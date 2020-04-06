Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
- Experten
- Tola Moses Hector
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Intelligentes bidirektionales Gittersystem
Ein fortschrittlicher EA, der automatisch hochwahrscheinliche Handelszonen (PP, R1, S1) erkennt und dynamische Kauf-/Verkaufs-Gitter erstellt. Enthält Trailing, Equity-Lock, Profit-Lock-Freeze und die Funktion „Schließen nach X Handelstagen“. Die BUY-, SELL- und CLOSE ALL-Schaltflächen auf dem Chart ermöglichen sofortige manuelle Kontrolle.
---
Übersicht
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 ist ein professioneller Expert Advisor, basierend auf einem bidirektionalen Gitter-System. Er erstellt automatisch Kauf- und Verkaufs-Gitter um die wichtigsten Gleichgewichtszonen des Marktes und verwaltet das Risiko dynamisch über Equity-Lock, Profit-Lock-Freeze, intelligentes Trailing und zeitbasiertes Schließen von Positionen.
Dieser EA bietet strukturbasierte Ausführung, intelligentes Risikomanagement und flexible Gitter-Einsätze, sowohl für manuelle Überwachung als auch für vollständige Automatisierung.
---
Hauptfunktionen
Automatische Zonenerkennung (PP, R1, S1) — reagiert sofort auf Gleichgewichtszonen
Bidirektionale Gitterlogik — symmetrische BUY- und SELL-Gitter mit einstellbarem Abstand, TP, SL und Lotgröße
Equity- & Profit-Lock-Schutz — schließt Positionen oder friert den EA bei Erreichen definierter Werte
Intelligente Trailing-Modi — Schrittweise und Breakeven mit Gruppen-/Zyklus-Trailing, Fehlervermeidung inklusive
Schließen nach X Handelstagen — automatische Schließung von EA-Positionen nach benutzerdefinierten Handelstagen
Fehlerfreier Pending-Order-Engine — Prüfung von Margin, Stop-Level, Spread und Preis
Manuelle Chart-Steuerung — BUY, SELL, CLOSE ALL Buttons für sofortige Eingriffe
Leicht & sicher — keine externen DLLs, optimiert für Live-Trading und Strategy Tester
---
Eingabeparameter (Kurzfassung)
InpBuyLevels — Anzahl der Kaufstopp-Level
InpSellLevels — Anzahl der Verkaufsstopp-Level
InpGridSpacingPoints — Abstand zwischen Gitteraufträgen (Punkte)
InpSL_Points — Stop Loss (Punkte)
InpTP_Points — Take Profit (Punkte)
InpCloseAfterDays — Schließt Positionen nach X Handelstagen (0 = aus)
InpUsePP / R1 / S1 — Aktiviert automatischen Handel an PP, R1, S1 (false = nur manuell)
InpLots — Lotgröße pro Pending-Order
InpEquityLock — Schließt alle Trades bei Erreichen des definierten Kapitals (0 = aus)
InpProfitLock — Profitziel zum Schließen/Frieren des EA (0 = aus)
InpTrailingMode — 0 = Aus, 1 = Schritt, 2 = Breakeven
InpTrailStartPoints — Gewinnpunkte bis Trailing startet
InpTrailStepPoints — Trailing-Abstand hinter dem Preis
InpMaxSpreadPoints — Maximaler Spread
InpSlippage — Zulässiger Slippage
InpWaitCandleClose — true = manuelle Gitter bei Kerzenschluss
InpMagic — Magic Number zur Identifikation der EA-Orders
InpDebug — Zeigt detaillierte Logs zur Testzwecken
> Hinweis: InpUsePP, InpUseR1 und InpUseS1 auf false setzen, um nur die Chart-Buttons zu verwenden.
---
Manuelles Panel auf dem Chart
BUY — symmetrisches Gitter am aktuellen Preis oder Schluss der vorherigen Kerze
SELL — gespiegeltes Verkaufs-Gitter
CLOSE ALL — schließt alle EA-Positionen und löscht Pending-Orders
Wichtig: Buttons funktionieren im Strategy Tester nicht. Bitte den automatischen Modus verwenden.
---
Tipps & Best Practices
Zuerst im Demokonto testen
Im Strategy Tester automatische Trigger verwenden
Konservative Lotgrößen und VPS für stabile Ausführung
InpMaxSpreadPoints anpassen, um Gitter bei hohem Spread zu blockieren
InpProfitLock + Freeze verwenden, um Gewinn zu sichern und Handel zu stoppen
---
Empfohlene Einstellungen
Timeframes: H1–D1
Paare: Hauptwährungspaare (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)
Gitterabstand: 50–200 Punkte je nach Volatilität
Lotgröße: klein starten, z. B. 0,10 Lot bei $1.000
---
Warum Trader es lieben
Funktioniert in Trend- und Seitwärtsmärkten effektiv
Passt sich automatisch an Marktstruktur an
Integrierte Sicherheitsfunktionen verhindern übermäßige Risiken
Transparente Logik — jeder Auftrag und Schritt ist sichtbar
Stabile Backtests bei geringem Ressourcenverbrauch
"Dieser EA jagt keine Kerzen. Er baut Struktur. Es geht nicht um Glück — es geht um Logik."