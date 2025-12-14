GVolt MT4

GVolt — Präzisions-Goldgittermotor (Nicht-Martingal)


GVolt ist ein fortschrittlicher Gold-Trading-Expert Advisor, der speziell für Trader entwickelt wurde, die im hochvolatilen XAUUSD-Markt Stabilität, Präzision und intelligentes Order-Handling benötigen. Basierend auf einer Grid-Architektur ohne Martingale bietet GVolt einen kontrollierten und strukturierten Umgang mit Volatilität bei gleichzeitig hoher Handelsaktivität und unabhängiger Strategieausführung.

Dieser Expert Advisor wurde mit einem einzigen Ziel entwickelt: die Volatilität des Goldpreises so zu interpretieren und zu managen, dass Marktbewegungen gleichmäßiger und besser steuerbar erscheinen. Seine interne Architektur ist darauf ausgelegt, sowohl langfristige Marktchancen als auch kurzfristige Intraday-Bewegungen zu nutzen – und das alles bei disziplinierter Grid-Struktur ohne Erhöhung der Positionsgrößen durch Martingale-Techniken.


Bitte senden Sie mir nach dem Kauf umgehend eine private Nachricht, um die Set-Dateien und Anweisungen zu erhalten.


Signal für geringes Risiko: Hier klicken

GVolt Signal 2: Hier klicken


Nach 5 Verkäufen erhöht sich der Preis um 100 $ auf 1800 $.


Wichtigste Highlights

Zwei EAs in einem – Unabhängige Strategie-Engines

GVolt vereint zwei völlig unabhängige Handelssysteme unter derselben Struktur:

  • Trendfolge-Engine – Erkennt übergeordnete Markttrends und positioniert sich entsprechend.

  • Scalping-Engine – Nutzt Mikrokorrekturen und Intraday-Kursbewegungen innerhalb des Trends.

Diese beiden Ebenen arbeiten unabhängig voneinander, sodass sich die Kauf- und Verkaufslogik niemals gegenseitig beeinflussen. In der Praxis:

  • Ein langfristiger Kauftrend kann weiterhin Kaufsignale erhalten.

  • Gleichzeitig nutzt der Expert Advisor (EA) Retracements, um gegenläufige Kursbewegungen auszunutzen.

  • Das Ergebnis ist eine Strategie, die sich gleichzeitig und harmonisch wie ein Trend-EA und ein Scalper-EA verhält.


Nicht-Martingal-Grid – Kontrolliertes, organisiertes, professionelles Risikomanagement

GVolt verwendet eine Logik für feste Losgrößen ohne Martingale- oder aggressive Losgrößensteigerung.

Dadurch entsteht:

  • Strukturiertes Anlagemuster

  • Vorhersehbares Risikoverhalten

  • Deutlich weniger aggressiver Ansatz bei Goldanlagen im Vergleich zu traditionellen Grid-Systemen

In rund 90 % der Fälle werden die Transaktionen mit einem einzigen Auftrag abgeschlossen, anstatt auf mehrstufige Raster zurückzugreifen. Dies ist der internen Signal-Engine zu verdanken, die präzise Einstiege priorisiert.


Konzipiert für kleine Guthaben – Empfohlene Mindesteinzahlung: 100 $

Durch die umfassende Optimierung von Rasterabstand, Signalgenauigkeit und Auftragsmanagement behält GVolt auch bei Mikro-Konten eine starke Auftragskontrolle.

Dieser ingenieurtechnische Ansatz ermöglicht:

  • Hochfrequenter Betrieb

  • Ausgewogene Exposition

  • Sanfte Grid-Progression ohne die typische Aggressivität von Gold-EAs


Hochfrequenzhandelsverhalten

GVolt ist so konzipiert, dass es aktiv und kontinuierlich handelt und sowohl Momentum als auch Mikrokorrekturen unter allen normalen Marktbedingungen erfasst.

Der Expert Advisor (EA) ist optimiert, um die Anzahl der Handelsmöglichkeiten pro Tag zu maximieren und gleichzeitig Rastergröße, Signalfrequenz und Risikoexposition auszubalancieren.


Diagrammanpassung und UI-Verbesserungen

GVolt beinhaltet visuelle Komfortfunktionen:

  • Anpassbare Chart-Designs

  • Individuelle Farbprofile

  • Klare visuelle Überlagerungen für Trader, die ein modernes, ästhetisches Chart-Layout bevorzugen.


Backtest-Kompatibilität

Sollten während des Backtests Probleme auftreten:

  • MetaQuotes-Demo nutzen

  • Tests mit 100 % realen Tickdaten durchführen


Broker-Kompatibilitätshinweis

GVolt ist nicht mit Exness kompatibel.


Was sich im Inneren befindet: Fortschrittliche interne Architektur

  • Grid-Ausführung ohne Martingale

  • Zwei unabhängige Engines (Trend + Scalper)

  • Intelligente Retracement-Logik

  • Hochfrequente Einstiegserkennung

  • Unabhängige Kauf-/Verkaufslogik

  • Integrierter Nachrichtenschutz

  • Anpassbare Chart-Themes

  • Optimierte Volatilitätsglättung für Gold

  • Mehrstufige Sicherheitsfilter

  • Intelligente Grid-Abstände und Stabilitätsbalance


Empfohlene Verwendung

  • Symbol: XAUUSD

  • Einzahlung: Ab 100 $

  • Zeitrahmen: M30-Backtest
  • Empfohlene Hebelwirkung: mindestens 1:300, höher wird empfohlen
  • VPS: Die Nutzung eines VPS ist möglich, aber nicht erforderlich.

