Prop Master EA - ¡La Solución Definitiva para Operar con Prop Firm!

¡Pase FTMO, The Funded Trader, FXIFY y todos los otros desafíos con confianza!

¿Está luchando para pasar los desafíos de la empresa de comercio por cuenta propia? Prop Master EA es una solución de trading totalmente automatizada diseñada para ayudar a los traders a cumplir las estrictas reglas de FTMO, The Funded Trader, FXIFY, y otras empresas de prop.

¡Con la gestión inteligente de riesgos, tamaño de lote dinámico, filtrado de noticias incorporado, y algoritmos de negociación inteligentes, este EA asegura que se mantenga dentro de los límites de riesgo del desafío, optimizar la rentabilidad, y aumentar sus posibilidades de obtener financiación!

Características principales de Prop Master EA:

Diseñado específicamente para Prop Firm Challenges

Gestión Estricta del Riesgo - Evita Exceder los Límites Diarios de Pérdida y Drawdown

Trading Totalmente Automatizado con Estrategia Probada de RSI & RSI y Bandas de Bollinger

Filtro de Noticias - Evita Operar Durante Noticias Importantes

Tamaño de Lote Dinámico - Se Ajusta al Balance de la Cuenta y a la Configuración de Riesgo

Enfriamiento de Operaciones - Previene la Sobreoperación y la Exposición al Riesgo

Panel de Control en Tiempo Real - Controla su Riesgo y Rendimiento Directamente en el Gráfico

¿Por qué usar Prop Master EA?

Compatible con FTMO - Construido para seguir estrictas reglas de desafío

Previene el Trading Emocional - Totalmente automatizado, sin intervenciones manuales

Reduce las caídas - Selección inteligente de operaciones y control avanzado del riesgo

Evita la manipulación del mercado - Sin Martingala, cuadrícula o estrategias peligrosasCómofunciona Prop Master EA

Adjunte el EA a su gráfico preferido (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD recomendado) Timeframe: M30 & H1

Ajuste su Configuración de Riesgo (Pérdida Diaria, Límites de Reducción, Tamaño de Lote, etc.)

Active AutoTrading y Deje que el EA Trabaje por Usted

Prop Master EA Escaneará Automáticamente el Mercado y Ejecutará Operaciones de Alta Probabilidad

Supervise el Rendimiento a través del Panel de Control en Tiempo Real y Deje que el EA Maneje el Control de Riesgo

Panel en Tiempo Real

¡Mantenga el Control! El Cuadro de Mando Integrado Muestra:

Riesgo por Operación (%)

Pérdida Máxima Diaria (%)

Reducción Máxima Total (%)

Estado del Filtro de Noticias (ON/OFF)

Temporizador de Enfriamiento de Operaciones

No es necesario abrir los parámetros de entrada: ¡ajústelo todo en tiempo real!

Parámetros de Entrada

Ajuste Descripción RiskPerTrade (%) Ajusta el riesgo por operación basándose en el saldo de la cuenta Pérdida máxima diaria (%) Detiene la operación cuando se alcanza el límite de pérdida diaria Reducción total máxima (%) Evita exceder las reglas de reducción de la empresa TakeProfitPips Define el nivel de take profit por operación StopLossPips Establece el stop loss para cada operación NewsFilterMinutes Impide operar durante la publicación de noticias importantes TradeCooldown (seg) Tiempo de retardo entre operaciones para evitar el exceso de operaciones NúmeroMágico Identificador único para las operaciones

Backtesting y resultados

Probado en EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (Mejores Resultados en H1 & M30 Timeframes)

Pasa las Reglas de Reducción de Prop Firm - Optimizado para FTMO, The Funded Trader, FXIFY y casi cualquier otra Prop Firm

Rendimiento Consistente Sin Riesgo Excesivo

¿Por qué elegir Prop Master EA en lugar de otros EAs?

Prop Firm Challenge Ready - Específicamente diseñado para FTMO y cuentas financiadas

Trading Protegido contra Riesgos - Inteligente colocación de stop-loss y gestión de riesgos

Sin Estrategias Peligrosas - Sin Martingala, Sin Cobertura, Sin Sobreapalancamiento

Fácil Configuración y Panel de Control - ¡Comience a Operar en Minutos!

Este EA está totalmente optimizado para Prop Firm Challenges - ¡Testado y probado para funcionar!

Cómo Instalar y Usar el EA Prop Master

Descargue y copie el EA en la carpeta MQL4/Expertos

Reinicie MetaTrader 4 y adjunte el EA a su gráfico preferido

Ajuste su configuración en la sección de entrada o a través del panel de control en tiempo real

Active AutoTrading y deje que el EA se encargue del resto

Consejo: Ejecute un backtest antes de utilizarlo en vivo para asegurarse de que sus ajustes coinciden con los requisitos de su desafío.

Notas Importantes

Este EA está diseñado para Prop Firm Challenges y sigue estrictas normas de gestión de riesgos.

NO utilice un tamaño de lote excesivo ni desactive la configuración de gestión de riesgos.

Operar implica riesgos - Siga siempre los principios adecuados de gestión de riesgos.





