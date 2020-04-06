Prop Master EA
- Asesores Expertos
- Tibor Hartmut Sturm
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
49.98 USD para los próximos 5 compradores, luego subirá de nuevo a 999 $.
Prop Master EA - ¡La Solución Definitiva para Operar con Prop Firm!
¡Pase FTMO, The Funded Trader, FXIFY y todos los otros desafíos con confianza!
¿Está luchando para pasar los desafíos de la empresa de comercio por cuenta propia? Prop Master EA es una solución de trading totalmente automatizada diseñada para ayudar a los traders a cumplir las estrictas reglas de FTMO, The Funded Trader, FXIFY, y otras empresas de prop.
¡Con la gestión inteligente de riesgos, tamaño de lote dinámico, filtrado de noticias incorporado, y algoritmos de negociación inteligentes, este EA asegura que se mantenga dentro de los límites de riesgo del desafío, optimizar la rentabilidad, y aumentar sus posibilidades de obtener financiación!
Características principales de Prop Master EA:
Diseñado específicamente para Prop Firm Challenges
Gestión Estricta del Riesgo - Evita Exceder los Límites Diarios de Pérdida y Drawdown
Trading Totalmente Automatizado con Estrategia Probada de RSI & RSI y Bandas de Bollinger
Filtro de Noticias - Evita Operar Durante Noticias Importantes
Tamaño de Lote Dinámico - Se Ajusta al Balance de la Cuenta y a la Configuración de Riesgo
Enfriamiento de Operaciones - Previene la Sobreoperación y la Exposición al Riesgo
Panel de Control en Tiempo Real - Controla su Riesgo y Rendimiento Directamente en el Gráfico
¿Por qué usar Prop Master EA?
Compatible con FTMO - Construido para seguir estrictas reglas de desafío
Previene el Trading Emocional - Totalmente automatizado, sin intervenciones manuales
Reduce las caídas - Selección inteligente de operaciones y control avanzado del riesgo
Evita la manipulación del mercado - Sin Martingala, cuadrícula o estrategias peligrosasCómofunciona Prop Master EA
Adjunte el EA a su gráfico preferido (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD recomendado) Timeframe: M30 & H1
Ajuste su Configuración de Riesgo (Pérdida Diaria, Límites de Reducción, Tamaño de Lote, etc.)
Active AutoTrading y Deje que el EA Trabaje por Usted
Prop Master EA Escaneará Automáticamente el Mercado y Ejecutará Operaciones de Alta Probabilidad
Supervise el Rendimiento a través del Panel de Control en Tiempo Real y Deje que el EA Maneje el Control de Riesgo
Panel en Tiempo Real
¡Mantenga el Control! El Cuadro de Mando Integrado Muestra:
Riesgo por Operación (%)
Pérdida Máxima Diaria (%)
Reducción Máxima Total (%)
Estado del Filtro de Noticias (ON/OFF)
Temporizador de Enfriamiento de Operaciones
No es necesario abrir los parámetros de entrada: ¡ajústelo todo en tiempo real!
Parámetros de Entrada
|Ajuste
|Descripción
|RiskPerTrade (%)
|Ajusta el riesgo por operación basándose en el saldo de la cuenta
|Pérdida máxima diaria (%)
|Detiene la operación cuando se alcanza el límite de pérdida diaria
|Reducción total máxima (%)
|Evita exceder las reglas de reducción de la empresa
|TakeProfitPips
|Define el nivel de take profit por operación
|StopLossPips
|Establece el stop loss para cada operación
|NewsFilterMinutes
|Impide operar durante la publicación de noticias importantes
|TradeCooldown (seg)
|Tiempo de retardo entre operaciones para evitar el exceso de operaciones
|NúmeroMágico
|Identificador único para las operaciones
Backtesting y resultados
Probado en EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (Mejores Resultados en H1 & M30 Timeframes)
Pasa las Reglas de Reducción de Prop Firm - Optimizado para FTMO, The Funded Trader, FXIFY y casi cualquier otra Prop Firm
Rendimiento Consistente Sin Riesgo Excesivo
¿Por qué elegir Prop Master EA en lugar de otros EAs?
Prop Firm Challenge Ready - Específicamente diseñado para FTMO y cuentas financiadas
Trading Protegido contra Riesgos - Inteligente colocación de stop-loss y gestión de riesgos
Sin Estrategias Peligrosas - Sin Martingala, Sin Cobertura, Sin Sobreapalancamiento
Fácil Configuración y Panel de Control - ¡Comience a Operar en Minutos!
Este EA está totalmente optimizado para Prop Firm Challenges - ¡Testado y probado para funcionar!
Cómo Instalar y Usar el EA Prop Master
Descargue y copie el EA en la carpeta MQL4/Expertos
Reinicie MetaTrader 4 y adjunte el EA a su gráfico preferido
Ajuste su configuración en la sección de entrada o a través del panel de control en tiempo real
Active AutoTrading y deje que el EA se encargue del resto
Consejo: Ejecute un backtest antes de utilizarlo en vivo para asegurarse de que sus ajustes coinciden con los requisitos de su desafío.
Notas Importantes
Este EA está diseñado para Prop Firm Challenges y sigue estrictas normas de gestión de riesgos.
NO utilice un tamaño de lote excesivo ni desactive la configuración de gestión de riesgos.
Operar implica riesgos - Siga siempre los principios adecuados de gestión de riesgos.
¿Preparado para superar el Prop Firm Challenge?
¡Entonces ha encontrado el EA adecuado!