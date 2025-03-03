



Para versão atualizada com melhorias e entrada automática. Acesse https://www.mql5.com/pt/market/product/151946 Fimathe Painel





O Indicador Fimathe é uma ferramenta para o MetaTrader 5 criada a partir dos ensinamentos do mestre Marcelo Ferreira, a ferramenta que facilita a identificação de níveis de suporte, resistência, zonas neutras e canais de preço. Com uma interface interativa, ele permite traçar e gerenciar linhas de suporte e resistência, gerar canais de take e zonas neutras, além de oferecer alertas visuais e sonoros para rompimentos.

Principais Funcionalidades

Linhas de Suporte e Resistência: Linhas dinâmicas e arrastáveis para identificar níveis-chave. Canal de Referência: Cria um canal entre suporte e resistência, exibindo a distância em pips. Zona Neutra e Canais de Take: Gera uma zona neutra e múltiplos canais de take com base no movimento (alta ou baixa). Fatiamento do Canal: Divide o canal em quartis (25%, 50%, 75%) para identificar áreas de interesse. Botões Interativos: Travar/Destravar: Bloqueia ou libera o ajuste das linhas.

Alta/Baixa: Define a direção do movimento para gerar zonas e canais.

Fatiar/Restaurar: Ativa ou desativa as linhas de fatiamento.

Rompeu ZN: Gera canais de take após o rompimento da zona neutra.

Excluir RZN: Remove os canais de take gerados. Alarmes: Alertas visuais e sonoros para rompimentos de suporte, resistência ou zona neutra.

Benefícios

Facilidade de Uso: Interface intuitiva com botões interativos.

Precisão: Cálculos baseados nos preços atuais.

Personalização: Ajuste de cores, espessuras e número de takes.

Alertas: Notificações para rompimentos

Aplicações

Análise Técnica: Identifique níveis-chave e zonas de interesse.

Gestão de Risco: Defina alvos de lucro e stop-loss com base nos canais de take.

Estratégias de Breakout: Acompanhe rompimentos e projete novos canais.





O Indicador Fimathe é uma solução prática e eficiente para traders que buscam uma análise técnica clara e precisa, com alertas para rompimentos e ferramentas para gerenciamento de trades.





