Indicador Fimathe
- Индикаторы
- Thiago Pereira Pinho
- Версия: 2.0
- Обновлено: 11 октября 2025
Линии поддержки и сопротивления:
-
Динамические и перемещаемые линии для определения ключевых уровней.
Референсный канал:
-
Создает канал между поддержкой и сопротивлением, отображая расстояние в пунктах.
Нейтральная зона и каналы для тейк-профита:
-
Генерирует нейтральную зону и несколько каналов для тейк-профита в зависимости от направления рынка (восходящий или нисходящий тренд).
Разделение канала:
-
Делит канал на квартили (25%, 50%, 75%) для определения зон интереса.
Интерактивные кнопки:
-
Заблокировать/Разблокировать: Предотвращает или разрешает корректировку линий.
-
Восходящий/Нисходящий тренд: Устанавливает направление рынка для генерации зон и каналов.
-
Разделить/Восстановить: Активирует или деактивирует линии разделения.
-
Пробой NZ: Генерирует каналы для тейк-профита после пробоя нейтральной зоны.
-
Удалить RZN: Удаляет сгенерированные каналы для тейк-профита.
Оповещения:
-
Визуальные и звуковые оповещения о пробоях уровней поддержки, сопротивления или нейтральных зон.
muito bom