestimmen.

Überblick

Der Indikator bestimmt die Richtung anhand der folgenden Elemente.

  1. Regime über die Reihenfolge von 3 MAs (Richtungsbasis)
    Der Indikator berechnet drei MAs: kurz, mittel und lang.
    Das Regime wird ausschließlich über deren Reihenfolge definiert:

  • Aufwärts-Regime: MA Short > MA Mid > MA Long

  • Abwärts-Regime: MA Short < MA Mid < MA Long

  • Kein Regime: jeder andere Zustand (MAs sind vermischt, Richtung ist nicht eindeutig)

  1. Steigungsfilter der kurzen MA (optional)
    Die Steigung der kurzen MA wird durch den Vergleich zweier Shift-Werte geprüft (z. B. Shift1 vs Shift3).
    Ein minimaler Steigungsschwellenwert in Punkten kann verwendet werden, um schwache oder flache Phasen leichter auszuschließen.

  2. RSI-Glättung (Moving Average auf dem RSI-Array)
    Zunächst wird der RSI berechnet, anschließend wird der RSI durch Anwendung einer MA-Methode auf das RSI-Array geglättet (MA on RSI).
    Periode und Methode (SMA/EMA/SMMA/LWMA) sind einstellbar.
    Ziel ist es, kurzfristiges Rauschen bei der Richtungsbestätigung zu reduzieren.

  3. RSI-Steigungsbewertung (Zwei-Punkt-Vergleich)
    Für den geglätteten RSI wird die Steigung als Differenz zweier Shift-Werte (ShiftA und ShiftB) bewertet.
    Der Parameter InpRSIMinDelta dient als Mindestdifferenz zur Filterung schwacher Änderungen.

  4. Edge-Trigger (optional)
    Wenn aktiviert, wird der Pfeil nur in dem Moment angezeigt, in dem die RSI-Steigungsbedingung auf „aufwärts“ bzw. „abwärts“ wechselt.
    Das reduziert wiederholte Pfeile während desselben Richtungszustands.
    Wenn deaktiviert, können Pfeile kontinuierlich angezeigt werden, solange die Bedingung erfüllt ist.

Signale und Anzeige

  • Kaufpfeil: wird unter der Kerze gezeichnet, wenn das Aufwärts-Regime gültig ist und die RSI-Steigung auf aufwärts wechselt (inklusive optionaler Filter, falls aktiviert).

  • Verkaufspfeil: wird über der Kerze gezeichnet, wenn das Abwärts-Regime gültig ist und die RSI-Steigung auf abwärts wechselt (inklusive optionaler Filter, falls aktiviert).

  • MA-Linien: die drei MA-Linien (short/mid/long) können ein- oder ausgeblendet werden.

  • Pfeil-Offset: der Abstand der Pfeile zum Hoch/Tief der Kerze kann in Punkten eingestellt werden.

  • Die Bedingungen werden auf geschlossenen Kerzen (closed bar) ausgewertet, um Einflüsse von noch nicht abgeschlossenen Kerzen zu vermeiden.

Eingabeparameter

RSI

  • InpRSIPeriod: RSI-Periode

  • InpRSIAppliedPrice: verwendeter Preis für RSI

RSI-Glättung (MA on RSI)

  • InpRSISmoothPeriod: Glättungsperiode

  • InpRSISmoothMethod: Methode (SMA/EMA/SMMA/LWMA)

RSI-Steigungsvergleich

  • InpRSISlopeShiftA: Shift A

  • InpRSISlopeShiftB: Shift B

  • InpRSIMinDelta: Mindestdelta zur Validierung der Steigung

MA (3 Linien)

  • InpShortMAPeriod: Periode der kurzen MA

  • InpMidMAPeriod: Periode der mittleren MA

  • InpLongMAPeriod: Periode der langen MA

  • InpMAShift: MA-Shift

  • InpMAAppliedPrice: verwendeter Preis für MA

  • InpShortMAMethod: Methode der kurzen MA

  • InpMidMAMethod: Methode der mittleren MA

  • InpLongMAMethod: Methode der langen MA

Steigungsfilter der kurzen MA

  • InpUseShortMASlope: Steigungsfilter aktivieren

  • InpShortMASlopeShiftA: Shift A für kurze MA

  • InpShortMASlopeShiftB: Shift B für kurze MA

  • InpShortMAMinSlopePts: minimale Steigung (in Punkten)

Trigger-Einstellungen

  • InpUseRSIEdgeTrigger: Pfeile nur bei Wechsel anzeigen (edge)

  • InpAllowNoneRegime: Signale ohne Regime zulassen (falls aktiviert)

Anzeige

  • InpArrowCodeBuy: Wingdings-Code für Kaufpfeil

  • InpArrowCodeSell: Wingdings-Code für Verkaufspfeil

  • InpArrowOffsetPts: Pfeil-Offset (in Punkten)

  • InpShowMALines: MA-Linien anzeigen/ausblenden

Diagnose

  • InpTestMode: 0 normal, 1 Long-Pfeile erzwingen (nur Aufwärts-Regime), 2 Short-Pfeile erzwingen (nur Abwärts-Regime)

  • InpDebugPrint: Diagnoseausgabe ins Log (optional)

Performance-Option

  • InpCalculateOnNewBarOnly: nur bei neuem Bar berechnen (empfohlen)

Empfohlene Verwendung

  • Verwenden Sie den Indikator auf einem höheren Zeitrahmen (z. B. H1 oder H4), um das Richtungs-Regime zu bestätigen.

  • Bestimmen Sie auf einem niedrigeren Zeitrahmen (z. B. M5 oder M15) Ein-/Ausstiege anhand eigener Regeln in Richtung des höheren Zeitrahmens.

  • Es wird nicht empfohlen, ausschließlich anhand der Pfeile zu handeln. Die Pfeile dienen der Richtungsbestätigung und der Anzeige von Zustandswechseln, nicht der alleinigen Timing-Entscheidung.

Hinweise

  • Der Indikator verwendet keine DLL-Aufrufe und kein WebRequest.

  • Die Anzeige hängt von Symbol, Zeitrahmen, Kursfeed und Parametereinstellungen ab.

  • Der Indikator ist ein Hilfsmittel zur Analyse und garantiert keine Handelsergebnisse.


