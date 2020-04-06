



Ein fortschrittlicher EA, der automatisch hochwahrscheinliche Handelszonen (PP, R1, S1) erkennt und dynamische Kauf-/Verkaufs-Gitter erstellt. Enthält Trailing, Equity-Lock, Profit-Lock-Freeze und die Funktion „Schließen nach X Handelstagen“. Die BUY-, SELL- und CLOSE ALL-Schaltflächen auf dem Chart ermöglichen sofortige manuelle Kontrolle.









---





Übersicht





Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 ist ein professioneller Expert Advisor, basierend auf einem bidirektionalen Gitter-System. Er erstellt automatisch Kauf- und Verkaufs-Gitter um die wichtigsten Gleichgewichtszonen des Marktes und verwaltet das Risiko dynamisch über Equity-Lock, Profit-Lock-Freeze, intelligentes Trailing und zeitbasiertes Schließen von Positionen.





Dieser EA bietet strukturbasierte Ausführung, intelligentes Risikomanagement und flexible Gitter-Einsätze, sowohl für manuelle Überwachung als auch für vollständige Automatisierung.









---





Hauptfunktionen





Automatische Zonenerkennung (PP, R1, S1) — reagiert sofort auf Gleichgewichtszonen





Bidirektionale Gitterlogik — symmetrische BUY- und SELL-Gitter mit einstellbarem Abstand, TP, SL und Lotgröße





Equity- & Profit-Lock-Schutz — schließt Positionen oder friert den EA bei Erreichen definierter Werte





Intelligente Trailing-Modi — Schrittweise und Breakeven mit Gruppen-/Zyklus-Trailing, Fehlervermeidung inklusive





Schließen nach X Handelstagen — automatische Schließung von EA-Positionen nach benutzerdefinierten Handelstagen





Fehlerfreier Pending-Order-Engine — Prüfung von Margin, Stop-Level, Spread und Preis





Manuelle Chart-Steuerung — BUY, SELL, CLOSE ALL Buttons für sofortige Eingriffe





Leicht & sicher — keine externen DLLs, optimiert für Live-Trading und Strategy Tester













---





Eingabeparameter (Kurzfassung)





InpBuyLevels — Anzahl der Kaufstopp-Level





InpSellLevels — Anzahl der Verkaufsstopp-Level





InpGridSpacingPoints — Abstand zwischen Gitteraufträgen (Punkte)





InpSL_Points — Stop Loss (Punkte)





InpTP_Points — Take Profit (Punkte)





InpCloseAfterDays — Schließt Positionen nach X Handelstagen (0 = aus)





InpUsePP / R1 / S1 — Aktiviert automatischen Handel an PP, R1, S1 (false = nur manuell)





InpLots — Lotgröße pro Pending-Order





InpEquityLock — Schließt alle Trades bei Erreichen des definierten Kapitals (0 = aus)





InpProfitLock — Profitziel zum Schließen/Frieren des EA (0 = aus)





InpTrailingMode — 0 = Aus, 1 = Schritt, 2 = Breakeven





InpTrailStartPoints — Gewinnpunkte bis Trailing startet





InpTrailStepPoints — Trailing-Abstand hinter dem Preis





InpMaxSpreadPoints — Maximaler Spread





InpSlippage — Zulässiger Slippage





InpWaitCandleClose — true = manuelle Gitter bei Kerzenschluss





InpMagic — Magic Number zur Identifikation der EA-Orders





InpDebug — Zeigt detaillierte Logs zur Testzwecken









> Hinweis: InpUsePP, InpUseR1 und InpUseS1 auf false setzen, um nur die Chart-Buttons zu verwenden.

















---





Manuelles Panel auf dem Chart





BUY — symmetrisches Gitter am aktuellen Preis oder Schluss der vorherigen Kerze





SELL — gespiegeltes Verkaufs-Gitter





CLOSE ALL — schließt alle EA-Positionen und löscht Pending-Orders









Wichtig: Buttons funktionieren im Strategy Tester nicht. Bitte den automatischen Modus verwenden.









---





Tipps & Best Practices





Zuerst im Demokonto testen





Im Strategy Tester automatische Trigger verwenden





Konservative Lotgrößen und VPS für stabile Ausführung





InpMaxSpreadPoints anpassen, um Gitter bei hohem Spread zu blockieren





InpProfitLock + Freeze verwenden, um Gewinn zu sichern und Handel zu stoppen













---





Empfohlene Einstellungen





Timeframes: H1–D1





Paare: Hauptwährungspaare (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)





Gitterabstand: 50–200 Punkte je nach Volatilität





Lotgröße: klein starten, z. B. 0,10 Lot bei $1.000













---





Warum Trader es lieben





Funktioniert in Trend- und Seitwärtsmärkten effektiv





Passt sich automatisch an Marktstruktur an





Integrierte Sicherheitsfunktionen verhindern übermäßige Risiken





Transparente Logik — jeder Auftrag und Schritt ist sichtbar





Stabile Backtests bei geringem Ressourcenverbrauch









"Dieser EA jagt keine Kerzen. Er baut Struktur. Es geht nicht um Glück — es geht um Logik."

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Intelligentes bidirektionales Gittersystem