Grid Masters Grid Matrix Pro MT5

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Intelligentes bidirektionales Gittersystem

Ein fortschrittlicher EA, der automatisch hochwahrscheinliche Handelszonen (PP, R1, S1) erkennt und dynamische Kauf-/Verkaufs-Gitter erstellt. Enthält Trailing, Equity-Lock, Profit-Lock-Freeze und die Funktion „Schließen nach X Handelstagen“. Die BUY-, SELL- und CLOSE ALL-Schaltflächen auf dem Chart ermöglichen sofortige manuelle Kontrolle.


---

Übersicht

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 ist ein professioneller Expert Advisor, basierend auf einem bidirektionalen Gitter-System. Er erstellt automatisch Kauf- und Verkaufs-Gitter um die wichtigsten Gleichgewichtszonen des Marktes und verwaltet das Risiko dynamisch über Equity-Lock, Profit-Lock-Freeze, intelligentes Trailing und zeitbasiertes Schließen von Positionen.

Dieser EA bietet strukturbasierte Ausführung, intelligentes Risikomanagement und flexible Gitter-Einsätze, sowohl für manuelle Überwachung als auch für vollständige Automatisierung.


---

Hauptfunktionen

Automatische Zonenerkennung (PP, R1, S1) — reagiert sofort auf Gleichgewichtszonen

Bidirektionale Gitterlogik — symmetrische BUY- und SELL-Gitter mit einstellbarem Abstand, TP, SL und Lotgröße

Equity- & Profit-Lock-Schutz — schließt Positionen oder friert den EA bei Erreichen definierter Werte

Intelligente Trailing-Modi — Schrittweise und Breakeven mit Gruppen-/Zyklus-Trailing, Fehlervermeidung inklusive

Schließen nach X Handelstagen — automatische Schließung von EA-Positionen nach benutzerdefinierten Handelstagen

Fehlerfreier Pending-Order-Engine — Prüfung von Margin, Stop-Level, Spread und Preis

Manuelle Chart-Steuerung — BUY, SELL, CLOSE ALL Buttons für sofortige Eingriffe

Leicht & sicher — keine externen DLLs, optimiert für Live-Trading und Strategy Tester



---

Eingabeparameter (Kurzfassung)

InpBuyLevels — Anzahl der Kaufstopp-Level

InpSellLevels — Anzahl der Verkaufsstopp-Level

InpGridSpacingPoints — Abstand zwischen Gitteraufträgen (Punkte)

InpSL_Points — Stop Loss (Punkte)

InpTP_Points — Take Profit (Punkte)

InpCloseAfterDays — Schließt Positionen nach X Handelstagen (0 = aus)

InpUsePP / R1 / S1 — Aktiviert automatischen Handel an PP, R1, S1 (false = nur manuell)

InpLots — Lotgröße pro Pending-Order

InpEquityLock — Schließt alle Trades bei Erreichen des definierten Kapitals (0 = aus)

InpProfitLock — Profitziel zum Schließen/Frieren des EA (0 = aus)

InpTrailingMode — 0 = Aus, 1 = Schritt, 2 = Breakeven

InpTrailStartPoints — Gewinnpunkte bis Trailing startet

InpTrailStepPoints — Trailing-Abstand hinter dem Preis

InpMaxSpreadPoints — Maximaler Spread

InpSlippage — Zulässiger Slippage

InpWaitCandleClose — true = manuelle Gitter bei Kerzenschluss

InpMagic — Magic Number zur Identifikation der EA-Orders

InpDebug — Zeigt detaillierte Logs zur Testzwecken


> Hinweis: InpUsePP, InpUseR1 und InpUseS1 auf false setzen, um nur die Chart-Buttons zu verwenden.




---

Manuelles Panel auf dem Chart

BUY — symmetrisches Gitter am aktuellen Preis oder Schluss der vorherigen Kerze

SELL — gespiegeltes Verkaufs-Gitter

CLOSE ALL — schließt alle EA-Positionen und löscht Pending-Orders


Wichtig: Buttons funktionieren im Strategy Tester nicht. Bitte den automatischen Modus verwenden.


---

Tipps & Best Practices

Zuerst im Demokonto testen

Im Strategy Tester automatische Trigger verwenden

Konservative Lotgrößen und VPS für stabile Ausführung

InpMaxSpreadPoints anpassen, um Gitter bei hohem Spread zu blockieren

InpProfitLock + Freeze verwenden, um Gewinn zu sichern und Handel zu stoppen



---

Empfohlene Einstellungen

Timeframes: H1–D1

Paare: Hauptwährungspaare (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)

Gitterabstand: 50–200 Punkte je nach Volatilität

Lotgröße: klein starten, z. B. 0,10 Lot bei $1.000



---

Warum Trader es lieben

Funktioniert in Trend- und Seitwärtsmärkten effektiv

Passt sich automatisch an Marktstruktur an

Integrierte Sicherheitsfunktionen verhindern übermäßige Risiken

Transparente Logik — jeder Auftrag und Schritt ist sichtbar

Stabile Backtests bei geringem Ressourcenverbrauch


"Dieser EA jagt keine Kerzen. Er baut Struktur. Es geht nicht um Glück — es geht um Logik."
