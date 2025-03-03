Indicador Fimathe

O Indicador Fimathe é uma ferramenta para o MetaTrader 5 criada a partir dos ensinamentos do mestre Marcelo Ferreira, a ferramenta que facilita a identificação de níveis de suporte, resistência, zonas neutras e canais de preço. Com uma interface interativa, ele permite traçar e gerenciar linhas de suporte e resistência, gerar canais de take e zonas neutras, além de oferecer alertas visuais e sonoros para rompimentos.

Principais Funcionalidades

  1. Linhas de Suporte e Resistência:

    • Linhas dinâmicas e arrastáveis para identificar níveis-chave.

  2. Canal de Referência:

    • Cria um canal entre suporte e resistência, exibindo a distância em pips.

  3. Zona Neutra e Canais de Take:

    • Gera uma zona neutra e múltiplos canais de take com base no movimento (alta ou baixa).

  4. Fatiamento do Canal:

    • Divide o canal em quartis (25%, 50%, 75%) para identificar áreas de interesse.

  5. Botões Interativos:

    • Travar/Destravar: Bloqueia ou libera o ajuste das linhas.

    • Alta/Baixa: Define a direção do movimento para gerar zonas e canais.

    • Fatiar/Restaurar: Ativa ou desativa as linhas de fatiamento.

    • Rompeu ZN: Gera canais de take após o rompimento da zona neutra.

    • Excluir RZN: Remove os canais de take gerados.

  6. Alarmes:

    • Alertas visuais e sonoros para rompimentos de suporte, resistência ou zona neutra.

Benefícios

  • Facilidade de Uso: Interface intuitiva com botões interativos.

  • Precisão: Cálculos baseados nos preços atuais.

  • Personalização: Ajuste de cores, espessuras e número de takes.

  • Alertas: Notificações para rompimentos

Aplicações

  • Análise Técnica: Identifique níveis-chave e zonas de interesse.

  • Gestão de Risco: Defina alvos de lucro e stop-loss com base nos canais de take.

  • Estratégias de Breakout: Acompanhe rompimentos e projete novos canais.


O Indicador Fimathe é uma solução prática e eficiente para traders que buscam uma análise técnica clara e precisa, com alertas para rompimentos e ferramentas para gerenciamento de trades.


valdemirfm
34
valdemirfm 2025.09.02 21:52 
 

muito bom

Jose Ednaldo De Franca Silva
122
Jose Ednaldo De Franca Silva 2025.07.21 12:58 
 

indicador top d+, tracça certinho, ta me ajudando muito, estou começando treinar a técnica agora.

Alex074179
398
Alex074179 2025.05.26 13:39 
 

Estou usando o indicdor e me ajuda muito, Obrigadoo

Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
O TickVolume  é uma ferramenta avançada de Análise de Fluxo de Ordens e Volume (Order Flow & Volume Analysis) , desenvolvida para rastrear a dominância de ticks em tempo real entre compradores e vendedores. Ele transforma o volume bruto em uma visualização intuitiva e acionável, destacando a força, a fraqueza, a velocidade e as zonas de absorção do mercado através de múltiplas camadas de histogramas dinâmicos. Recursos Exclusivos e Tecnologia Avançada Rastreamento de Dominância Multi-Camadas:
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
The ADX  Histogram is a modern and visual upgrade of the classic Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster. Key Features: Histogram with four states : Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend Orange = Normal Sell Trend Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals. Fully customiz
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Cálculo Dinâmico do CMF: Personalize o período do Chaikin Money Flow (CMF) para ajustar sua análise e maximizar a precisão do sinal. Alertas Intuitivos Codificados por Cores: Interprete instantaneamente as condições do mercado com claras indicações visuais: Alerta Verde: Indica a zona de Sobrecompra – sinalizando uma potencial oportunidade de venda. Alerta Vermelho: Indica a zona de Sobrevenda – sugerindo uma potencial oportunidade de compra. Alerta Cinza: Representa a zona Neutra –
FREE
Tick Volume
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Indicadores
Certamente! Aqui está a tradução da descrição do indicador TickVolume para o português do Brasil: TickVolume: Visão Avançada de Volume O TickVolume é um indicador avançado baseado em um histograma de volume de ticks , que combina força direcional (de Alta/Baixa) com a lógica de absorção de ordens . Ele fornece uma visão clara do domínio do mercado entre compradores e vendedores, ajudando a identificar fortes desequilíbrios ou fases de neutralização . Principais Recursos: Histograma Colori
Sync
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Utilitários
Sync Indicator para MetaTrader 5 (MT5): Sincronize Seus Gráficos e Objetos Potencialize sua análise em múltiplos gráficos com o Sync Indicator.   A ferramenta definitiva para traders que operam Price Action, Smart Money Concepts ou qualquer estratégia que exija correlação entre tempos gráficos. Esta ferramenta profissional não apenas sincroniza o movimento do mouse, mas também   replica seus estudos gráficos (linhas, canais, retângulos)   entre gráficos e oferece um   Painel Gerenciador de O
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Utilitários
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart. Key Features: ️ Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions wit
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy. Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing. Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Opt
FREE
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Cálculo Dinâmico do CMF: Personalize o período do Chaikin Money Flow (CMF) para ajustar sua análise e maximizar a precisão do sinal. Alertas Intuitivos Codificados por Cores: Interprete instantaneamente as condições do mercado com claras indicações visuais: Alerta Verde: Indica a zona de Sobrecompra – sinalizando uma potencial oportunidade de venda. Alerta Vermelho: Indica a zona de Sobrevenda – sugerindo uma potencial oportunidade de compra. Alerta Cinza: Representa a zona Neutra –
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profissional de Delta Cumulativo e Mediana de Volume Acompanhe a pressão real de compra/venda com esta poderosa ferramenta de análise de volume. O Volume Compare Indicator combina o Delta Cumulativo e as Medianas de Volume para ajudar você a identificar a atividade institucional, desequilíbrios e potenciais reversões. Principais Recursos: Histograma de Delta Cumulativo – Visualiza o volume líquido de compra vs. venda em tempo real. Medianas de Volume de Compra/Venda – Linhas hor
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
: ️ Real Flow Defense Levels: Níveis de Defesa de Alto Impacto O indicador Real Flow Defense Levels é uma ferramenta proprietária projetada para identificar e plotar zonas de preço significativas e de alta convicção diretamente no seu gráfico principal de negociação. Ele utiliza uma análise dinâmica e baseada em volume para determinar onde o mercado demonstrou anteriormente a defesa ou concentração de atividade mais forte . Essas linhas plotadas servem como níveis dinâmicos de suporte e resist
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
MarketProfileTPO: Análise TPO no MetaTrader 5 O indicador   MarketProfileTPO   para MetaTrader 5 é uma ferramenta poderosa projetada para trazer o conceito de   Perfil de Mercado   ( Market Profile ), baseado na análise de   Oportunidade de Tempo e Preço (TPO) , diretamente para a sua janela principal do gráfico. Este indicador calcula e exibe a distribuição de preços ao longo de um período especificado, destacando as áreas-chave de atividade e concentração do mercado. É particularmente otimiza
Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Stop chasing the market. The Follow Line Indicator provides clear, high-probability signals right on your chart. This advanced tool features a Dynamic Trend Line that instantly adapts to market structure. It’s your immediate visual reference: Blue means you're in an uptrend, and Red signals a downtrend. The core function tracks price extremes and volatility to define the true trend strength. The best part is the automatic signal generation: Buy Arrow: Appears when the trend line flips from Re
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profissional de Delta Cumulativo e Mediana de Volume Acompanhe a pressão real de compra/venda com esta poderosa ferramenta de análise de volume. O Volume Compare Indicator combina o Delta Cumulativo e as Medianas de Volume para ajudar você a identificar a atividade institucional, desequilíbrios e potenciais reversões. Principais Recursos: Histograma de Delta Cumulativo – Visualiza o volume líquido de compra vs. venda em tempo real. Medianas de Volume de Compra/Venda – Linhas hor
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
MarketProfileTPO: Análise TPO no MetaTrader 5 O indicador MarketProfileTPO para MetaTrader 5 é uma ferramenta poderosa projetada para trazer o conceito de Perfil de Mercado ( Market Profile ), baseado na análise de Oportunidade de Tempo e Preço (TPO) , diretamente para a sua janela principal do gráfico. Este indicador calcula e exibe a distribuição de preços ao longo de um período especificado, destacando as áreas-chave de atividade e concentração do mercado. É particularmente otimizado para at
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
: ️ Real Flow Defense Levels: Níveis de Defesa de Alto Impacto O indicador Real Flow Defense Levels é uma ferramenta proprietária projetada para identificar e plotar zonas de preço significativas e de alta convicção diretamente no seu gráfico principal de negociação. Ele utiliza uma análise dinâmica e baseada em volume para determinar onde o mercado demonstrou anteriormente a defesa ou concentração de atividade mais forte . Essas linhas plotadas servem como níveis dinâmicos de suporte e resis
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
The Follow Line Indicator is an essential technical analysis tool that provides a clear, immediate visualization of the trend while detecting high-probability reversals in real-time. By combining adaptive price tracking with clear visual alerts, it transforms complex data into actionable trading signals. Key Features Dynamic Trend Line: Tracks the market's prevailing direction, automatically adjusting to each new price extreme. Clear Colors: The line turns Blue during uptrends and Red during dow
Fimathe Painel
Thiago Pereira Pinho
Utilitários
Indicador Fimathe   agora com entrada Automática Tamanho e posição do painel selecionáveis.   LINHAS DINÂMICAS  - Suporte e resistência interativas e arrastáveis   ZONA NEUTRA INTELIGENTE   - Área crítica entre os movimentos   MÚLTIPLOS CANAIS DE TAKE   - Projeções precisas de lucro   SISTEMA DE ALERTAS   - Notificações visuais e sonoras   FATIAMENTO PRECISO   - Divisão em 25%, 50% e 75%   BOT OPERACIONAL   - Execute trades automaticamente! NOVIDADE EXCLUSIVA:   Ativação Inst
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
O Price Compass é uma ferramenta de análise técnica projetada para funcionar como uma bússola de tendência nos mercados financeiros. Ele avalia a pressão direcional média do mercado, filtrando o ruído de curto prazo para identificar o movimento dominante com clareza. O indicador quantifica o quão afastado o preço atual está de sua "média central" histórica, fornecendo um sinal claro de orientação (Alta, Baixa ou Neutra). Interpretação (Os Três Estados do Compass) O indicador é exibido em uma jan
Marcone Borges
23
Marcone Borges 2025.12.26 13:10 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Thiago Pereira Pinho
2664
Resposta do desenvolvedor Thiago Pereira Pinho 2025.12.26 20:00
Olá! O Painel Fimathe é um Expert Advisor, por ter mais funcionalidades que o Indicador Fimathe. Olhe em Market - > EA .
_rafaelsillvaa
14
_rafaelsillvaa 2025.10.02 12:47 
 

Tem algum grupo para discutir sobre o indicador ?

valdemirfm
34
valdemirfm 2025.09.02 21:52 
 

muito bom

Jose Ednaldo De Franca Silva
122
Jose Ednaldo De Franca Silva 2025.07.21 12:58 
 

indicador top d+, tracça certinho, ta me ajudando muito, estou começando treinar a técnica agora.

Alex074179
398
Alex074179 2025.05.26 13:39 
 

Estou usando o indicdor e me ajuda muito, Obrigadoo

