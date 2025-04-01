LarryTrader

LarryTrader EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für XAUUSD auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Algorithmus basiert auf einem dynamischen Ausbruchs- und Momentum-Modell, das darauf ausgelegt ist, unter strikter Risikokontrolle aus den untertägigen Kursbewegungen Kapital zu schlagen. Er passt sich auf intelligente Weise an die Marktbedingungen an, indem er Volumenbestätigungen, Volatilitätsfilter und ein adaptives Stop-Loss-Management verwendet. Der EA enthält fortschrittliche Risikotools wie partielle Gewinnmitnahmen, anpassbare Trailing-Stops und eine Break-even-Logik, um Ihr Kapital zu schützen und Gewinne zu sichern. Es werden keine Martingale-, Grid- oder gefährlichen Erholungsstrategien verwendet. Ideal für Händler, die einen konsistenten, disziplinierten Ansatz für das Scalping von Gold suchen.

Wenn Sie die integrierten Sicherheitsfunktionen wie partielle Gewinnmitnahme, benutzerdefinierter Trailing-Stop-Loss und Trailing-Take-Profit aktivieren, werden Sie höhere Gewinnquoten und geringere Drawdowns erzielen, auch wenn die Gesamtgewinne pro Handel möglicherweise geringer ausfallen. Mit diesen Optionen haben Sie die vollständige Kontrolle darüber, wie aggressiv oder konservativ der EA Ihre Trades verwaltet.

Der Algorithmus ist derzeit für den XAUUSD auf dem 5-Minuten-Chart optimiert, aber die Tests für andere Vermögenswerte und Zeitrahmen sind noch nicht abgeschlossen. Zusätzliche verifizierte Konfigurationsdateien und empfohlene Einstellungen werden in naher Zukunft zur Verfügung gestellt, um die Benutzerfreundlichkeit des EA weiter zu erhöhen.

Fragen Sie nach Set-Dateien. EA funktioniert viel besser mit optimierten Set-Dateien.

Schauen Sie sich das folgende Video an, um eine Erklärung der Parameter zu erhalten: https: //www.youtube.com/watch?v=QweRpL7QBGk


Parameter

Strategie-Einstellungen

  • DonchianPeriod (Standardwert: 300)
    Zeitraum für die Berechnung der Donchian Channel-Grenzen.

  • ShowDonchianChannel (true/false, Voreinstellung: false)
    Schaltet ein, ob die Linien des Donchian-Kanals im Diagramm angezeigt werden sollen.

  • SmoothPeriod (Standardwert: 25)
    Glättungsperiode für den eingebauten Williams %R Indikator.

  • VolumeMAPeriod (Standardwert: 75)
    Zeitraum für den gleitenden Volumenmittelwert.

  • RR (Standardwert: 1.0)
    Risiko-Ertrags-Verhältnis (z. B. bedeutet 1.0 ein Verhältnis von 1:1).

  • StoplossMethod (0 oder 1; Standardwert: 0)
    Legt fest, wie der Stop-Loss gesetzt wird:

    • 0 = Donchian-Mittellinie

    • 1 = Vorheriges Hoch/Tief der letzten PrevCandles-Balken

  • PrevCandles (Standardwert: 15)
    Wenn StoplossMethod=1, durchsucht der EA diese vielen Balken auf der Suche nach dem höchsten Hoch (Verkauf) oder dem niedrigsten Tief (Kauf), um den SL zu setzen.

  • MoreSetups (true/false, Standardwert: true)
    Schaltet ein zusätzliches internes Setup/eine zusätzliche Bedingung für die Eingabe von Kaufgeschäften ein.

Bereichsbasiertes Gewinnmanagement

  • TrackProfitRange (true/false, Voreinstellung: true)
    Schaltet die Logik ein, die einen profitablen Handel schließt, wenn der Kurs für eine bestimmte Anzahl von Takten innerhalb einer benutzerdefinierten Spanne bleibt.

  • InpRangeMinPercent (Standardwert: 60.0)
    Der Mindestprozentsatz (0-100) des Abstands zwischen Einstieg und TP, der als "innerhalb der Gewinnspanne" gilt.

  • InpRangeMaxPercent (Standardwert: 95.0)
    Der maximale Prozentsatz (0-100) des Abstands zwischen Einstieg und TP, der als "innerhalb der Gewinnspanne" gelten soll.

  • InpRangeCandleCount (Standardwert: 10)
    Wie viele aufeinanderfolgende neue Bars müssen innerhalb von [InpRangeMinPercent, InpRangeMaxPercent] bleiben, bevor der EA die Position schließt.

Risiko Management

  • RiskPercent (Standard: 1.0%)
    Anteil des Kontosaldos, der pro Handel riskiert wird.

  • UsePartialProfit (true/false, Voreinstellung: false)
    Schaltet die Logik der teilweisen Gewinnmitnahme ein.

  • UseCustomTrailingTP (true/false, Voreinstellung: false)
    Schaltet einen benutzerdefinierten Trailing-Take-Profit-Mechanismus ein.

  • UseCustomTrailingSL (true/false, Voreinstellung: false)
    Schaltet einen benutzerdefinierten Trailing-Stop-Loss-Mechanismus ein.

Testen & Lot-Management

  • TestMode (true/false, Standardwert: true)
    Wenn true, wird ein spezieller Modus für Zwangslots verwendet, wenn der Saldo niedrig ist.

  • BalanceThreshold (Standardwert: 100.0)
    Unterhalb dieses Saldos verwendet der EA TestLotOverride .

  • TestLotOverride (Standardwert: 0.01)
    Lotgröße, die anstelle des normalen berechneten Lots verwendet wird, wenn TestMode true ist und der Saldo unter BalanceThreshold liegt.

Sonstiges

  • InpMagic (Standardwert: 130555)
    Eindeutige magische Zahl zur internen Identifizierung von EA-Trades.





Kazack
34
Kazack 2025.04.21 15:09 
 

been back testing with demo account many times, this EA seems solid choice than others.

Mr.Tai
15
Mr.Tai 2025.04.09 12:38 
 

I ran it on a demo account for 3 days, with 3 wins and 1 loss. The overall performance was good and the risk was controllable. I look forward to the author providing better optimization settings!

