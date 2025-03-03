Indicador Fimathe

5

  • Линии поддержки и сопротивления:

    • Динамические и перемещаемые линии для определения ключевых уровней.

  • Референсный канал:

    • Создает канал между поддержкой и сопротивлением, отображая расстояние в пунктах.

  • Нейтральная зона и каналы для тейк-профита:

    • Генерирует нейтральную зону и несколько каналов для тейк-профита в зависимости от направления рынка (восходящий или нисходящий тренд).

  • Разделение канала:

    • Делит канал на квартили (25%, 50%, 75%) для определения зон интереса.

  • Интерактивные кнопки:

    • Заблокировать/Разблокировать: Предотвращает или разрешает корректировку линий.

    • Восходящий/Нисходящий тренд: Устанавливает направление рынка для генерации зон и каналов.

    • Разделить/Восстановить: Активирует или деактивирует линии разделения.

    • Пробой NZ: Генерирует каналы для тейк-профита после пробоя нейтральной зоны.

    • Удалить RZN: Удаляет сгенерированные каналы для тейк-профита.

  • Оповещения:

    • Визуальные и звуковые оповещения о пробоях уровней поддержки, сопротивления или нейтральных зон.



    • Отзывы 4
    valdemirfm
    34
    valdemirfm 2025.09.02 21:52 
     

    muito bom

    Jose Ednaldo De Franca Silva
    122
    Jose Ednaldo De Franca Silva 2025.07.21 12:58 
     

    indicador top d+, tracça certinho, ta me ajudando muito, estou começando treinar a técnica agora.

    Alex074179
    396
    Alex074179 2025.05.26 13:39 
     

    Estou usando o indicdor e me ajuda muito, Obrigadoo

