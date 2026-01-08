RSI TrendGate 3MA ist ein Chart-Indikator zur Bestätigung der Trendrichtung auf Basis von RSI und drei gleitenden Durchschnitten (MA).

Wenn der Markt gemäß den gewählten Bedingungen als „überwiegend aufwärts“ oder „überwiegend abwärts“ eingestuft wird, zeichnet der Indikator einen Pfeil im Chartfenster.

Dieses Produkt ist nicht dafür ausgelegt, die Pfeile als eigenständiges Einstiegssignal zu verwenden. Empfohlen wird, die Richtung auf einem höheren Zeitrahmen zu bestätigen und den Einstiegszeitpunkt auf einem niedrigeren Zeitrahmen anhand eigener Regeln zu bestimmen.

Überblick

Der Indikator bestimmt die Richtung anhand der folgenden Elemente.

Regime über die Reihenfolge von 3 MAs (Richtungsbasis)

Der Indikator berechnet drei MAs: kurz, mittel und lang.

Das Regime wird ausschließlich über deren Reihenfolge definiert:

Aufwärts-Regime: MA Short > MA Mid > MA Long

Abwärts-Regime: MA Short < MA Mid < MA Long

Kein Regime: jeder andere Zustand (MAs sind vermischt, Richtung ist nicht eindeutig)

Steigungsfilter der kurzen MA (optional)

Die Steigung der kurzen MA wird durch den Vergleich zweier Shift-Werte geprüft (z. B. Shift1 vs Shift3).

Ein minimaler Steigungsschwellenwert in Punkten kann verwendet werden, um schwache oder flache Phasen leichter auszuschließen. RSI-Glättung (Moving Average auf dem RSI-Array)

Zunächst wird der RSI berechnet, anschließend wird der RSI durch Anwendung einer MA-Methode auf das RSI-Array geglättet (MA on RSI).

Periode und Methode (SMA/EMA/SMMA/LWMA) sind einstellbar.

Ziel ist es, kurzfristiges Rauschen bei der Richtungsbestätigung zu reduzieren. RSI-Steigungsbewertung (Zwei-Punkt-Vergleich)

Für den geglätteten RSI wird die Steigung als Differenz zweier Shift-Werte (ShiftA und ShiftB) bewertet.

Der Parameter InpRSIMinDelta dient als Mindestdifferenz zur Filterung schwacher Änderungen. Edge-Trigger (optional)

Wenn aktiviert, wird der Pfeil nur in dem Moment angezeigt, in dem die RSI-Steigungsbedingung auf „aufwärts“ bzw. „abwärts“ wechselt.

Das reduziert wiederholte Pfeile während desselben Richtungszustands.

Wenn deaktiviert, können Pfeile kontinuierlich angezeigt werden, solange die Bedingung erfüllt ist.

Signale und Anzeige

Kaufpfeil: wird unter der Kerze gezeichnet, wenn das Aufwärts-Regime gültig ist und die RSI-Steigung auf aufwärts wechselt (inklusive optionaler Filter, falls aktiviert).

Verkaufspfeil: wird über der Kerze gezeichnet, wenn das Abwärts-Regime gültig ist und die RSI-Steigung auf abwärts wechselt (inklusive optionaler Filter, falls aktiviert).

MA-Linien: die drei MA-Linien (short/mid/long) können ein- oder ausgeblendet werden.

Pfeil-Offset: der Abstand der Pfeile zum Hoch/Tief der Kerze kann in Punkten eingestellt werden.

Die Bedingungen werden auf geschlossenen Kerzen (closed bar) ausgewertet, um Einflüsse von noch nicht abgeschlossenen Kerzen zu vermeiden.

Eingabeparameter

RSI

InpRSIPeriod: RSI-Periode

InpRSIAppliedPrice: verwendeter Preis für RSI

RSI-Glättung (MA on RSI)

InpRSISmoothPeriod: Glättungsperiode

InpRSISmoothMethod: Methode (SMA/EMA/SMMA/LWMA)

RSI-Steigungsvergleich

InpRSISlopeShiftA: Shift A

InpRSISlopeShiftB: Shift B

InpRSIMinDelta: Mindestdelta zur Validierung der Steigung

MA (3 Linien)

InpShortMAPeriod: Periode der kurzen MA

InpMidMAPeriod: Periode der mittleren MA

InpLongMAPeriod: Periode der langen MA

InpMAShift: MA-Shift

InpMAAppliedPrice: verwendeter Preis für MA

InpShortMAMethod: Methode der kurzen MA

InpMidMAMethod: Methode der mittleren MA

InpLongMAMethod: Methode der langen MA

Steigungsfilter der kurzen MA

InpUseShortMASlope: Steigungsfilter aktivieren

InpShortMASlopeShiftA: Shift A für kurze MA

InpShortMASlopeShiftB: Shift B für kurze MA

InpShortMAMinSlopePts: minimale Steigung (in Punkten)

Trigger-Einstellungen

InpUseRSIEdgeTrigger: Pfeile nur bei Wechsel anzeigen (edge)

InpAllowNoneRegime: Signale ohne Regime zulassen (falls aktiviert)

Anzeige

InpArrowCodeBuy: Wingdings-Code für Kaufpfeil

InpArrowCodeSell: Wingdings-Code für Verkaufspfeil

InpArrowOffsetPts: Pfeil-Offset (in Punkten)

InpShowMALines: MA-Linien anzeigen/ausblenden

Diagnose

InpTestMode: 0 normal, 1 Long-Pfeile erzwingen (nur Aufwärts-Regime), 2 Short-Pfeile erzwingen (nur Abwärts-Regime)

InpDebugPrint: Diagnoseausgabe ins Log (optional)

Performance-Option

InpCalculateOnNewBarOnly: nur bei neuem Bar berechnen (empfohlen)

Empfohlene Verwendung

Verwenden Sie den Indikator auf einem höheren Zeitrahmen (z. B. H1 oder H4), um das Richtungs-Regime zu bestätigen.

Bestimmen Sie auf einem niedrigeren Zeitrahmen (z. B. M5 oder M15) Ein-/Ausstiege anhand eigener Regeln in Richtung des höheren Zeitrahmens.

Es wird nicht empfohlen, ausschließlich anhand der Pfeile zu handeln. Die Pfeile dienen der Richtungsbestätigung und der Anzeige von Zustandswechseln, nicht der alleinigen Timing-Entscheidung.

Hinweise