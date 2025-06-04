Triangle Engine MT5

Triangle Engine wurde entwickelt, um das Kapital von Menschen auf einfache und zugängliche Weise zu vermehren. Wenn Sie genug von Algorithmen haben, die im Backtesting großartig zu funktionieren scheinen, aber dann in Live-Konten nicht mehr genauso gut funktionieren, dann ist Triangle Engine die Lösung, nach der Sie suchen. Triangle Engine ist ein fortschrittlicher Algorithmus, der sorgfältig entwickelt wurde, um die inhärenten Schwachstellen von AUDCAD zu identifizieren und auszunutzen. Mithilfe eines ausgeklügelten Satzes von Metriken und verschiedenen Strategien führt dieses System eine eingehende Echtzeitanalyse der Marktdynamik durch und bewertet dabei kritische Faktoren wie Volatilität, sich abzeichnende Trends und historische Muster.

Was Triangle Engine wirklich von anderen Algorithmen auf dem Markt unterscheidet, ist seine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Anstatt sich auf eine einzige Art von Finanzumfeld zu beschränken, passt es seine Strategien dynamisch an, um unter bullischen, bärischen oder sogar höchst unsicheren Marktbedingungen effektiv zu funktionieren. Diese Flexibilität mindert die mit längeren Drawdown-Phasen verbundenen Risiken erheblich // Weitere detaillierte Informationen finden Sie im Handbuch.

Einführungsangebot!!! Nur noch 2/10 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250 $ // MT4-Version

Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2279071


Funktionen

  • Solide Backtests und Live-Performance (die Backtests können Sie im Handbuch herunterladen)
  • Keine Anpassung der GMT-Zeit erforderlich (der EA übernimmt dies für Sie)
  • Es werden keine riskanten Strategien wie Martingale, Averaging usw. verwendet.
  • Geeignet für Prop-Firms wie FTMO
  • Geeignet für CENT-Konten
  • Geeignet für Konten mit geringem Kapital (ab 150 $)
  • Deutlich günstiger als verfügbare hochwertige Alternativen
  • Sehr einfach zu bedienen: keine Einstellungsdateien erforderlich


Anforderungen

  • Das erforderliche Mindestkapital beträgt nur 150$.
  • Handelspaare: AUDCAD
  • Zeitrahmen: beliebig
  • Verwenden Sie die Standardeinstellungen.
  • Der EA muss kontinuierlich auf einem VPS laufen, um Netzwerkausfälle oder Ausfallzeiten zu vermeiden (kontaktieren Sie mich, wenn Sie einen benötigen).
  • Das Backtesting sollte im M15-Zeitrahmen durchgeführt werden.


Anwendung

Fügen Sie den EA nur einem AUDCAD-Chart hinzu (der Zeitrahmen spielt keine Rolle).


Warnungen

Ich verkaufe meine Produkte ausschließlich auf MQL5.com. Wenn jemand Sie kontaktiert, um Ihnen meine Produkte zu verkaufen, handelt es sich um Betrüger, die nur an Ihrem Geld interessiert sind.

Wenn Sie meine Produkte auf einer externen Website kaufen, versichere ich Ihnen, dass es sich um gefälschte Versionen handelt, die nicht wie die Originale funktionieren.


