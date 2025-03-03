Indicador Fimathe
- Indicadores
- Thiago Pereira Pinho
- Versão: 2.0
- Atualizado: 11 outubro 2025
Para versão atualizada com melhorias e entrada automática. Acesse https://www.mql5.com/pt/market/product/151946 Fimathe Painel
O Indicador Fimathe é uma ferramenta para o MetaTrader 5 criada a partir dos ensinamentos do mestre Marcelo Ferreira, a ferramenta que facilita a identificação de níveis de suporte, resistência, zonas neutras e canais de preço. Com uma interface interativa, ele permite traçar e gerenciar linhas de suporte e resistência, gerar canais de take e zonas neutras, além de oferecer alertas visuais e sonoros para rompimentos.
Principais Funcionalidades
-
Linhas de Suporte e Resistência:
-
Linhas dinâmicas e arrastáveis para identificar níveis-chave.
-
-
Canal de Referência:
-
Cria um canal entre suporte e resistência, exibindo a distância em pips.
-
-
Zona Neutra e Canais de Take:
-
Gera uma zona neutra e múltiplos canais de take com base no movimento (alta ou baixa).
-
-
Fatiamento do Canal:
-
Divide o canal em quartis (25%, 50%, 75%) para identificar áreas de interesse.
-
-
Botões Interativos:
-
Travar/Destravar: Bloqueia ou libera o ajuste das linhas.
-
Alta/Baixa: Define a direção do movimento para gerar zonas e canais.
-
Fatiar/Restaurar: Ativa ou desativa as linhas de fatiamento.
-
Rompeu ZN: Gera canais de take após o rompimento da zona neutra.
-
Excluir RZN: Remove os canais de take gerados.
-
-
Alarmes:
-
Alertas visuais e sonoros para rompimentos de suporte, resistência ou zona neutra.
-
Benefícios
-
Facilidade de Uso: Interface intuitiva com botões interativos.
-
Precisão: Cálculos baseados nos preços atuais.
-
Personalização: Ajuste de cores, espessuras e número de takes.
-
Alertas: Notificações para rompimentos
Aplicações
-
Análise Técnica: Identifique níveis-chave e zonas de interesse.
-
Gestão de Risco: Defina alvos de lucro e stop-loss com base nos canais de take.
-
Estratégias de Breakout: Acompanhe rompimentos e projete novos canais.
O Indicador Fimathe é uma solução prática e eficiente para traders que buscam uma análise técnica clara e precisa, com alertas para rompimentos e ferramentas para gerenciamento de trades.
